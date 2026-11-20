^BERLIN, Nov. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LEVEL8 hat bei Amazon.de für den

Zeitraum vom 19. bis zum 30. November 2026 einen Black-Friday-Rabatt von 20 %

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auf Handgepäckkoffer angekündigt. Das Modell Grace eignet sich für Reisende, die

Laptop, Reisepass oder Ladegerät griffbereit haben möchten, ohne den Koffer

öffnen zu müssen. Das Modell Luminous ist ideal für alle, die einen leichten,

geräuscharmen Koffer suchen, der überall Platz findet.

Welcher Handgepäckkoffer passt zu Ihrer Reise?

Der Unterschied zwischen den beiden Modellen ist vor allem der jeweilige

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Schwerpunkt der Konstruktion. Beim Grace liegt der Fokus auf

Zugriffsmöglichkeiten und Fassungsvermögen - ein Frontfach sorgt dafür, dass das

Nötigste griffbereit ist, und ein Erweiterungsreißverschluss schafft

zusätzlichen Platz auf der Rückreise. Schwerpunkt des Luminous ist eine

leichtere Bauweise, eine bessere Struktur und leise Rollen. Entscheiden Sie sich

deshalb für den Grace, wenn Sie Ihren Koffer häufig ein- und auspacken müssen.

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Den Luminous wählen Sie dagegen besser für zweitägige Reisen, bei denen das

erneute Einpacken eher lästig ist.

Grace: Frontzugang und erweiterbares Fassungsvermögen

Der 20-Zoll-Koffer Grace

(https://www.amazon.de/dp/B083PZ7M77?maas=maas_adg_96D10772358A1F383F3690561D19E

1D9_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) misst 55,5 × 37 × 25 cm und wiegt 4,1 kg.

Sein Frontfach bietet Platz für einen 15,6-Zoll-Laptop, ein Tablet und

Dokumente, ohne die Hauptklappe öffnen zu müssen. Ein Reißverschluss erweitert

das Fassungsvermögen von 36 auf 42 Liter. Leichtgängige, 360° drehbare

Spinnerrollen, eine ABS- und PC-Schale mit verstärkten Ecken, ein verstellbarer

Griff und ein TSA-konformes Schloss runden die Ausstattung ab. Der Koffer Grace

ist in fünf Farben sowie mit einer zweijährigen Garantie erhältlich.

Luminous: Leichter, leiser, besser organisiert

Der 20-Zoll-Koffer Luminous

(https://www.amazon.de/dp/B07MXF4G8K?maas=maas_adg_81F2EE6D3E1A100381785C33ED2CB

958_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) misst 54 × 37 × 23,5 cm und wiegt 3,5 kg.

Der Innenraum fasst 40 Liter und verfügt über zwei gefütterte Fächer und drei

Organizer. Drei Schichten aus deutschem Polycarbonat von BAYER sorgen für ein

geringes Gewicht, die Micro-Diamond-Oberfläche kaschiert kleine Kratzer. Die

doppelt gelagerten, 360° drehbaren Rollen laufen mit etwa 45 dB (SGS-

zertifiziert) sehr leise. Abgerundet wird das Angebot durch einen vierstufigen

Aluminiumgriff und ein dreistelliges TSA-Schloss. Der Kompromiss: kein

Frontfach, dafür aber eine leichtere, leisere und sehr übersichtliche

Ausführung.

Das Black-Friday-Angebot

Beide Handgepäckkoffer sind vom 19. bis zum 30. November 2026 einschließlich

Cyber Monday bei Amazon.de (https://www.amazon.de/stores/page/E9281EE6-ED8F-

46AD-AE36-

D8927002DC1D?maas=maas_adg_0D880D117CC52EF35EBC355B387A7244_afap_abs&ref_=aa_maa

s&tag=maas&ingress=3) um 20 % reduziert. LEVEL8 stellt seit 2008 Reisegepäck her

und hat achtzehn internationale Designpreise gewonnen, darunter Red Dot, iF und

IDEA. Preise und Lagerbestände können sich während der Aktion ändern. Daher

sollten Sie zunächst das Angebot prüfen.

Ansprechpartnerin: Jade Wang

E-Mail: jade.wang@level8cases.com

Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter

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7873e61f33fc

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d69968748382

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/52ed3143-71fa-446b-a7fc-

7c5fcd4d25c2

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884442d6635d

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