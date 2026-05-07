GNW-News: BlackLine erhält Branchenauszeichnungen für KI-Innovation und Kundenvertrauen
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^LOS ANGELES, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL), die
Agentic Financial Operations Platform(TM) (https://www.blackline.com/agentic-
financial-operations/) für den Finanzbereich, hat heute bekannt gegeben, dass
das Unternehmen sowohl bei den FinTech Tech Ascension Awards 2026
(https://www.techascensionawards.com/fintech-winners-2026)TrustRadius
(https://solutions.trustradius.com/vendor-blog/2026-top-rated-award-winners/)
Die Agentic Financial Operations (AFO) Platform von BlackLine, die auf
Studio360(TM) und Verity(TM) AI basiert, wurde bei den FinTech Tech Ascension Awards
2026 in der Kategorie Beste KI-/ML-gestützte Lösung ausgezeichnet. Mit diesem
Preis werden Unternehmen und Technologien gewürdigt, die weltweit Innovation und
Exzellenz im Bereich Finanztechnologie vorantreiben.
Darüber hinaus erhielt BlackLine vier TrustRadius Top Rated Awards 2026, die
ausschließlich auf verifizierten Kundenbewertungen und
Kundenzufriedenheitswerten basieren. Als Beleg für kontinuierliche Exzellenz
über den gesamten Finanzlebenszyklus hinweg erhielt BlackLine
Spitzenplatzierungen in den folgenden Kategorien:
* Finanzabschluss
* Finanzrisikomanagement
* Debitorenbuchhaltung
* Quote-to-Cash
Zusammen unterstreichen diese Auszeichnungen die einzigartige Fähigkeit von
BlackLine, branchenführende Innovationen mit nachweisbaren Kundenerfolgen im
gesamten Finanzbereich zu verbinden.
?Diese Auszeichnungen spiegeln die zwei Formen der Bestätigung wider, die am
meisten zählen: die Anerkennung durch Branchenexperten und das Vertrauen der
Kunden, die sich jeden Tag auf unsere Plattform verlassen", sagt Owen Ryan,
Chief Executive Officer von BlackLine.?Je stärker Unternehmen KI über einzelne
Anwendungsfälle hinaus skalieren, desto wichtiger werden Lösungen, die
intelligente Automatisierung mit umfassender Governance, Transparenz und
Kontrolle verbinden. Agentic Financial Operations
(https://www.blackline.com/agentic-financial-operations/) schafft hierfür die
Voraussetzungen. Die Plattform versetzt Finanz- und Rechnungswesensteams in die
Lage, mit größerer Sicherheit zu arbeiten und gleichzeitig das transformative
Potenzial von KI voll auszuschöpfen."
BlackLine hat Agentic Financial Operations Anfang dieses Jahres vorgestellt, um
eine wachsende Herausforderung für Unternehmen zu adressieren: den
verantwortungsvollen Einsatz und die Skalierung von KI in Finanzprozessen
sicherzustellen und dabei Governance, Nachvollziehbarkeit sowie Vertrauen zu
gewährleisten. Mithilfe intelligenter Agenten, leistungsfähiger
Koordinationsfunktionen und einer verlässlichen Finanzdatenbasis unterstützt
BlackLine Finanz- und Rechnungswesensteams dabei, komplexe Prozesse zu
automatisieren, Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und die operative
Effizienz zu steigern.
Die Auszeichnung mit dem FinTech Tech Ascension Award unterstreicht insbesondere
die führende Rolle von BlackLine beim Einsatz künstlicher Intelligenz zur Lösung
konkreter geschäftlicher Herausforderungen für den Finanzbereich. Die
Anerkennung durch TrustRadius wiederum spiegelt die Erfahrungen von Kunden
wider, die auf BlackLine setzen, um ihre Finanzprozesse zu modernisieren, die
Genauigkeit zu verbessern, die Governance zu stärken und operative Exzellenz
voranzutreiben.
?Während diese Auszeichnungen unsere aktuelle Marktführerschaft bestätigen,
leisten wir bereits Pionierarbeit für das, was als Nächstes kommt", fügt Ryan
hinzu.?Die Zukunft des Finanzwesens geht weit über die grundlegende
Automatisierung hinaus - es geht darum, eine digitale Belegschaft auf einer
einzigen, kontrollierten Plattform zu koordinieren. Über die BlackLine Agentic
Financial Operations Platform vereinen wir menschliches Urteilsvermögen mit KI-
gestützter Ausführung. So geben wir Finanzverantwortlichen die
vertrauenswürdigen, intelligenten Partner an die Hand, die sie benötigen, um den
Wandel von transaktionsorientierter Steuerung hin zu strategischer,
wertschöpfender Führung erfolgreich zu gestalten."
Über BlackLine
BlackLine (Nasdaq: BL) stellt die vertrauenswürdige Infrastruktur bereit, mit
der das Finanzwesen das agentische Zeitalter intelligent, integer und
vertrauenswürdig gestaltet. Die BlackLine Agentic Financial Operations
Platform(TM), die auf Studio360(TM) und Verity(TM) AI basiert, ermöglicht es dem
Finanzbereich, KI einzusetzen, sie bei jedem Schritt zu steuern und ihre
Integrität in allen Bereichen der Finanzarbeit zu gewährleisten.
Durch die Vereinheitlichung von Daten und die Einbettung von KI-Agenten, die von
den Finanzteams gesteuert werden, hebt BlackLine das Finanz- und Rechnungswesen
über die bloße Berichterstattung hinaus und ermöglicht die Koordination des
Geschäftsbetriebs in Echtzeit.
Mehr als 4.300 Kunden aus verschiedenen Branchen setzen auf BlackLine, um ihre
Unternehmen in die Zukunft zu führen. Weitere Informationen finden Sie unter
blackline.com.
Medienkontakt
Samantha Darilek
VP, Communications
Samantha.darilek@blackline.com (mailto:Samantha.darilek@blackline.com)
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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