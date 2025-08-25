GNW-News: Bogotá vernetzt sich auf der Gamescom 2025 mit der globalen Videospielindustrie
^BOGOTÁ, Kolumbien, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Invest in Bogotá wird an
der Gamescom 2025 teilnehmen, einer der größten und einflussreichsten
Veranstaltungen der Videospielbranche, mit dem Ziel, neue Investitionen
anzuziehen und die Beziehungen zu internationalen Unternehmen zu stärken.
In Zusammenarbeit mit Proimágenes und ProColombia wird während der Messe eine
Networking-Veranstaltung für internationale Unternehmer und Investoren
stattfinden. Die Veranstaltung präsentiert die Investitionsmöglichkeiten in
Bogotá, seine Fachkräfte, Wettbewerbsvorteile und die verfügbare Infrastruktur
für die Entwicklung der Videospiel- und Digitalinhaltsbranche.
Carolina Tamayo Hackmayer (https://www.linkedin.com/in/caritothack/), Senior
Investment Promotion Officer, wird Invest in Bogotá vertreten und strategische
Treffen mit wichtigen Akteuren der Branche abhalten, um deren Interesse an einer
Ausweitung ihrer Aktivitäten in Kolumbien zu bewerten und zuvor identifizierte
Investitionsmöglichkeiten weiterzuverfolgen.
Diese Teilnahme ist Teil einer umfassenden Strategie zur Förderung des digitalen
kreativen Ökosystems Kolumbiens, die darauf abzielt, Bogotá als
lateinamerikanischen Knotenpunkt für Entwicklung und Innovation zu
positionieren, ausländische Direktinvestitionen anzuziehen, die Arbeitsplätze
schaffen, den Wissenstransfer fördern und die lokale Wirtschaft ankurbeln.
?Die Gamescom ist die perfekte Plattform, um zu zeigen, dass Bogotá Talent,
Kreativität und eine wettbewerbsfähige Infrastruktur für die Videospielindustrie
vereint. Unser Ziel ist es, Projekte zu gewinnen, die nicht nur Arbeitsplätze
schaffen, sondern auch die Stadt mit globalen Trends in der Entwicklung
digitaler Inhalte verbinden", so Mónica Sánchez
(https://www.linkedin.com/in/monica-sanchez-g-8917b1b/), Investment Promotion
Manager bei Invest in Bogotá.
Mit der Teilnahme an der Gamescom 2025 bekräftigt Bogotá sein Engagement für die
Förderung kreativer Branchen mit hoher Wertschöpfung und positioniert sich als
regionaler Vorreiter im Bereich digitale Innovation.
Über Invest in Bogotá
Invest in Bogotá ist eine öffentlich-private Partnerschaft zwischen der
Handelskammer von Bogotá und dem Hauptstadtbezirk. Seine Aufgabe ist es,
internationale Investitionen zu fördern, hochkarätige Tagungen und
Veranstaltungen anzuziehen und das einflussreiche unternehmerische Ökosystem zu
vernetzen, um zur sozioökonomischen Entwicklung, Wettbewerbsfähigkeit und
Lebensqualität der Region Bogotá beizutragen und sie als bevorzugten Standort
für Geschäfte in Lateinamerika zu positionieren.
Um weitere Informationen zu erhalten, klicken Sie bitte hier
(https://es.investinbogota.org/)
Invest in Bogotá
Luis Alejandro Tibaduisa
+57 3176419456
Bogotá, Kolumbien
