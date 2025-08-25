GNW-News: Bogotá vernetzt sich auf der Gamescom 2025 mit der globalen Videospielindustrie

^BOGOTÁ, Kolumbien, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Invest in Bogotá wird an

der Gamescom 2025 teilnehmen, einer der größten und einflussreichsten

Veranstaltungen der Videospielbranche, mit dem Ziel, neue Investitionen

anzuziehen und die Beziehungen zu internationalen Unternehmen zu stärken.

In Zusammenarbeit mit Proimágenes und ProColombia wird während der Messe eine

Networking-Veranstaltung für internationale Unternehmer und Investoren

stattfinden. Die Veranstaltung präsentiert die Investitionsmöglichkeiten in

Bogotá, seine Fachkräfte, Wettbewerbsvorteile und die verfügbare Infrastruktur

für die Entwicklung der Videospiel- und Digitalinhaltsbranche.

Carolina Tamayo Hackmayer (https://www.linkedin.com/in/caritothack/), Senior

Investment Promotion Officer, wird Invest in Bogotá vertreten und strategische

Treffen mit wichtigen Akteuren der Branche abhalten, um deren Interesse an einer

Ausweitung ihrer Aktivitäten in Kolumbien zu bewerten und zuvor identifizierte

Investitionsmöglichkeiten weiterzuverfolgen.

Diese Teilnahme ist Teil einer umfassenden Strategie zur Förderung des digitalen

kreativen Ökosystems Kolumbiens, die darauf abzielt, Bogotá als

lateinamerikanischen Knotenpunkt für Entwicklung und Innovation zu

positionieren, ausländische Direktinvestitionen anzuziehen, die Arbeitsplätze

schaffen, den Wissenstransfer fördern und die lokale Wirtschaft ankurbeln.

?Die Gamescom ist die perfekte Plattform, um zu zeigen, dass Bogotá Talent,

Kreativität und eine wettbewerbsfähige Infrastruktur für die Videospielindustrie

vereint. Unser Ziel ist es, Projekte zu gewinnen, die nicht nur Arbeitsplätze

schaffen, sondern auch die Stadt mit globalen Trends in der Entwicklung

digitaler Inhalte verbinden", so Mónica Sánchez

(https://www.linkedin.com/in/monica-sanchez-g-8917b1b/), Investment Promotion

Manager bei Invest in Bogotá.

Mit der Teilnahme an der Gamescom 2025 bekräftigt Bogotá sein Engagement für die

Förderung kreativer Branchen mit hoher Wertschöpfung und positioniert sich als

regionaler Vorreiter im Bereich digitale Innovation.

Über Invest in Bogotá

Invest in Bogotá ist eine öffentlich-private Partnerschaft zwischen der

Handelskammer von Bogotá und dem Hauptstadtbezirk. Seine Aufgabe ist es,

internationale Investitionen zu fördern, hochkarätige Tagungen und

Veranstaltungen anzuziehen und das einflussreiche unternehmerische Ökosystem zu

vernetzen, um zur sozioökonomischen Entwicklung, Wettbewerbsfähigkeit und

Lebensqualität der Region Bogotá beizutragen und sie als bevorzugten Standort

für Geschäfte in Lateinamerika zu positionieren.

Um weitere Informationen zu erhalten, klicken Sie bitte hier

(https://es.investinbogota.org/)

Invest in Bogotá

Luis Alejandro Tibaduisa

+57 3176419456

Bogotá, Kolumbien

Â°