GNW-News: BlackLine stellt Agentic Financial Operations vor, um Governance- und Vertrauenslücken in der KI zu schließen
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^LOS ANGELES, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlackLine, Inc.
(https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.blackline.com%2F) (Nasdaq: BL)
hat heute Agentic Financial Operations (http://www.blackline.com/agentic-
finanical-operations/) vorgestellt, ein neues operatives Modell, das die
zentralen Herausforderungen in Bezug auf Vertrauen und Governance durch den
Einsatz von KI im Finanz- und Rechnungswesen löst. Die Ankündigung, die auf der
jährlich in London stattfindenden Konferenz BeyondTheBlack
(https://www.beyondtheblack.com/london/) erfolgte, unterstreicht das Engagement
von BlackLine, Führungskräfte im Finanzbereich dabei zu unterstützen, künstliche
Intelligenz sicher und skalierbar einzusetzen. Agentic Financial Operations
stellt die entscheidende Kontrollschicht bereit, die das Office of the CFO
benötigt, um KI sicher, strategisch und in skalierbarem Umfang zu nutzen, und
stellt zugleich sicher, dass BlackLine eine führende Rolle im Bereich
vertrauenswürdiger KI einnimmt.
BlackLine erkennt, dass es kontinuierlicher, wegweisender Innovationen bedarf,
um das transformative Potenzial von Agentic Financial Operations voll
auszuschöpfen. Um diese Vision zu beschleunigen, etabliert das Unternehmen im
Rahmen einer strategischen Investition in die Zukunft vertrauenswürdiger KI
einen eigenen AI Innovation Hub.
?Finanzvorstände müssen KI nutzen, bleiben jedoch persönlich für die Richtigkeit
der Finanzberichterstattung verantwortlich - daher kommt eine 'Black-Box'-Lösung
nicht in Frage", so Owen Ryan, CEO von BlackLine.?Agentic Financial Operations
(http://www.blackline.com/agentic-finanical-operations/) von BlackLine gibt
Führungskräften die nötige Sicherheit, KI skalierbar einzusetzen, indem sie
ihnen ermöglicht, KI-Ergebnisse unabhängig zu überprüfen. Darüber hinaus wird
unsere strategische Investition in einen neuen AI Innovation Hub entscheidend
dazu beitragen, diese vertrauenswürdige Zukunft weiter voranzutreiben, indem wir
Partner, Kunden und Wirtschaftsprüfer zusammenbringen, um zentrale
Herausforderungen im Bereich KI gemeinsam zu lösen."
Angetrieben durch Agentic Financial Operations: Die Lösung für vertrauenswürdige
KI
Agentic Financial Operations basiert auf dem Grundsatz, dass mit dem Einsatz von
KI Vertrauen zur zentralen Voraussetzung wird. Das Modell von BlackLine
etabliert eine?Glass Box"-Architektur zur Orchestrierung durchgängiger
Finanzprozesse - sie schafft Transparenz über menschliche und digitale Arbeit
hinweg und ermöglicht es dem Finanzbereich, sich von manuellen Tätigkeiten hin
zu kontinuierlichen, erkenntnisgetriebenen Prozessen zu entwickeln.
Der Ansatz von BlackLine ist besonders wirkungsvoll, da er eine sichere und
auditierbare KI-Architektur mit mehr als zwei Jahrzehnten proprietärer Daten
kombiniert und so den erforderlichen Kontext und die notwendige Präzision für
kritische Finanzprozesse liefert. Dies verschafft CFOs den Handlungsspielraum,
fundierte Entscheidungen mit hoher Sicherheit zu treffen.
Kunden erkennen bereits die Bedeutung dieses Wandels:
Violet Gergis, Executive Director, Controllership Strategic Initiatives bei
Bristol Myers Squibb, sagt:
?Wenn man sich ansieht, wohin sich der Finanzbereich in den nächsten Jahren
entwickelt, ist klar erkennbar, dass KI grundlegend verändern wird, wie
Unternehmen arbeiten. Allerdings muss diese KI auf soliden
Rechnungslegungsgrundsätzen, Logik und Compliance basieren. Wir werden
zusätzliche KI-Funktionen einsetzen, die in die BlackLine-Lösung integriert
sind, um manuelle Eingriffe zu reduzieren, die Genauigkeit zu erhöhen und
proaktivere Einblicke in den Abschlussprozess zu erhalten."
Die Architektur für Agentic Financial Operations
Das von BlackLine in Zusammenarbeit mit seinem Partner-Ökosystem entwickelte
Modell basiert auf drei Kernsäulen, die auf einer vertrauensbasierten Grundlage
Prozesse beschleunigen und tiefere Einblicke ermöglichen:
1. Kontrollierte Finanzdaten und Orchestrierung von Workflows (Studio360(TM))
Studio360(TM) (https://www.blackline.com/products/studio360/) führt Finanzprozesse
auf Basis hochwertiger Daten aus Hauptbüchern und anderen Systemen zusammen,
einschließlich neuer Konnektoren zu Snowflake und Workday für einen erweiterten
Datenzugriff. Diese Steuerungsebene orchestriert sämtliche Workflows, Daten und
KI-Aktivitäten und liefert bedarfsgerechte Einblicke über verbesserte Dashboards
und Visualisierungen.
2. Eine Agentic-Intelligence-Schicht (Verity(TM) AI)
Verity(TM) (https://www.blackline.com/products/verity-ai/) bietet integrierte,
vollständig auditierbare KI-Funktionen, die auf BlackLines umfangreicher
Datenbasis im Rechnungswesen aufbauen. Die Lösung umfasst eine digitale
Workforce aus spezialisierten Agenten, die darauf ausgelegt sind, komplexe
Finanzaufgaben präzise auszuführen, entscheidende Erkenntnisse zu liefern und
eine transformative Automatisierung von Prozessen voranzutreiben. Zu den
erweiterten Funktionen gehören:
* Verity Prepare: Automatisiert End-to-End-Abstimmungen mit vollständiger
Nachvollziehbarkeit und reduziert die Erstellungszeit bei ersten Anwendern
um über 90 %.
* Verity Match: Nutzt KI zur Analyse historischer Muster und zur Verbesserung
der Matching-Raten bei komplexen Abstimmungen und erreicht dabei Raten von
80-90 %
* Verity Collect and Remit: Eine agentenbasierte Workforce aus Sprach- und
digitalen Agenten, die Forderungsprozesse automatisiert, Kundeninteraktionen
nach Dringlichkeit und Sentiment zusammenfasst und priorisiert sowie die
Remittance-Verarbeitung mit einer Straight-Through-Processing-Rate von rund
90 % automatisiert - und so manuelle Eingriffe erheblich reduziert
3. Ein auditierbares und zertifiziertes System of Record für KI
Die KI von BlackLine basiert auf fundiertem Rechnungswesen-Know-how und
operativen Daten - einer proprietären?Ground Truth", die aus dem Lernen von
Milliarden von Transaktionen und Tausenden von Kunden gewonnen wurde. Dank eines
robusten, in die Architektur integrierten Governance-Rahmens stellt BlackLine
sicher, dass jede KI-gesteuerte Aktion nicht nur präzise, sondern auch
vollständig nachvollziehbar und auditierbar ist. Dieser Ansatz steht für
vertrauenswürdige KI und gibt Finanzverantwortlichen Sicherheit und Kontrolle.
?Die strategischen Investitionen von BlackLine unterstreichen ein grundlegendes
Prinzip im Zeitalter der KI: Der Wert hochentwickelter KI-Modelle entfaltet sich
nur dann vollständig, wenn sie mit einer robusten Kontrollschicht verbunden
sind, die sie steuert", sagt Jeremy Ung, Chief Technology Officer bei BlackLine.
?Diese Innovationen festigen das Bekenntnis von BlackLine zu diesem Prinzip. Sie
ermöglichen es dem Unternehmen, Agentic Financial Operations kontinuierlich
weiterzuentwickeln und ein System aufzubauen, in dem jede Aktion
nachvollziehbar, auditierbar und auf Finanzkontrollen ausgerichtet ist - und
geben Finanzteams so das nötige Vertrauen, KI skalierbar einzusetzen."
KI-Innovation durch strategische Investitionen
BlackLine errichtet in New York einen AI Innovation Hub, um die Zukunft
vertrauenswürdiger KI für Finanz- und Buchhaltungsteams zu beschleunigen. Der
Hub ist als Magnet für weltweit führende Talente konzipiert und vereint ein
dediziertes Team führender KI-Forscher und Produktentwickler, das eng mit
BlackLines Ökosystem aus Systemintegratoren, ERP-Anbietern, Business-Process-
Outsourcing-Firmen, Wirtschaftsprüfern und Kunden zusammenarbeitet. Dieses
Ökosystem wird die Fähigkeiten von BlackLine für Agentic Financial Operations
signifikant stärken, indem es auf Verity aufbaut und die Kompetenzen des
kürzlich übernommenen Unternehmens WiseLayer
(https://www.blackline.com/about/press-releases/2025/blackline-acquires-
wiselayer-to-enhance-its-ai-capabilities/) integriert. Die aus diesem Hub
hervorgehenden Innovationen werden Agentic Financial Operations aktiv
vorantreiben und weiter beschleunigen und dabei sicherstellen, dass Fortschritte
in Automatisierung und Intelligenz eng mit den strengen Anforderungen an
Kontrolle, Auditierbarkeit und Vertrauen verknüpft bleiben, die für das moderne
Finanzwesen entscheidend sind.
Über BlackLine
BlackLine (Nasdaq: BL), die zukunftsfähige Plattform für das Office of the CFO,
treibt die digitale Transformation im Finanzwesen voran, indem sie Unternehmen
dazu befähigt, präzise, effiziente und intelligente Finanzoperationen
durchzuführen. Auf Basis der Studio360-Plattform vereint BlackLine Daten,
optimiert Prozesse und liefert Echtzeit-Einblicke durch Automatisierung und
durch Verity bereitgestellte Intelligenz - einer umfassenden Suite integrierter,
auditierbarer KI-Funktionen, die Finanz- und Buchhaltungsteams eine neue
digitale Workforce zur Verfügung stellt.
Mit einem bewährten kooperativen Ansatz, nachgewiesener Innovationskraft,
branchenführenden Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie
Sicherheitspraktiken auf Weltklasseniveau vertrauen mehr als 4.300 Kunden aus
verschiedenen Branchen auf BlackLine, um ihre Organisationen in die Zukunft zu
führen. Weitere Informationen finden Sie unter blackline.com
(https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.blackline
.com%2F&data=05%7C02%7Csamantha.darilek%40blackline.com%7Cfc9c03eb24a5421c954a08
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Safe Harbor
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen können sich
unter anderem auf Erwartungen zu künftigen Geschäftsergebnissen oder der
Finanzergebnisse von BlackLine, Inc. (?BlackLine" oder das?Unternehmen"), die
Berechnung bestimmter wichtiger Finanz- und Betriebskennzahlen,
Investitionsausgaben, die Einführung neuer Lösungen und Produkte, die Expansion
in neue Märkte, die Einhaltung regulatorischer Anforderungen, Wachstumspläne und
zukünftige Geschäftstätigkeiten, technologische Fähigkeiten und strategische
Partnerschaften sowie auf Annahmen in Bezug auf die vorgenannten Punkte
beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und
Unsicherheiten, von denen einige nicht vorhersehbar oder quantifizierbar sind.
In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie
?könnte",?wird",?sollte",?erwartet",?plant",?antizipiert",?glaubt",
?schätzt",?prognostiziert",?beabsichtigt",?potenziell",?würde",?fortsetzen"
und?laufend" oder deren Verneinungen sowie ähnlichen Begriffen erkennen. Sie
sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Garantie für zukünftige Leistungen
oder Ergebnisse zu verstehen und sind keine zwingend verlässlichen Indikatoren
dafür, wann oder ob solche Leistungen oder Ergebnisse tatsächlich erreicht
werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zum Zeitpunkt ihrer
Veröffentlichung verfügbaren Informationen und/oder den zu diesem Zeitpunkt
bestehenden, nach bestem Wissen getroffenen Einschätzungen und Annahmen der
Unternehmensleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und unterliegen Risiken
und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten
treten die in dieser Präsentation erörterten zukunftsgerichteten Ereignisse und
Umstände möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ergebnisse können
erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten werden
ausführlicher unter der Rubrik?Risikofaktoren" in den Unterlagen beschrieben,
die wir von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission (?SEC")
einreichen und die auf unserer Website unter http://investors.BlackLine.com
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4474257-
1&h=3554398700&u=http%3A%2F%2Finvestors.blackline.com%2F&a=http%3A%2F%2Finvestor
s.BlackLine.com) sowie auf der Website der SEC unter www.sec.gov
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4474257-
1&h=1159003056&u=http%3A%2F%2Fwww.sec.gov%2F&a=www.sec.gov) verfügbar sind.
Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt BlackLine keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren,
weder aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen noch aus sonstigen
Gründen.
Darüber hinaus spiegeln Aussagen wie?wir glauben" und ähnliche Formulierungen
unsere Überzeugungen und Meinungen zu dem jeweiligen Thema wider. Diese Aussagen
basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt dieser Präsentation zur
Verfügung standen, und obwohl wir der Auffassung sind, dass diese Informationen
eine angemessene Grundlage für solche Aussagen bilden, können sie begrenzt oder
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eine umfassende Untersuchung oder Überprüfung aller potenziell verfügbaren
relevanten Informationen vorgenommen haben. Diese Aussagen sind naturgemäß mit
Unsicherheiten behaftet, und Anleger sollten nicht übermäßig auf diese Aussagen
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bestimmte Non-GAAP-Finanzkennzahlen, darunter Non-GAAP-Umsatz, Bruttogewinn,
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Pressekontakt:
Samantha Darilek
samantha.darilek@blackline.comÂ°
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