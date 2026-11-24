^BERLIN, Nov. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- An diesem Black Friday bringt KTC

(https://us.ktcplay.com/) seinen kompakten Flaggschiff-Gaming-Monitor 25M5

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offiziell auf den wichtigsten europäischen Märkten auf den Markt - in

Deutschland, Frankreich und Spanien gibt es zum Shopping-Event einen exklusiven

Launch-Rabatt von 20 %.Das 24,5-Zoll-Modell wurde für kompetitive Gamer und

Display-Enthusiasten entwickelt. Es kombiniert hochwertiges QD-MiniLED-Backlight

mit Quantenpunkt-Farbverbesserung und High-Refresh-Performance in einem

platzsparenden Design - für einen breiteren Farbraum, eine genauere

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Farbwiedergabe und einen tieferen Kontrast bei gleichzeitig extrem flüssiger

Bewegungsdarstellung.

Der 25M5 ist mit einem Fast-IPS-Panel ausgestattet, das eine QHD-Auflösung von

2560×1440 und eine native Bildwiederholrate von 260 Hz bietet. In Kombination

mit einer GTG-Reaktionszeit von 2 ms bei aktiviertem OD-Overdrive und einer MPRT

von 1 ms liefert er scharfe und flüssige Bewegtbilder in schnellen FPS-, MOBA-

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und Rennspielen. Er unterstützt außerdem Adaptive Sync, kompatibel mit FreeSync

und G-Sync, und beseitigt effektiv Bildschirmzerren und Ruckeln für

reaktionsschnelles, nahtloses Gameplay.

Er integriert 1152-Zonen-MiniLED-Local-Dimming und trägt die VESA DisplayHDR

1000-Zertifizierung, erreicht eine HDR-Spitzenhelligkeit von 1000 Nits für tiefe

Schwarztöne, lebendige Highlights und minimales Blooming bei Gaming- und Film-

und Serieninhalte.

Die Farbleistung erreicht Studio-Standards: 100 % sRGB- und 98 % DCI-P3-

Farbraumabdeckung, Werkskalibrierung auf?E Â°