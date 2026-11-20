GNW-News: Black Friday bei LEVEL8: Ein Leitfaden zu den Handgepäckstücken Grace und Luminous
^BERLIN, Nov. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LEVEL8 hat bei Amazon.de für den
Zeitraum vom 19. bis zum 30. November 2026 einen Black-Friday-Rabatt von 20 %
auf Handgepäckkoffer angekündigt. Das Modell Grace eignet sich für Reisende, die
Laptop, Reisepass oder Ladegerät griffbereit haben möchten, ohne den Koffer
öffnen zu müssen. Das Modell Luminous ist ideal für alle, die einen leichten,
geräuscharmen Koffer suchen, der überall Platz findet.
Welcher Handgepäckkoffer passt zu Ihrer Reise?
Der Unterschied zwischen den beiden Modellen ist vor allem der jeweilige
Schwerpunkt der Konstruktion. Beim Grace liegt der Fokus auf
Zugriffsmöglichkeiten und Fassungsvermögen - ein Frontfach sorgt dafür, dass das
Nötigste griffbereit ist, und ein Erweiterungsreißverschluss schafft
zusätzlichen Platz auf der Rückreise. Schwerpunkt des Luminous ist eine
leichtere Bauweise, eine bessere Struktur und leise Rollen. Entscheiden Sie sich
deshalb für den Grace, wenn Sie Ihren Koffer häufig ein- und auspacken müssen.
Den Luminous wählen Sie dagegen besser für zweitägige Reisen, bei denen das
erneute Einpacken eher lästig ist.
Grace: Frontzugang und erweiterbares Fassungsvermögen
Der 20-Zoll-Koffer Grace
(https://www.amazon.de/dp/B083PZ7M77?maas=maas_adg_96D10772358A1F383F3690561D19E
1D9_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) misst 55,5 × 37 × 25 cm und wiegt 4,1 kg.
Sein Frontfach bietet Platz für einen 15,6-Zoll-Laptop, ein Tablet und
Dokumente, ohne die Hauptklappe öffnen zu müssen. Ein Reißverschluss erweitert
das Fassungsvermögen von 36 auf 42 Liter. Leichtgängige, 360° drehbare
Spinnerrollen, eine ABS- und PC-Schale mit verstärkten Ecken, ein verstellbarer
Griff und ein TSA-konformes Schloss runden die Ausstattung ab. Der Koffer Grace
ist in fünf Farben sowie mit einer zweijährigen Garantie erhältlich.
Luminous: Leichter, leiser, besser organisiert
Der 20-Zoll-Koffer Luminous
(https://www.amazon.de/dp/B07MXF4G8K?maas=maas_adg_81F2EE6D3E1A100381785C33ED2CB
958_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) misst 54 × 37 × 23,5 cm und wiegt 3,5 kg.
Der Innenraum fasst 40 Liter und verfügt über zwei gefütterte Fächer und drei
Organizer. Drei Schichten aus deutschem Polycarbonat von BAYER sorgen für ein
geringes Gewicht, die Micro-Diamond-Oberfläche kaschiert kleine Kratzer. Die
doppelt gelagerten, 360° drehbaren Rollen laufen mit etwa 45 dB (SGS-
zertifiziert) sehr leise. Abgerundet wird das Angebot durch einen vierstufigen
Aluminiumgriff und ein dreistelliges TSA-Schloss. Der Kompromiss: kein
Frontfach, dafür aber eine leichtere, leisere und sehr übersichtliche
Ausführung.
Das Black-Friday-Angebot
Beide Handgepäckkoffer sind vom 19. bis zum 30. November 2026 einschließlich
Cyber Monday bei Amazon.de (https://www.amazon.de/stores/page/E9281EE6-ED8F-
46AD-AE36-
D8927002DC1D?maas=maas_adg_0D880D117CC52EF35EBC355B387A7244_afap_abs&ref_=aa_maa
s&tag=maas&ingress=3) um 20 % reduziert. LEVEL8 stellt seit 2008 Reisegepäck her
und hat achtzehn internationale Designpreise gewonnen, darunter Red Dot, iF und
IDEA. Preise und Lagerbestände können sich während der Aktion ändern. Daher
sollten Sie zunächst das Angebot prüfen.
Ansprechpartnerin: Jade Wang
E-Mail: jade.wang@level8cases.com
Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter
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7873e61f33fc
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d69968748382
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7c5fcd4d25c2
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884442d6635d
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