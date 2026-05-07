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GNW-News: BlackLine erhält Branchenauszeichnungen für KI-Innovation und Kundenvertrauen

16.06.26 22:27 Uhr
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^LOS ANGELES, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL), die

Agentic Financial Operations Platform(TM) (https://www.blackline.com/agentic-

financial-operations/) für den Finanzbereich, hat heute bekannt gegeben, dass

das Unternehmen sowohl bei den FinTech Tech Ascension Awards 2026

(https://www.techascensionawards.com/fintech-winners-2026)TrustRadius

(https://solutions.trustradius.com/vendor-blog/2026-top-rated-award-winners/)

Die Agentic Financial Operations (AFO) Platform von BlackLine, die auf

Studio360(TM) und Verity(TM) AI basiert, wurde bei den FinTech Tech Ascension Awards

2026 in der Kategorie Beste KI-/ML-gestützte Lösung ausgezeichnet. Mit diesem

Preis werden Unternehmen und Technologien gewürdigt, die weltweit Innovation und

Exzellenz im Bereich Finanztechnologie vorantreiben.

Darüber hinaus erhielt BlackLine vier TrustRadius Top Rated Awards 2026, die

ausschließlich auf verifizierten Kundenbewertungen und

Kundenzufriedenheitswerten basieren. Als Beleg für kontinuierliche Exzellenz

über den gesamten Finanzlebenszyklus hinweg erhielt BlackLine

Spitzenplatzierungen in den folgenden Kategorien:

* Finanzabschluss

* Finanzrisikomanagement

* Debitorenbuchhaltung

* Quote-to-Cash

Zusammen unterstreichen diese Auszeichnungen die einzigartige Fähigkeit von

BlackLine, branchenführende Innovationen mit nachweisbaren Kundenerfolgen im

gesamten Finanzbereich zu verbinden.

?Diese Auszeichnungen spiegeln die zwei Formen der Bestätigung wider, die am

meisten zählen: die Anerkennung durch Branchenexperten und das Vertrauen der

Kunden, die sich jeden Tag auf unsere Plattform verlassen", sagt Owen Ryan,

Chief Executive Officer von BlackLine.?Je stärker Unternehmen KI über einzelne

Anwendungsfälle hinaus skalieren, desto wichtiger werden Lösungen, die

intelligente Automatisierung mit umfassender Governance, Transparenz und

Kontrolle verbinden. Agentic Financial Operations

(https://www.blackline.com/agentic-financial-operations/) schafft hierfür die

Voraussetzungen. Die Plattform versetzt Finanz- und Rechnungswesensteams in die

Lage, mit größerer Sicherheit zu arbeiten und gleichzeitig das transformative

Potenzial von KI voll auszuschöpfen."

BlackLine hat Agentic Financial Operations Anfang dieses Jahres vorgestellt, um

eine wachsende Herausforderung für Unternehmen zu adressieren: den

verantwortungsvollen Einsatz und die Skalierung von KI in Finanzprozessen

sicherzustellen und dabei Governance, Nachvollziehbarkeit sowie Vertrauen zu

gewährleisten. Mithilfe intelligenter Agenten, leistungsfähiger

Koordinationsfunktionen und einer verlässlichen Finanzdatenbasis unterstützt

BlackLine Finanz- und Rechnungswesensteams dabei, komplexe Prozesse zu

automatisieren, Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und die operative

Effizienz zu steigern.

Die Auszeichnung mit dem FinTech Tech Ascension Award unterstreicht insbesondere

die führende Rolle von BlackLine beim Einsatz künstlicher Intelligenz zur Lösung

konkreter geschäftlicher Herausforderungen für den Finanzbereich. Die

Anerkennung durch TrustRadius wiederum spiegelt die Erfahrungen von Kunden

wider, die auf BlackLine setzen, um ihre Finanzprozesse zu modernisieren, die

Genauigkeit zu verbessern, die Governance zu stärken und operative Exzellenz

voranzutreiben.

?Während diese Auszeichnungen unsere aktuelle Marktführerschaft bestätigen,

leisten wir bereits Pionierarbeit für das, was als Nächstes kommt", fügt Ryan

hinzu.?Die Zukunft des Finanzwesens geht weit über die grundlegende

Automatisierung hinaus - es geht darum, eine digitale Belegschaft auf einer

einzigen, kontrollierten Plattform zu koordinieren. Über die BlackLine Agentic

Financial Operations Platform vereinen wir menschliches Urteilsvermögen mit KI-

gestützter Ausführung. So geben wir Finanzverantwortlichen die

vertrauenswürdigen, intelligenten Partner an die Hand, die sie benötigen, um den

Wandel von transaktionsorientierter Steuerung hin zu strategischer,

wertschöpfender Führung erfolgreich zu gestalten."

Über BlackLine

BlackLine (Nasdaq: BL) stellt die vertrauenswürdige Infrastruktur bereit, mit

der das Finanzwesen das agentische Zeitalter intelligent, integer und

vertrauenswürdig gestaltet. Die BlackLine Agentic Financial Operations

Platform(TM), die auf Studio360(TM) und Verity(TM) AI basiert, ermöglicht es dem

Finanzbereich, KI einzusetzen, sie bei jedem Schritt zu steuern und ihre

Integrität in allen Bereichen der Finanzarbeit zu gewährleisten.

Durch die Vereinheitlichung von Daten und die Einbettung von KI-Agenten, die von

den Finanzteams gesteuert werden, hebt BlackLine das Finanz- und Rechnungswesen

über die bloße Berichterstattung hinaus und ermöglicht die Koordination des

Geschäftsbetriebs in Echtzeit.

Mehr als 4.300 Kunden aus verschiedenen Branchen setzen auf BlackLine, um ihre

Unternehmen in die Zukunft zu führen. Weitere Informationen finden Sie unter

blackline.com.

Medienkontakt

Samantha Darilek

VP, Communications

Samantha.darilek@blackline.com (mailto:Samantha.darilek@blackline.com)

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In eigener Sache

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