GNW-News: Börsengang von Aston Martin

PRESSEMITTEILUNG

Zug, 3. Oktober 2018

Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (Aston Martin), einer der weltweit

führenden Hersteller von sportlichen Automobilen im Luxussegment, vollzog heute

seinen Börsengang an der London Stock Exchange. Der Ausgabepreis von GBP 19.00

pro Aktie bewertet das Unternehmen mit GBP 4.33 Mia. Der Schlusskurs der Aktie

am ersten Handelstag betrug GBP 18.10.

Private Equity Holding ist im Rahmen eines Co-Investments und indirekt über

Investindustrial V und BI-Invest Endowment Fund in Aston Martin investiert.

Der Kostenwert des Co-Investments beträgt EUR 4.7 Mio. Im publizierten NAV für

den Monat August waren auf der Basis der Bewertung per 30. Juni 2018 für das Co-

Investment in Aston Martin EUR 20.0 Mio. enthalten. Im Rahmen des IPO

realisierte PEH 25% der direkten Beteiligung an Aston Martin zum Emissionspreis,

woraus ein Cash Flow von ca. EUR 7.1 Mio. resultieren wird. Die Bewertung der

verbleibenden Position im Halbjahresabschluss per 30. September 2018 erfolgt im

Einklang mit den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen der Gesellschaft.

Der NAV pro PEH-Aktie per 30. September 2018 wird am 8. Oktober 2018

veröffentlicht.

***

Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich

einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell

geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80 oder

http://www.peh.ch

