GNW-News: Blue Mountain erweitert das RAM Connect-Ökosystem um neue Integrationen für SAP, Veeva, Sware und ZenQMS

^STATE COLLEGE, Pennsylvania, June 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Mountain,

der führende Anbieter GMP-konformer Enterprise-Asset-Management-Software (EAM)

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für die Life-Sciences-Branche, hat heute die neueste Version von RAM Connect

vorgestellt und erweitert damit sein Integrations-Ökosystem um neue Konnektoren

für SAP ERP, Veeva QMS, Sware Res_Q und ZenQMS.

RAM Connect ist die Integrationsplattform von Blue Mountain und ermöglicht einen

sicheren Datenaustausch zwischen RAM und den zentralen Systemen, die GMP-

Prozesse, Qualität, Validierung, Kalibrierung und betriebliche Abläufe

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unterstützen. Die neueste Version von RAM Connect bietet:

SAP ERP-Integration: Synchronisiert Anlagen-, Ausrüstungs- und Betriebsdaten

zwischen ERP- und Asset-Management-Prozessen. Das verbessert die Datenkonsistenz

und reduziert manuellen Aufwand.

Veeva QMS-Integration: Verknüpft Qualitätsereignisse, Abweichungen, CAPAs und

Qualitätsworkflows direkt mit anlagenbezogenen Aktivitäten und schafft so mehr

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Transparenz zwischen Qualitäts- und Wartungsteams.

Sware Res_Q(TM)-Integration: Optimiert Prozesse im Bereich

Computersystemvalidierung (CSV) und Computersoftware-Assurance (CSA), indem sie

vernetzte Workflows zwischen validierten Systemen und dem Anlagenmanagement

ermöglicht.

ZenQMS-Integration: Ermöglicht den strukturierten Austausch von Qualitäts- und

Compliance-Daten und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Inspektionsbereitschaft

sowie die Einhaltung regulatorischer Anforderungen zu stärken.

Diese Erweiterungen ergänzen bestehende RAM-Connect-Funktionen, darunter:

Kneat-Integration: Verknüpft Aktivitäten im Validierungslebenszyklus mit

Anlagenmanagement-Prozessen.

Rainin-Integration: Ermöglicht den Austausch von Kalibrierungs- und Gerätedaten

und verbessert so die Genauigkeit und Compliance kritischer Messmittel.

Apprentice.io-Integration: Liefert Echtzeit-Einblicke in die

Betriebsbereitschaft von Geräten in der Fertigung. Die Integration optimiert

Abläufe, unterstützt Compliance und verbessert datenbasierte Entscheidungen in

chargenorientierten Produktionsumgebungen.

?Hersteller in den Life Sciences bewegen sich in zunehmend komplexen

technologischen Landschaften, in denen zentrale Daten über viele verschiedene

Systeme verteilt sind", so Judy Fainor, Chief Technology Officer bei Blue

Mountain.?Mit dieser neuen Version von RAM Connect erweitern wir unsere

Möglichkeiten, Informationen aus Qualitäts-, Validierungs-, Kalibrierungs-, ERP-

und Anlagenmanagement-Systemen zusammenzuführen. So helfen wir Unternehmen,

Datensilos aufzubrechen, die Datenintegrität zu stärken und fundiertere

operative Entscheidungen zu treffen."

Über die in dieser Version enthaltenen vorkonfigurierten Integrationen hinaus

bietet RAM Connect ein flexibles Integrations-Framework auf Basis moderner APIs

und gängiger industrieller Konnektivitätsstandards. Damit können Unternehmen RAM

schnell und unkompliziert in weitere Unternehmensanwendungen einbinden -

darunter ERP-, MES-, LIMS-, CMMS-, Qualitäts-, Labor- und Business-Intelligence-

Systeme.

Durch die Schaffung eines vernetzten digitalen Ökosystems können Unternehmen:

* Doppelte Dateneingaben und manuelle Abstimmungsprozesse vermeiden

* Die Datenqualität und -integrität über sämtliche GMP-Systeme hinweg

verbessern

* Untersuchungen und Compliance-Maßnahmen durch vernetzte Datensätze

beschleunigen

* Einen besseren Überblick über Anlagenleistung, Qualitätsereignisse und

operative Risiken gewinnen

* Fundiertere Entscheidungen auf Basis konsistenter Daten und durchgängiger

Workflows treffen

* Initiativen zur digitalen Transformation in einem konformen, validierten

Rahmen vorantreiben

?Bei RAM Connect geht es um mehr als nur die reine Integration von Systemen - es

geht darum, den vollen Nutzen vernetzter Daten zu erschließen", erklärt David

Rode, Chief Executive Officer von Blue Mountain.?Unsere Kunden möchten, dass

Informationen reibungslos durch ihre gesamte IT-Landschaft fließen. Indem wir

das Asset Management mit Qualitäts-, Validierungs-, Produktions- und

Unternehmenssystemen verbinden, helfen wir Life-Science-Unternehmen, effizienter

zu arbeiten, jederzeit prüfungsbereit zu sein und ihre Technologieinvestitionen

besser zu nutzen."

Über Blue Mountain

Blue Mountain ist der führende Anbieter von Enterprise Asset Management (EAM)

für die Life-Sciences-Branche. Seit mehr als 35 Jahren entwickelt das

Unternehmen innovative, hochwertige Lösungen, die regulatorische Compliance

sichern, die betriebliche Effizienz steigern und die Performance von Anlagen

optimieren. Die Cloud-Plattform von Blue Mountain wird von über 450 Life-

Sciences-Unternehmen eingesetzt und unterstützt durchgängiges GMP-konformes

Asset Management - von Kalibrierung und Wartung bis hin zu Validierung und

Analyse. Blue Mountain wird von Five Arrows, dem Alternative-Assets-Bereich von

Rothschild & Co., sowie Accel-KKR unterstützt und hat seinen Hauptsitz in State

College, Pennsylvania.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bluemountain.io sowie auf dem

LinkedIn-Profil von Blue Mountain.

Medienkontakt

Christian Rockwell

carockwell@bluemountain.io

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