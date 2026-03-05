GNW-News: Bohrergebnisse von Monument bestätigen Erweiterungspotenzial der Goldmine Selinsing
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^VANCOUVER, British Columbia, June 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining
Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) (?Monument" oder das?Unternehmen") gibt die
Ergebnisse von weiteren dreiundzwanzig (23) Bohrlöchern bekannt, die im Rahmen
des Bohrprogramms zur Minenerweiterung in der Selinsing-Goldmine im Bundesstaat
Pahang im Central Gold Belt in Westmalaysia hohe Goldgehalte ergaben, sowie
aktuelle Informationen zu den Bohraktivitäten.
Cathy Zhai, President und CEO von Monument, kommentiert:?Die in dieser
Mitteilung berichteten Bohranalyseergebnisse untermauern das starke Potenzial
für Ressourcenzuwächse außerhalb der Lebensdauer der Mine (?LOM") und des
erweiterten Grubenmantels. Wir haben zusätzliche Bohrgeräte in Betrieb genommen
und steigern die Effizienz unserer Explorationsarbeiten kontinuierlich."
Die Bohrprogramme der Phase 1 und Phase 2 im Rahmen des
Minenerweiterungsprojekts wurden inzwischen abgeschlossen. Insgesamt wurden 123
Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 17.136 m niedergebracht, verglichen mit den
ursprünglich geplanten 118 Bohrlöchern über 17.477 m. Weitere Bohrprogramme
werden derzeit geprüft.
HIGHLIGHTS DES BOHRPROGRAMMS
Die Ergebnisse von dreiundzwanzig (23) abgeschlossenen Bohrlöchern des
Bohrprogramms zur Erweiterung der Mine Buffalo Reef/Felda liegen vor (Anhang A)
und weisen hohe Goldgehalte auf.
Zu den wichtigsten Highlights gehören:
Phase 1
BRC2 / BRC3-Lücke
* MBRDD622: 6,5 m mit 0,66 g/t Au ab 148,9 m, einschließlich:
2,5 m mit 1,35 g/t Au ab 152,9 m
* MBRDD624: 3,8 m mit 3,77 g/t Au ab 109,7 m
* MBRDD625: 3,6 m mit 3,58 g/t Au ab 136,9 m
* MBRDD628: 6,2 m mit 1,40 g/t Au ab 61,6 m
0,8 m mit 3,25 g/t Au ab 68,9 m
3,0 m mit 5,66 g/t Au ab 78,9 m
1,1 m mit 13,9 g/t Au ab 94,3 m
5,8 m mit 1,68 g/t Au ab 113,4 m
* MBRRC632: 2,2 m mit 1,73 g/t Au ab 0,0 m
2,0 m mit 2,0 g/t Au ab 32,2 m
15,5 m mit 2,61 g/t Au ab 67,7 m, einschließlich:
6,0 m mit 5,62 g/t Au ab 72,7 m
* MBRRC636: 3,9 m mit 1,98 g/t Au ab 81 m
* MBRDD641: 21,0 m mit 1,99 g/t Au ab 42 m, einschließlich:
4,5 m mit 3,66 g/t Au ab 52,5 m
* MBRDD642: 6,7 m mit 1,53 g/t Au ab 70,3 m
3,8 m mit 4,60 g/t Au ab 96 m
BRC3 / BRC4-Lücke
* MBRDD633: 1,3 m mit 2,14 g/t Au ab 16,1 m
* MBRDD637: 4,8 m mit 2,81 g/t Au ab 26,0 m
* MBRDD643: 7,6 m mit 0,53 g/t Au ab 59,9 m
Phase 2
BRC2/BRC3-Erweiterung der Mineralisierung
* MBRDD623: 2,6 m mit 1,25 g/t Au ab 91,3 m
4,5 m mit 1,54 g/t Au ab 164,0 m
* MBRDD626: 16,5 m mit 3,07 g/t Au ab 64,1 m
* MBRDD627: 10,1 m mit 4,68 g/t Au ab 63,7 m
3,4 m mit 3,47 g/t Au ab 84,7 m
* MBRDD629: 7,0 m mit 3,10 g/t Au ab 39,0 m
* MBRDD630: 1,7 m mit 2,17 g/t Au ab 21,3 m
5,3 m mit 3,49 g/t Au ab 59,0 m
6,0 m mit 2,64 g/t Au ab 78,5 m
* MBRDD631: 6,1 m mit 6,12 g/t Au ab 44,2 m
* MBRDD645: 1,0 m mit 1,21 g/t Au ab 22,5 m
* MBRDD646: 4,5 m mit 1,47 g/t Au ab 100,5 m
BRC3-Erweiterung der Mineralisierung
* MBRDD635: 8,1 m mit 1,27 g/t Au ab 6,9 m
3,0 m mit 7,53 g/t Au ab 79,5 m
3,0 m mit 2,95 g/t Au ab 88,5 m
12,5 m mit 1,52 g/t Au ab 94,5 m
6,5 m mit 2,39 g/t Au ab 113,5 m
* MBRDD638: 19,8 m mit 1,90 g/t Au ab 100,7 m, einschließlich:
4,3 m mit 2,93 g/t Au ab 110,2
* MBRDD639: 22,5 m mit 1,77 g/t Au ab 58,5 m, einschließlich:
7,5 m mit 3,58 g/t Au ab 64,5 m
* MBRDD644: 5,5 m mit 1,92 g/t Au ab 16,2 m
Hinweis: Die angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen und stellen
nicht die wahren Mächtigkeiten dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt,
sobald die geologische Modellierung abgeschlossen ist.
ERWEITERUNGSBOHRUNGEN FÜR DIE MINE BUFFALO REEF/FELDA
Die Bohrungen zur Erweiterung der Mine Buffalo Reef/Felda (Abbildung 1) umfassen
die Phasen 1 und 2 als Teil des Programms zur Erweiterung der Goldmine
Selinsing. Das Zielgebiet erstreckt sich über 115 Acres und bildet die Grundlage
für die Bewertung des Potenzials zur Erweiterung der derzeit definierten
Mineralressourcen sowie zur Umwandlung bestehender Ressourcen in
Mineralreserven, die derzeit durch die Grenzen der Konzessionsgebiete
eingeschränkt sind. Der Erfolg der Exploration könnte möglicherweise die
Erweiterung der Grube in Buffalo Reef/Felda( [1]) unterstützen und in die
zukünftige LOM-Planung einfließen, vorbehaltlich der Verlängerung der
Konzession.
Abbildung 1: Längsschnitt durch Buffalo Reef Central, der die in den
Erweiterungsbohrungen anvisierten Zielgebiete der Minenerweiterung (Phase 1 und
Phase 2) zeigt, Blickrichtung nach Westen.
Für weitere dreiundzwanzig (23) Diamantbohrlöcher (Abbildung 1 und Abbildung 2)
liegen nun Analyseergebnisse vor. Die Bohrungen durchteufen weiterhin mehrere
Zonen mit Goldmineralisierung innerhalb der Ziele der Phasen 1 und 2. Die
Kontinuität zwischen den zuvor modellierten mineralisierten Bereichen und den in
den Bohrungen angetroffenen mineralisierten Abschnitten sowie die
Übereinstimmung zwischen einzelnen Bohrlöchern sind deutlich erkennbar. Dies
dürfte zu einer Steigerung der abgeleiteten Mineralressourcen führen.
[1] TSX: Monument announces commencement of expansion drilling program at
Selinsing Gold Mine (7. Juli 2025).
Abbildung 2: Lageplan des Buffalo Reef Central (BRC2, BRC3 und BRC4) mit den in
dieser Mitteilung genannten Analyseergebnissen (orange markiert) sowie bereits
zuvor veröffentlichten Ergebnissen [2] (weiß markiert). Blaue Symbole
kennzeichnen Bohrlöcher, für die noch keine Analyseergebnisse vorliegen. Die
Bohrungen sind überwiegend von Ost nach West ausgerichtet.
Abbildung 3: Lageplan der Grube BRC3 mit den in dieser Mitteilung genannten
Analyseergebnissen (orange markiert) sowie bereits zuvor veröffentlichten
Ergebnissen [2] (weiß markiert). Blaue Symbole kennzeichnen Bohrlöcher, für die
noch keine Analyseergebnisse vorliegen. Die Bohrungen sind im Allgemeinen von
Ost nach West ausgerichtet.
Tabelle 1: Bohrergebnisse zur Erweiterung der Buffalo Reef/Felda-Mine Die
angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen und stellen nicht die
wahren Mächtigkeiten dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die
geologische Modellierung abgeschlossen ist.
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| |Bohrloch-ID|Abschnitt |Kommentare |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| | |4,2 m mit 0,55 g/t Au ab 37,5 m | |
| | |14,4 m mit 0,64 g/t Au ab 46,6 m | |
| | |1,0 m mit 0,32 g/t Au ab 86,0 m | |
| | |4,0 m mit 0,49 g/t Au ab 93,0 m | |
| | |0,7 m mit 0,60 g/t Au ab 100,5 m | |
| | |0,9 m mit 0,32 g/t Au ab 122,2 m | |
| | |1,4 m mit 0,84 g/t Au ab 138,2 m | |
| | |1,0 m mit 0,23 g/t Au ab 143,5 m | |
| | |6,5 m mit 0,66 g/t Au ab 148,9 m,| |
| | |einschließlich 2,5 m mit 1,35 g/t| |
|1 |MBRDD622: |Au ab 152,9 m |BRC2/BRC3-Phase 2 |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
|2 |MBRDD626: |16,5 m mit 3,07 g/t Au ab 64,1 m |BRC2/BRC3-Phase 2 |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| | |10,1 m mit 4,68 g/t Au ab 63,7 m | |
| | |3,4 m mit 2,47 g/t Au ab 84,7 m | |
|3 |MBRDD627: |1,6 m mit 0,43 g/t Au ab 91,2 m |BRC2/BRC3-Phase 2 |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| | |2,0 m mit 0,22 g/t Au ab 35,5 m | |
| | |7,0 m mit 3,10 g/t Au ab 39,0 m | |
| | |0,5 m mit 0,29 g/t Au ab 54,7 m | |
|4 |MBRDD629: |2,6 m mit 0,32 g/t Au ab 61,8 m |BRC2/BRC3-Phase 2 |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| | |1,7 m mit 2,17 g/t Au ab 21,3 m | |
| | |5,3 m mit 3,49 g/t Au ab 59,0 m | |
|5 |MBRDD630: |6,0 m mit 2,64 g/t Au ab 78,5 m |BRC2/BRC3-Phase 2 |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| | |6,1 m mit 6,12 g/t Au ab 44,2 m | |
|6 |MBRDD631: |4,6 m mit 0,50 g/t Au ab 54,4 m |BRC2/BRC3-Phase 1 |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| | |2,2 m mit 1,73 g/t Au ab 0,0 m | |
| | |3,0 m mit 2,0 g/t Au ab 32,2 m | |
| | |15,5 m mit 2,61 g/t Au ab 67,7 m,| |
| | |einschließlich | |
|7 |MBRDD632 |6 m mit 5,62 g/t Au ab 72,7 m |BRC2/BRC3-Phase 2 |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| | |1,6 m mit 0,43 g/t Au ab 0,0 m | |
| | |4,8 m mit 2,81 g/t Au ab 26,0 m | |
| | |0,7 m mit 1,99 g/t Au ab 48,7 m | |
|8 |MBRDD637 |0,9 m mit 0,49 g/t Au ab 56,8 m |BRC3/BRC4-Phase 2 |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| | |1,0 m mit 0,86 g/t Au ab 59,0 m | |
| | |1,4 m mit 0,68 g/t Au ab 64,6 m | |
| | |6,7 m mit 1,53 g/t Au ab 70,3 m | |
| | |3,8 m mit 4,60 g/t Au ab 96,0 m | |
|9 |MBRDD642 |0,9 m mit 4,0 g/t Au ab 122,1 m |BRC2/BRC3-Phase 2 |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| | |3,0 m mit 0,33 g/t Au ab 4,5 m | |
| | |7,6 m mit 0,53 g/t Au ab 59,9 m |BRC3/BRC4-Phase 1 |
|10|MBRDD643 |2,0 m mit 0,43 g/t Au ab 71,5 m |BRC3/BRC4-Phase 2 |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| |
| |
|Tabelle 1: Bohrergebnisse zur Erweiterung der Buffalo Reef/Felda-Mine Die|
|angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen und stellen nicht die|
|wahren Mächtigkeiten dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die|
|geologische Modellierung abgeschlossen ist. |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| |Bohrloch-ID|Abschnitt |Kommentare |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| | |1,5 m mit 0,31 g/t Au ab 1,5 m | |
| | |5,5 m mit 1,92 g/t Au ab 16,2 m | |
| | |1,8 m mit 0,99 g/t Au ab 38,2 m |BRC2/BRC3-Phase 2 |
|11|MBRDD644 |11,5 m mit 1,90 g/t ab 83,6 m |BRC2/BRC3-Phase 1 |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| | |1,5 m mit 0,63 g/t Au ab 51,5 m | |
| | |0,9 m mit 0,28 g/t Au ab 56,0 m | |
| | |2,6 m mit 1,25 g/t Au ab 91,3 m | |
| |MBRDD623 |4,5 m mit 1,54 g/t Au ab 164,0 m |BRC2-Phase 2 |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| | |0,8 m mit 0,82 g/t Au ab 68,6 m | |
| |MBRDD624 |3,8 m mit 3,77 g/t Au ab 109,7 m |BRC2/BRC3-Phase 2 |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| | |1,5 m mit 0,21 g/t Au ab 9,9 m | |
| | |1,5 m mit 0,24 g/t Au ab 14,4 m | |
| | |1,5 m mit 0,26 g/t Au ab 45,9 m | |
| |MBRDD625 |5,6 m mit 3,58 g/t Au ab 136,9 m |BRC2/BRC3-Phase 2 |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| | |1,5 m mit 0,55 g/t Au ab 2,4 m | |
| | |0,7 m mit 4,3 g/t Au ab 58,9 m | |
| | |6,2 m mit 1,4 g/t Au ab 61,6 m | |
| | |0,8 m mit 3,25 g/t Au ab 68,9 m | |
| | |3,0 m mit 5,66 g/t Au ab 78,9 m | |
| | |1,1 m mit 13,9 g/t Au ab 94,3 m | |
| |MBRDD628 |5,8 m mit 1,68 g/t Au ab 113,4 m |BRC2/BRC3-Phase 2 |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| |MBRDD633 |1,3 m mit 2,14 g/t Au ab 16,1 m |BRC3/BRC4-Phase 1 |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| | |8,1 m mit 1,27 g/t Au ab 6,9 m | |
| | |3,0 m mit 7,53 g/t Au ab 79,5 m | |
| | |0,7 m mit 0,48 g/t Au ab 85,5 m | |
| | |3,0 m mit 2,95 g/t Au ab 88,5 m | |
| | |12,5 m mit 1,52 g/t Au ab 94,5 m | |
| |MBRDD635: |6,5 m mit 2,39 g/t Au ab 113,5 m |BRC3-Phase 2 |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| |MBRDD636: |3,9 m mit 1,98 g/t Au ab 81,0 m |BRC3-Phase 2 |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| | |19,8 m mit 1,90 g/t Au ab 100,7 m,| |
| | |einschließlich: | |
| | |2,5 m mit 3,02 g/t Au ab 100,7 m| |
| | |und | |
| | |2,8 m mit 2,31 g/t Au ab 105,4 m| |
| | |und | |
| |MBRDD638 |4,3 m mit 2,93 g/t Au ab 110,2 m |BRC3-Phase 2 |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| | |1,5 m mit 0,66 g/t Au ab 1,5 m | |
| | |1,5 m mit 0,50 g/t Au ab 10,5 m | |
| | |22,5 m mit 1,77 g/t Au ab 58,5 m,| |
| | |einschließlich 7,5 m mit 3,58 g/t| |
| |MBRDD639 |Au ab 64,5 m |BRC3-Phase 2 |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| |
| |
|Tabelle 1: Bohrergebnisse zur Erweiterung der Buffalo Reef/Felda-Mine Die|
|angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen und stellen nicht die|
|wahren Mächtigkeiten dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die|
|geologische Modellierung abgeschlossen ist. |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| |Bohrloch-ID|Abschnitt |Kommentare |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| | |2,0 m mit 0,51 g/t Au ab 0,0 m | |
| | |0,7 m mit 0,53 g/t Au ab 4,3 m | |
| | |21,0 m mit 1,99 g/t Au ab 42,0 m,| |
| | |einschließlich | |
| | |4,5 m mit 3,66 g/t Au ab 52,5 m | |
| |MBRDD641 |1,5 m mit 0,39 g/t Au ab 77,0 m |BRC2/BRC3-Phase 2 |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| | |2,0 m mit 0,51 g/t Au ab 0,0 m | |
| | |0,7 m mit 0,53 g/t Au ab 4,3 m | |
| | |21,0 m mit 1,99 g/t Au ab 42,0 m,| |
| | |einschließlich | |
| | |4,5 m mit 3,66 g/t Au ab 52,5 m | |
| |MBRDD641 |1,5 m mit 0,39 g/t Au ab 77,0 m |BRC2/BRC3-Phase 2 |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| | |1,0 m mit 1,21 g/t Au ab 22,5 m | |
| |MBRDD645 |1,3 m mit 0,24 g/t Au ab 30,2 m |BRC2/BRC3-Phase 1 |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| |MBRDD646 |4,5 m mit 1,47 g/t Au ab 100,5 m |BRC2/BRC3-Phase 2 |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| | |8,1 m mit 1,27 g/t Au ab 6,9 m | |
| | |3,0 m mit 7,53 g/t Au ab 79,5 m | |
| | |0,7 m mit 0,48 g/t Au ab 85,5 m | |
| | |3,0 m mit 2,95 g/t Au ab 88,5 m | |
| | |12,5 m mit 1,52 g/t Au ab 94,5 m | |
| |MBRDD635: |6,5 m mit 2,39 g/t Au ab 113,5 m |BRC3-Phase 2 |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| | |19,8 m mit 1,90 g/t Au ab 100,7 m,| |
| | |einschließlich | |
| | |2,5 m mit 3,02 g/t Au ab 100,7 m| |
| | |und | |
| | |2,8 m mit 2,31 g/t Au ab 105,4 m| |
| | |sowie | |
| |MBRDD638 |4,3 m mit 2,93 g/t Au ab 110,2 m |BRC3-Phase 2 |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
| | |1,5 m mit 0,66 g/t Au ab 1,5 m | |
| | |1,5 m mit 0,50 g/t Au ab 10,5 m | |
| | |22,5 m mit 1,77 g/t Au ab 58,5 m,| |
| | |einschließlich | |
| |MBRDD639 |7,5 m mit 3,58 g/t Au ab 64,5 m |BRC3-Phase 2 |
+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+
PHASE 1. Buffalo Reef-?Lücken"-Bohrungen
Das Erweiterungsbohrprogramm der Phase 1 bei Buffalo Reef/Felda konzentriert
sich auf die Bewertung einer potenziellen Ressourcenerhöhung, um die Lücken
zwischen BRC2/BRC3 und zwischen BRC3/BRC4 zu schließen (Abbildung 1). Ziel ist
es, die Gruben miteinander zu verbinden und zu erweitern, was - vorbehaltlich
weiterer Untersuchungen - wichtige Erkenntnisse für die zukünftige LOM-Planung
liefern könnte.
Elf (11) der in dieser Mitteilung genannten dreiundzwanzig (23) Bohrlöcher
(Tabelle 1) zielten auf die Lücken BRC2/BRC3 und BRC3/BRC4 ab.
BRC2/BRC3-?Lücke"
Die Bohrungen im Bereich der Lücke zwischen BRC2 und BRC3 bestätigen weiterhin
die Kontinuität zwischen den Bohrlöchern und den bereits bekannten
Ressourcenzonen. Das erfolgreiche Durchteufen einer Goldmineralisierung entlang
der Projektion bekannter mineralisierter Strukturen ist ein vielversprechendes
Ergebnis für das Bohrprogramm und gibt Zuversicht, dass eine Erweiterung der
Ressourcenbasis innerhalb der BRC2/BRC3-Lücke wahrscheinlich ist. Darüber hinaus
wurde sowohl in den Bohrungen der Phase 1 unterhalb des bestehenden LOM-
Grubenmantels als auch in den Bohrungen der Phase 2 unterhalb des erweiterten
Grubenmantels Mineralisierung durchteuft.
MBRDD632 (Abbildung 4) wurde geplant, um sowohl die Ziele der Phase 1 als auch
der Phase 2 durch eine größere Bohrtiefe zu testen. MBRDD632 identifizierte
Goldmineralisierung in etwa 30 m Tiefe unterhalb des LOM-Grubenmantels sowie
etwa 20 m unterhalb des erweiterten Grubenmantels. Beide Durchteufungen
korrespondieren mit bekannten mineralisierten Zonen sowie Goldabschnitten aus
den Bohrlöchern MBRDD601 (Phase 1) sowie MBRDD615 und MBRDD616([2]) (Phase 2).
MBRDD616 erweitert die Mineralisierung potenziell um 70 m neigungsabwärts über
den erweiterten Grubenmantel hinaus und stellt wahrscheinlich die Fortsetzung
der Mineralisierung innerhalb der westlichen Scherzone dar.
[2] TSX: Monument gibt weitere Untersuchungsergebnisse aus den Gebieten Buffalo
Reef und Felda der Goldmine Selinsing bekannt (18. Februar 2026)
Abbildung 4: Profilschnitt durch die BRC2/BRC3-Lücke bei 3845 mN Nord (20 m
breites Fenster nach Norden und Süden) mit Darstellung historischer Bohrungen
sowie der kürzlich abgeschlossenen Bohrungen MBRDD622 und MBRDD632.
Weitere bedeutende Abschnitte wurden in den Bohrlöchern MBRDD627, MBRDD631 und
MBRDD644 festgestellt (Abbildung 5). Diese Bohrungen zielten auf einen Teil der
mineralisierten Zone ab, der weiter untersucht werden musste, um die angenommene
Steilstellung des Erzkörpers zu bestätigen. Die Bohrungen durchteuften breite
Zonen hochgradiger Mineralisierung und bestätigen weitgehend die Interpretation
eines steiler einfallenden Erzkörpers sowie die Fortsetzung der Mineralisierung
in größerer Tiefe.
Abbildung 5: Profilschnitt durch BRC3 (BRC2/BRC3-Lücke) bei 3920 mN Nord (20 m
breites Fenster nach Norden und Süden) mit Darstellung historischer Bohrungen
sowie der kürzlich abgeschlossenen Bohrlöcher MBRDD627, MBRDD631 und MBRDD644.
BRC3/BRC4-?Lücke"
Insgesamt waren die Analyseergebnisse der Bohrungen in der Lücke zwischen BRC3
und BRC4 weniger bedeutend als jene aus dem Bereich BRC2/BRC3. Dennoch wurden
weiterhin mehrere goldführende Abschnitte durchteuft.
MBRDD637 durchteufte zwar keine Mineralisierung in der geplanten Zieltiefe am
Fuß des erweiterten Grubenmantels, durchteufte jedoch ab 26,0 m einen Abschnitt
von 4,8 m mit 2,81 g/t Au. Dieser Abschnitt entspricht einer bislang nur
unzureichend definierten Goldzone rund 14 m unterhalb des derzeitigen LOM-
Grubenmantels und unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Bohrungen zur
präzisen Abgrenzung dieser Mineralisierung.
MBRDD643 durchteufte am Fuß des erweiterten Grubenmantels eine breite,
niedriggradige mineralisierte Struktur. Dieser Abschnitt entspricht einer
bekannten mineralisierten Zone und befindet sich 80 m neigungsaufwärts des
Bohrlochs MBRDD618([3]) (3,0 m mit 1,62 g/t Au ab 203 m sowie 1,5 m mit 1,18 g/t
Au ab 207,5 m). Dies deutet darauf hin, dass sich die Struktur in die Tiefe
fortsetzt. Weitere Bohrungen werden erforderlich sein, um das wirtschaftliche
Goldpotenzial dieser Zone zu bewerten.
PHASE 2. Buffalo Reef/Felda-Bohrungen
Im Rahmen der Bohrungen der Phase 2 wurden zwölf (12) Bohrlöcher abgeschlossen,
deren Ergebnisse in Tabelle 1 aufgeführt sind. Das Erweiterungsbohrprogramm der
Phase 2 bei Buffalo Reef/Felda konzentriert sich auf eine potenzielle
Minenerweiterung durch die Definition neuer mineralisierter Zonen und
neigungsabwärtiger Erweiterungen der Mineralisierung außerhalb des bestehenden
LOM-Grubenmantels (Abbildung 2).
Die strukturellen Erweiterungsbohrungen identifizierten in mehreren Bohrlöchern
erfolgreich Mineralisierungen neigungsabwärts von bekannten mineralisierten
Bereichen unterhalb der Minenerweiterungsgrube.
BRC2/BRC3-Erweiterung der Mineralisierung
Die strukturellen Erweiterungsbohrungen im Bereich der BRC2/BRC3-Lücke
identifizierten erfolgreich Goldmineralisierung neigungsabwärts der aktuellen
mineralisierten Bereiche, 75 m unterhalb des erweiterten Grubenmantels.
MBRDD625 und MBRDD628 durchteuften beide Goldmineralisierung unterhalb des
erweiterten Grubenmantels, neigungsabwärts einer bekannten mineralisierten Zone.
Da es auf demselben Horizont keine weiteren Bohrlöcher neigungsabwärts oder
innerhalb von 80 m entlang des Streichens gibt, eröffnet sich hier ein
bedeutender Explorationsraum für zukünftige Bohrungen und potenzielle
Ressourcenzuwächse. MBRDD628 durchteufte zudem mehrere Zonen mit
Goldmineralisierung zwischen 58,9 m und 95,5 m. Diese Abschnitte wurden in
MBRDD625 nicht repliziert und erfordern weitere Untersuchungen zur
Interpretation der Ergebnisse.
[3] TSX: Monument gibt die ersten 16 Bohrlöcher des Bohrprogramms zur
Erweiterung der Mine Selinsing bekannt (3. Dezember 2025)
Abbildung 6: Profilschnitt durch die BRC3-Grube (Bohrungen zur
neigungsabwärtigen Erweiterung der BRC2/BRC3-Lücke) bei 3535 mN (40 m breites
Fenster nach Norden und Süden) mit Darstellung historischer Bohrungen und der
kürzlich abgeschlossenen Löcher MBRRC625 und MBRDD628.
Das Bohrloch MBRDD638 (Abbildung 7) wurde 20 m südlich von MBRDD644 (Bohrungen
der Phase 1) niedergebracht und durchteufte 19,8 m mit 1,90 g/t Au ab 100,7 m.
Dieser Abschnitt korrespondiert mit den Ergebnissen aus MBRDD644 und bestätigt
die Fortsetzung der goldmineralisierten Zonen über die Basis des erweiterten
Grubenmantels hinaus.
Dieses Gebiet bietet Monument zusätzliche attraktive Bohrziele für zukünftige
Ressourcenerweiterungen.
Abbildung 7: Profilschnitt durch die BRC3-Grube bei 3900 mN (40 m breites
Fenster nach Norden und Süden) mit Darstellung historischer Bohrungen und der
kürzlich abgeschlossenen Löcher MBRRC630 und MBRDD638.
MBRDD641 durchteufte 21 m mit 1,99 g/t Au ab 42 m, einschließlich 4,5 m mit
3,66 g/t Au ab 52,5 m (Abbildung 8). Dieser Abschnitt befindet sich 30 m
unterhalb des erweiterten Grubenmantels und könnte zusammen mit den Ergebnissen
aus MBRDD619([2]) die betreffende mineralisierte Zone um weitere 60 m
neigungsabwärts erweitern. Die Bohrlöcher MBRDD622 und MBRDD632 aus Phase 1
(Abbildung 3) zielten auf dieselbe mineralisierte Struktur innerhalb der
westlichen Scherzone ab.
Abbildung 8: Profilschnitt durch Buffalo Reef Central bei 3820 mN, strukturelle
Erweiterung der BRC2/BRC3-Lücke, mit Darstellung des kürzlich abgeschlossenen
Bohrlochs MBRDD641
BRC3-Erweiterung der Mineralisierung
MBRDD635 durchteufte erfolgreich Mineralisierung am Fuß des erweiterten
Grubenmantels (Tabelle 1) sowie weiter oben im Loch am Rand der innerhalb der
westlichen Scherzone abgeleiteten Mineralisierung. Darüber hinaus wurde eine
zusätzliche Mineralisierung angetroffen, die einer weiteren abgeleiteten
mineralisierten Struktur entspricht.
MBRDD638 und MBRDD639 durchteuften beide breite mineralisierte Zonen (Tabelle
1) am unteren Rand der abgeleiteten Mineralisierung sowie unterhalb des
erweiterten Grubenmantels innerhalb der westlichen Scherzone. Die
Mineralisierung bleibt in die Tiefe offen und wird daher ein wichtiges Ziel
zukünftiger Explorationsbohrungen sein.
Zur Bestätigung der strukturellen und gehaltsmäßigen Kontinuität zwischen den in
dieser Mitteilung gemeldeten Ergebnissen werden geologische Interpretationen und
Modellierungen durchgeführt. Um das Potenzial der Mineralisierung vollständig zu
bewerten, sind weitere Bohrungen erforderlich.
Die Testergebnisse für MBRDD634, MBRDD640, MBRDD647 und MBRDD665 stehen noch
aus. Diese Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.
PROBENAHME, ANALYSE UND QAQC
Die im Bohrprogramm verwendete Beprobungstechnik besteht aus Halbkernbeprobungen
von Diamantbohrkernen der Größe PQ (Durchmesser 85 mm) und hauptsächlich HQ
(Durchmesser 63,5 mm) unter Verwendung einer Kernsäge.
Die Proben werden vor dem Transport nach Port Klang durch den regulären
Spediteur von Monument im Lager des Selinsing-Projekts aufbewahrt. Das Gelände
verfügt über eine 24-Stunden-Sicherheitsüberwachung mit besetztem Wachhaus. Die
Proben werden einmal wöchentlich direkt an SGS Port Klang versendet.
Alle Proben werden zur Analyse an das SGS-Malaysia-Labor in Port Klang, Selangor
(eine akkreditierte chemische Prüfeinrichtung, die auf die Analyse von
Rohstoffen für Industriekunden spezialisiert ist, MS ISO/IEC 17025:2017)
übermittelt und dort mittels Brandprobe (FAA303), ICP-Analyse (ICP40Q) sowie CS-
Analyse (CSAO6V) für Kohlenstoff- und Schwefelgehalt untersucht. Die Pulpen- und
Grobrückstandsproben werden für zukünftige QA/QC-Untersuchungen an den Standort
zurückgeschickt.
Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) wird von Geostats bereitgestellt und etwa
alle 15 m eingefügt; Leerproben (Blanks) werden ungefähr alle 10 m eingesetzt.
Alle Analyseergebnisse werden von Monument-Mitarbeitern überprüft, bevor sie in
die Microsoft?Access?Datenbank eingetragen werden. Alle QAQC-Daten werden
überprüft, um die Gültigkeit der Ergebnisse sicherzustellen.
Alle Bohrlochstandorte werden vom Vermessungsteam vor Ort mithilfe von DGPS
vermessen. Die Bohrlochvermessung wird an allen Bohrlöchern mit einem
Trushot?Digital?Downhole?Vermessungsgerät durchgeführt. Die erfassten Daten
werden drahtlos vom Gerät an das Handgerät übertragen. Vermessungen werden in
der Regel alle 30 bis 50 m durchgeführt.
Die Bohrkernrückgewinnung wird während des Bohrvorgangs vom Bohrmeister erfasst
und vom vor Ort tätigen Geologenteam beim Logging überprüft. Die
Bohrkernrückgewinnung wird durch Messung jedes 1?m?Abschnitts ermittelt. Die
geologische Bohrkernaufnahme ist qualitativer Natur und erfasst Lithologie,
Korngröße, Textur, Verwitterung, Struktur, Alteration, Adernbildung, Sulfide
usw. Alle Bohrlöcher werden vollständig geologisch erfasst.
FORTSCHRITT DES BOHRPROGRAMMS
Die Erweiterungsbohrungen in Buffalo Reef/Felda begannen am 7. Mai 2025 unter
Einsatz von zwei unternehmenseigenen Bohrgeräten des Typs Desco SP 6500SA mit
einer Bohrkapazität von bis zu 350 Metern Tiefe. Inzwischen wurden sieben
weitere externe Bohrgeräte mobilisiert, sodass derzeit insgesamt neun (9)
Bohrgeräte im Einsatz sind.
Die Bohrungen der Phasen 1 und 2 des Minenerweiterungsprogramms wurden
inzwischen abgeschlossen. Sie umfassten die priorisierten Zielgebiete,
einschließlich der BRC2-BRC3-Lücke, der BRC3-BRC4-Lücke und neigungsabwärtiger
Erweiterungen. Die Ergebnisse werden in die geologische Interpretation, die
Ressourcenmodellierung und die zukünftige Minenplanung einfließen. Monument geht
davon aus, dass alle Bohranalyseergebnisse bis Juni 2026 vorliegen werden.
Bis heute wurden einhundertdreiundzwanzig (123) Bohrlöcher über insgesamt
17.136,1 m abgeschlossen (siehe Anhang B), wobei bis zum 21. Mai für
achtundneunzig (98) Löcher Analyseergebnisse eingegangen sind; für neunzehn (19)
Bohrlöcher stehen die Ergebnisse noch aus.
Eine Zusammenfassung der bisher durchgeführten Bohrungen ist in Tabelle 4
dargestellt.
Das Bohrprogramm zur Erweiterung der Mine, einschließlich der Bohrstrategie und
der Priorisierung von Zielgebieten und Bohrlöchern, wird sorgfältig überwacht
und regelmäßig überprüft und kann gegebenenfalls angepasst werden. Der
Schwerpunkt der Bohrungen und der anvisierten Zielgebiete bleibt flexibel, um
den laufenden Minenbetrieb nicht zu beeinträchtigen. Um die
Explorationsprogramme zu beschleunigen, werden wir möglicherweise von Zeit zu
Zeit weitere Bohrgeräte einsetzen, wobei die Anzahl je nach den Umständen von
derzeit vier auf bis zu neun erhöht werden könnte.
Tabelle 2: Zusammenfassende Tabelle der bis dato abgeschlossenen Bohrungen
+---------------------------+---------------+-------------------+--------------+
| | | Abgeschlossene |Verbleibendes |
| | Budget | Bohrungen | Loch |
| +--------+------+--------+----------+-------+------+
| | Nr. | | Nr. | | Nr. | |
| | Löcher | m | Löcher | m |Löcher | m |
+-------------------+-------+--------+------+--------+----------+-------+------+
| |Phase 1| 57 |6.479 | 50 | 5.372,1 | 0 | 0 |
|Buffalo Reef/Felda-+-------+--------+------+--------+----------+-------+------+
| Minenerweiterung |Phase 2| 52 |8.898 | 65 | 10.245,6 | 0 | 0 |
+-------------------+-------+--------+------+--------+----------+-------+------+
| |Phase 1| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +-------+--------+------+--------+----------+-------+------+
| Selinsing |Phase 2| 9 | 2100 | 8 | 1.518,4 | 0 | 0 |
+-------------------+-------+--------+------+--------+----------+-------+------+
| |Gesamt | 118 |17.477| 123 | 17.136,1 | 0 | 0 |
+-------------------+-------+--------+------+--------+----------+-------+------+
Erklärung der qualifizierten Person
Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen
basieren auf Informationen, die von Herrn Jamie Brown BSc, MAIG, Chief Managing
Geologist des Unternehmens, zusammengestellt und genehmigt wurden. Herr
Shelverton ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und eine
qualifizierte Person gemäß NI 43-101.
Über Monument
Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer
Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in
Malaysia und das Murchison Gold Project in der Murchison-Region in
Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige
Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer
Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen
beschäftigt in beiden Regionen etwa 280 Mitarbeitende und verpflichtet sich zu
den höchsten Standards im Umweltmanagement, zur sozialen Verantwortung,
einschließlich Gesundheit und Sicherheit der eigenen Mitarbeitenden sowie der
benachbarten Gemeinden, sowie zu guter Unternehmensführung.
Cathy Zhai, President und CEO
Monument Mining Limited
Suite 1580 -1100 Melville Street
Vancouver, BC V6E 4A6, Kanada
WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter
www.monumentmining.com oder von:
Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102
rcushing@monumentmining.com (mailto:rcushing@monumentmining.com)
?Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie
dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist)
übernehmen Verantwortung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser
Mitteilung."
Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen.
Diese Pressemitteilung beinhaltet Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen
über Monument, sein Geschäft und seine Zukunftspläne enthalten
(?zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die
Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse beinhalten, die keine
historischen Fakten sind. Sie beinhalten die Pläne des Unternehmens in Bezug auf
seine Mineralprojekte, Erwartungen in Bezug auf den Abschluss der Hochfahrphase
bis zum Erreichen der Zielproduktion in Selinsing und deren Zeitplan,
Erwartungen in Bezug auf die anhaltende Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff
von Lieferanten zu beziehen, Erwartungen in Bezug auf die Fertigstellung der
geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers und deren Zeitplan, sowie den
Zeitplan und die Ergebnisse der anderen vorgeschlagenen Programme und
Ereignisse, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird.
Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich häufig an Begriffen wie?plant",
?erwartet",?erwartet nicht",?wird erwartet",?budgetiert",?vorgesehen",
?schätzt",?sagt voraus",?beabsichtigt",?erhofft" oder?erhofft nicht"
erkennen, oder an Variationen dieser Wörter und Formulierungen. Sie sind auch an
Hinweisen erkennbar, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse
?können",?könnten",?würden",?dürften" oder?werden" durchgeführt, eintreten
oder erreicht werden. Diese Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken,
Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Errungenschaften wesentlich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten oder angedeuteten abweichen. Zu den
wesentlichen Risiken zählen unter anderem: allgemeine geschäftliche,
wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten;
Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten;
Ungewissheiten beim Fortschreiten und Zeitplan von Entwicklungsaktivitäten,
einschließlich des Hochfahrprozesses in Selinsing und der Fertigstellung der
geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers; Risiken im Zusammenhang mit
der Beschaffung von Sprengstoff von Lieferanten; Risiken bei
Auslandsaktivitäten; weitere branchenspezifische Risiken sowie solche, die in
den technischen Berichten und im Lagebericht des Unternehmens beschrieben sind,
die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Wesentliche Faktoren und
Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Pressemitteilung verwendet wurden, umfassen: Erwartungen hinsichtlich der
geschätzten Cash-Kosten pro Unze Goldproduktion sowie der geschätzten Cashflows,
die aus den Betrieben generiert werden könnten; allgemeine wirtschaftliche
Faktoren und weitere Faktoren, die sich der Kontrolle von Monument entziehen
können; Annahmen und Erwartungen hinsichtlich der Ergebnisse der
Explorationsprogramme auf den Projekten des Unternehmens; Annahmen zum
zukünftigen Preis von Gold und anderen Mineralien; den Zeitplan und die Höhe der
geschätzten zukünftigen Produktion; Annahmen in Bezug auf den Zeitplan und die
Ergebnisse der Erschließungsaktivitäten, einschließlich des Hochfahrprozesses in
Selinsing sowie der Fertigstellung des geplanten Lagerhauses und des
Ammoniumnitratlagers; Erwartungen, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage
sein wird, Sprengstoff von Lieferanten rechtzeitig zu beziehen; Kosten
zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und Betriebsausgaben; Erfolg von
Explorationsaktivitäten; mögliche Abbau- oder Verarbeitungsprobleme;
Wechselkursschwankungen; sowie alle Faktoren und Annahmen, die in der
Managementdiskussion und Analyse des Unternehmens sowie in den technischen
Berichten zu den Projekten des Unternehmens beschrieben sind, die alle im
Unternehmensprofil auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Trotz der
Bemühungen des Unternehmens, wesentliche Faktoren zu identifizieren, die zu
erheblichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen genannten führen könnten, können weitere Faktoren
eintreten, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt
oder beabsichtigt ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass sich
diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und
zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen getätigten
Erwartungen abweichen können. Die Leser sollten dementsprechend kein absolutes
Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen legen. Das Unternehmen übernimmt keine
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies
ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.
ANHANG A
Tabelle 3: Tabelle mit den Untersuchungsergebnissen für dreiundzwanzig (23)
Diamantbohrlöcher, die in dieser Mitteilung aufgeführt sind (Die angegebenen
Abschnitte sind Bohrlochlängen und stellen keine tatsächlichen Mächtigkeiten
dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die geologische
Modellierung abgeschlossen ist.)
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
| |Von |Bis | | | |
|Bohrloch-ID|(m) |(m) |Breite (m)|Abschnitt |Kommentar |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
| | | | |0,55 g/t Au |BRC3 |
| | | | | | |
| | | | |0,64 g/t Au | |
| | | | | | |
| | | | |0,32 g/t Au | |
| |37,5 |41,7 |4,2 | | |
| | | | |0,49 g/t Au | |
| |46,6 |61,0 |14,4 | | |
| | | | |0,60 g/t Au | |
| |86,0 |87,0 |1,0 | | |
| | | | |0,32 g/t Au | |
| |93,0 |97,0 |4,0 | | |
| | | | |0,84 g/t Au | |
| |100,5|101,2|0,7 | | |
| | | | |0,23 g/t Au | |
| |122,2|123,1|0,9 | | |
| | | | |0,66 g/t Au| |
| |138,2|139,6|1,4 |einschließlich | |
| | | | | | |
| |143,5|144,5|1,0 |2,5 m mit 1,35 g/t Au| |
|MBRDD622 |148,9|155,4|6,5 |ab 152,9 m | |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
| |51,5 |53,0 |1,5 |0,63 g/t Au | |
| | | | | | |
| |56 |56,9 |0,9 |0,28 g/t Au | |
| | | | | | |
| |91,3 |93,9 |2,6 |1,25 g/t Au | |
|MBRDD623 |164 |168,5|4,5 |1,54 g/t Au |BRC2/BRC3-Lücke |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
| |68,6 |69,4 |0,8 |0,82g/t Au | |
|MBRDD624 |109,7|113,5|3,8 |3,77g/t Au |BRC2/BRC3-Lücke |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
| |9,9 |11,4 |1,5 |0,21 g/t Au | |
| | | | | | |
| |14,4 |15,9 |1,5 |0,24 g/t Au | |
| | | | | | |
| |45,9 |47,4 |1,5 |0,26 g/t Au | |
|MBRDD625 |136,9|142,5|5,6 |3,58 g/t Au |BRC2/BRC3-Lücke |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
|MBRDD626 |64,1 |80,6 |16,5 |3,07g/t Au |BRC3/BRC4-Lücke |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
| |63,7 |73,8 |10,1 |4,68 g/t Au | |
| | | | | | |
| |84,7 |88,1 |3,4 |2,47 g/t Au | |
|MBRDD627 |91,2 |92,8 |1,6 |0,43 g/t Au |BRC2 |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
| |2,4 |3,9 |1,5 |0,55 g/t Au | |
| | | | | | |
| |58,9 |59,6 |0,7 |4,3 g/t Au | |
| | | | | | |
| |61,6 |67,8 |6,2 |1,4 g/t Au | |
| | | | | | |
| |68,9 |69,7 |0,8 |3,25 g/t Au | |
| | | | | | |
| |78,9 |81,9 |3 |5,66 g/t Au | |
| | | | | | |
| |94,3 |95,4 |1,1 |13,9 g/t Au | |
|MBRDD628 |113,4|119,2|5,8 |1,68 g/t Au |BRC2/BRC3-Lücke |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
| |35,5 |37,5 |2 |0,22 g/t Au | |
| | | | | | |
| |39 |46 |7 |3,10 g/t Au | |
| | | | | | |
| |54,7 |55,2 |0,5 |0,29 g/t Au | |
|MBRDD629 |61,8 |64,2 |2,6 |0,32 g/t Au |BRC3 |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
| |
| |
|ANHANG A |
| |
|Tabelle 3: Tabelle mit den Untersuchungsergebnissen für dreiundzwanzig (23)|
|Diamantbohrlöcher, die in dieser Mitteilung aufgeführt sind (Die angegebenen|
|Abschnitte sind Bohrlochlängen und stellen keine tatsächlichen Mächtigkeiten|
|dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die geologische|
|Modellierung abgeschlossen ist.) |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
| |Von |Bis | | | |
|Bohrloch-ID|(m) |(m) |Breite (m)|Abschnitt |Kommentar |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
| |21,3 |23,0 |1,7 |2,17 g/t Au | |
| | | | | | |
| |59,0 |64,3 |5,3 |3,49 g/t Au | |
|MBRDD630 |78,5 |84,5 |6,0 |2,64 g/t Au |BRC3 |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
| |44,2 |50,3 |6,1 |6,12 g/t Au | |
|MBRDD631 |54,4 |59,0 |4,6 |0,50 g/t Au |BRC3 |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
| | | | |1,73 g/t Au | |
| | | | | | |
| | | | |2,0 g/t Au | |
| | | | | | |
| | | | |2,61 g/t Au,| |
| |0,0 |2,2 |2,2 |einschließlich | |
| | | | | | |
| |32,2 |35,2 |3,0 |6 m mit 5,62 g/t Au ab| |
|MBRDD632 |67,7 |83,2 |15,5 |72,7 m |BRC3 |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
|MBRDD633 |16,1 |17,4 |1,3 |2,14 g/t Au |BRC3/BRC4-Lücke |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
|MBRDD634 | | | |Ergebnisse stehen aus | |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
| |6,9 |15,0 |8,1 |1,27 g/t Au | |
| | | | | | |
| |79,5 |82,5 |3,0 |7,53 g/t Au | |
| | | | | | |
| |85,5 |86,2 |0,7 |0,48 g/t Au | |
| | | | | | |
| |88,5 |91,5 |3,0 |2,95 g/t Au | |
| | | | | | |
| |94,5 |107,0|12,5 |1,52 g/t Au | |
|MBRDD635 |113,5|120,0|6,5 |2,39 g/t Au |BRC3 |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
|MBRDD636 |81,0 |84,9 |3,9 |1,98 g/t Au |BRC2/BRC3-Lücke |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
| |0,0 |1,6 |1,6 |0,43 g/t Au | |
| | | | | | |
| |26,0 |30,8 |4,8 |2,81 g/t Au | |
| | | | | | |
| |48,7 |49,4 |0,7 |1,99 g/t Au | |
|MBRDD637 |56,8 |57,7 |0,9 |0,49 g/t Au |BRC3/BRC4-Lücke |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
| | | | |0,32 g/t Au | |
| | | | | | |
| | | | |0,92 g/t Au | |
| | | | | | |
| | | | |0,73 g/t Au | |
| |28,9 |30,2 |1,3 | | |
| | | | |1,90 g/t Au| |
| |36,7 |39,7 |3,0 |einschließlich | |
| | | | | | |
| |55,5 |56,2 |0,7 |4,3 m mit 2,93 g/t Au| |
|MBRDD638 |100,7|120,5|19,8 |ab 110,2 |BRC3 |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
| | | | |0,66 g/t Au | |
| | | | | | |
| | | | |0,50 g/t Au | |
| | | | | | |
| | | | |1,77 g/t Au| |
| |1,5 |3,0 |1,5 |einschließlich | |
| | | | | | |
| |10,5 |12,0 |1,5 |7,5 m mit 3,58 g/t Au| |
|MBRDD639 |58,5 |81,0 |22,5 |ab 64,5 m |BRC3 |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
|MBRDD640 | | | |Ergebnisse stehen aus | |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
| |
| |
|ANHANG A |
| |
|Tabelle 3: Tabelle mit den Untersuchungsergebnissen für dreiundzwanzig (23)|
|Diamantbohrlöcher, die in dieser Mitteilung aufgeführt sind (Die angegebenen|
|Abschnitte sind Bohrlochlängen und stellen keine tatsächlichen Mächtigkeiten|
|dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die geologische|
|Modellierung abgeschlossen ist.) |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
| |0 |2,0 |2,0 |0,51 g/t Au | |
| | | | | | |
| |4,3 |5,0 |0,7 |0,53 g/t Au | |
| | | | | | |
| |42 |63,0 |21,0 |1,99 g/t Au | |
|MBRDD641 |77 |78,5 |1,5 |0,39 g/t Au | |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
| |59,0 |60,0 |1,0 |0,86 g/t Au | |
| | | | | | |
| |64,6 |66,0 |1,4 |0,68 g/t Au | |
| | | | | | |
| |70,3 |77,0 |6,7 |1,53 g/t Au | |
| | | | | | |
| |96,0 |99,8 |3,8 |4,6 g/t Au | |
|MBRDD642 |122,1|123,0|0,9 |4,0 g/t Au | |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
| |4,5 |7,5 |3,0 |0,33 g/t Au | |
| | | | | | |
| |59,9 |67,5 |7,6 |0,53 g/t Au | |
|MBRDD643 |71,5 |73,5 |2,0 |0,43 g/t Au | |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
| |1,5 |3,0 |1,5 |0,31 g/t Au | |
| | | | | | |
| |16,2 |21,7 |5,5 |1,92 g/t Au | |
| | | | | | |
| |38,2 |40,0 |1,8 |0,99 g/t Au | |
|MBRDD644 |83,6 |95,1 |11,5 |1,90 g/t Au | |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
| |22,5 |23,5 |1,0 |1,21 g/t Au | |
|MBRDD645 |30,2 |31,5 |1,3 |0,24 g/t Au | |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
|MBRDD646 |100,5|105 |4,5 |1,47g/t Au | |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
|MBRDD647 | | | |Ergebnisse stehen aus | |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
|MBRDD648 | | | |Ergebnisse stehen aus | |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
|MBRDD649 | | | |Ergebnisse stehen aus | |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
|MBRDD650 | | | |Ergebnisse stehen aus | |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
|MBRDD651 | | | |Ergebnisse stehen aus | |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
|MBRDD652 | | | |Ergebnisse stehen aus | |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
|MBRDD653 | | | |Ergebnisse stehen aus | |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
|MBRDD654 | | | |Ergebnisse stehen aus | |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
|MBRDD655 | | | |Ergebnisse stehen aus | |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
|MBRDD656 | | | |Ergebnisse stehen aus | |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
|MBRDD657 | | | |Ergebnisse stehen aus | |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
|MBRDD658 | | | |Ergebnisse stehen aus | |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
|MBRDD659 | | | |Ergebnisse stehen aus | |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
|MBRDD660 | | | |Ergebnisse stehen aus | |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
|MBRDD661 | | | |Ergebnisse stehen aus | |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
| |
| |
|ANHANG A |
| |
|Tabelle 3: Tabelle mit den Untersuchungsergebnissen für dreiundzwanzig (23)|
|Diamantbohrlöcher, die in dieser Mitteilung aufgeführt sind (Die angegebenen|
|Abschnitte sind Bohrlochlängen und stellen keine tatsächlichen Mächtigkeiten|
|dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die geologische|
|Modellierung abgeschlossen ist.) |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
|MBRDD662 | | | |Ergebnisse stehen aus | |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
|MBRDD663 | | | |Ergebnisse stehen aus | |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
|MBRDD664 | | | |Ergebnisse stehen aus | |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
|MDRDD665 | | | |Ergebnisse stehen aus | |
+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+
ANHANG B
Tabelle 4: Liste der zum Zeitpunkt des Berichts abgeschlossenen Bohrlöcher:
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
| | | | | | | | | | | |Mine |MRSO | |
| |Bohrloch-| Mine- | Mine- | Mine- | | MRSO- |MRSO-|Tiefe| | | (?) | (?) |Neigung|
|Nr.| ID | Ost | Nord | RL |MRSO-Ost| Nord | RL | (m) | Methode |Größe|Azim.|Azim.| (?) |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
| 1 |MBRRCDD01| 627 | 3126 | 500 |421358,4|471172,2|108,4|171,9|RC/Diamant| HQ | 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
| 2 |MBRRCDD02| 458 | 2980 | 522 |421211,5|471004,0|130,7|122,5|RC/Diamant| HQ | 265 | 257 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
| 3 |MBRDD600 | 656 | 3900 | 450 |421278,8|471942,7|58,7 |90,6 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
| 4 |MBRDD601 | 645 | 3860 | 450 |421273,5|471901,6|58,3 |100,2| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
| 5 |MBRDD602 | 621 | 3880 | 450 |421247,0|471918,0|58,2 |101,4| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
| 6 |MBRDD603 | 707,4 | 4151,5 | 492,5 |421294,6|472198,9|100,7|125,4| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
| 7 |MBRDD604 | 771,9 | 4040,6 | 493,5 |421373,9|472098,1|101,7|140,1| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
| 8 |MBRDD605 | 673,4 | 4162,8 | 495,8 |421259,3|472205,4|104,0|183,9| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
| 9 |MBRDD606 | 625,9 | 4074,3 | 455,1 |421224,7|472111,1|63,3 |71,4 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|10 |MBRDD607 | 554,4 | 3707,8 | 484,9 |421205,1|471738,2|93,1 |50,4 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|11 |MBRDD608 | 564,3 | 3687,6 | 485,3 |421217,8|471719,6|93,5 |50,4 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|12 |MBRDD609 | 580,4 | 3779,9 | 455,2 |421220,8|471813,2|63,4 |62,4 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|13 |MBRDD610 | 786 | 4238,9 | 495,6 |421360,2|472296,5|103,8|53,4 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|14 |MBRDD611 | 640,4 | 4200,1 | 495,8 |421221,4|472237,7|104,0|130,9| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|15 |MBRDD612 | 600,9 | 4205,4 | 496 |421181,6|472237,4|104,0|110,4| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|16 |MBRDD613 | 682,7 | 4189,4 | 495,8 |421264,8|472233,0|104,0|150,7| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|17 |MBRDD614 | 734,1 | 4193,7 | 495,6 |421315,1|472244,4|104,0|180,3| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|18 |MBRDD615 | 786,7 | 3861,6 | 497,5 |421413,6|471923,0|106,0|180,6| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|19 |MBRDD616 | 779,4 | 3849,7 | 497,7 |421408,1|471910,2|106,0|206,4| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|20 |MBRDD617 | 763,3 | 3981,4 | 496,7 |421373,7|472038,3|105,0|200,4| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|21 |MBRDD618 | 779,8 | 4017 | 494,5 |421385,1|472075,9|102,7|221,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|22 |MDRDD619 | 778,1 | 3821,5 | 497,7 |421410,7|471882,0|105,9|200,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|23 |MBRDD620 | 781,3 | 3379,6 | 493 |421475,7|471444,9|101,9|234,7| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|24 |MBRDD621 | 756,6 | 3418,4 | 490,5 |421445,8|471479,9|98,7 |215,4| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
ANHANG B
Tabelle 4: Liste der zum Zeitpunkt des Berichts abgeschlossenen Bohrlöcher:
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
| | | | | | | | | | | |Mine |MRSO | |
| |Bohrloch-| Mine- | Mine- | Mine- | | MRSO- |MRSO-|Tiefe| | | (?) | (?) |Neigung|
|Nr.| ID | Ost | Nord | RL |MRSO-Ost| Nord | RL | (m) | Methode |Größe|Azim.|Azim.| (?) |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|25 |MBRDD622 | 799,7 | 3842,8 | 495,5 |421429,1|471906,2|103,7|187,4| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | 60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|26 |MBRDD623 | 754,6 | 3377,7 | 490,7 |421449,5|471439,3|98,9 |250,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|27 |MBRDD624 | 688,5 | 3723,5 | 510,4 |421335,7|471772,5|118,6|200,3| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|28 |MBRDD625 | 729 | 3536 | 499,7 |421402,0|471592,5|107,9|230,4| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|29 |MBRDD626 | 640,5 | 3939,3 | 450,3 |421258,0|471979,4|58,5 |100,2| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|30 |MBRDD627 | 639,3 | 3920 | 450,2 |421259,5|471960,2|58,4 |100,5| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|31 |MBRDD628 | 711 | 3541,6 | 494,7 |421383,4|471595,5|102,9|190,4| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|32 |MBRDD629 | 630,2 | 3939,8 | 450,4 |421247,7|471978,5|58,6 |80,3 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|33 |MBRDD630 | 649,4 | 3899,8 | 450,4 |421272,3|471941,6|58,6 |101,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|34 |MBRDD631 | 622,8 | 3920,1 | 450,1 |421243,2|471958,0|58,3 |80,2 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|35 |MBRDD632 |666,134 |3861,162 |450,477 |421294,3|471905,7|58,7 |110,2| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -70 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|36 |MBRDD633 |658,177 |4055,033 |450,865 |421259,3|472096,5|59,1 |80,4 | Diamant |PQ/HQ| 80 | 72 | -90 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|37 |MBRDD634 | 623,96 |4038,143 |445,342 |421227,8|472075,0|53,5 |50,0 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|38 |MBRDD635 |660,426 |3980,346 |450,278 |421272,0|472022,9|58,5 |120,0| Diamant |PQ/HQ| 80 | 72 | -90 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|39 |MBRDD636 |759,781 |3799,571 |499,795 |421395,7|471857,8|108,0|114,9| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|40 |MBRDD637 |667,888 |4039,352 |450,758 |421271,1|472082,3|58,9 |98,9 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|41 |MBRDD638 |673,284 |3899,816 |450,836 |421296,0|471944,9|59,0 |140,2| Diamant |PQ/HQ| 80 | 72 | -90 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|42 |MBRDD639 |650,854 |3959,607 |450,362 |421265,4|472001,0|58,6 |114,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -80 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|43 |MBRDD640 | 642,7 | 4019,8 | 445,4 |421248,9|472059,5|53,6 |25,5 | Diamant |PQ/HQ| 80 | 72 | -90 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|44 |MBRDD641 |635,999 |3819,862 |450,534 |421270,2|471860,5|58,7 |80,0 | Diamant |PQ/HQ| 80 | 72 | -90 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|45 |MBRDD642 | 668,57 |3620,136 |514,636 |421330,4|471667,3|122,8|145,2| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|46 |MBRDD643 |658,836 | 3997,09 | 450,31 |421268,1|472039,2|58,5 |97,5 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|47 |MBRDD644 |656,934 |3919,745 |450,588 |421277,0|471962,4|58,8 |120,2| Diamant |PQ/HQ| 80 | 72 | -90 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|48 |MBRDD645 |677,352 |3419,767 | 454,28 |421367,2|471470,2|62,5 |190,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -50 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
ANHANG B
Tabelle 4: Liste der zum Zeitpunkt des Berichts abgeschlossenen Bohrlöcher:
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
| | | | | | | | | | | |Mine |MRSO | |
| |Bohrloch-| Mine- | Mine- | Mine- | | MRSO- |MRSO-|Tiefe| | | (?) | (?) |Neigung|
|Nr.| ID | Ost | Nord | RL |MRSO-Ost| Nord | RL | (m) | Methode |Größe|Azim.|Azim.| (?) |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|49 |MBRDD646 |665,517 |3698,677 |517,825 |421316,4|471744,7|126,0|140,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|50 |MBRDD647 |733,126 |3501,563 |494,034 |421410,9|471559,0|102,2|120,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -55 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|51 |MBRDD648 |659,378 |3996,994 |450,323 |421268,6|472039,2|58,5 |97,5 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -80 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|52 |MBRDD649 | 690,68 |3596,056 |509,504 |421355,7|471646,6|117,7|130,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|53 |MBRDD650 |777,605 |3908,499 |499,522 |421398,1|471968,1|107,7|180,0| Diamant |PQ/HQ| 900 | 892 | -80 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|54 |MBRDD651 | 772,6 | 3463,5 | 496 |421455,4|471526,8|104,1|120,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|55 |MBRDD652 | 669 | 3379 | 447,6 |421364,6|471428,6|55,7 |120,5| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -55 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|56 |MBRDD653 | 645,8 | 3679,3 | 522,4 |421299,6|471722,7|130,6|120,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|57 |MBRDD654 | 625,9 | 3299,1 | 449,9 |421333,1|471343,5|58,1 |140,3| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|58 |MBRDD655 | 643,6 | 3661,1 | 521,4 |421300,0|471704,4|129,6|200,0| Diamant |PQ/HQ| 80 | 72 | -90 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|59 |MBRDD656 | 669,2 | 3479,3 | 455,2 |421350,8|471528,0|63,4 |120,5| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|60 |MBRDD657 | 646,3 | 3679,6 | 522,2 |421300,1|471723,1|130,4|220,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -80 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|61 |MBRDD658 | 772,5 | 3464,1 | 496,1 |421455,2|471527,4|104,3|210,5| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|62 |MBRDD659 | 776,3 | 3911 | 499,8 |421396,4|471970,4|108,0|173,5| Diamant |PQ/HQ| 80 | 72 | -80 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|63 |MBRDD660 | 654,2 | 3342 | 445,2 |421355,1|471389,9|53,3 |140,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -70 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|64 |MBRDD661 | 648,7 | 3641,7 | 518,9 |421307,7|471685,9|127,1|120,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -55 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|65 |MBRDD662 | 740,8 | 3779,3 | 503,3 |421379,7|471835,0|111,5|200,3| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|66 |MBRDD663 | 813,3 | 3860,1 | 495,2 |421440,2|471925,2|103,4|59,2 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -80 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|67 |MBRDD664 | 785,7 | 4560,2 | 440,3 |421314,9|472614,6|48,5 |150,0| Diamant |PQ/HQ| 0 | 8 | -90 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|68 |MBRDD665 | 705,4 | 4760,1 | 512,2 |421207,5|472801,3|120,4|120,1| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|69 |MBRDD666 |704,973 |3555,403 |495,193 |421375,5|471608,3|103,4|150,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|70 |MBRDD667 |803,864 |3881,724 |495,291 |421427,8|471945,3|103,5|202,5| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -90 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|71 |MBRDD668 |648,735 |3641,692 |518,933 |421307,8|471685,9|127,1|120,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -80 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|72 |MBRDD669 |802,113 |3844,131 |495,255 |421431,3|471907,8|103,4|211,5| Diamant |PQ/HQ| 90 | 82 | -80 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
ANHANG B
Tabelle 4: Liste der zum Zeitpunkt des Berichts abgeschlossenen Bohrlöcher:
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
| | | | | | | | | | | |Mine |MRSO | |
| |Bohrloch-| Mine- | Mine- | Mine- | | MRSO- |MRSO-|Tiefe| | | (?) | (?) |Neigung|
|Nr.| ID | Ost | Nord | RL |MRSO-Ost| Nord | RL | (m) | Methode |Größe|Azim.|Azim.| (?) |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|73 |MBRDD670 |642,697 |4019,834 |445,423 |421248,9|472059,5|53,6 |110,0| Diamant |PQ/HQ| 0 | 8 | -90 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|74 |MBRDD671 |763,324 |4359,699 |436,619 |421320,8|472412,9|44,8 |160,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|75 |MBRDD672 |793,746 |4440,065 | 435,65 |421339,7|472496,7|43,8 |102,3| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -70 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|76 |MBRDD673 |715,932 |3279,229 |494,746 |421425,0|471336,4|102,9|198,5| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -70 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|77 |MBRDD674 |703,028 |4136,294 |492,974 |421292,4|472183,3|101,2|200,0| Diamant |PQ/HQ| 0 | 8 | -90 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|78 |MBRDD675 |659,021 |4749,517 |514,689 |421163,0|472784,3|122,9|119,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|79 |MBRDD676 |725,479 |3762,727 |505,652 |421366,8|471816,5|113,8|180,3| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|80 |MBRDD677 | 736,65 |4338,825 |435,346 |421297,3|472388,5|43,5 |100,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|81 |MBRDD678 |713,309 |4300,678 | 435,12 |421279,5|472347,5|43,3 |100,2| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|82 |MBRDD679 |701,549 |4460,779 |434,556 |421245,5|472504,3|42,7 |100,0| Diamant |PQ/HQ| 0 | 8 | -90 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|83 |MBRDD680 |771,655 |4538,473 |439,311 |421304,1|472591,1|47,5 |110,1| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|84 |MBRDD681 |780,545 |4399,868 |435,512 |421332,2|472455,1|43,7 |120,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|85 |MBRDD682 |785,498 |4500,933 |435,799 |421323,0|472555,8|44,0 |130,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|86 |MBRDD683 |781,328 |4540,014 |438,711 |421313,4|472594,0|46,9 |110,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|87 |MBRDD684 |773,317 |4602,216 |447,586 |421296,8|472654,4|55,8 |135,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|88 |MBRDD685 |735,896 |4181,317 |495,461 |421318,6|472232,4|103,7|221,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -90 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|89 |MBRDD686 |744,697 |4616,626 |445,553 |421266,4|472664,7|53,7 |82,5 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|90 |MBRDD687 | 788,75 |4540,507 |438,695 |421320,7|472595,5|46,9 |110,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -80 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|91 |MBRDD688 |703,028 |4136,294 |492,974 |421292,4|472183,3|101,2|200,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -70 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|92 |MBRDD689 |788,841 |4229,946 |495,348 |421364,2|472288,0|103,5|67,5 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -80 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|93 |MBRDD690 |703,151 |3737,469 |506,912 |421348,3|471788,4|115,1|150,0| Diamant |PQ/HQ| 0 | 8 | -90 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|94 |MBRDD691 | 841,89 |4897,038 |498,041 |421323,5|472956,0|106,2|250,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|95 |MBRDD692 | 691,39 |3597,199 |509,355 |421356,2|471647,8|117,5|150,2| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -75 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|96 |MBRDD693 |751,173 |3964,688 |499,096 |421364,0|472020,1|107,3|40,2 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
ANHANG B
Tabelle 4: Liste der zum Zeitpunkt des Berichts abgeschlossenen Bohrlöcher:
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
| | | | | | | | | | | |Mine |MRSO | |
| |Bohrloch-| Mine- | Mine- | Mine- | | MRSO- |MRSO-|Tiefe| | | (?) | (?) |Neigung|
|Nr.| ID | Ost | Nord | RL |MRSO-Ost| Nord | RL | (m) | Methode |Größe|Azim.|Azim.| (?) |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|97 |MBRDD694 |847,515 |4981,076 | 501,89 |421317,3|473040,0|110,1|250,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|98 |MBRDD695 |658,803 |3814,701 | 454,78 |421293,6|471858,6|63,0 |120,0| Diamant |PQ/HQ| 180 | 172 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|99 |MBRDD696 |788,841 |4229,946 |495,348 |421364,2|472288,0|103,5|230,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -80 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|100|MBRDD697 | 894,69 |4978,836 |502,717 |421364,3|473044,3|110,9|70,0 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|101|MBRDD698 | 935,26 |4939,779 |497,829 |421409,9|473011,3|106,0|51,0 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|102|MBRDD699 |647,476 |3804,833 |454,912 |421283,7|471847,3|63,1 |110,0| Diamant |PQ/HQ| 0 | 8 | -90 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|103|MBRDD700 |895,513 |4939,578 | 497,73 |421370,6|473005,6|105,9|60,0 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|104|MBRDD701 |857,356 | 4317,77 | 494,99 |421419,8|472384,5|103,3|220,7| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -55 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|105|MBRDD702 |935,124 |4980,996 |501,241 |421404,0|473052,1|109,4|115,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|106|MBRDD703 |843,818 |5062,959 |501,598 |421302,2|473120,5|109,8|251,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|107|MBRDD704 | 935,26 |4939,779 |497,829 |421409,9|473011,3|106,0|90,0 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|108|MBRDD705 |764,893 |4000,221 |494,781 |421372,7|472057,2|103,1|210,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -55 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|109|MSMDD225 | 905,77 |1832,462 |493,465 |421815,4|469930,4|101,7|385,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -80 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|110|MSMDD226 |901,604 |2402,076 |493,109 |421731,6|470493,8|101,3|160,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|111|MSMDD227 |860,836 |2438,795 | 493,12 |421686,1|470524,5|101,3|160,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|112|MSMDD228 |862,964 |2598,069 |503,332 |421665,9|470682,5|111,5|188,5| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|113|MSMDD229 |885,976 |2558,881 |503,424 |421694,1|470646,9|111,6|220,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|114|MSMDD230 |919,326 |2473,604 |495,194 |421739,1|470567,1|103,4|195,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|115|MSMDD231 |845,596 |2519,554 |499,486 |421659,7|470602,3|107,7|32,5 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
|116|MSMDD232 |845,419 | 2520 |499,612 |421659,4|470602,7|107,9|203,5| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -80 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
| | | | | | | | | | |102 | | | |
|117|MBRRC578 |351,468 |2955,222 |522,423 |421109,4|470964,6|131,0|60,0 | RC | mm | 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
| | | | | | | | | | |102 | | | |
|118|MBRRC579 |589,343 |4176,6295|496,1242|421174,1|472207,3|104,3|84,0 | RC | mm | 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
| | | | | | | | | | |102 | | | |
|119|MBRRC580 |588,489 |4147,405 | 485,7 |421177,4|472178,2|93,9 |80,0 | RC | mm | 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
| | | | | | | | | | |102 | | | |
|120|MBRRC581 |787,2208|4240,1564|495,6575|421361,2|472297,9|103,8|84,0 | RC | mm | 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
ANHANG B
Tabelle 4: Liste der zum Zeitpunkt des Berichts abgeschlossenen Bohrlöcher:
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
| | | | | | | | | | | |Mine |MRSO | |
| |Bohrloch-| Mine- | Mine- | Mine- | | MRSO- |MRSO-|Tiefe| | | (?) | (?) |Neigung|
|Nr.| ID | Ost | Nord | RL |MRSO-Ost| Nord | RL | (m) | Methode |Größe|Azim.|Azim.| (?) |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
| | | | | | | | | | |102 | | | |
|121|MBRRC610 |606,483 |3811,902 |450,431 |421242,1|471848,5|59,0 |50,0 | RC | mm | 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
| | | | | | | | | | |102 | | | |
|122|MBRRC611 |592,322 |3803,191 |450,293 |421229,3|471837,9|58,0 |50,0 | RC | mm | 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
| | | | | | | | | | |102 | | | |
|123|MBRRC612 |630,4193|3819,9753|450,5665|421264,7|471859,9|59,0 |60,0 | RC | mm | 270 | 262 | -60 |
+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+
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