GNW-News: BlackLine® erweitert die Agentic Financial Operations Platform und stärkt die Vertrauensinfrastruktur für KI-gestützte Finanzprozesse
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^LOS ANGELES, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlackLine, Inc.
(https://www.blackline.com) (Nasdaq: BL) hat heute neue Governance- und
Observability-Funktionen für seine Agentic Financial Operations Platform
(https://www.blackline.com/agentic-financial-operations/)(TM) vorgestellt. Damit
baut das Unternehmen die Vertrauensinfrastruktur weiter aus, die
Finanzorganisationen benötigen, um KI-Lösungen im gesamten CFO-Bereich sicher
einzusetzen, effektiv zu steuern und erfolgreich zu skalieren.
Während Finanzteams den Schritt von wenigen KI-Agenten
(https://www.blackline.com/products/verity-ai/) hin zur Verwaltung von
potenziell Hunderttausenden Agenten vollziehen - über BlackLine-Anwendungen
sowie Partner-, kundeneigene und Drittanbieter-Lösungen hinweg -, verlagert sich
die zentrale Herausforderung von der reinen Automatisierung hin zu Governance
und Kontrolle. Die Finance Control Console(TM) schafft hierfür eine zentrale
Steuerungs- und Kontrollinstanz. Sie wurde entwickelt, um agentische Aktivitäten
in großem Maßstab zu überwachen und abzusichern, Richtlinien durchzusetzen,
Risiken zu steuern und die Rechenschaftspflicht in einem zunehmend komplexen
Ökosystem zu gewährleisten. Um den hohen Anforderungen des CFO-Bereichs an
Compliance und Berichterstattung gerecht zu werden, bietet die Konsole die
umfassende Transparenz und Auditierbarkeit, die Finanzteams benötigen.
Das Gebot der KI-Integrität
Mit der zunehmenden Verbreitung von KI stehen Finanzverantwortliche vor einer
zentralen Herausforderung: Sie müssen die Produktivitätsgewinne durch KI nutzen,
ohne dabei die finanzielle Integrität zu gefährden. Jede KI-gestützte Maßnahme
mit Auswirkungen auf Finanzdaten muss nachvollziehbar, erklärbar und mit den
bestehenden Kontrollmechanismen vereinbar sein. Um KI sicher in
geschäftskritische Finanzprozesse zu integrieren, benötigen CFOs Lösungen, die
einen umfassenden operativen Kontext schaffen, eine kontinuierliche Governance
gewährleisten und zugleich das Vertrauen von Wirtschaftsprüfern sichern.
Durch die Bereitstellung der für einen sicheren KI-Einsatz erforderlichen
Governance-, Rechenschafts- und Transparenzmechanismen ermöglicht die erweiterte
Agentic Financial Operations Platform von BlackLine Unternehmen, KI mit
Vertrauen einzuführen und zu skalieren - ohne dabei die Kontrolle über Maßnahmen
und Ergebnisse zu verlieren.
?Wir sind überzeugt, dass die nächste Ära des Finanzwesens von KI geprägt, aber
vom Finanzbereich gesteuert wird", so Owen Ryan, Chief Executive Officer von
BlackLine.?CFOs können und werden ihre finanzielle Verantwortung nicht an
unkontrollierte Black-Box-KI-Modelle abgeben. Die Unternehmen, die KI
erfolgreich im großen Maßstab einsetzen, werden diejenigen sein, die
intelligente Automatisierung mit konsequenter Rechenschaftspflicht und wirksamen
Kontrollmechanismen verbinden. Mit dieser Vertrauensinfrastruktur schafft
BlackLine eine unabhängige Kontrollebene, die Finanzteams dabei unterstützt, KI
sicher einzusetzen, jede Maßnahme nachvollziehbar zu steuern und das Vertrauen
in jedes Ergebnis zu gewährleisten."
Die Grundlage für vertrauenswürdige agentenbasierte Finanzprozesse
Die BlackLine Agentic Financial Operations Platform(TM), basierend auf Studio360
und Verity(TM) AI, schafft die operative Grundlage für den sicheren Einsatz und die
effektive Steuerung von KI im gesamten CFO-Bereich. Die Plattform stützt sich
auf zwei zentrale Ebenen:
* Systemübergreifende Datenschicht - Sie verknüpft strukturierte und
unstrukturierte Finanzdaten, Workflows, Richtlinien, Kontrollmechanismen und
operative Kontextinformationen über verschiedene Unternehmenssysteme hinweg.
Durch die Verbindung von Finanzintelligenz mit geschäftlichem Kontext
schafft die Plattform die Voraussetzungen dafür, dass KI auch in komplexen
Finanzumgebungen präzise agieren kann.
* Finanzbetriebssystem - Es orchestriert Finanzworkflows, KI-Agenten und
flexibel kombinierbare Services innerhalb eines von der Finanzorganisation
definierten Rahmens aus Kontrollen, Richtlinien und Governance-Vorgaben.
Dies ermöglicht es Unternehmen, auch hochkomplexe Finanzprozesse zu
automatisieren und dabei konsequent innerhalb der von der Finanzorganisation
festgelegten Leitplanken zu agieren.
Gemeinsam bilden diese beiden Ebenen die operative Basis für einen sicheren
Einsatz von KI im gesamten CFO-Bereich.
Finance Control Console: Die Kommandozentrale für KI im Finanzwesen
Im Zentrum der erweiterten Plattform von BlackLine steht die Finance Control
Console. Sie bietet Finanzverantwortlichen die Transparenz, Governance-
Funktionen und Kontrollmechanismen, die erforderlich sind, um KI-gestützte
Finanzprozesse in großem Maßstab zu steuern.
Um den hohen Anforderungen an Compliance, Auditierbarkeit und Governance gerecht
zu werden, umfasst die Lösung unter anderem:
* Echtzeit-Transparenz über KI-gestützte Finanzprozesse
* Zentralisierte Governance- und Richtlinienverwaltung
* Lückenlose Audit-Trails für automatisierte Maßnamen
* Nachvollziehbare Entscheidungsprotokolle, die Compliance- und
Auditanforderungen unterstützen
* Human-in-the-Loop-Überwachung für Risikomanagement und Ausnahmefälle
* Zentrale Aufsicht über KI-Agenten von BlackLine, Partnern, Kunden sowie
Drittanbietern
Die auf offenen Standards basierende und interoperable Finance Control Console
ermöglicht Unternehmen eine einheitliche Steuerung von KI-Aktivitäten über ihr
gesamtes Finanztechnologie-Ökosystem hinweg. Für CFOs fungiert sie als zentrale
Schaltstelle für die Überwachung und Steuerung KI-gestützter Finanzprozesse.
Durch die konsequente Durchsetzung von Richtlinien sowie die Erstellung
lückenloser, auditierbarer Nachweise unterstützt die Lösung eine schnellere
Einführung von KI. Gleichzeitig gewährleistet sie die notwendige
Rechenschaftspflicht, um die Integrität von Finanzberichten zu schützen.
?Für CFOs stellt sich heute nicht mehr die Frage, ob KI Finanzaufgaben
übernehmen kann. Entscheidend ist vielmehr, ob sichergestellt werden kann, dass
sie diese Aufgaben im Einklang mit den für den Finanzbereich erforderlichen
Governance-Standards ausführt", so Jeremy Ung, Chief Technology Officer bei
BlackLine.?Aufbauend auf 25 Jahren Erfahrung im Finanz- und Rechnungswesen
sowie dem Vertrauen von mehr als 4.300 Kunden weltweit vereint BlackLine KI,
Automatisierung, integrierte Kontrollmechanismen und Governance-Funktionen in
einer speziell für den gesamten CFO-Bereich entwickelten Plattform. So können
Finanzteams ihre Prozesse beschleunigen, ohne Kompromisse bei Vertrauen,
Compliance oder Rechenschaftspflicht eingehen zu müssen."
Start des Vorschauprogramms für die Finance Control Console
BlackLine hat heute den Start seines Vorschauprogramms für die Finance Control
Console angekündigt. Das Programm bietet Unternehmenskunden und strategischen
Partnern die Möglichkeit, die zukünftige Governance von KI im Finanzwesen aktiv
mitzugestalten.
Teilnehmende erhalten frühzeitigen Zugang zu den Funktionen der Finance Control
Console, wirken an der Entwicklung von Governance-Rahmenwerken mit und
unterstützen die Etablierung neuer Best Practices für Agentic Financial
Operations (https://www.blackline.com/agentic-financial-operations/).
Weitere Informationen zur Agentic Financial Operations Platform(TM) von BlackLine
finden Sie auf der Website von BlackLine unter BlackLine.com
(https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fblackline.com%
2F&data=05%7C02%7Csamantha.darilek%40blackline.com%7Ca565450a73fa4d63104108decc8
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Über BlackLine
BlackLine (Nasdaq: BL) bietet die Vertrauensinfrastruktur für das KI-Zeitalter
im Finanzwesen - eine Zukunft, in der Intelligenz, Integrität und Vertrauen Hand
in Hand wachsen und die Finanzfunktion die agentenbasierte Ära aktiv gestaltet.
Die BlackLine Agentic Financial Operations Platform(TM), basierend auf Studio360
und Verity(TM) AI, ermöglicht es dem CFO-Bereich, KI über den gesamten
Finanzprozess hinweg zu skalieren - von Record-to-Report über Invoice-to-Cash
bis hin zu weiteren geschäftskritischen Abläufen, bei denen die Finanzabteilung
die Kontrolle behält und die Integrität jeder Transaktion sicherstellt.
Durch die Vereinheitlichung von Daten, die Einbettung von KI in Finanzprozesse
und die Schaffung von Vertrauen bei jeder Maßnahme entwickelt BlackLine das
Finanz- und Rechnungswesen weiter - von der bloßen Berichterstattung hin zur
Koordination des Geschäftsbereichs in Echtzeit.
Gestützt auf branchenführende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie
höchste Sicherheitsstandards vertrauen mehr als 4.300 Kunden aus
unterschiedlichsten Branchen weltweit auf BlackLine, um ihre
Finanzorganisationen zukunftssicher aufzustellen. Jetzt wird die Zukunft von der
Finanzabteilung gestaltet. Weitere Informationen finden Sie unter blackline.com.
Pressekontakt
Samantha Darilek
VP, Communications
Samantha.darilek@blackline.com (mailto:Samantha.darilek@blackline.com)
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|KO
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