GNW-News: Black-Friday-Launch: KTC 25M5 24,5" 2K 260Hz MiniLED-Gaming-Monitor debütiert europaweit mit 20 % exklusivem Rabatt
^BERLIN, Nov. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- An diesem Black Friday bringt KTC
(https://us.ktcplay.com/) seinen kompakten Flaggschiff-Gaming-Monitor 25M5
offiziell auf den wichtigsten europäischen Märkten auf den Markt - in
Deutschland, Frankreich und Spanien gibt es zum Shopping-Event einen exklusiven
Launch-Rabatt von 20 %.Das 24,5-Zoll-Modell wurde für kompetitive Gamer und
Display-Enthusiasten entwickelt. Es kombiniert hochwertiges QD-MiniLED-Backlight
mit Quantenpunkt-Farbverbesserung und High-Refresh-Performance in einem
platzsparenden Design - für einen breiteren Farbraum, eine genauere
Farbwiedergabe und einen tieferen Kontrast bei gleichzeitig extrem flüssiger
Bewegungsdarstellung.
Der 25M5 ist mit einem Fast-IPS-Panel ausgestattet, das eine QHD-Auflösung von
2560×1440 und eine native Bildwiederholrate von 260 Hz bietet. In Kombination
mit einer GTG-Reaktionszeit von 2 ms bei aktiviertem OD-Overdrive und einer MPRT
von 1 ms liefert er scharfe und flüssige Bewegtbilder in schnellen FPS-, MOBA-
und Rennspielen. Er unterstützt außerdem Adaptive Sync, kompatibel mit FreeSync
und G-Sync, und beseitigt effektiv Bildschirmzerren und Ruckeln für
reaktionsschnelles, nahtloses Gameplay.
Er integriert 1152-Zonen-MiniLED-Local-Dimming und trägt die VESA DisplayHDR
1000-Zertifizierung, erreicht eine HDR-Spitzenhelligkeit von 1000 Nits für tiefe
Schwarztöne, lebendige Highlights und minimales Blooming bei Gaming- und Film-
und Serieninhalte.
Die Farbleistung erreicht Studio-Standards: 100 % sRGB- und 98 % DCI-P3-
Farbraumabdeckung, Werkskalibrierung auf?E Â°