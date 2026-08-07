GNW-News: BlackLine erweitert Leistungsangebot für komplexe Finanz-Workflows mit PCI DSS-Compliance-Validierung

01.09.26 21:54 Uhr

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^LOS ANGELES, Sept. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL),

die Agentic Financial Operations Platform(TM)

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(https://www.blackline.com/products/studio360/) für Finanzteams in Unternehmen,

hat heute verkündet, dass die Validierung der Compliance ihres PCI

Detokenization Services mit dem Payment Card Industry Data Security Standard

(PCI DSS) erfolgreich abgeschlossen wurde. Dadurch können Unternehmen das

bewährte Transaktionsmatching (https://www.blackline.com/products/financial-

close/transaction-matching/) für große Transaktionsmengen und die

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Abstimmungsfunktionen von BlackLine für ein umfassenderes Spektrum komplexer

Workflows verwenden, in die vertrauliche Zahlungskartendaten eingebunden sind.

In Unternehmen, die Millionen. von Kartentransaktionen verarbeiten, kann selbst

ein kleiner prozentualer Anteil nicht zugeordneter Transaktionen einen

erheblichen manuellen Arbeitsaufwand verursachen. Sicherheitsauflagen, die für

den Schutz der Daten von Karteninhabern entwickelt wurden, können

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Einschränkungen bei den Daten, die für die Zuordnung verwendet werden können,

nach sich ziehen und eine vollständige Automatisierung dieser Workflows

schwieriger machen. Mit dem PCI Detokenization Integration Service von BlackLine

können Benutzer sicher auf die Zahlungskartendaten zugreifen, die für die

Zuordnung benötigt werden, wobei die zugrundeliegenden Daten der Karteninhaber

in der Umgebung des Kunden verbleiben. In Kombination mit den bereits

vorhandenen Funktionen für das Transaktionsmatching großer Transaktionsmengen

von BlackLine gewinnen die Unternehmen damit die Möglichkeit, einen größeren

Anteil des Abstimmungsprozesses zu automatisieren und gleichzeitig

rigorose Sicherheits- und Kontrollverfahren (https://www.blackline.com/why-

blackline/security/) aufrecht zu erhalten.

?Unsere Kunden wünschen sich eine tiefere Integration von BlackLine in ihre

besonders komplexen Workflows, wobei eine umfassendere Automatisierung nicht auf

Kosten der Sicherheit oder Kontrolle erfolgen darf", erklärt Owen Ryan, CEO und

Vorstandsvorsitzender von BlackLine.?Dank dieser Validierung können Unternehmen

die bewährten Zuordnungs- und Abstimmungsfunktionen von BlackLine für einen

größeren Teil ihrer täglich ablaufenden Workflows, in denen umfangreiche und

vertrauliche Daten verarbeitet werden, einsetzen. Damit wächst der

Anwendungsbereich, in dem wir Mehrwert bieten können, während gleichzeitig die

Sicherheit und das Vertrauen gewahrt bleiben, die unsere Kunden verlangen."

?PCI DSS ist für Unternehmen, die Zahlungskartendaten handhaben, ein wichtiger

Sicherheitsstandard und für viele Technologieanbieter, die diese Workflows

unterstützen, eine Voraussetzung", sagt Jill Knesek, Chief Information Security

Officer bei BlackLine.?Kunden erhalten durch diese Validierung eine unabhängige

Zusicherung, dass BlackLine die Anforderungen erfüllt, sodass sie sorglos ihre

Automatisierung auf vertrauliche Finanzprozesse ausdehnen können."

Ein erheblicher Anteil der Anwendungsfälle entfällt zwar auf Bankgeschäfte und

Finanzdienstleistungen, aber auch Unternehmen in Branchen wie Einzelhandel

(https://www.blackline.com/industries/retail/), Reisen, Gastgewerbe und Freizeit

(https://www.blackline.com/industries/travel-hospitality/) verarbeiten komplexe

Finanzworkflows mit vertraulichen Zahlungskartendaten. Die Validierung erweitert

den Bereich, in dem BlackLine seine bestehenden Automatisierungs- und

Zuordnungsfunktionen einsetzen kann, und steigern den Wert der Plattform für

verschiedene transaktionsintensive Umgebungen, in denen Umfang, Sicherheit und

Kontrolle kritische Bedeutung haben.

Über BlackLine

BlackLine (Nasdaq: BL) bietet die Vertrauensinfrastruktur für das KI-Zeitalter

im Finanzwesen - eine Zukunft, in der Intelligenz, Integrität und Vertrauen Hand

in Hand wachsen und die Finanzabteilungen die agentenbasierte Ära aktiv

gestalten. Die BlackLine Agentic Financial Operations Platform(TM), basierend auf

Studio360 und Verity(TM) AI, ermöglicht es Finanzteams, KI über den gesamten

Finanzprozess hinweg zu skalieren - von Record-to-Report über Invoice-to-Cash

bis hin zu weiteren Prozessen - wobei die Finanzabteilung die Kontrolle behält

und die Integrität jeder Transaktion sicherstellen muss.

Durch die Vereinheitlichung von Daten, die Einbettung von KI in Finanzprozesse

und die Schaffung von Vertrauen bei jeder Maßnahme entwickelt BlackLine das

Finanz- und Rechnungswesen weiter - von der bloßen Berichterstattung hin zur

Koordination des Geschäftsbereichs in Echtzeit. Gestützt auf branchenführende

Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie höchste Sicherheitsstandards

vertrauen rund 4.300 Kunden aus unterschiedlichsten Branchen weltweit auf

BlackLine als Partner, um ihre Finanzorganisationen zukunftssicher aufzustellen.

Weitere Informationen finden Sie unter blackline.com.

Medienkontakt:

Samantha Darilek

VP Communications, BlackLine

samantha.darilek@blackline.com (mailto:samantha.darilek@blackline.com)

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