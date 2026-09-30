GNW-News: Bodor Laser erreicht Meilenstein von 10.000 Maschinen: Fertigungsskalierung schafft Mehrwert für Kunden
^JINAN, China, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser hat einen neuen
Produktionsmeilenstein erreicht: Die 10.000. Maschine des Jahres 2026
(https://www.youtube.com/watch?v=uk3aP0ZZ-QM) ist offiziell vom Band gelaufen.
Dieser Meilenstein spiegelt den kontinuierlichen Ausbau der
Fertigungskapazitäten von Bodor sowie die Fähigkeit wider, Produktion,
Qualitätskontrolle, Auslieferung und Kundenservice mit einer stetig wachsenden
globalen installierten Basis effizient zu koordinieren.
Die Skalierung der Fertigung erfordert jedoch weit mehr als die reine Erhöhung
des Produktionsvolumens. Höhere Stückzahlen stellen steigende Anforderungen an
Materialvorbereitung, Ablaufplanung, Montage, Prüfung und Qualitätskontrolle.
Bei Bodor Laser durchläuft jede Maschine vor der Auslieferung definierte
Fertigungs- und Prüfverfahren, was auch bei expandierender Produktion eine
gleichbleibend hohe Qualität sichert.
Auch für die Kunden ist dieser Meilenstein von direkter Relevanz. Jede Maschine
wird in eine Fertigungsumgebung integriert, in der die Leistungsfähigkeit der
Anlagen die Produktionseffizienz, die Bearbeitungsmöglichkeiten und die
Betriebskontinuität beeinflussen kann. Mit der zunehmenden Auslieferung von
Maschinen weltweit gewinnt die Aufrechterhaltung zuverlässiger
Fertigungsstandards weiter an Bedeutung.
Parallel zum Produktionswachstum baut Bodor Laser seine weltweiten
Servicekapazitäten kontinuierlich aus. Das Servicesystem unterstützt Kunden über
alle Phasen des Maschinenbetriebs hinweg - von der Installation über den
technischen Support und die Fehlerbehebung bis hin zum laufenden Service.
Eine wachsende internationale Kundenbasis bringt zudem vielfältigere
Serviceanforderungen mit sich. Unterschiedliche Märkte, Maschinenkonfigurationen
und Anwendungen erfordern koordinierte Serviceteams, standardisierte Prozesse
sowie den Zugang zu technischem und anwendungsspezifischem Fachwissen. Der
Ausbau der Servicekapazitäten parallel zur Fertigung ist für Bodor daher ein
wesentlicher Baustein, um Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Anlagen
hinweg zu begleiten.
Der Meilenstein von 10.000 Maschinen verdeutlicht die enge Verknüpfung von
Fertigung und Service: Die Fertigung bestimmt, wie Anlagen produziert und
geliefert werden, während der Service Kunden nach der Inbetriebnahme im
täglichen Betrieb unterstützt. Gemeinsam bilden beide Bereiche das Fundament für
langfristige Kundenbeziehungen.
Bodor Laser wird seine Fertigungs- und Servicekompetenzen im Zuge der weltweiten
Geschäftsexpansion auch künftig weiter stärken.
Für Bodor Laser ist dieser Meilenstein sowohl ein messbares Ergebnis der
Fertigungsentwicklung im Jahr 2026 als auch ein fortlaufendes Versprechen,
Kunden mit verlässlichen Anlagen in der täglichen Produktion nachhaltig zu
unterstützen.
Medienkontakt:
www.bodor.com
Jack Thompson
info@bodor.com
Ein Video zu dieser Meldung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aad21b65-
589d-4dcf-982b-bc72e6c05eeb
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