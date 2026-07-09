GNW-News: BlackLine treibt die kontrollierte KI im Finanzbereich mit der allgemeinen Verfügbarkeit von VerityT Prepare voran

27.07.26 17:02 Uhr

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^LOS ANGELES, July 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL), die

?Agentic Financial Operations Platform(TM)" für die Finanzabteilung (CFO), hat

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heute die allgemeine Verfügbarkeit von Verity Prepare

(https://www.blackline.com/blog/verity-prepare-transforming-account-

reconciliations/) bekannt gegeben, einem bahnbrechenden Multi-Agent-KI-System,

das kontrollierte Automatisierung in die manuellsten und zeitaufwendigsten

Abschlussprozesse der Buchhaltung bringt. Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-

Assistenten zur Textgenerierung koordiniert Verity Prepare ein spezialisiertes

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digitales Team, das Belege eigenständig analysiert, Transaktionen abgleicht,

Abstimmungsdifferenzen identifiziert und prüfungsreife Abstimmungen erstellt.

Durch die Kombination fortschrittlicher Multi-Agent-KI-Fähigkeiten mit

transparenter Argumentation und menschlicher Aufsicht beschleunigt BlackLine den

Finanzabschluss und gewährleistet gleichzeitig, dass die Buchhalter dank

vollständiger Nachvollziehbarkeit stets die volle Kontrolle behalten.

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Da Finanzunternehmen den Schritt von isolierten KI-Assistenten hin zum

unternehmensweiten Einsatz von KI vollziehen, besteht die Herausforderung nicht

mehr darin, ob KI Antworten generieren kann - sondern darin, ob sie Ergebnisse

liefert, denen Führungskräfte im Finanzbereich so sehr vertrauen, dass diese in

die Finanzunterlagen aufgenommen werden können. Nach einem erfolgreichen Early-

Adopter-Programm ist Verity Prepare nun verfügbar. Damit können Unternehmen KI

sicher in einen der anspruchsvollsten Arbeitsabläufe im Rechnungswesen skalieren

und gleichzeitig die für die Unternehmensfinanzen erforderlichen Standards

hinsichtlich Governance, Transparenz und Kontrolle gewährleisten.

Neugestaltung von Kontoabstimmungen

Die Erstellung von Kontoabstimmungen

(https://www.blackline.com/products/financial-close/account-reconciliations/)

umfasst weit mehr als nur das Sammeln von Belegen. Buchhalter müssen Daten aus

verschiedenen Systemen, strukturierte und unstrukturierte Finanzunterlagen

auswerten, Unstimmigkeiten untersuchen, geeignete Abstimmposten ermitteln, die

zugrunde liegenden Gründe dokumentieren und Arbeitsergebnisse erstellen, die den

Anforderungen der internen Kontrollen und der externen Wirtschaftsprüfung

genügen. Diese Kombination aus finanzwirtschaftlicher Argumentation,

Dokumentation und Einhaltung von Vorschriften hat die Erstellung von

Abstimmungsberichten zu einem der am schwierigsten zu automatisierenden Prozesse

im Rechnungswesen gemacht.

Verity Prepare löst diese Herausforderung, indem es fragmentierte Aufgaben durch

einen vollständig koordinierten KI-Workflow ersetzt. Anstatt auf einzelne Tools

zurückzugreifen, arbeiten mehrere spezialisierte KI-Agenten zusammen, um den

gesamten Vorbereitungsprozess durchzuführen. Sie erfassen Belege eigenständig,

identifizieren Abweichungen, verfassen klare Erläuterungen zu diesen

Abweichungen und stellen ein umfassendes, prüfungsfähiges Abstimmungsdossier zur

Freigabe durch einen Mitarbeiter zusammen.

Durch die Automatisierung des gesamten Vorbereitungsablaufs - und nicht nur

einzelner Aufgaben - reduziert Verity Prepare den manuellen Arbeitsaufwand

erheblich. Diese Umstellung ermöglicht es den Buchhaltungsteams, den Abschluss

zu beschleunigen, sodass sich die Finanzfachkräfte auf wertschöpfendere

Analysen, das Ausnahmemanagement und die Gewährleistung der Integrität der

Finanzunterlagen konzentrieren können.

Entwickelt gemäß den Standards der Finanzbranche

Die Unternehmensbuchhaltung stellt höhere Anforderungen an die KI als nur

Geschwindigkeit. Jede durch künstliche Intelligenz generierte Transaktion muss

transparent, nachvollziehbar, rückverfolgbar und reguliert sein, bevor sie in

die Finanzunterlagen aufgenommen wird.

Verity Prepare wurde speziell für die Governance-Anforderungen im

Unternehmensfinanzwesen entwickelt, einschließlich der Anforderungen von

Anwendern, Führungskräften, Wirtschaftsprüfern, Prüfungsausschüssen und

Aufsichtsbehörden. Jede KI-generierte Empfehlung enthält eine transparente

Begründung, eine Konfidenzbewertung sowie einen lückenlosen Prüfpfad, sodass

Finanzteams nachvollziehen können, wie die Schlussfolgerungen zustande gekommen

sind, bevor sie ein Ergebnis genehmigen. Das menschliche Urteilsvermögen bleibt

die letzte Instanz und stellt sicher, dass KI die fachliche Kompetenz ergänzt,

anstatt sie zu ersetzen.

?Finanzunternehmen suchen keine KI, die lediglich weitere Aufgaben automatisiert

- sie suchen eine KI, der sie ihre wichtigsten Finanzprozesse anvertrauen

können", so Owen Ryan, CEO von BlackLine.?Vertrauen entsteht nicht allein durch

Autonomie. Sie beruht auf Transparenz, guter Unternehmensführung und der

Aufrechterhaltung einer soliden menschlichen Kontrolle. Verity Prepare gibt

Finanzteams die Sicherheit, KI in einem der komplexesten Prozesse der

Buchhaltung einzusetzen, während die Fachkräfte dabei stets die volle Kontrolle

behalten."

Frühzeitige Wirkung für Kunden erzielen

Unternehmen erzielen mit Verity Prepare bereits messbare Ergebnisse. Als Beleg

dafür, wie regulierte KI den Finanzabschluss grundlegend verändert, konnten

Frühanwender eine Reduzierung der manuellen Vorbereitungszeit für

Abstimmungsprozesse um bis zu 92 % erzielen, was erhebliche

Effizienzsteigerungen im gesamten Ablauf verdeutlicht.

?Mit der Verity-KI von BlackLine haben wir den Weg vom Konzept bis hin zu

konkreten Anwendungsfällen in der Praxis zurückgelegt. Wir freuen uns darauf,

die Zukunft der Arbeitswelt mitzugestalten", sagt Chris Giambra, Corporate

Accounting bei Delaware North.

Weiterentwicklung agentenbasierter Finanzgeschäfte

Verity Prepare stellt einen weiteren Meilenstein in der Vision von BlackLine für

die Weiterentwicklung agentenbasierter Finanzgeschäfte

(https://www.blackline.com/agentic-financial-operations/) dar, bei der speziell

entwickelte KI-Funktionen die Arbeitsabläufe im gesamten CFO-Bereich im Rahmen

eines einheitlichen Governance-Modells koordinieren. Anstatt isolierte KI-

Assistenten einzusetzen, ermöglicht BlackLine es Unternehmen, spezialisierte KI-

Lösungen im gesamten Finanzbereich zu koordinieren, sodass komplexe Prozesse

intelligent ausgeführt werden können, während gleichzeitig eine Kontrolle auf

Unternehmensebene gewährleistet bleibt.

Verity Prepare treibt den agentenbasierten Abschluss voran - und verwandelt den

Monatsabschluss von einer Abfolge manueller, unzusammenhängender Tätigkeiten in

einen kontinuierlich koordinierten Finanzprozess, bei dem KI die Aufgaben

vorbereitet, abgleicht, analysiert und ausführt, während Finanzfachleute die

Aufsicht, die Beurteilung und die Verantwortlichkeit übernehmen, die zur Wahrung

der Integrität der Finanzunterlagen erforderlich sind.

Erfahren Sie mehr über Verity Prepare unter blackline.com/products/verity-ai/

(https://www.blackline.com/products/verity-ai/).

Über BlackLine

BlackLine (Nasdaq: BL) ist die Vertrauensinfrastruktur für das KI-Zeitalter der

Finanzwelt: eine Zukunft, in der die Finanzwelt das Zeitalter der

Handlungsfähigkeit vorantreibt, in dem Intelligenz, Integrität und Vertrauen

gemeinsam an Bedeutung gewinnen. Die BlackLine Agentic Financial Operations

Platform(TM), die auf Studio360 und Verity(TM) AI basiert, ist die Plattform, mit der

die Finanzabteilung (CFO) KI in den Bereichen?Record-to-Report",?Invoice-to-

Cash" sowie in all jenen Prozessen einsetzt, für die die Finanzabteilung die

Kontrolle trägt und in denen Integrität in jedem Schritt unerlässlich ist.

Durch die Vereinheitlichung von Daten, die Einbindung künstlicher Intelligenz

und die Schaffung von Vertrauen bei jedem einzelnen Schritt führt BlackLine den

Finanz- und Rechnungswesenbereich über die reine Berichterstattung hinaus hin

zur Steuerung des Geschäftsbetriebs in Echtzeit. Gestützt auf branchenführende

Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Sicherheitsmaßnahmen von

Weltklasse arbeiten fast 4.300 Kunden aus verschiedenen Branchen mit BlackLine

zusammen, um ihre Unternehmen in die Zukunft zu führen. Weitere Informationen

finden Sie unter blackline.com.

Pressekontakt

Samantha Darilek

VP, Communications

samantha.darilek@blackline.com (mailto:samantha.darilek@blackline.com)

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