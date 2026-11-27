^MÜNCHEN, Nov. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während Black Friday und Cyber Monday

näher rücken, geht die Rabattaktion 2026 im deutschen WattCycle-Onlineshop in

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ihre Schlussphase. Die Aktion umfasst Rabatte von bis zu 60 % auf ausgewählte

LiFePO4-Batterien. Mit dem Gutscheincode WTBF2026 erhalten Kunden zusätzlich

7 % Rabatt. Die Aktion wurde bis zum 2. Dezember verlängert. Der Gutscheincode

ist sogar noch bis zum 7. Dezember gültig.

Die Black-Friday-Angebote von WattCycle umfassen Batterielösungen für die

stationäre Energiespeicherung zu Hause, die Notstromversorgung, Campervans und

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netzunabhängige Anwendungen.

Für die heimische Energiespeicherung ist die 48-V-100-Ah-LiFePO4-Wandbatterie

(https://www.wattcycle.de/products/48v-100ah-lifepo4-batteriespeicher-5kwh) nach

Abzug des Gutscheins für nur 743,99 EUR statt regulär 1.999,99 EUR erhältlich. Sie

bietet eine Kapazität von 5.120 Wh, hochwertige EV-Zellen der Güteklasse A,

aktiven Zellausgleich mit 3 A, ein 100-A-BMS, ein LCD-Touchdisplay sowie App-

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Monitoring. Bis zu 20 Einheiten lassen sich miteinander verbinden und

ermöglichen so eine Gesamtkapazität von maximal 102,4 kWh.

Auch die 12-V-Batterieserie mit 314 Ah bietet mehrere attraktive Black-Friday-

Angebote. Nach Eingabe des Gutscheincodes WTBF2026 kostet die 12-V-314-Ah-

Batterie mit Bluetooth nur 464,99 EUR, die Version mit Selbstheizung

(https://www.wattcycle.de/products/lifepo4-12v-314ah-mini-lithium-batterie-mit-

bluetooth-ueberwachung-und-heizung) ist für 520,79 EUR erhältlich und die 314-Ah-

Mini-Super-Batterie (https://www.wattcycle.de/products/lifepo4-12v-314ah-mini-

super-batterie-mit-bluetooth-ueberwachung-und-aktivem-balancer) kostet lediglich

511,49 EUR. Zu den wichtigsten Merkmalen zählen eine Kapazität von 4.019 Wh, App-

Monitoring und die Möglichkeit zum Laden bei niedrigen Temperaturen. Die Mini

Super bietet darüber hinaus ein 200-A-BMS, einen aktiven Zellausgleich mit 3 A

und mehr als 6.000 Ladezyklen bei einer Entladetiefe (DoD) von 80 %.

Besonders beliebt ist die 12-V-314-Ah-Campervan-Batterie mit Selbstheizung

(https://www.wattcycle.de/products/lifepo4-untersitz-batterie-12v-314ah).

Gleichzeitig ist sie das Produkt mit dem höchsten Rabatt der gesamten Aktion.

Sie wurde speziell für ausgewählte Modelle des Fiat Ducato, Citroën Jumper und

Peugeot Boxer entwickelt und ist mit dem Gutscheincode WTBF2026 ebenfalls für

nur 650,99 EUR erhältlich.

Weitere Aktionsvorteile sind eine 30-tägige Preisgarantie sowie die dreifache

Anzahl an Wattpoints und zusätzlich 3 Reward Points pro ausgegebenem Euro. Der

Kunde mit dem höchsten gesamten Bestellwert im November erhält eine 12-V-314-Ah-

Bluetooth-Batterie GRATIS. Fünf weitere Kunden dürfen sich außerdem am letzten

Freitag im November über exklusive WattCycle-Merchandise-Pakete freuen. Vom 29.

November bis zum 2. Dezember erhalten Kunden beim Kauf ausgewählter 48-V-

Batterien zudem ein kostenloses Parallel- oder Erweiterungskabel.

Medienkontakt:

[Public Relations Manager]: Rockson

[E-Mail-Adresse]: support.de@wattcycle.com (mailto:support.de@wattcycle.com)

(Support rund um die Uhr)

Website?https://www.wattcycle.de/

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

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13de-45eb-9fc4-6cd492198cef

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2f32556739d5

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23a9ba2b259d

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