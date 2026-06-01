GNW-News: Bluerock TMS bringt "Composer" auf den Markt: Szenarioplanung für komplexe Spediteure
^- Die neue Plattform ermöglicht es Spediteuren, Netzwerkpläne zu simulieren und
zu optimieren, bevor die Lkw losfahren, und dabei die Frachtauslastung um bis zu
20 % zu steigern -
'S-HERTOGENBOSCH, Niederlande, June 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein neues,
szenariobasiertes Planungsmodul von Bluerock TMS (https://www.bluerocktms.com/)
(?Bluerock") ermöglicht es Logistikteams, Szenarien für Frachtnetzwerke und das
Risiko von Transportkosten zu simulieren und zu modellieren sowie optimierte
Pläne festzulegen, noch bevor eine einzige Sendung transportiert wird - und das,
ohne ihr bestehendes Transportmanagementsystem (TMS) ersetzen zu müssen. Es
fungiert als Entscheidungsebene über jedem Ausführungssystem: Es führt Szenarien
durch, unterzieht das Netzwerk einem Stresstest, legt den optimalen Plan fest
und leitet diesen anschließend an den Betrieb weiter. Composer, der
Netzwerkkoordinator von Bluerock, wurde speziell für Hersteller mit mehreren
Standorten, Einzelhändler, die komplexe Vertriebsnetze verwalten, sowie für
Unternehmen entwickelt, die grenzüberschreitende Frachttransporte über mehrere
Geschäftsbereiche hinweg oder komplexe multimodale Transportabläufe abwickeln.
Ohne Simulationsfunktionen entgehen Speditionen durch suboptimale Routenplanung
Einsparpotenziale von bis zu 20 %, und sie sind einem Risiko von 10 bis 20 %
hinsichtlich der Volatilität des Netzwerks ausgesetzt. Composer integriert die
Szenariosimulation in den wöchentlichen und saisonalen Planungszyklus, erstellt
ein Echtzeit-Digitalmodell des Frachtnetzwerks einer Spedition und führt eine
Vorausschau durch, bevor Entscheidungen getroffen werden.
Der Bedarf an dieser Fähigkeit zeigt sich gerade in Echtzeit. Freightwaves
(https://www.freightwaves.com/news/34000-shipping-routes-diverted-from-hormuz-
disruption-report) berichtete, dass in den ersten vier Wochen der
Beeinträchtigungen in der Straße von Hormus mehr als 34.000 Schifffahrtsrouten
umgeleitet wurden, wobei Analysten diese Verlagerung eher als strukturell denn
als vorübergehend bezeichneten. Für Speditionen ohne ein aktuelles Netzmodell
bedeutet eine solche Störung, dass sie erst reagieren können, wenn der Schaden
bereits entstanden ist, und dass sie Routenzuschläge sowie stark gestiegene
Treibstoffkosten hinnehmen müssen, ohne zu wissen, ob eine alternative
Netzkonfiguration kostengünstiger wäre. Dieses neue Netzwerk-
Orchestrierungssystem wurde entwickelt, um immer einen Schritt voraus zu sein.
?Die meisten Transportmanagementsysteme informieren Sie darüber, was geschehen
ist oder gerade geschieht. Composer zeigt Ihnen, was passieren wird, wenn Sie
eine bestimmte Entscheidung treffen, und verschafft Ihnen so einen Überblick,
bevor diese Entscheidung Sie Geld kostet. Speditionen, die komplexe Netzwerke
betreiben, haben sich viel zu lange auf ihr Bauchgefühl und statische
Tabellenkalkulationen verlassen, und die Kosten dafür lassen sich nicht länger
ignorieren", so Wim Mues, Vice President of Sales bei Bluerock TMS.
Die Plattform deckt drei Planungshorizonte innerhalb eines einzigen Rahmens ab:
* Strategisch: Netzumgestaltungen und Modellierung alternativer Verkehrsströme
für die kommenden Jahre (Arbeiten, für die bislang in der Regel ein externes
Beratungsunternehmen hinzugezogen werden musste)
* Taktisch: Pläne zur Zuweisung von Transportkapazitäten und saisonale
Szenarien können Wochen oder Monate vor der Umsetzung einem Stresstest
unterzogen werden
* Operativ: Konsolidierungs- und Routenpläne, die erstellt werden, bevor die
Fahrten in die Ausführungssysteme gelangen
Kunden von Bluerock konnten eine Senkung der Transportkosten um 3 % bis 8 %
sowie eine Steigerung der Ladungsauslastung um 10 % bis 20 % verzeichnen.
?Ich habe in meiner Laufbahn schon viele Netzwerktools gesehen, aber selten
eines, das so flexibel und schnell ist wie das Netzwerk-Orchestrierungstool von
Bluerock TMS", so Prof. Hein Fleuren, Professor für Operations Research und
zweifacher Gewinner des Franz-Edelmann-Preises.
Composer ist ab sofort als eingebettetes Bluerock-TMS-Modul oder als
eigenständiges Tool für Unternehmen erhältlich, die andere Ausführungssysteme
nutzen. Planungsteams können ihr Live-Netzwerk in eine Sandbox verzweigen, eine
Knotenpunktabschaltung, einen Netzbetreiberwechsel oder einen saisonalen Anstieg
des Datenvolumens testen und die Ergebnisse verschiedener Szenarien vergleichen,
bevor sie Maßnahmen umsetzen.
Um mehr über Bluerock TMS und Composer, das neue Netzwerk-Orchestrierungssystem,
zu erfahren, besuchen Sie bluerocktms.com/network-orchestration
(http://bluerocktms.com/network-orchestration).
Über Bluerock TMS
Das 2013 gegründete europäische Technologieunternehmen Bluerock TMS hat sich auf
cloudbasierte Transport- und Logistikmanagementlösungen spezialisiert, die
komplexe Logistikprozesse vereinfachen, die betriebliche Effizienz steigern und
Transparenz sowie Kontrolle entlang der gesamten Lieferkette ermöglichen.
Bluerock wurde von Gartner für seine Kundenbindung, seine Reaktionsfähigkeit auf
Marktanforderungen und seine modulare Software-as-a-Service-Architektur
ausgezeichnet und ermöglicht es Verladern und Logistikdienstleistern, ihre
Lieferketten zu optimieren, zu automatisieren und zukunftssicher zu gestalten.
Weitere Informationen erhalten Sie unter bluerocktms.com
(https://www.bluerocktms.com/).
Medienkontakt:
Makayla Cruz
LeadCoverage
makayla@leadcoverage.com (mailto:makayla@leadcoverage.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist unter folgendem Link verfügbar:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/62011392-433d-4c82-867e-
c15e987792cb
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