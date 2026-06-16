GNW-News: BlackLine® erweitert die Agentic Financial Operations Platform und stärkt die Vertrauensinfrastruktur für KI-gestützte Finanzprozesse

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^LOS ANGELES, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlackLine, Inc.

(https://www.blackline.com) (Nasdaq: BL) hat heute neue Governance- und

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Observability-Funktionen für seine Agentic Financial Operations Platform

(https://www.blackline.com/agentic-financial-operations/)(TM) vorgestellt. Damit

baut das Unternehmen die Vertrauensinfrastruktur weiter aus, die

Finanzorganisationen benötigen, um KI-Lösungen im gesamten CFO-Bereich sicher

einzusetzen, effektiv zu steuern und erfolgreich zu skalieren.

Während Finanzteams den Schritt von wenigen KI-Agenten

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(https://www.blackline.com/products/verity-ai/) hin zur Verwaltung von

potenziell Hunderttausenden Agenten vollziehen - über BlackLine-Anwendungen

sowie Partner-, kundeneigene und Drittanbieter-Lösungen hinweg -, verlagert sich

die zentrale Herausforderung von der reinen Automatisierung hin zu Governance

und Kontrolle. Die Finance Control Console(TM) schafft hierfür eine zentrale

Steuerungs- und Kontrollinstanz. Sie wurde entwickelt, um agentische Aktivitäten

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in großem Maßstab zu überwachen und abzusichern, Richtlinien durchzusetzen,

Risiken zu steuern und die Rechenschaftspflicht in einem zunehmend komplexen

Ökosystem zu gewährleisten. Um den hohen Anforderungen des CFO-Bereichs an

Compliance und Berichterstattung gerecht zu werden, bietet die Konsole die

umfassende Transparenz und Auditierbarkeit, die Finanzteams benötigen.

Das Gebot der KI-Integrität

Mit der zunehmenden Verbreitung von KI stehen Finanzverantwortliche vor einer

zentralen Herausforderung: Sie müssen die Produktivitätsgewinne durch KI nutzen,

ohne dabei die finanzielle Integrität zu gefährden. Jede KI-gestützte Maßnahme

mit Auswirkungen auf Finanzdaten muss nachvollziehbar, erklärbar und mit den

bestehenden Kontrollmechanismen vereinbar sein. Um KI sicher in

geschäftskritische Finanzprozesse zu integrieren, benötigen CFOs Lösungen, die

einen umfassenden operativen Kontext schaffen, eine kontinuierliche Governance

gewährleisten und zugleich das Vertrauen von Wirtschaftsprüfern sichern.

Durch die Bereitstellung der für einen sicheren KI-Einsatz erforderlichen

Governance-, Rechenschafts- und Transparenzmechanismen ermöglicht die erweiterte

Agentic Financial Operations Platform von BlackLine Unternehmen, KI mit

Vertrauen einzuführen und zu skalieren - ohne dabei die Kontrolle über Maßnahmen

und Ergebnisse zu verlieren.

?Wir sind überzeugt, dass die nächste Ära des Finanzwesens von KI geprägt, aber

vom Finanzbereich gesteuert wird", so Owen Ryan, Chief Executive Officer von

BlackLine.?CFOs können und werden ihre finanzielle Verantwortung nicht an

unkontrollierte Black-Box-KI-Modelle abgeben. Die Unternehmen, die KI

erfolgreich im großen Maßstab einsetzen, werden diejenigen sein, die

intelligente Automatisierung mit konsequenter Rechenschaftspflicht und wirksamen

Kontrollmechanismen verbinden. Mit dieser Vertrauensinfrastruktur schafft

BlackLine eine unabhängige Kontrollebene, die Finanzteams dabei unterstützt, KI

sicher einzusetzen, jede Maßnahme nachvollziehbar zu steuern und das Vertrauen

in jedes Ergebnis zu gewährleisten."

Die Grundlage für vertrauenswürdige agentenbasierte Finanzprozesse

Die BlackLine Agentic Financial Operations Platform(TM), basierend auf Studio360

und Verity(TM) AI, schafft die operative Grundlage für den sicheren Einsatz und die

effektive Steuerung von KI im gesamten CFO-Bereich. Die Plattform stützt sich

auf zwei zentrale Ebenen:

* Systemübergreifende Datenschicht - Sie verknüpft strukturierte und

unstrukturierte Finanzdaten, Workflows, Richtlinien, Kontrollmechanismen und

operative Kontextinformationen über verschiedene Unternehmenssysteme hinweg.

Durch die Verbindung von Finanzintelligenz mit geschäftlichem Kontext

schafft die Plattform die Voraussetzungen dafür, dass KI auch in komplexen

Finanzumgebungen präzise agieren kann.

* Finanzbetriebssystem - Es orchestriert Finanzworkflows, KI-Agenten und

flexibel kombinierbare Services innerhalb eines von der Finanzorganisation

definierten Rahmens aus Kontrollen, Richtlinien und Governance-Vorgaben.

Dies ermöglicht es Unternehmen, auch hochkomplexe Finanzprozesse zu

automatisieren und dabei konsequent innerhalb der von der Finanzorganisation

festgelegten Leitplanken zu agieren.

Gemeinsam bilden diese beiden Ebenen die operative Basis für einen sicheren

Einsatz von KI im gesamten CFO-Bereich.

Finance Control Console: Die Kommandozentrale für KI im Finanzwesen

Im Zentrum der erweiterten Plattform von BlackLine steht die Finance Control

Console. Sie bietet Finanzverantwortlichen die Transparenz, Governance-

Funktionen und Kontrollmechanismen, die erforderlich sind, um KI-gestützte

Finanzprozesse in großem Maßstab zu steuern.

Um den hohen Anforderungen an Compliance, Auditierbarkeit und Governance gerecht

zu werden, umfasst die Lösung unter anderem:

* Echtzeit-Transparenz über KI-gestützte Finanzprozesse

* Zentralisierte Governance- und Richtlinienverwaltung

* Lückenlose Audit-Trails für automatisierte Maßnamen

* Nachvollziehbare Entscheidungsprotokolle, die Compliance- und

Auditanforderungen unterstützen

* Human-in-the-Loop-Überwachung für Risikomanagement und Ausnahmefälle

* Zentrale Aufsicht über KI-Agenten von BlackLine, Partnern, Kunden sowie

Drittanbietern

Die auf offenen Standards basierende und interoperable Finance Control Console

ermöglicht Unternehmen eine einheitliche Steuerung von KI-Aktivitäten über ihr

gesamtes Finanztechnologie-Ökosystem hinweg. Für CFOs fungiert sie als zentrale

Schaltstelle für die Überwachung und Steuerung KI-gestützter Finanzprozesse.

Durch die konsequente Durchsetzung von Richtlinien sowie die Erstellung

lückenloser, auditierbarer Nachweise unterstützt die Lösung eine schnellere

Einführung von KI. Gleichzeitig gewährleistet sie die notwendige

Rechenschaftspflicht, um die Integrität von Finanzberichten zu schützen.

?Für CFOs stellt sich heute nicht mehr die Frage, ob KI Finanzaufgaben

übernehmen kann. Entscheidend ist vielmehr, ob sichergestellt werden kann, dass

sie diese Aufgaben im Einklang mit den für den Finanzbereich erforderlichen

Governance-Standards ausführt", so Jeremy Ung, Chief Technology Officer bei

BlackLine.?Aufbauend auf 25 Jahren Erfahrung im Finanz- und Rechnungswesen

sowie dem Vertrauen von mehr als 4.300 Kunden weltweit vereint BlackLine KI,

Automatisierung, integrierte Kontrollmechanismen und Governance-Funktionen in

einer speziell für den gesamten CFO-Bereich entwickelten Plattform. So können

Finanzteams ihre Prozesse beschleunigen, ohne Kompromisse bei Vertrauen,

Compliance oder Rechenschaftspflicht eingehen zu müssen."

Start des Vorschauprogramms für die Finance Control Console

BlackLine hat heute den Start seines Vorschauprogramms für die Finance Control

Console angekündigt. Das Programm bietet Unternehmenskunden und strategischen

Partnern die Möglichkeit, die zukünftige Governance von KI im Finanzwesen aktiv

mitzugestalten.

Teilnehmende erhalten frühzeitigen Zugang zu den Funktionen der Finance Control

Console, wirken an der Entwicklung von Governance-Rahmenwerken mit und

unterstützen die Etablierung neuer Best Practices für Agentic Financial

Operations (https://www.blackline.com/agentic-financial-operations/).

Weitere Informationen zur Agentic Financial Operations Platform(TM) von BlackLine

finden Sie auf der Website von BlackLine unter BlackLine.com

(https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fblackline.com%

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Über BlackLine

BlackLine (Nasdaq: BL) bietet die Vertrauensinfrastruktur für das KI-Zeitalter

im Finanzwesen - eine Zukunft, in der Intelligenz, Integrität und Vertrauen Hand

in Hand wachsen und die Finanzfunktion die agentenbasierte Ära aktiv gestaltet.

Die BlackLine Agentic Financial Operations Platform(TM), basierend auf Studio360

und Verity(TM) AI, ermöglicht es dem CFO-Bereich, KI über den gesamten

Finanzprozess hinweg zu skalieren - von Record-to-Report über Invoice-to-Cash

bis hin zu weiteren geschäftskritischen Abläufen, bei denen die Finanzabteilung

die Kontrolle behält und die Integrität jeder Transaktion sicherstellt.

Durch die Vereinheitlichung von Daten, die Einbettung von KI in Finanzprozesse

und die Schaffung von Vertrauen bei jeder Maßnahme entwickelt BlackLine das

Finanz- und Rechnungswesen weiter - von der bloßen Berichterstattung hin zur

Koordination des Geschäftsbereichs in Echtzeit.

Gestützt auf branchenführende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie

höchste Sicherheitsstandards vertrauen mehr als 4.300 Kunden aus

unterschiedlichsten Branchen weltweit auf BlackLine, um ihre

Finanzorganisationen zukunftssicher aufzustellen. Jetzt wird die Zukunft von der

Finanzabteilung gestaltet. Weitere Informationen finden Sie unter blackline.com.

Pressekontakt

Samantha Darilek

VP, Communications

Samantha.darilek@blackline.com (mailto:Samantha.darilek@blackline.com)

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