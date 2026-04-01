GNW-News: Bodor Laser sieben Jahre in Folge weltweit führend beim Absatzvolumen - nachhaltige Marktführerschaft unterstreicht Markenkompetenz

^SHENZHEN, China, April 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser belegt zum

siebten Mal in Folge weltweit den ersten Platz beim Absatz von

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Laserschneidmaschinen (ab 1.000 W) - so das Ergebnis einer im März 2026

veröffentlichten Erhebung des Qianzhan Industry Research Institute. Auch 2025

verkaufte das Unternehmen erneut mehr als 10.000 Anlagen pro Jahr und bleibt

damit der einzige Hersteller, der diese Marke sieben Jahre in Folge erreicht

hat.

Bodor Laser erreicht einen Meilenstein

Die Bekanntgabe der Auszeichnung erfolgte auf der ITES 2026 in Shenzhen, wo

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Bodor Laser zudem Entwicklungen in den Bereichen Fertigung, Produktinnovation

und globale Expansion vorstellte.

Sieben Jahre auf Platz 1 - globale Spitzenposition bestätigt

Im Rahmen der Veranstaltung teilte Bodor Laser mit, dass seine Superfabrik

DreamSpace im vergangenen Jahr mehr als 10.000 Maschinen ausgeliefert hat.

Parallel nahm der Hauptsitz für Südchina in Shenzhen den Betrieb auf und stärkt

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damit die duale Standortstruktur des Unternehmens. Das Unternehmen betonte, dass

dieser Meilenstein einen Ausgangspunkt für weiteres Wachstum und höhere

Standards in Qualität, Innovation und Markenprofil darstellt.

Chen Like, Gründer des Qianzhan Industry Research Institute, erklärte, dass

diese Leistung die Fähigkeiten von Bodor Laser entlang der gesamten

Innovationskette widerspiegelt, einschließlich Fertigung, Forschung und

Entwicklung, Industriedesign und intelligenter Betriebsprozesse.

Strategie und Innovation als zentrale Wachstumstreiber

Die Marktführerschaft von Bodor Laser gründet auf einer klaren strategischen

Ausrichtung und langjährigen Investitionen in Technologie. In den vergangenen

fünf Jahren hat das Unternehmen einen zweistelligen Millionenbetrag (USD) in

Forschung und Entwicklung investiert, interne Kompetenzen in allen

Kernkomponenten aufgebaut und ein umfangreiches Patentportfolio entwickelt. Die

Produkte wurden mit zahlreichen internationalen Designpreisen wie dem Red Dot

und dem iF Design Awards ausgezeichnet.

Produktportfolio und intelligente Fertigung

Im Jahr 2025 hat Bodor Laser sein Portfolio um Hochgeschwindigkeits- und

Hochpräzisionssysteme sowie intelligente Produktionslinien erweitert. Die

Lösungen steigern Effizienz und Präzision in Anwendungsbereichen wie der

Automobilzulieferung und der Blechverarbeitung, während integrierte

Automatisierungssysteme eine durchgängige Produktion ermöglichen.

Globale Expansion und Geschäftstätigkeit

Bodor Laser baut seine globale Präsenz mit Produktionsstätten in China und

Thailand sowie mehr als 10 Tochtergesellschaften und Servicezentren im Ausland

weiter aus. Das Unternehmen ist inzwischen in über 180 Ländern und Regionen

tätig und beschäftigt weltweit mehr als 3.500 Mitarbeiter.

?Die siebte Nummer-1-Platzierung in Folge ist keine Endstation, sondern ein

neuer Ausgangspunkt", sagte Zhan Zhihao, SVP bei Bodor Laser.?Wir werden

Innovation weiter vorantreiben und die globale Fertigungsindustrie

unterstützen."

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Kontakt:

www.bodor.com

Jack Thompson

info@bodor.comÂ°