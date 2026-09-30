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GNW-News: Bodor Laser erreicht Meilenstein von 10.000 Maschinen: Fertigungsskalierung schafft Mehrwert für Kunden

^JINAN, China, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser hat einen neuen

Produktionsmeilenstein erreicht: Die 10.000. Maschine des Jahres 2026

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(https://www.youtube.com/watch?v=uk3aP0ZZ-QM) ist offiziell vom Band gelaufen.

Dieser Meilenstein spiegelt den kontinuierlichen Ausbau der

Fertigungskapazitäten von Bodor sowie die Fähigkeit wider, Produktion,

Qualitätskontrolle, Auslieferung und Kundenservice mit einer stetig wachsenden

globalen installierten Basis effizient zu koordinieren.

Die Skalierung der Fertigung erfordert jedoch weit mehr als die reine Erhöhung

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des Produktionsvolumens. Höhere Stückzahlen stellen steigende Anforderungen an

Materialvorbereitung, Ablaufplanung, Montage, Prüfung und Qualitätskontrolle.

Bei Bodor Laser durchläuft jede Maschine vor der Auslieferung definierte

Fertigungs- und Prüfverfahren, was auch bei expandierender Produktion eine

gleichbleibend hohe Qualität sichert.

Auch für die Kunden ist dieser Meilenstein von direkter Relevanz. Jede Maschine

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wird in eine Fertigungsumgebung integriert, in der die Leistungsfähigkeit der

Anlagen die Produktionseffizienz, die Bearbeitungsmöglichkeiten und die

Betriebskontinuität beeinflussen kann. Mit der zunehmenden Auslieferung von

Maschinen weltweit gewinnt die Aufrechterhaltung zuverlässiger

Fertigungsstandards weiter an Bedeutung.

Parallel zum Produktionswachstum baut Bodor Laser seine weltweiten

Servicekapazitäten kontinuierlich aus. Das Servicesystem unterstützt Kunden über

alle Phasen des Maschinenbetriebs hinweg - von der Installation über den

technischen Support und die Fehlerbehebung bis hin zum laufenden Service.

Eine wachsende internationale Kundenbasis bringt zudem vielfältigere

Serviceanforderungen mit sich. Unterschiedliche Märkte, Maschinenkonfigurationen

und Anwendungen erfordern koordinierte Serviceteams, standardisierte Prozesse

sowie den Zugang zu technischem und anwendungsspezifischem Fachwissen. Der

Ausbau der Servicekapazitäten parallel zur Fertigung ist für Bodor daher ein

wesentlicher Baustein, um Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Anlagen

hinweg zu begleiten.

Der Meilenstein von 10.000 Maschinen verdeutlicht die enge Verknüpfung von

Fertigung und Service: Die Fertigung bestimmt, wie Anlagen produziert und

geliefert werden, während der Service Kunden nach der Inbetriebnahme im

täglichen Betrieb unterstützt. Gemeinsam bilden beide Bereiche das Fundament für

langfristige Kundenbeziehungen.

Bodor Laser wird seine Fertigungs- und Servicekompetenzen im Zuge der weltweiten

Geschäftsexpansion auch künftig weiter stärken.

Für Bodor Laser ist dieser Meilenstein sowohl ein messbares Ergebnis der

Fertigungsentwicklung im Jahr 2026 als auch ein fortlaufendes Versprechen,

Kunden mit verlässlichen Anlagen in der täglichen Produktion nachhaltig zu

unterstützen.

Medienkontakt:

www.bodor.com

Jack Thompson

info@bodor.com

Ein Video zu dieser Meldung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aad21b65-

589d-4dcf-982b-bc72e6c05eeb

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