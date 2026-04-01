GNW-News: Blue Mountain übernimmt CompuCal, um seine Präsenz in Europa weiter auszubauen und seine Kalibrierungskompetenz gezielt zu stärken

^STATE COLLEGE, Pennsylvania, und CORK, Irland, April 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE)

-- Blue Mountain, ein führender Anbieter von GMP-konformer Enterprise-Asset-

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Management-Software (EAM) für die Life-Sciences-Branche, gab heute die Übernahme

von CompuCal Calibration Solutions bekannt, einem etablierten Marktführer für

Kalibrierungs- und Instandhaltungsmanagement-Software in Europa.

Die Übernahme markiert einen wichtigen Meilenstein in der globalen

Wachstumsstrategie von Blue Mountain nach der jüngsten Investition durch Five

Arrows, die Alternative-Investment-Sparte von Rothschild & Co. Mit der

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Integration von CompuCal stärkt Blue Mountain seine Präsenz in zentralen

europäischen Märkten und baut zugleich seine Expertise im Bereich Kalibrierung

sowie seine lokalen Servicekapazitäten weiter aus. CompuCal verfügt über einen

etablierten Kundenstamm und eine starke Marktpräsenz in Irland, Großbritannien

sowie weiteren europäischen Regionen - darunter die DACH-Länder und die

nordischen Märkte - und zeichnet sich zudem durch hohe regulatorische

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Glaubwürdigkeit sowie umfassende regionale Implementierungskompetenz aus.

Das Unternehmen ist weithin für seine Expertise im Bereich Kalibrierungsprozesse

und seine Fähigkeit bekannt, streng regulierte Produktionsumgebungen zuverlässig

zu unterstützen. Mit der Integration von CompuCal gewinnt Blue Mountain

jahrzehntelange Erfahrung, bewährte Best Practices und ein hochqualifiziertes

Team hinzu, das über ein tiefes Verständnis der europäischen regulatorischen

Anforderungen und Kundenbedürfnisse verfügt. Diese Expertise stärkt die

Fähigkeit von Blue Mountain, den gesamten Lebenszyklus regulierter Anlagen zu

begleiten und dabei höchste Standards in den Bereichen Compliance, Qualität und

operative Exzellenz sicherzustellen.

David H. Rode, CEO von Blue Mountain, sagte:?Diese Übernahme ist ein wichtiger

Schritt, um unsere globale Präsenz weiter auszubauen und unsere Fähigkeit zu

stärken, Life-Sciences-Hersteller weltweit zu unterstützen. CompuCal bringt ein

hoch angesehenes Team, umfassende Kalibrierungsexpertise und eine starke

europäische Präsenz mit. Gemeinsam schaffen wir ein wirklich globales

Unternehmen mit der lokalen Kompetenz, die unsere Kunden erwarten."

Donal Sullivan, CEO von CompuCal, fügte hinzu:?Der Zusammenschluss mit Blue

Mountain bietet eine spannende Chance für unser Team und unsere Kunden. Wir

haben CompuCal auf der Grundlage fundierter Kalibrierungsexpertise und eines

klaren Engagements für den Erfolg unserer Kunden aufgebaut. Als Teil von Blue

Mountain, mit dem wir zentrale Werte teilen, können wir dieses Know-how nun

einem deutlich breiteren, globalen Kundenkreis zugänglich machen - und zugleich

das hohe Serviceniveau aufrechterhalten, auf das sich unsere europäischen Kunden

verlassen."

Über Blue Mountain

Blue Mountain ist Marktführer im Bereich des Anlagenmanagements für die Life-

Sciences-Branche. Seit über 35 Jahren bietet Blue Mountain innovative,

hochwertige Lösungen an, die die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

gewährleisten, die betriebliche Effizienz steigern und die Leistung der Anlagen

optimieren. Die Cloud-Plattform Blue Mountain, der mehr als 450 Unternehmen aus

dem Bereich Life Sciences vertrauen, unterstützt das durchgängige GMP-Asset-

Management - von der Kalibrierung und Wartung bis hin zur Validierung und

Analytik. Blue Mountain wird von Five Arrows unterstützt, dem für alternative

Anlagen zuständigen Geschäftsbereich von Rothschild & Co und Accel-KKR, und hat

seinen Hauptsitz in State College, Pennsylvania.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bluemountain.io

(http://www.bluemountain.io) und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über CompuCal

CompuCal Calibration Solutions ist ein preisgekröntes Unternehmen für SaaS-KI-

und ingenieurwissenschaftlich fundierte Kalibrierungssoftware, das

Kalibrierungs- und Instandhaltungsmanagement-Software anbietet, die speziell zur

Unterstützung regulierter Branchen wie Biowissenschaften, Pharmazie und

Fertigung entwickelt wurde. CompuCal mit Hauptsitz in Irland verfügt über mehr

als 30 Jahre fundierte Erfahrung im Bereich Kalibrierung und ist europaweit

etabliert. Das Unternehmen bietet Lösungen an, die Unternehmen dabei

unterstützen, ihre betriebliche Effizienz zu steigern, die Einhaltung

gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen und stets für Audits gerüstet zu sein.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.compucalcalibrations.com

(https://www.compucalcalibrations.com/)

Medienkontakt

Christian Rockwell

carockwell@bluemountain.io

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