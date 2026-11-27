GNW-News: Black-Friday- und Cyber-Monday-Aktionen für Batterien: WattCycle geht in den Endspurt der Rabattaktion
^MÜNCHEN, Nov. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während Black Friday und Cyber Monday
näher rücken, geht die Rabattaktion 2026 im deutschen WattCycle-Onlineshop in
ihre Schlussphase. Die Aktion umfasst Rabatte von bis zu 60 % auf ausgewählte
LiFePO4-Batterien. Mit dem Gutscheincode WTBF2026 erhalten Kunden zusätzlich
7 % Rabatt. Die Aktion wurde bis zum 2. Dezember verlängert. Der Gutscheincode
ist sogar noch bis zum 7. Dezember gültig.
Die Black-Friday-Angebote von WattCycle umfassen Batterielösungen für die
stationäre Energiespeicherung zu Hause, die Notstromversorgung, Campervans und
netzunabhängige Anwendungen.
Für die heimische Energiespeicherung ist die 48-V-100-Ah-LiFePO4-Wandbatterie
(https://www.wattcycle.de/products/48v-100ah-lifepo4-batteriespeicher-5kwh) nach
Abzug des Gutscheins für nur 743,99 EUR statt regulär 1.999,99 EUR erhältlich. Sie
bietet eine Kapazität von 5.120 Wh, hochwertige EV-Zellen der Güteklasse A,
aktiven Zellausgleich mit 3 A, ein 100-A-BMS, ein LCD-Touchdisplay sowie App-
Monitoring. Bis zu 20 Einheiten lassen sich miteinander verbinden und
ermöglichen so eine Gesamtkapazität von maximal 102,4 kWh.
Auch die 12-V-Batterieserie mit 314 Ah bietet mehrere attraktive Black-Friday-
Angebote. Nach Eingabe des Gutscheincodes WTBF2026 kostet die 12-V-314-Ah-
Batterie mit Bluetooth nur 464,99 EUR, die Version mit Selbstheizung
(https://www.wattcycle.de/products/lifepo4-12v-314ah-mini-lithium-batterie-mit-
bluetooth-ueberwachung-und-heizung) ist für 520,79 EUR erhältlich und die 314-Ah-
Mini-Super-Batterie (https://www.wattcycle.de/products/lifepo4-12v-314ah-mini-
super-batterie-mit-bluetooth-ueberwachung-und-aktivem-balancer) kostet lediglich
511,49 EUR. Zu den wichtigsten Merkmalen zählen eine Kapazität von 4.019 Wh, App-
Monitoring und die Möglichkeit zum Laden bei niedrigen Temperaturen. Die Mini
Super bietet darüber hinaus ein 200-A-BMS, einen aktiven Zellausgleich mit 3 A
und mehr als 6.000 Ladezyklen bei einer Entladetiefe (DoD) von 80 %.
Besonders beliebt ist die 12-V-314-Ah-Campervan-Batterie mit Selbstheizung
(https://www.wattcycle.de/products/lifepo4-untersitz-batterie-12v-314ah).
Gleichzeitig ist sie das Produkt mit dem höchsten Rabatt der gesamten Aktion.
Sie wurde speziell für ausgewählte Modelle des Fiat Ducato, Citroën Jumper und
Peugeot Boxer entwickelt und ist mit dem Gutscheincode WTBF2026 ebenfalls für
nur 650,99 EUR erhältlich.
Weitere Aktionsvorteile sind eine 30-tägige Preisgarantie sowie die dreifache
Anzahl an Wattpoints und zusätzlich 3 Reward Points pro ausgegebenem Euro. Der
Kunde mit dem höchsten gesamten Bestellwert im November erhält eine 12-V-314-Ah-
Bluetooth-Batterie GRATIS. Fünf weitere Kunden dürfen sich außerdem am letzten
Freitag im November über exklusive WattCycle-Merchandise-Pakete freuen. Vom 29.
November bis zum 2. Dezember erhalten Kunden beim Kauf ausgewählter 48-V-
Batterien zudem ein kostenloses Parallel- oder Erweiterungskabel.
Medienkontakt:
[Public Relations Manager]: Rockson
[E-Mail-Adresse]: support.de@wattcycle.com (mailto:support.de@wattcycle.com)
(Support rund um die Uhr)
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Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter
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13de-45eb-9fc4-6cd492198cef
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2f32556739d5
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23a9ba2b259d
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