GNW-News: BlackLine erweitert Leistungsangebot für komplexe Finanz-Workflows mit PCI DSS-Compliance-Validierung
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^LOS ANGELES, Sept. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL),
die Agentic Financial Operations Platform(TM)
(https://www.blackline.com/products/studio360/) für Finanzteams in Unternehmen,
hat heute verkündet, dass die Validierung der Compliance ihres PCI
Detokenization Services mit dem Payment Card Industry Data Security Standard
(PCI DSS) erfolgreich abgeschlossen wurde. Dadurch können Unternehmen das
bewährte Transaktionsmatching (https://www.blackline.com/products/financial-
close/transaction-matching/) für große Transaktionsmengen und die
Abstimmungsfunktionen von BlackLine für ein umfassenderes Spektrum komplexer
Workflows verwenden, in die vertrauliche Zahlungskartendaten eingebunden sind.
In Unternehmen, die Millionen. von Kartentransaktionen verarbeiten, kann selbst
ein kleiner prozentualer Anteil nicht zugeordneter Transaktionen einen
erheblichen manuellen Arbeitsaufwand verursachen. Sicherheitsauflagen, die für
den Schutz der Daten von Karteninhabern entwickelt wurden, können
Einschränkungen bei den Daten, die für die Zuordnung verwendet werden können,
nach sich ziehen und eine vollständige Automatisierung dieser Workflows
schwieriger machen. Mit dem PCI Detokenization Integration Service von BlackLine
können Benutzer sicher auf die Zahlungskartendaten zugreifen, die für die
Zuordnung benötigt werden, wobei die zugrundeliegenden Daten der Karteninhaber
in der Umgebung des Kunden verbleiben. In Kombination mit den bereits
vorhandenen Funktionen für das Transaktionsmatching großer Transaktionsmengen
von BlackLine gewinnen die Unternehmen damit die Möglichkeit, einen größeren
Anteil des Abstimmungsprozesses zu automatisieren und gleichzeitig
rigorose Sicherheits- und Kontrollverfahren (https://www.blackline.com/why-
blackline/security/) aufrecht zu erhalten.
?Unsere Kunden wünschen sich eine tiefere Integration von BlackLine in ihre
besonders komplexen Workflows, wobei eine umfassendere Automatisierung nicht auf
Kosten der Sicherheit oder Kontrolle erfolgen darf", erklärt Owen Ryan, CEO und
Vorstandsvorsitzender von BlackLine.?Dank dieser Validierung können Unternehmen
die bewährten Zuordnungs- und Abstimmungsfunktionen von BlackLine für einen
größeren Teil ihrer täglich ablaufenden Workflows, in denen umfangreiche und
vertrauliche Daten verarbeitet werden, einsetzen. Damit wächst der
Anwendungsbereich, in dem wir Mehrwert bieten können, während gleichzeitig die
Sicherheit und das Vertrauen gewahrt bleiben, die unsere Kunden verlangen."
?PCI DSS ist für Unternehmen, die Zahlungskartendaten handhaben, ein wichtiger
Sicherheitsstandard und für viele Technologieanbieter, die diese Workflows
unterstützen, eine Voraussetzung", sagt Jill Knesek, Chief Information Security
Officer bei BlackLine.?Kunden erhalten durch diese Validierung eine unabhängige
Zusicherung, dass BlackLine die Anforderungen erfüllt, sodass sie sorglos ihre
Automatisierung auf vertrauliche Finanzprozesse ausdehnen können."
Ein erheblicher Anteil der Anwendungsfälle entfällt zwar auf Bankgeschäfte und
Finanzdienstleistungen, aber auch Unternehmen in Branchen wie Einzelhandel
(https://www.blackline.com/industries/retail/), Reisen, Gastgewerbe und Freizeit
(https://www.blackline.com/industries/travel-hospitality/) verarbeiten komplexe
Finanzworkflows mit vertraulichen Zahlungskartendaten. Die Validierung erweitert
den Bereich, in dem BlackLine seine bestehenden Automatisierungs- und
Zuordnungsfunktionen einsetzen kann, und steigern den Wert der Plattform für
verschiedene transaktionsintensive Umgebungen, in denen Umfang, Sicherheit und
Kontrolle kritische Bedeutung haben.
Über BlackLine
BlackLine (Nasdaq: BL) bietet die Vertrauensinfrastruktur für das KI-Zeitalter
im Finanzwesen - eine Zukunft, in der Intelligenz, Integrität und Vertrauen Hand
in Hand wachsen und die Finanzabteilungen die agentenbasierte Ära aktiv
gestalten. Die BlackLine Agentic Financial Operations Platform(TM), basierend auf
Studio360 und Verity(TM) AI, ermöglicht es Finanzteams, KI über den gesamten
Finanzprozess hinweg zu skalieren - von Record-to-Report über Invoice-to-Cash
bis hin zu weiteren Prozessen - wobei die Finanzabteilung die Kontrolle behält
und die Integrität jeder Transaktion sicherstellen muss.
Durch die Vereinheitlichung von Daten, die Einbettung von KI in Finanzprozesse
und die Schaffung von Vertrauen bei jeder Maßnahme entwickelt BlackLine das
Finanz- und Rechnungswesen weiter - von der bloßen Berichterstattung hin zur
Koordination des Geschäftsbereichs in Echtzeit. Gestützt auf branchenführende
Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie höchste Sicherheitsstandards
vertrauen rund 4.300 Kunden aus unterschiedlichsten Branchen weltweit auf
BlackLine als Partner, um ihre Finanzorganisationen zukunftssicher aufzustellen.
Weitere Informationen finden Sie unter blackline.com.
Medienkontakt:
Samantha Darilek
VP Communications, BlackLine
samantha.darilek@blackline.com (mailto:samantha.darilek@blackline.com)
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BlackLine Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.10.18
|BlackLine Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|28.02.17
|BlackLine Outperform
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|22.11.16
|BlackLine Outperform
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|22.11.16
|BlackLine Overweight
|Pacific Crest Securities Inc.