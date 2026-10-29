GNW-News: BlackLine expandiert mit S3NS in den europäischen Markt für vertrauenswürdige Cloud-Lösungen

29.10.26 21:09 Uhr

Werte in diesem Artikel

^* BlackLine geht eine Partnerschaft mit S3NS ein, um seine Dienstleistungen

auf einer vertrauenswürdigen Cloud in Frankreich auszubauen und damit den

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strengen Anforderungen hinsichtlich der Datenlokalisierung und der

gesetzlichen Vorschriften gerecht zu werden.

* Thales ist der erste Kunde, der die Plattform von BlackLine in der

vertrauenswürdigen Cloud?PREMI3NS" von S3NS einsetzt.

* Durch diese Partnerschaft werden die Optionen für sichere Infrastrukturen

von BlackLine erweitert, sodass regulierte Unternehmen KI-gestützte

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Finanzprozesse mit einer besseren Datenkontrolle einführen können.

PARIS und LOS ANGELES, Oct. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlackLine, Inc.

(https://www.blackline.com/) (Nasdaq: BL), die?Agentic Financial Operations

Platform(TM)" für die Finanzabteilung, und S3NS, ein von Thales in Partnerschaft

mit Google Cloud kontrolliertes Joint Venture, haben heute gemeinsam ihre

Partnerschaft in Frankreich bekanntgegeben, die ein neues, auf einer

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vertrauenswürdigen Cloud-Infrastruktur gehostetes Angebot umfasst und damit die

europäische Cloud-Präsenz von BlackLine weiter ausbaut. Diese strategische

Allianz ermöglicht es Unternehmen mit strengen Anforderungen hinsichtlich

Datenstandort und Datenhoheit, ihre Finanzabläufe zu modernisieren und

gleichzeitig eine bessere Kontrolle darüber zu behalten, wo und wie ihre Daten

verwaltet werden.

Thales, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Verteidigung, Luft-

und Raumfahrt, Cybersicherheit und Digitalisierung , wird der erste Kunde sein,

der die Plattform von BlackLine auf dieser neuen Infrastruktur implementiert.

Die Plattform wird auf PREMI3NS laufen, dem bewährten Cloud-Angebot von S3NS.

Zur Unterstützung der Einführung wird der Geschäftsbereich?Digital Services"

von Thales die lokale Implementierung aufbauen und betreiben, wodurch die

doppelte Rolle des Unternehmens als Vorzeigekunde und wichtiger

Integrationspartner deutlich wird.

Diese Investition erweitert die Möglichkeiten von BlackLine, Unternehmen zu

unterstützen, die in stark regulierten europäischen Umfeldern tätig sind, in

denen Datenkontrolle, Sicherheit und regulatorische Anforderungen bei der

Einführung von Cloud- und KI-Lösungen eine immer wichtigere Rolle spielen.?In

der Finanzwelt darf man beim Vertrauen keine Kompromisse eingehen. Da KI immer

mehr verantwortungsvolle Aufgaben übernimmt, müssen Unternehmen nicht nur

Vertrauen in die Genauigkeit, Transparenz und Steuerung der Technologie haben,

sondern auch darin, wo sich ihre sensibelsten Finanzdaten befinden und wie diese

kontrolliert werden", so Philippe Omer Decugis, Senior Vice President und

General Manager für die Region EMEA bei BlackLine.?Folglich gewinnen die

Datenkontrolle und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Zusammenhang mit

der KI zunehmend an Bedeutung. Mit dieser Investition bieten wir Unternehmen die

Möglichkeit, vertrauenswürdige KI im Finanzbereich einzusetzen und gleichzeitig

die strengen Anforderungen an die Datenhoheit zu erfüllen, die Unternehmen

stellen."

Die?Agentic Financial Operations Platform(TM)" von BlackLine, die auf Studio360

und Verity(TM) AI basiert, ermöglicht es Finanz- und Buchhaltungsteams, Daten zu

vereinheitlichen, komplexe Prozesse zu automatisieren und Arbeitsabläufe in

geschäftskritischen Finanzvorgängen zu koordinieren. Die KI-Agenten des Systems

führen spezialisierte Finanzaufgaben aus - von der Erstellung von

Kontenabstimmungen bis hin zum Abgleich von Transaktionen -, wobei die

Finanzverantwortlichen stets die volle Kontrolle behalten. Das bewährte Cloud-

Bereitstellungsmodell bietet diese Funktionen für Unternehmen, die eine bessere

Kontrolle über den Speicherort und die Verarbeitung ihrer Finanzdaten benötigen.

?Unsere Mission bei S3NS besteht darin, Unternehmen die Möglichkeit zu geben,

sich mithilfe führender Cloud-Technologien zu modernisieren und dabei die

höchsten Anforderungen an die Datenkontrolle und die Einhaltung gesetzlicher

Vorschriften zu erfüllen", so Cyprien Falque, CEO von S3NS.?Indem wir die

'Trusted Cloud'-Grundlage für BlackLine bereitstellen, schaffen wir eine

Umgebung, in der Unternehmen fortschrittliche Finanztechnologie nutzen können

und gleichzeitig die Kontrolle und die Sicherheitsmaßnahmen aufrechterhalten,

die ihre sensibelsten Arbeitslasten erfordern."

?Datensouveränität ist für ein Unternehmen wie Thales kein optionales Element,

sondern von grundlegender Bedeutung. Dass wir als Erste das bewährte Cloud-

Angebot von BlackLine implementieren, spiegelt unser Engagement wider,

fortschrittliche, KI-gestützte Finanzfunktionen in unsere Abläufe zu

integrieren, ohne dabei Abstriche bei der Sicherheit und Kontrolle zu machen,

die unser Unternehmen erfordert", so Stéphanie Pétris, VP Group Finance

Transformation bei Thales.

Dieses neue französische Angebot in Zusammenarbeit mit S3NS baut auf den

umfassenden Investitionen von BlackLine in den Bereichen Sicherheit, Governance

und vertrauenswürdige KI auf, darunter auch die Zertifizierung nach ISO/IEC

42001:2023 für das Künstliche-Intelligenz-Managementsystem des Unternehmens.

Dies ist zudem Teil des kontinuierlichen Ausbaus der globalen Cloud-Präsenz und

der bewährten Infrastruktur von BlackLine, wodurch Kunden dabei unterstützt

werden, digitale Finanzlösungen und KI in immer komplexeren Umgebungen zu

skalieren.

Über BlackLine

BlackLine (Nasdaq: BL) ist die Vertrauensinfrastruktur für das KI-Zeitalter der

Finanzwelt: eine Zukunft, in der die Finanzwelt das Zeitalter der

Handlungsfähigkeit vorantreibt, in dem Intelligenz, Integrität und Vertrauen

gemeinsam an Bedeutung gewinnen. Die BlackLine Agentic Financial Operations

Platform(TM), die auf Studio360 und Verity(TM) AI basiert, ist die Plattform, mit der

die Finanzabteilung (CFO) KI in den Bereichen?Record-to-Report",?Invoice-to-

Cash" sowie in all jenen Prozessen einsetzt, in denen die Finanzabteilung die

Kontrolle innehat und bei jedem Schritt Integrität fordert. Durch die

Vereinheitlichung von Daten, die Einbettung von KI in Finanzprozesse und die

Schaffung von Vertrauen bei jeder Maßnahme entwickelt BlackLine das Finanz- und

Rechnungswesen weiter - von der bloßen Berichterstattung hin zur Koordination

des Geschäftsbereichs in Echtzeit. Gestützt auf branchenführende Investitionen

in Forschung und Entwicklung sowie höchste Sicherheitsstandards vertrauen rund

4.300 Kunden aus unterschiedlichsten Branchen weltweit auf BlackLine als

Partner, um ihre Finanzorganisationen zukunftssicher aufzustellen. Weitere

Informationen finden Sie unter blackline.com (https://www.blackline.com/).

Über Thales

Thales (https://www.thalesgroup.com/en) (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit

führender Anbieter fortschrittlicher Technologien für die Bereiche Verteidigung,

Luft- und Raumfahrt sowie Cyber- und Digitaltechnik. Das Portfolio innovativer

Produkte und Dienstleistungen trägt dazu bei, mehrere große Herausforderungen

anzugehen: Souveränität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion. Der Konzern

stellt jährlich 4,5 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung in

Schlüsselbereichen bereit, insbesondere für kritische Bereiche wie künstliche

Intelligenz, Cybersicherheit, Quanten- und Cloud-Technologien. Thales

beschäftigt mehr als 85.000 Mitarbeiter in 65 Ländern. Im Jahr 2025 erzielte der

Konzern einen Umsatz von 22,1 Milliarden Euro.

Über S3NS

Als Allianz zwischen Thales, einem weltweit führenden Anbieter im Bereich

Datenschutz und Cybersicherheit, und Google Cloud, einem der weltweit führenden

Anbieter von Cloud-Technologie, bietet S3NS öffentlichen Einrichtungen und

privaten Unternehmen, die ihre sensibelsten Daten noch besser schützen möchten,

hochsichere Public-Cloud-Lösungen an, um deren Übergang zu einer

vertrauenswürdigen Cloud zu unterstützen - unter Einhaltung des von der ANSSI,

der französischen nationalen Behörde für die Sicherheit von

Informationssystemen, definierten SecNumCloud-Rahmenwerks. S3NS

(https://www.s3ns.io/en) ist eine nach französischem Recht gegründete

Gesellschaft, die vollständig von Thales kontrolliert wird.

Medienkontakt

Marion Bonnet, Media Relations Manager bei Thales und S3NS

Marion.bonnet@thalesgroup.com (mailto:Marion.bonnet@thalesgroup.com)

+33 6 60 38 48 92

Medienkontakt

David Brightman, VP Brand & Corporate, BlackLine

Media.Relations@BlackLine.com (mailto:Media.Relations@BlackLine.com)

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