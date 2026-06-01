GNW-News: Bluerock TMS bringt "Composer" auf den Markt: Szenarioplanung für komplexe Spediteure

^- Die neue Plattform ermöglicht es Spediteuren, Netzwerkpläne zu simulieren und

zu optimieren, bevor die Lkw losfahren, und dabei die Frachtauslastung um bis zu

Wer­bung Wer­bung

20 % zu steigern -

'S-HERTOGENBOSCH, Niederlande, June 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein neues,

szenariobasiertes Planungsmodul von Bluerock TMS (https://www.bluerocktms.com/)

(?Bluerock") ermöglicht es Logistikteams, Szenarien für Frachtnetzwerke und das

Risiko von Transportkosten zu simulieren und zu modellieren sowie optimierte

Pläne festzulegen, noch bevor eine einzige Sendung transportiert wird - und das,

Wer­bung Wer­bung

ohne ihr bestehendes Transportmanagementsystem (TMS) ersetzen zu müssen. Es

fungiert als Entscheidungsebene über jedem Ausführungssystem: Es führt Szenarien

durch, unterzieht das Netzwerk einem Stresstest, legt den optimalen Plan fest

und leitet diesen anschließend an den Betrieb weiter. Composer, der

Netzwerkkoordinator von Bluerock, wurde speziell für Hersteller mit mehreren

Standorten, Einzelhändler, die komplexe Vertriebsnetze verwalten, sowie für

Wer­bung Wer­bung

Unternehmen entwickelt, die grenzüberschreitende Frachttransporte über mehrere

Geschäftsbereiche hinweg oder komplexe multimodale Transportabläufe abwickeln.

Ohne Simulationsfunktionen entgehen Speditionen durch suboptimale Routenplanung

Einsparpotenziale von bis zu 20 %, und sie sind einem Risiko von 10 bis 20 %

hinsichtlich der Volatilität des Netzwerks ausgesetzt. Composer integriert die

Szenariosimulation in den wöchentlichen und saisonalen Planungszyklus, erstellt

ein Echtzeit-Digitalmodell des Frachtnetzwerks einer Spedition und führt eine

Vorausschau durch, bevor Entscheidungen getroffen werden.

Der Bedarf an dieser Fähigkeit zeigt sich gerade in Echtzeit. Freightwaves

(https://www.freightwaves.com/news/34000-shipping-routes-diverted-from-hormuz-

disruption-report) berichtete, dass in den ersten vier Wochen der

Beeinträchtigungen in der Straße von Hormus mehr als 34.000 Schifffahrtsrouten

umgeleitet wurden, wobei Analysten diese Verlagerung eher als strukturell denn

als vorübergehend bezeichneten. Für Speditionen ohne ein aktuelles Netzmodell

bedeutet eine solche Störung, dass sie erst reagieren können, wenn der Schaden

bereits entstanden ist, und dass sie Routenzuschläge sowie stark gestiegene

Treibstoffkosten hinnehmen müssen, ohne zu wissen, ob eine alternative

Netzkonfiguration kostengünstiger wäre. Dieses neue Netzwerk-

Orchestrierungssystem wurde entwickelt, um immer einen Schritt voraus zu sein.

?Die meisten Transportmanagementsysteme informieren Sie darüber, was geschehen

ist oder gerade geschieht. Composer zeigt Ihnen, was passieren wird, wenn Sie

eine bestimmte Entscheidung treffen, und verschafft Ihnen so einen Überblick,

bevor diese Entscheidung Sie Geld kostet. Speditionen, die komplexe Netzwerke

betreiben, haben sich viel zu lange auf ihr Bauchgefühl und statische

Tabellenkalkulationen verlassen, und die Kosten dafür lassen sich nicht länger

ignorieren", so Wim Mues, Vice President of Sales bei Bluerock TMS.

Die Plattform deckt drei Planungshorizonte innerhalb eines einzigen Rahmens ab:

* Strategisch: Netzumgestaltungen und Modellierung alternativer Verkehrsströme

für die kommenden Jahre (Arbeiten, für die bislang in der Regel ein externes

Beratungsunternehmen hinzugezogen werden musste)

* Taktisch: Pläne zur Zuweisung von Transportkapazitäten und saisonale

Szenarien können Wochen oder Monate vor der Umsetzung einem Stresstest

unterzogen werden

* Operativ: Konsolidierungs- und Routenpläne, die erstellt werden, bevor die

Fahrten in die Ausführungssysteme gelangen

Kunden von Bluerock konnten eine Senkung der Transportkosten um 3 % bis 8 %

sowie eine Steigerung der Ladungsauslastung um 10 % bis 20 % verzeichnen.

?Ich habe in meiner Laufbahn schon viele Netzwerktools gesehen, aber selten

eines, das so flexibel und schnell ist wie das Netzwerk-Orchestrierungstool von

Bluerock TMS", so Prof. Hein Fleuren, Professor für Operations Research und

zweifacher Gewinner des Franz-Edelmann-Preises.

Composer ist ab sofort als eingebettetes Bluerock-TMS-Modul oder als

eigenständiges Tool für Unternehmen erhältlich, die andere Ausführungssysteme

nutzen. Planungsteams können ihr Live-Netzwerk in eine Sandbox verzweigen, eine

Knotenpunktabschaltung, einen Netzbetreiberwechsel oder einen saisonalen Anstieg

des Datenvolumens testen und die Ergebnisse verschiedener Szenarien vergleichen,

bevor sie Maßnahmen umsetzen.

Um mehr über Bluerock TMS und Composer, das neue Netzwerk-Orchestrierungssystem,

zu erfahren, besuchen Sie bluerocktms.com/network-orchestration

(http://bluerocktms.com/network-orchestration).

Über Bluerock TMS

Das 2013 gegründete europäische Technologieunternehmen Bluerock TMS hat sich auf

cloudbasierte Transport- und Logistikmanagementlösungen spezialisiert, die

komplexe Logistikprozesse vereinfachen, die betriebliche Effizienz steigern und

Transparenz sowie Kontrolle entlang der gesamten Lieferkette ermöglichen.

Bluerock wurde von Gartner für seine Kundenbindung, seine Reaktionsfähigkeit auf

Marktanforderungen und seine modulare Software-as-a-Service-Architektur

ausgezeichnet und ermöglicht es Verladern und Logistikdienstleistern, ihre

Lieferketten zu optimieren, zu automatisieren und zukunftssicher zu gestalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter bluerocktms.com

(https://www.bluerocktms.com/).

Medienkontakt:

Makayla Cruz

LeadCoverage

makayla@leadcoverage.com (mailto:makayla@leadcoverage.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist unter folgendem Link verfügbar:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/62011392-433d-4c82-867e-

c15e987792cb

Â°