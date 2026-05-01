GNW-News: Boehringer Ingelheim News: Positive CHMP-Empfehlung für Nerandomilast: Eine neue Therapieoption für IPF und PPF rückt näher für Patientinnen und Pa...

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unsere aktuelle Pressemitteilung:
Positive CHMP-Empfehlung für Nerandomilast: Eine neue Therapieoption für IPF und
PPF rückt näher für Patientinnen und Patienten in der EU
* Idiopathische Lungenfibrose (IPF) und progrediente Lungenfibrose (PPF) sind
lebensbedrohliche, fortschreitende Lungenerkrankungen, die einer
frühzeitigen und kontinuierlichen Behandlung bedürfen1(,2)
* Die positive Stellungnahme des CHMP basiert auf den Ergebnissen des
Phase?III?Studienprogramms FIBRONEER(TM), in dem die Wirksamkeit und Sicherheit
von Nerandomilast bei IPF- und PPF-Patientinnen und -Patienten untersucht
wurde3(,4)
* Nerandomilast (JASCAYD®) ist als erster und einziger oral verfügbarer,
präferenzielle PDE4B?Inhibitor für die Behandlung von IPF und PPF in den
USA, China, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Japan zugelassen - und
ist die erste neue IPF-Therapie seit über einem Jahrzehnt.
Hier die vollständige Meldung:
DE_FINAL_CHMP_IPF_PPF (https://ml-
eu.globenewswire.com/Resource/Download/42eca345-55e8-4f40-942c-632b4e448b93)
María Isabel Rodríguez
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