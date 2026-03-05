GNW-News: Bohrergebnisse von Monument bestätigen Erweiterungspotenzial der Goldmine Selinsing

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^VANCOUVER, British Columbia, June 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining

Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) (?Monument" oder das?Unternehmen") gibt die

Wer­bung Wer­bung

Ergebnisse von weiteren dreiundzwanzig (23) Bohrlöchern bekannt, die im Rahmen

des Bohrprogramms zur Minenerweiterung in der Selinsing-Goldmine im Bundesstaat

Pahang im Central Gold Belt in Westmalaysia hohe Goldgehalte ergaben, sowie

aktuelle Informationen zu den Bohraktivitäten.

Cathy Zhai, President und CEO von Monument, kommentiert:?Die in dieser

Mitteilung berichteten Bohranalyseergebnisse untermauern das starke Potenzial

Wer­bung Wer­bung

für Ressourcenzuwächse außerhalb der Lebensdauer der Mine (?LOM") und des

erweiterten Grubenmantels. Wir haben zusätzliche Bohrgeräte in Betrieb genommen

und steigern die Effizienz unserer Explorationsarbeiten kontinuierlich."

Die Bohrprogramme der Phase 1 und Phase 2 im Rahmen des

Minenerweiterungsprojekts wurden inzwischen abgeschlossen. Insgesamt wurden 123

Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 17.136 m niedergebracht, verglichen mit den

Wer­bung Wer­bung

ursprünglich geplanten 118 Bohrlöchern über 17.477 m. Weitere Bohrprogramme

werden derzeit geprüft.

HIGHLIGHTS DES BOHRPROGRAMMS

Die Ergebnisse von dreiundzwanzig (23) abgeschlossenen Bohrlöchern des

Bohrprogramms zur Erweiterung der Mine Buffalo Reef/Felda liegen vor (Anhang A)

und weisen hohe Goldgehalte auf.

Zu den wichtigsten Highlights gehören:

Phase 1

BRC2 / BRC3-Lücke

* MBRDD622: 6,5 m mit 0,66 g/t Au ab 148,9 m, einschließlich:

2,5 m mit 1,35 g/t Au ab 152,9 m

* MBRDD624: 3,8 m mit 3,77 g/t Au ab 109,7 m

* MBRDD625: 3,6 m mit 3,58 g/t Au ab 136,9 m

* MBRDD628: 6,2 m mit 1,40 g/t Au ab 61,6 m

0,8 m mit 3,25 g/t Au ab 68,9 m

3,0 m mit 5,66 g/t Au ab 78,9 m

1,1 m mit 13,9 g/t Au ab 94,3 m

5,8 m mit 1,68 g/t Au ab 113,4 m

* MBRRC632: 2,2 m mit 1,73 g/t Au ab 0,0 m

2,0 m mit 2,0 g/t Au ab 32,2 m

15,5 m mit 2,61 g/t Au ab 67,7 m, einschließlich:

6,0 m mit 5,62 g/t Au ab 72,7 m

* MBRRC636: 3,9 m mit 1,98 g/t Au ab 81 m

* MBRDD641: 21,0 m mit 1,99 g/t Au ab 42 m, einschließlich:

4,5 m mit 3,66 g/t Au ab 52,5 m

* MBRDD642: 6,7 m mit 1,53 g/t Au ab 70,3 m

3,8 m mit 4,60 g/t Au ab 96 m

BRC3 / BRC4-Lücke

* MBRDD633: 1,3 m mit 2,14 g/t Au ab 16,1 m

* MBRDD637: 4,8 m mit 2,81 g/t Au ab 26,0 m

* MBRDD643: 7,6 m mit 0,53 g/t Au ab 59,9 m

Phase 2

BRC2/BRC3-Erweiterung der Mineralisierung

* MBRDD623: 2,6 m mit 1,25 g/t Au ab 91,3 m

4,5 m mit 1,54 g/t Au ab 164,0 m

* MBRDD626: 16,5 m mit 3,07 g/t Au ab 64,1 m

* MBRDD627: 10,1 m mit 4,68 g/t Au ab 63,7 m

3,4 m mit 3,47 g/t Au ab 84,7 m

* MBRDD629: 7,0 m mit 3,10 g/t Au ab 39,0 m

* MBRDD630: 1,7 m mit 2,17 g/t Au ab 21,3 m

5,3 m mit 3,49 g/t Au ab 59,0 m

6,0 m mit 2,64 g/t Au ab 78,5 m

* MBRDD631: 6,1 m mit 6,12 g/t Au ab 44,2 m

* MBRDD645: 1,0 m mit 1,21 g/t Au ab 22,5 m

* MBRDD646: 4,5 m mit 1,47 g/t Au ab 100,5 m

BRC3-Erweiterung der Mineralisierung

* MBRDD635: 8,1 m mit 1,27 g/t Au ab 6,9 m

3,0 m mit 7,53 g/t Au ab 79,5 m

3,0 m mit 2,95 g/t Au ab 88,5 m

12,5 m mit 1,52 g/t Au ab 94,5 m

6,5 m mit 2,39 g/t Au ab 113,5 m

* MBRDD638: 19,8 m mit 1,90 g/t Au ab 100,7 m, einschließlich:

4,3 m mit 2,93 g/t Au ab 110,2

* MBRDD639: 22,5 m mit 1,77 g/t Au ab 58,5 m, einschließlich:

7,5 m mit 3,58 g/t Au ab 64,5 m

* MBRDD644: 5,5 m mit 1,92 g/t Au ab 16,2 m

Hinweis: Die angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen und stellen

nicht die wahren Mächtigkeiten dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt,

sobald die geologische Modellierung abgeschlossen ist.

ERWEITERUNGSBOHRUNGEN FÜR DIE MINE BUFFALO REEF/FELDA

Die Bohrungen zur Erweiterung der Mine Buffalo Reef/Felda (Abbildung 1) umfassen

die Phasen 1 und 2 als Teil des Programms zur Erweiterung der Goldmine

Selinsing. Das Zielgebiet erstreckt sich über 115 Acres und bildet die Grundlage

für die Bewertung des Potenzials zur Erweiterung der derzeit definierten

Mineralressourcen sowie zur Umwandlung bestehender Ressourcen in

Mineralreserven, die derzeit durch die Grenzen der Konzessionsgebiete

eingeschränkt sind. Der Erfolg der Exploration könnte möglicherweise die

Erweiterung der Grube in Buffalo Reef/Felda( [1]) unterstützen und in die

zukünftige LOM-Planung einfließen, vorbehaltlich der Verlängerung der

Konzession.

Abbildung 1: Längsschnitt durch Buffalo Reef Central, der die in den

Erweiterungsbohrungen anvisierten Zielgebiete der Minenerweiterung (Phase 1 und

Phase 2) zeigt, Blickrichtung nach Westen.

Für weitere dreiundzwanzig (23) Diamantbohrlöcher (Abbildung 1 und Abbildung 2)

liegen nun Analyseergebnisse vor. Die Bohrungen durchteufen weiterhin mehrere

Zonen mit Goldmineralisierung innerhalb der Ziele der Phasen 1 und 2. Die

Kontinuität zwischen den zuvor modellierten mineralisierten Bereichen und den in

den Bohrungen angetroffenen mineralisierten Abschnitten sowie die

Übereinstimmung zwischen einzelnen Bohrlöchern sind deutlich erkennbar. Dies

dürfte zu einer Steigerung der abgeleiteten Mineralressourcen führen.

[1] TSX: Monument announces commencement of expansion drilling program at

Selinsing Gold Mine (7. Juli 2025).

Abbildung 2: Lageplan des Buffalo Reef Central (BRC2, BRC3 und BRC4) mit den in

dieser Mitteilung genannten Analyseergebnissen (orange markiert) sowie bereits

zuvor veröffentlichten Ergebnissen [2] (weiß markiert). Blaue Symbole

kennzeichnen Bohrlöcher, für die noch keine Analyseergebnisse vorliegen. Die

Bohrungen sind überwiegend von Ost nach West ausgerichtet.

Abbildung 3: Lageplan der Grube BRC3 mit den in dieser Mitteilung genannten

Analyseergebnissen (orange markiert) sowie bereits zuvor veröffentlichten

Ergebnissen [2] (weiß markiert). Blaue Symbole kennzeichnen Bohrlöcher, für die

noch keine Analyseergebnisse vorliegen. Die Bohrungen sind im Allgemeinen von

Ost nach West ausgerichtet.

Tabelle 1: Bohrergebnisse zur Erweiterung der Buffalo Reef/Felda-Mine Die

angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen und stellen nicht die

wahren Mächtigkeiten dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die

geologische Modellierung abgeschlossen ist.

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| |Bohrloch-ID|Abschnitt |Kommentare |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| | |4,2 m mit 0,55 g/t Au ab 37,5 m | |

| | |14,4 m mit 0,64 g/t Au ab 46,6 m | |

| | |1,0 m mit 0,32 g/t Au ab 86,0 m | |

| | |4,0 m mit 0,49 g/t Au ab 93,0 m | |

| | |0,7 m mit 0,60 g/t Au ab 100,5 m | |

| | |0,9 m mit 0,32 g/t Au ab 122,2 m | |

| | |1,4 m mit 0,84 g/t Au ab 138,2 m | |

| | |1,0 m mit 0,23 g/t Au ab 143,5 m | |

| | |6,5 m mit 0,66 g/t Au ab 148,9 m,| |

| | |einschließlich 2,5 m mit 1,35 g/t| |

|1 |MBRDD622: |Au ab 152,9 m |BRC2/BRC3-Phase 2 |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

|2 |MBRDD626: |16,5 m mit 3,07 g/t Au ab 64,1 m |BRC2/BRC3-Phase 2 |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| | |10,1 m mit 4,68 g/t Au ab 63,7 m | |

| | |3,4 m mit 2,47 g/t Au ab 84,7 m | |

|3 |MBRDD627: |1,6 m mit 0,43 g/t Au ab 91,2 m |BRC2/BRC3-Phase 2 |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| | |2,0 m mit 0,22 g/t Au ab 35,5 m | |

| | |7,0 m mit 3,10 g/t Au ab 39,0 m | |

| | |0,5 m mit 0,29 g/t Au ab 54,7 m | |

|4 |MBRDD629: |2,6 m mit 0,32 g/t Au ab 61,8 m |BRC2/BRC3-Phase 2 |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| | |1,7 m mit 2,17 g/t Au ab 21,3 m | |

| | |5,3 m mit 3,49 g/t Au ab 59,0 m | |

|5 |MBRDD630: |6,0 m mit 2,64 g/t Au ab 78,5 m |BRC2/BRC3-Phase 2 |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| | |6,1 m mit 6,12 g/t Au ab 44,2 m | |

|6 |MBRDD631: |4,6 m mit 0,50 g/t Au ab 54,4 m |BRC2/BRC3-Phase 1 |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| | |2,2 m mit 1,73 g/t Au ab 0,0 m | |

| | |3,0 m mit 2,0 g/t Au ab 32,2 m | |

| | |15,5 m mit 2,61 g/t Au ab 67,7 m,| |

| | |einschließlich | |

|7 |MBRDD632 |6 m mit 5,62 g/t Au ab 72,7 m |BRC2/BRC3-Phase 2 |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| | |1,6 m mit 0,43 g/t Au ab 0,0 m | |

| | |4,8 m mit 2,81 g/t Au ab 26,0 m | |

| | |0,7 m mit 1,99 g/t Au ab 48,7 m | |

|8 |MBRDD637 |0,9 m mit 0,49 g/t Au ab 56,8 m |BRC3/BRC4-Phase 2 |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| | |1,0 m mit 0,86 g/t Au ab 59,0 m | |

| | |1,4 m mit 0,68 g/t Au ab 64,6 m | |

| | |6,7 m mit 1,53 g/t Au ab 70,3 m | |

| | |3,8 m mit 4,60 g/t Au ab 96,0 m | |

|9 |MBRDD642 |0,9 m mit 4,0 g/t Au ab 122,1 m |BRC2/BRC3-Phase 2 |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| | |3,0 m mit 0,33 g/t Au ab 4,5 m | |

| | |7,6 m mit 0,53 g/t Au ab 59,9 m |BRC3/BRC4-Phase 1 |

|10|MBRDD643 |2,0 m mit 0,43 g/t Au ab 71,5 m |BRC3/BRC4-Phase 2 |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| |

| |

|Tabelle 1: Bohrergebnisse zur Erweiterung der Buffalo Reef/Felda-Mine Die|

|angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen und stellen nicht die|

|wahren Mächtigkeiten dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die|

|geologische Modellierung abgeschlossen ist. |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| |Bohrloch-ID|Abschnitt |Kommentare |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| | |1,5 m mit 0,31 g/t Au ab 1,5 m | |

| | |5,5 m mit 1,92 g/t Au ab 16,2 m | |

| | |1,8 m mit 0,99 g/t Au ab 38,2 m |BRC2/BRC3-Phase 2 |

|11|MBRDD644 |11,5 m mit 1,90 g/t ab 83,6 m |BRC2/BRC3-Phase 1 |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| | |1,5 m mit 0,63 g/t Au ab 51,5 m | |

| | |0,9 m mit 0,28 g/t Au ab 56,0 m | |

| | |2,6 m mit 1,25 g/t Au ab 91,3 m | |

| |MBRDD623 |4,5 m mit 1,54 g/t Au ab 164,0 m |BRC2-Phase 2 |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| | |0,8 m mit 0,82 g/t Au ab 68,6 m | |

| |MBRDD624 |3,8 m mit 3,77 g/t Au ab 109,7 m |BRC2/BRC3-Phase 2 |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| | |1,5 m mit 0,21 g/t Au ab 9,9 m | |

| | |1,5 m mit 0,24 g/t Au ab 14,4 m | |

| | |1,5 m mit 0,26 g/t Au ab 45,9 m | |

| |MBRDD625 |5,6 m mit 3,58 g/t Au ab 136,9 m |BRC2/BRC3-Phase 2 |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| | |1,5 m mit 0,55 g/t Au ab 2,4 m | |

| | |0,7 m mit 4,3 g/t Au ab 58,9 m | |

| | |6,2 m mit 1,4 g/t Au ab 61,6 m | |

| | |0,8 m mit 3,25 g/t Au ab 68,9 m | |

| | |3,0 m mit 5,66 g/t Au ab 78,9 m | |

| | |1,1 m mit 13,9 g/t Au ab 94,3 m | |

| |MBRDD628 |5,8 m mit 1,68 g/t Au ab 113,4 m |BRC2/BRC3-Phase 2 |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| |MBRDD633 |1,3 m mit 2,14 g/t Au ab 16,1 m |BRC3/BRC4-Phase 1 |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| | |8,1 m mit 1,27 g/t Au ab 6,9 m | |

| | |3,0 m mit 7,53 g/t Au ab 79,5 m | |

| | |0,7 m mit 0,48 g/t Au ab 85,5 m | |

| | |3,0 m mit 2,95 g/t Au ab 88,5 m | |

| | |12,5 m mit 1,52 g/t Au ab 94,5 m | |

| |MBRDD635: |6,5 m mit 2,39 g/t Au ab 113,5 m |BRC3-Phase 2 |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| |MBRDD636: |3,9 m mit 1,98 g/t Au ab 81,0 m |BRC3-Phase 2 |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| | |19,8 m mit 1,90 g/t Au ab 100,7 m,| |

| | |einschließlich: | |

| | |2,5 m mit 3,02 g/t Au ab 100,7 m| |

| | |und | |

| | |2,8 m mit 2,31 g/t Au ab 105,4 m| |

| | |und | |

| |MBRDD638 |4,3 m mit 2,93 g/t Au ab 110,2 m |BRC3-Phase 2 |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| | |1,5 m mit 0,66 g/t Au ab 1,5 m | |

| | |1,5 m mit 0,50 g/t Au ab 10,5 m | |

| | |22,5 m mit 1,77 g/t Au ab 58,5 m,| |

| | |einschließlich 7,5 m mit 3,58 g/t| |

| |MBRDD639 |Au ab 64,5 m |BRC3-Phase 2 |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| |

| |

|Tabelle 1: Bohrergebnisse zur Erweiterung der Buffalo Reef/Felda-Mine Die|

|angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen und stellen nicht die|

|wahren Mächtigkeiten dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die|

|geologische Modellierung abgeschlossen ist. |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| |Bohrloch-ID|Abschnitt |Kommentare |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| | |2,0 m mit 0,51 g/t Au ab 0,0 m | |

| | |0,7 m mit 0,53 g/t Au ab 4,3 m | |

| | |21,0 m mit 1,99 g/t Au ab 42,0 m,| |

| | |einschließlich | |

| | |4,5 m mit 3,66 g/t Au ab 52,5 m | |

| |MBRDD641 |1,5 m mit 0,39 g/t Au ab 77,0 m |BRC2/BRC3-Phase 2 |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| | |2,0 m mit 0,51 g/t Au ab 0,0 m | |

| | |0,7 m mit 0,53 g/t Au ab 4,3 m | |

| | |21,0 m mit 1,99 g/t Au ab 42,0 m,| |

| | |einschließlich | |

| | |4,5 m mit 3,66 g/t Au ab 52,5 m | |

| |MBRDD641 |1,5 m mit 0,39 g/t Au ab 77,0 m |BRC2/BRC3-Phase 2 |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| | |1,0 m mit 1,21 g/t Au ab 22,5 m | |

| |MBRDD645 |1,3 m mit 0,24 g/t Au ab 30,2 m |BRC2/BRC3-Phase 1 |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| |MBRDD646 |4,5 m mit 1,47 g/t Au ab 100,5 m |BRC2/BRC3-Phase 2 |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| | |8,1 m mit 1,27 g/t Au ab 6,9 m | |

| | |3,0 m mit 7,53 g/t Au ab 79,5 m | |

| | |0,7 m mit 0,48 g/t Au ab 85,5 m | |

| | |3,0 m mit 2,95 g/t Au ab 88,5 m | |

| | |12,5 m mit 1,52 g/t Au ab 94,5 m | |

| |MBRDD635: |6,5 m mit 2,39 g/t Au ab 113,5 m |BRC3-Phase 2 |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| | |19,8 m mit 1,90 g/t Au ab 100,7 m,| |

| | |einschließlich | |

| | |2,5 m mit 3,02 g/t Au ab 100,7 m| |

| | |und | |

| | |2,8 m mit 2,31 g/t Au ab 105,4 m| |

| | |sowie | |

| |MBRDD638 |4,3 m mit 2,93 g/t Au ab 110,2 m |BRC3-Phase 2 |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

| | |1,5 m mit 0,66 g/t Au ab 1,5 m | |

| | |1,5 m mit 0,50 g/t Au ab 10,5 m | |

| | |22,5 m mit 1,77 g/t Au ab 58,5 m,| |

| | |einschließlich | |

| |MBRDD639 |7,5 m mit 3,58 g/t Au ab 64,5 m |BRC3-Phase 2 |

+--+-----------+----------------------------------+----------------------------+

PHASE 1. Buffalo Reef-?Lücken"-Bohrungen

Das Erweiterungsbohrprogramm der Phase 1 bei Buffalo Reef/Felda konzentriert

sich auf die Bewertung einer potenziellen Ressourcenerhöhung, um die Lücken

zwischen BRC2/BRC3 und zwischen BRC3/BRC4 zu schließen (Abbildung 1). Ziel ist

es, die Gruben miteinander zu verbinden und zu erweitern, was - vorbehaltlich

weiterer Untersuchungen - wichtige Erkenntnisse für die zukünftige LOM-Planung

liefern könnte.

Elf (11) der in dieser Mitteilung genannten dreiundzwanzig (23) Bohrlöcher

(Tabelle 1) zielten auf die Lücken BRC2/BRC3 und BRC3/BRC4 ab.

BRC2/BRC3-?Lücke"

Die Bohrungen im Bereich der Lücke zwischen BRC2 und BRC3 bestätigen weiterhin

die Kontinuität zwischen den Bohrlöchern und den bereits bekannten

Ressourcenzonen. Das erfolgreiche Durchteufen einer Goldmineralisierung entlang

der Projektion bekannter mineralisierter Strukturen ist ein vielversprechendes

Ergebnis für das Bohrprogramm und gibt Zuversicht, dass eine Erweiterung der

Ressourcenbasis innerhalb der BRC2/BRC3-Lücke wahrscheinlich ist. Darüber hinaus

wurde sowohl in den Bohrungen der Phase 1 unterhalb des bestehenden LOM-

Grubenmantels als auch in den Bohrungen der Phase 2 unterhalb des erweiterten

Grubenmantels Mineralisierung durchteuft.

MBRDD632 (Abbildung 4) wurde geplant, um sowohl die Ziele der Phase 1 als auch

der Phase 2 durch eine größere Bohrtiefe zu testen. MBRDD632 identifizierte

Goldmineralisierung in etwa 30 m Tiefe unterhalb des LOM-Grubenmantels sowie

etwa 20 m unterhalb des erweiterten Grubenmantels. Beide Durchteufungen

korrespondieren mit bekannten mineralisierten Zonen sowie Goldabschnitten aus

den Bohrlöchern MBRDD601 (Phase 1) sowie MBRDD615 und MBRDD616([2]) (Phase 2).

MBRDD616 erweitert die Mineralisierung potenziell um 70 m neigungsabwärts über

den erweiterten Grubenmantel hinaus und stellt wahrscheinlich die Fortsetzung

der Mineralisierung innerhalb der westlichen Scherzone dar.

[2] TSX: Monument gibt weitere Untersuchungsergebnisse aus den Gebieten Buffalo

Reef und Felda der Goldmine Selinsing bekannt (18. Februar 2026)

Abbildung 4: Profilschnitt durch die BRC2/BRC3-Lücke bei 3845 mN Nord (20 m

breites Fenster nach Norden und Süden) mit Darstellung historischer Bohrungen

sowie der kürzlich abgeschlossenen Bohrungen MBRDD622 und MBRDD632.

Weitere bedeutende Abschnitte wurden in den Bohrlöchern MBRDD627, MBRDD631 und

MBRDD644 festgestellt (Abbildung 5). Diese Bohrungen zielten auf einen Teil der

mineralisierten Zone ab, der weiter untersucht werden musste, um die angenommene

Steilstellung des Erzkörpers zu bestätigen. Die Bohrungen durchteuften breite

Zonen hochgradiger Mineralisierung und bestätigen weitgehend die Interpretation

eines steiler einfallenden Erzkörpers sowie die Fortsetzung der Mineralisierung

in größerer Tiefe.

Abbildung 5: Profilschnitt durch BRC3 (BRC2/BRC3-Lücke) bei 3920 mN Nord (20 m

breites Fenster nach Norden und Süden) mit Darstellung historischer Bohrungen

sowie der kürzlich abgeschlossenen Bohrlöcher MBRDD627, MBRDD631 und MBRDD644.

BRC3/BRC4-?Lücke"

Insgesamt waren die Analyseergebnisse der Bohrungen in der Lücke zwischen BRC3

und BRC4 weniger bedeutend als jene aus dem Bereich BRC2/BRC3. Dennoch wurden

weiterhin mehrere goldführende Abschnitte durchteuft.

MBRDD637 durchteufte zwar keine Mineralisierung in der geplanten Zieltiefe am

Fuß des erweiterten Grubenmantels, durchteufte jedoch ab 26,0 m einen Abschnitt

von 4,8 m mit 2,81 g/t Au. Dieser Abschnitt entspricht einer bislang nur

unzureichend definierten Goldzone rund 14 m unterhalb des derzeitigen LOM-

Grubenmantels und unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Bohrungen zur

präzisen Abgrenzung dieser Mineralisierung.

MBRDD643 durchteufte am Fuß des erweiterten Grubenmantels eine breite,

niedriggradige mineralisierte Struktur. Dieser Abschnitt entspricht einer

bekannten mineralisierten Zone und befindet sich 80 m neigungsaufwärts des

Bohrlochs MBRDD618([3]) (3,0 m mit 1,62 g/t Au ab 203 m sowie 1,5 m mit 1,18 g/t

Au ab 207,5 m). Dies deutet darauf hin, dass sich die Struktur in die Tiefe

fortsetzt. Weitere Bohrungen werden erforderlich sein, um das wirtschaftliche

Goldpotenzial dieser Zone zu bewerten.

PHASE 2. Buffalo Reef/Felda-Bohrungen

Im Rahmen der Bohrungen der Phase 2 wurden zwölf (12) Bohrlöcher abgeschlossen,

deren Ergebnisse in Tabelle 1 aufgeführt sind. Das Erweiterungsbohrprogramm der

Phase 2 bei Buffalo Reef/Felda konzentriert sich auf eine potenzielle

Minenerweiterung durch die Definition neuer mineralisierter Zonen und

neigungsabwärtiger Erweiterungen der Mineralisierung außerhalb des bestehenden

LOM-Grubenmantels (Abbildung 2).

Die strukturellen Erweiterungsbohrungen identifizierten in mehreren Bohrlöchern

erfolgreich Mineralisierungen neigungsabwärts von bekannten mineralisierten

Bereichen unterhalb der Minenerweiterungsgrube.

BRC2/BRC3-Erweiterung der Mineralisierung

Die strukturellen Erweiterungsbohrungen im Bereich der BRC2/BRC3-Lücke

identifizierten erfolgreich Goldmineralisierung neigungsabwärts der aktuellen

mineralisierten Bereiche, 75 m unterhalb des erweiterten Grubenmantels.

MBRDD625 und MBRDD628 durchteuften beide Goldmineralisierung unterhalb des

erweiterten Grubenmantels, neigungsabwärts einer bekannten mineralisierten Zone.

Da es auf demselben Horizont keine weiteren Bohrlöcher neigungsabwärts oder

innerhalb von 80 m entlang des Streichens gibt, eröffnet sich hier ein

bedeutender Explorationsraum für zukünftige Bohrungen und potenzielle

Ressourcenzuwächse. MBRDD628 durchteufte zudem mehrere Zonen mit

Goldmineralisierung zwischen 58,9 m und 95,5 m. Diese Abschnitte wurden in

MBRDD625 nicht repliziert und erfordern weitere Untersuchungen zur

Interpretation der Ergebnisse.

[3] TSX: Monument gibt die ersten 16 Bohrlöcher des Bohrprogramms zur

Erweiterung der Mine Selinsing bekannt (3. Dezember 2025)

Abbildung 6: Profilschnitt durch die BRC3-Grube (Bohrungen zur

neigungsabwärtigen Erweiterung der BRC2/BRC3-Lücke) bei 3535 mN (40 m breites

Fenster nach Norden und Süden) mit Darstellung historischer Bohrungen und der

kürzlich abgeschlossenen Löcher MBRRC625 und MBRDD628.

Das Bohrloch MBRDD638 (Abbildung 7) wurde 20 m südlich von MBRDD644 (Bohrungen

der Phase 1) niedergebracht und durchteufte 19,8 m mit 1,90 g/t Au ab 100,7 m.

Dieser Abschnitt korrespondiert mit den Ergebnissen aus MBRDD644 und bestätigt

die Fortsetzung der goldmineralisierten Zonen über die Basis des erweiterten

Grubenmantels hinaus.

Dieses Gebiet bietet Monument zusätzliche attraktive Bohrziele für zukünftige

Ressourcenerweiterungen.

Abbildung 7: Profilschnitt durch die BRC3-Grube bei 3900 mN (40 m breites

Fenster nach Norden und Süden) mit Darstellung historischer Bohrungen und der

kürzlich abgeschlossenen Löcher MBRRC630 und MBRDD638.

MBRDD641 durchteufte 21 m mit 1,99 g/t Au ab 42 m, einschließlich 4,5 m mit

3,66 g/t Au ab 52,5 m (Abbildung 8). Dieser Abschnitt befindet sich 30 m

unterhalb des erweiterten Grubenmantels und könnte zusammen mit den Ergebnissen

aus MBRDD619([2]) die betreffende mineralisierte Zone um weitere 60 m

neigungsabwärts erweitern. Die Bohrlöcher MBRDD622 und MBRDD632 aus Phase 1

(Abbildung 3) zielten auf dieselbe mineralisierte Struktur innerhalb der

westlichen Scherzone ab.

Abbildung 8: Profilschnitt durch Buffalo Reef Central bei 3820 mN, strukturelle

Erweiterung der BRC2/BRC3-Lücke, mit Darstellung des kürzlich abgeschlossenen

Bohrlochs MBRDD641

BRC3-Erweiterung der Mineralisierung

MBRDD635 durchteufte erfolgreich Mineralisierung am Fuß des erweiterten

Grubenmantels (Tabelle 1) sowie weiter oben im Loch am Rand der innerhalb der

westlichen Scherzone abgeleiteten Mineralisierung. Darüber hinaus wurde eine

zusätzliche Mineralisierung angetroffen, die einer weiteren abgeleiteten

mineralisierten Struktur entspricht.

MBRDD638 und MBRDD639 durchteuften beide breite mineralisierte Zonen (Tabelle

1) am unteren Rand der abgeleiteten Mineralisierung sowie unterhalb des

erweiterten Grubenmantels innerhalb der westlichen Scherzone. Die

Mineralisierung bleibt in die Tiefe offen und wird daher ein wichtiges Ziel

zukünftiger Explorationsbohrungen sein.

Zur Bestätigung der strukturellen und gehaltsmäßigen Kontinuität zwischen den in

dieser Mitteilung gemeldeten Ergebnissen werden geologische Interpretationen und

Modellierungen durchgeführt. Um das Potenzial der Mineralisierung vollständig zu

bewerten, sind weitere Bohrungen erforderlich.

Die Testergebnisse für MBRDD634, MBRDD640, MBRDD647 und MBRDD665 stehen noch

aus. Diese Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

PROBENAHME, ANALYSE UND QAQC

Die im Bohrprogramm verwendete Beprobungstechnik besteht aus Halbkernbeprobungen

von Diamantbohrkernen der Größe PQ (Durchmesser 85 mm) und hauptsächlich HQ

(Durchmesser 63,5 mm) unter Verwendung einer Kernsäge.

Die Proben werden vor dem Transport nach Port Klang durch den regulären

Spediteur von Monument im Lager des Selinsing-Projekts aufbewahrt. Das Gelände

verfügt über eine 24-Stunden-Sicherheitsüberwachung mit besetztem Wachhaus. Die

Proben werden einmal wöchentlich direkt an SGS Port Klang versendet.

Alle Proben werden zur Analyse an das SGS-Malaysia-Labor in Port Klang, Selangor

(eine akkreditierte chemische Prüfeinrichtung, die auf die Analyse von

Rohstoffen für Industriekunden spezialisiert ist, MS ISO/IEC 17025:2017)

übermittelt und dort mittels Brandprobe (FAA303), ICP-Analyse (ICP40Q) sowie CS-

Analyse (CSAO6V) für Kohlenstoff- und Schwefelgehalt untersucht. Die Pulpen- und

Grobrückstandsproben werden für zukünftige QA/QC-Untersuchungen an den Standort

zurückgeschickt.

Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) wird von Geostats bereitgestellt und etwa

alle 15 m eingefügt; Leerproben (Blanks) werden ungefähr alle 10 m eingesetzt.

Alle Analyseergebnisse werden von Monument-Mitarbeitern überprüft, bevor sie in

die Microsoft?Access?Datenbank eingetragen werden. Alle QAQC-Daten werden

überprüft, um die Gültigkeit der Ergebnisse sicherzustellen.

Alle Bohrlochstandorte werden vom Vermessungsteam vor Ort mithilfe von DGPS

vermessen. Die Bohrlochvermessung wird an allen Bohrlöchern mit einem

Trushot?Digital?Downhole?Vermessungsgerät durchgeführt. Die erfassten Daten

werden drahtlos vom Gerät an das Handgerät übertragen. Vermessungen werden in

der Regel alle 30 bis 50 m durchgeführt.

Die Bohrkernrückgewinnung wird während des Bohrvorgangs vom Bohrmeister erfasst

und vom vor Ort tätigen Geologenteam beim Logging überprüft. Die

Bohrkernrückgewinnung wird durch Messung jedes 1?m?Abschnitts ermittelt. Die

geologische Bohrkernaufnahme ist qualitativer Natur und erfasst Lithologie,

Korngröße, Textur, Verwitterung, Struktur, Alteration, Adernbildung, Sulfide

usw. Alle Bohrlöcher werden vollständig geologisch erfasst.

FORTSCHRITT DES BOHRPROGRAMMS

Die Erweiterungsbohrungen in Buffalo Reef/Felda begannen am 7. Mai 2025 unter

Einsatz von zwei unternehmenseigenen Bohrgeräten des Typs Desco SP 6500SA mit

einer Bohrkapazität von bis zu 350 Metern Tiefe. Inzwischen wurden sieben

weitere externe Bohrgeräte mobilisiert, sodass derzeit insgesamt neun (9)

Bohrgeräte im Einsatz sind.

Die Bohrungen der Phasen 1 und 2 des Minenerweiterungsprogramms wurden

inzwischen abgeschlossen. Sie umfassten die priorisierten Zielgebiete,

einschließlich der BRC2-BRC3-Lücke, der BRC3-BRC4-Lücke und neigungsabwärtiger

Erweiterungen. Die Ergebnisse werden in die geologische Interpretation, die

Ressourcenmodellierung und die zukünftige Minenplanung einfließen. Monument geht

davon aus, dass alle Bohranalyseergebnisse bis Juni 2026 vorliegen werden.

Bis heute wurden einhundertdreiundzwanzig (123) Bohrlöcher über insgesamt

17.136,1 m abgeschlossen (siehe Anhang B), wobei bis zum 21. Mai für

achtundneunzig (98) Löcher Analyseergebnisse eingegangen sind; für neunzehn (19)

Bohrlöcher stehen die Ergebnisse noch aus.

Eine Zusammenfassung der bisher durchgeführten Bohrungen ist in Tabelle 4

dargestellt.

Das Bohrprogramm zur Erweiterung der Mine, einschließlich der Bohrstrategie und

der Priorisierung von Zielgebieten und Bohrlöchern, wird sorgfältig überwacht

und regelmäßig überprüft und kann gegebenenfalls angepasst werden. Der

Schwerpunkt der Bohrungen und der anvisierten Zielgebiete bleibt flexibel, um

den laufenden Minenbetrieb nicht zu beeinträchtigen. Um die

Explorationsprogramme zu beschleunigen, werden wir möglicherweise von Zeit zu

Zeit weitere Bohrgeräte einsetzen, wobei die Anzahl je nach den Umständen von

derzeit vier auf bis zu neun erhöht werden könnte.

Tabelle 2: Zusammenfassende Tabelle der bis dato abgeschlossenen Bohrungen

+---------------------------+---------------+-------------------+--------------+

| | | Abgeschlossene |Verbleibendes |

| | Budget | Bohrungen | Loch |

| +--------+------+--------+----------+-------+------+

| | Nr. | | Nr. | | Nr. | |

| | Löcher | m | Löcher | m |Löcher | m |

+-------------------+-------+--------+------+--------+----------+-------+------+

| |Phase 1| 57 |6.479 | 50 | 5.372,1 | 0 | 0 |

|Buffalo Reef/Felda-+-------+--------+------+--------+----------+-------+------+

| Minenerweiterung |Phase 2| 52 |8.898 | 65 | 10.245,6 | 0 | 0 |

+-------------------+-------+--------+------+--------+----------+-------+------+

| |Phase 1| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| +-------+--------+------+--------+----------+-------+------+

| Selinsing |Phase 2| 9 | 2100 | 8 | 1.518,4 | 0 | 0 |

+-------------------+-------+--------+------+--------+----------+-------+------+

| |Gesamt | 118 |17.477| 123 | 17.136,1 | 0 | 0 |

+-------------------+-------+--------+------+--------+----------+-------+------+

Erklärung der qualifizierten Person

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen

basieren auf Informationen, die von Herrn Jamie Brown BSc, MAIG, Chief Managing

Geologist des Unternehmens, zusammengestellt und genehmigt wurden. Herr

Shelverton ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und eine

qualifizierte Person gemäß NI 43-101.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer

Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in

Malaysia und das Murchison Gold Project in der Murchison-Region in

Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige

Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer

Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen

beschäftigt in beiden Regionen etwa 280 Mitarbeitende und verpflichtet sich zu

den höchsten Standards im Umweltmanagement, zur sozialen Verantwortung,

einschließlich Gesundheit und Sicherheit der eigenen Mitarbeitenden sowie der

benachbarten Gemeinden, sowie zu guter Unternehmensführung.

Cathy Zhai, President und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6, Kanada

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter

www.monumentmining.com oder von:

Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102

rcushing@monumentmining.com (mailto:rcushing@monumentmining.com)

?Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie

dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist)

übernehmen Verantwortung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser

Mitteilung."

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese Pressemitteilung beinhaltet Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen

über Monument, sein Geschäft und seine Zukunftspläne enthalten

(?zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die

Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse beinhalten, die keine

historischen Fakten sind. Sie beinhalten die Pläne des Unternehmens in Bezug auf

seine Mineralprojekte, Erwartungen in Bezug auf den Abschluss der Hochfahrphase

bis zum Erreichen der Zielproduktion in Selinsing und deren Zeitplan,

Erwartungen in Bezug auf die anhaltende Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff

von Lieferanten zu beziehen, Erwartungen in Bezug auf die Fertigstellung der

geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers und deren Zeitplan, sowie den

Zeitplan und die Ergebnisse der anderen vorgeschlagenen Programme und

Ereignisse, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich häufig an Begriffen wie?plant",

?erwartet",?erwartet nicht",?wird erwartet",?budgetiert",?vorgesehen",

?schätzt",?sagt voraus",?beabsichtigt",?erhofft" oder?erhofft nicht"

erkennen, oder an Variationen dieser Wörter und Formulierungen. Sie sind auch an

Hinweisen erkennbar, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse

?können",?könnten",?würden",?dürften" oder?werden" durchgeführt, eintreten

oder erreicht werden. Diese Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken,

Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse oder Errungenschaften wesentlich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten oder angedeuteten abweichen. Zu den

wesentlichen Risiken zählen unter anderem: allgemeine geschäftliche,

wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten;

Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten;

Ungewissheiten beim Fortschreiten und Zeitplan von Entwicklungsaktivitäten,

einschließlich des Hochfahrprozesses in Selinsing und der Fertigstellung der

geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers; Risiken im Zusammenhang mit

der Beschaffung von Sprengstoff von Lieferanten; Risiken bei

Auslandsaktivitäten; weitere branchenspezifische Risiken sowie solche, die in

den technischen Berichten und im Lagebericht des Unternehmens beschrieben sind,

die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Wesentliche Faktoren und

Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Pressemitteilung verwendet wurden, umfassen: Erwartungen hinsichtlich der

geschätzten Cash-Kosten pro Unze Goldproduktion sowie der geschätzten Cashflows,

die aus den Betrieben generiert werden könnten; allgemeine wirtschaftliche

Faktoren und weitere Faktoren, die sich der Kontrolle von Monument entziehen

können; Annahmen und Erwartungen hinsichtlich der Ergebnisse der

Explorationsprogramme auf den Projekten des Unternehmens; Annahmen zum

zukünftigen Preis von Gold und anderen Mineralien; den Zeitplan und die Höhe der

geschätzten zukünftigen Produktion; Annahmen in Bezug auf den Zeitplan und die

Ergebnisse der Erschließungsaktivitäten, einschließlich des Hochfahrprozesses in

Selinsing sowie der Fertigstellung des geplanten Lagerhauses und des

Ammoniumnitratlagers; Erwartungen, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage

sein wird, Sprengstoff von Lieferanten rechtzeitig zu beziehen; Kosten

zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und Betriebsausgaben; Erfolg von

Explorationsaktivitäten; mögliche Abbau- oder Verarbeitungsprobleme;

Wechselkursschwankungen; sowie alle Faktoren und Annahmen, die in der

Managementdiskussion und Analyse des Unternehmens sowie in den technischen

Berichten zu den Projekten des Unternehmens beschrieben sind, die alle im

Unternehmensprofil auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Trotz der

Bemühungen des Unternehmens, wesentliche Faktoren zu identifizieren, die zu

erheblichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen genannten führen könnten, können weitere Faktoren

eintreten, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt

oder beabsichtigt ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass sich

diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und

zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen getätigten

Erwartungen abweichen können. Die Leser sollten dementsprechend kein absolutes

Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen legen. Das Unternehmen übernimmt keine

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies

ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

ANHANG A

Tabelle 3: Tabelle mit den Untersuchungsergebnissen für dreiundzwanzig (23)

Diamantbohrlöcher, die in dieser Mitteilung aufgeführt sind (Die angegebenen

Abschnitte sind Bohrlochlängen und stellen keine tatsächlichen Mächtigkeiten

dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die geologische

Modellierung abgeschlossen ist.)

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

| |Von |Bis | | | |

|Bohrloch-ID|(m) |(m) |Breite (m)|Abschnitt |Kommentar |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

| | | | |0,55 g/t Au |BRC3 |

| | | | | | |

| | | | |0,64 g/t Au | |

| | | | | | |

| | | | |0,32 g/t Au | |

| |37,5 |41,7 |4,2 | | |

| | | | |0,49 g/t Au | |

| |46,6 |61,0 |14,4 | | |

| | | | |0,60 g/t Au | |

| |86,0 |87,0 |1,0 | | |

| | | | |0,32 g/t Au | |

| |93,0 |97,0 |4,0 | | |

| | | | |0,84 g/t Au | |

| |100,5|101,2|0,7 | | |

| | | | |0,23 g/t Au | |

| |122,2|123,1|0,9 | | |

| | | | |0,66 g/t Au| |

| |138,2|139,6|1,4 |einschließlich | |

| | | | | | |

| |143,5|144,5|1,0 |2,5 m mit 1,35 g/t Au| |

|MBRDD622 |148,9|155,4|6,5 |ab 152,9 m | |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

| |51,5 |53,0 |1,5 |0,63 g/t Au | |

| | | | | | |

| |56 |56,9 |0,9 |0,28 g/t Au | |

| | | | | | |

| |91,3 |93,9 |2,6 |1,25 g/t Au | |

|MBRDD623 |164 |168,5|4,5 |1,54 g/t Au |BRC2/BRC3-Lücke |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

| |68,6 |69,4 |0,8 |0,82g/t Au | |

|MBRDD624 |109,7|113,5|3,8 |3,77g/t Au |BRC2/BRC3-Lücke |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

| |9,9 |11,4 |1,5 |0,21 g/t Au | |

| | | | | | |

| |14,4 |15,9 |1,5 |0,24 g/t Au | |

| | | | | | |

| |45,9 |47,4 |1,5 |0,26 g/t Au | |

|MBRDD625 |136,9|142,5|5,6 |3,58 g/t Au |BRC2/BRC3-Lücke |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

|MBRDD626 |64,1 |80,6 |16,5 |3,07g/t Au |BRC3/BRC4-Lücke |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

| |63,7 |73,8 |10,1 |4,68 g/t Au | |

| | | | | | |

| |84,7 |88,1 |3,4 |2,47 g/t Au | |

|MBRDD627 |91,2 |92,8 |1,6 |0,43 g/t Au |BRC2 |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

| |2,4 |3,9 |1,5 |0,55 g/t Au | |

| | | | | | |

| |58,9 |59,6 |0,7 |4,3 g/t Au | |

| | | | | | |

| |61,6 |67,8 |6,2 |1,4 g/t Au | |

| | | | | | |

| |68,9 |69,7 |0,8 |3,25 g/t Au | |

| | | | | | |

| |78,9 |81,9 |3 |5,66 g/t Au | |

| | | | | | |

| |94,3 |95,4 |1,1 |13,9 g/t Au | |

|MBRDD628 |113,4|119,2|5,8 |1,68 g/t Au |BRC2/BRC3-Lücke |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

| |35,5 |37,5 |2 |0,22 g/t Au | |

| | | | | | |

| |39 |46 |7 |3,10 g/t Au | |

| | | | | | |

| |54,7 |55,2 |0,5 |0,29 g/t Au | |

|MBRDD629 |61,8 |64,2 |2,6 |0,32 g/t Au |BRC3 |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

| |

| |

|ANHANG A |

| |

|Tabelle 3: Tabelle mit den Untersuchungsergebnissen für dreiundzwanzig (23)|

|Diamantbohrlöcher, die in dieser Mitteilung aufgeführt sind (Die angegebenen|

|Abschnitte sind Bohrlochlängen und stellen keine tatsächlichen Mächtigkeiten|

|dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die geologische|

|Modellierung abgeschlossen ist.) |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

| |Von |Bis | | | |

|Bohrloch-ID|(m) |(m) |Breite (m)|Abschnitt |Kommentar |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

| |21,3 |23,0 |1,7 |2,17 g/t Au | |

| | | | | | |

| |59,0 |64,3 |5,3 |3,49 g/t Au | |

|MBRDD630 |78,5 |84,5 |6,0 |2,64 g/t Au |BRC3 |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

| |44,2 |50,3 |6,1 |6,12 g/t Au | |

|MBRDD631 |54,4 |59,0 |4,6 |0,50 g/t Au |BRC3 |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

| | | | |1,73 g/t Au | |

| | | | | | |

| | | | |2,0 g/t Au | |

| | | | | | |

| | | | |2,61 g/t Au,| |

| |0,0 |2,2 |2,2 |einschließlich | |

| | | | | | |

| |32,2 |35,2 |3,0 |6 m mit 5,62 g/t Au ab| |

|MBRDD632 |67,7 |83,2 |15,5 |72,7 m |BRC3 |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

|MBRDD633 |16,1 |17,4 |1,3 |2,14 g/t Au |BRC3/BRC4-Lücke |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

|MBRDD634 | | | |Ergebnisse stehen aus | |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

| |6,9 |15,0 |8,1 |1,27 g/t Au | |

| | | | | | |

| |79,5 |82,5 |3,0 |7,53 g/t Au | |

| | | | | | |

| |85,5 |86,2 |0,7 |0,48 g/t Au | |

| | | | | | |

| |88,5 |91,5 |3,0 |2,95 g/t Au | |

| | | | | | |

| |94,5 |107,0|12,5 |1,52 g/t Au | |

|MBRDD635 |113,5|120,0|6,5 |2,39 g/t Au |BRC3 |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

|MBRDD636 |81,0 |84,9 |3,9 |1,98 g/t Au |BRC2/BRC3-Lücke |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

| |0,0 |1,6 |1,6 |0,43 g/t Au | |

| | | | | | |

| |26,0 |30,8 |4,8 |2,81 g/t Au | |

| | | | | | |

| |48,7 |49,4 |0,7 |1,99 g/t Au | |

|MBRDD637 |56,8 |57,7 |0,9 |0,49 g/t Au |BRC3/BRC4-Lücke |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

| | | | |0,32 g/t Au | |

| | | | | | |

| | | | |0,92 g/t Au | |

| | | | | | |

| | | | |0,73 g/t Au | |

| |28,9 |30,2 |1,3 | | |

| | | | |1,90 g/t Au| |

| |36,7 |39,7 |3,0 |einschließlich | |

| | | | | | |

| |55,5 |56,2 |0,7 |4,3 m mit 2,93 g/t Au| |

|MBRDD638 |100,7|120,5|19,8 |ab 110,2 |BRC3 |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

| | | | |0,66 g/t Au | |

| | | | | | |

| | | | |0,50 g/t Au | |

| | | | | | |

| | | | |1,77 g/t Au| |

| |1,5 |3,0 |1,5 |einschließlich | |

| | | | | | |

| |10,5 |12,0 |1,5 |7,5 m mit 3,58 g/t Au| |

|MBRDD639 |58,5 |81,0 |22,5 |ab 64,5 m |BRC3 |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

|MBRDD640 | | | |Ergebnisse stehen aus | |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

| |

| |

|ANHANG A |

| |

|Tabelle 3: Tabelle mit den Untersuchungsergebnissen für dreiundzwanzig (23)|

|Diamantbohrlöcher, die in dieser Mitteilung aufgeführt sind (Die angegebenen|

|Abschnitte sind Bohrlochlängen und stellen keine tatsächlichen Mächtigkeiten|

|dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die geologische|

|Modellierung abgeschlossen ist.) |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

| |0 |2,0 |2,0 |0,51 g/t Au | |

| | | | | | |

| |4,3 |5,0 |0,7 |0,53 g/t Au | |

| | | | | | |

| |42 |63,0 |21,0 |1,99 g/t Au | |

|MBRDD641 |77 |78,5 |1,5 |0,39 g/t Au | |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

| |59,0 |60,0 |1,0 |0,86 g/t Au | |

| | | | | | |

| |64,6 |66,0 |1,4 |0,68 g/t Au | |

| | | | | | |

| |70,3 |77,0 |6,7 |1,53 g/t Au | |

| | | | | | |

| |96,0 |99,8 |3,8 |4,6 g/t Au | |

|MBRDD642 |122,1|123,0|0,9 |4,0 g/t Au | |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

| |4,5 |7,5 |3,0 |0,33 g/t Au | |

| | | | | | |

| |59,9 |67,5 |7,6 |0,53 g/t Au | |

|MBRDD643 |71,5 |73,5 |2,0 |0,43 g/t Au | |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

| |1,5 |3,0 |1,5 |0,31 g/t Au | |

| | | | | | |

| |16,2 |21,7 |5,5 |1,92 g/t Au | |

| | | | | | |

| |38,2 |40,0 |1,8 |0,99 g/t Au | |

|MBRDD644 |83,6 |95,1 |11,5 |1,90 g/t Au | |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

| |22,5 |23,5 |1,0 |1,21 g/t Au | |

|MBRDD645 |30,2 |31,5 |1,3 |0,24 g/t Au | |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

|MBRDD646 |100,5|105 |4,5 |1,47g/t Au | |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

|MBRDD647 | | | |Ergebnisse stehen aus | |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

|MBRDD648 | | | |Ergebnisse stehen aus | |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

|MBRDD649 | | | |Ergebnisse stehen aus | |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

|MBRDD650 | | | |Ergebnisse stehen aus | |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

|MBRDD651 | | | |Ergebnisse stehen aus | |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

|MBRDD652 | | | |Ergebnisse stehen aus | |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

|MBRDD653 | | | |Ergebnisse stehen aus | |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

|MBRDD654 | | | |Ergebnisse stehen aus | |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

|MBRDD655 | | | |Ergebnisse stehen aus | |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

|MBRDD656 | | | |Ergebnisse stehen aus | |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

|MBRDD657 | | | |Ergebnisse stehen aus | |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

|MBRDD658 | | | |Ergebnisse stehen aus | |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

|MBRDD659 | | | |Ergebnisse stehen aus | |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

|MBRDD660 | | | |Ergebnisse stehen aus | |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

|MBRDD661 | | | |Ergebnisse stehen aus | |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

| |

| |

|ANHANG A |

| |

|Tabelle 3: Tabelle mit den Untersuchungsergebnissen für dreiundzwanzig (23)|

|Diamantbohrlöcher, die in dieser Mitteilung aufgeführt sind (Die angegebenen|

|Abschnitte sind Bohrlochlängen und stellen keine tatsächlichen Mächtigkeiten|

|dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die geologische|

|Modellierung abgeschlossen ist.) |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

|MBRDD662 | | | |Ergebnisse stehen aus | |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

|MBRDD663 | | | |Ergebnisse stehen aus | |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

|MBRDD664 | | | |Ergebnisse stehen aus | |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

|MDRDD665 | | | |Ergebnisse stehen aus | |

+-----------+-----+-----+----------+-----------------------+-------------------+

ANHANG B

Tabelle 4: Liste der zum Zeitpunkt des Berichts abgeschlossenen Bohrlöcher:

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

| | | | | | | | | | | |Mine |MRSO | |

| |Bohrloch-| Mine- | Mine- | Mine- | | MRSO- |MRSO-|Tiefe| | | (?) | (?) |Neigung|

|Nr.| ID | Ost | Nord | RL |MRSO-Ost| Nord | RL | (m) | Methode |Größe|Azim.|Azim.| (?) |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

| 1 |MBRRCDD01| 627 | 3126 | 500 |421358,4|471172,2|108,4|171,9|RC/Diamant| HQ | 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

| 2 |MBRRCDD02| 458 | 2980 | 522 |421211,5|471004,0|130,7|122,5|RC/Diamant| HQ | 265 | 257 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

| 3 |MBRDD600 | 656 | 3900 | 450 |421278,8|471942,7|58,7 |90,6 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

| 4 |MBRDD601 | 645 | 3860 | 450 |421273,5|471901,6|58,3 |100,2| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

| 5 |MBRDD602 | 621 | 3880 | 450 |421247,0|471918,0|58,2 |101,4| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

| 6 |MBRDD603 | 707,4 | 4151,5 | 492,5 |421294,6|472198,9|100,7|125,4| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

| 7 |MBRDD604 | 771,9 | 4040,6 | 493,5 |421373,9|472098,1|101,7|140,1| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

| 8 |MBRDD605 | 673,4 | 4162,8 | 495,8 |421259,3|472205,4|104,0|183,9| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

| 9 |MBRDD606 | 625,9 | 4074,3 | 455,1 |421224,7|472111,1|63,3 |71,4 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|10 |MBRDD607 | 554,4 | 3707,8 | 484,9 |421205,1|471738,2|93,1 |50,4 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|11 |MBRDD608 | 564,3 | 3687,6 | 485,3 |421217,8|471719,6|93,5 |50,4 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|12 |MBRDD609 | 580,4 | 3779,9 | 455,2 |421220,8|471813,2|63,4 |62,4 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|13 |MBRDD610 | 786 | 4238,9 | 495,6 |421360,2|472296,5|103,8|53,4 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|14 |MBRDD611 | 640,4 | 4200,1 | 495,8 |421221,4|472237,7|104,0|130,9| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|15 |MBRDD612 | 600,9 | 4205,4 | 496 |421181,6|472237,4|104,0|110,4| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|16 |MBRDD613 | 682,7 | 4189,4 | 495,8 |421264,8|472233,0|104,0|150,7| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|17 |MBRDD614 | 734,1 | 4193,7 | 495,6 |421315,1|472244,4|104,0|180,3| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|18 |MBRDD615 | 786,7 | 3861,6 | 497,5 |421413,6|471923,0|106,0|180,6| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|19 |MBRDD616 | 779,4 | 3849,7 | 497,7 |421408,1|471910,2|106,0|206,4| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|20 |MBRDD617 | 763,3 | 3981,4 | 496,7 |421373,7|472038,3|105,0|200,4| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|21 |MBRDD618 | 779,8 | 4017 | 494,5 |421385,1|472075,9|102,7|221,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|22 |MDRDD619 | 778,1 | 3821,5 | 497,7 |421410,7|471882,0|105,9|200,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|23 |MBRDD620 | 781,3 | 3379,6 | 493 |421475,7|471444,9|101,9|234,7| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|24 |MBRDD621 | 756,6 | 3418,4 | 490,5 |421445,8|471479,9|98,7 |215,4| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

ANHANG B

Tabelle 4: Liste der zum Zeitpunkt des Berichts abgeschlossenen Bohrlöcher:

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

| | | | | | | | | | | |Mine |MRSO | |

| |Bohrloch-| Mine- | Mine- | Mine- | | MRSO- |MRSO-|Tiefe| | | (?) | (?) |Neigung|

|Nr.| ID | Ost | Nord | RL |MRSO-Ost| Nord | RL | (m) | Methode |Größe|Azim.|Azim.| (?) |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|25 |MBRDD622 | 799,7 | 3842,8 | 495,5 |421429,1|471906,2|103,7|187,4| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | 60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|26 |MBRDD623 | 754,6 | 3377,7 | 490,7 |421449,5|471439,3|98,9 |250,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|27 |MBRDD624 | 688,5 | 3723,5 | 510,4 |421335,7|471772,5|118,6|200,3| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|28 |MBRDD625 | 729 | 3536 | 499,7 |421402,0|471592,5|107,9|230,4| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|29 |MBRDD626 | 640,5 | 3939,3 | 450,3 |421258,0|471979,4|58,5 |100,2| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|30 |MBRDD627 | 639,3 | 3920 | 450,2 |421259,5|471960,2|58,4 |100,5| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|31 |MBRDD628 | 711 | 3541,6 | 494,7 |421383,4|471595,5|102,9|190,4| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|32 |MBRDD629 | 630,2 | 3939,8 | 450,4 |421247,7|471978,5|58,6 |80,3 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|33 |MBRDD630 | 649,4 | 3899,8 | 450,4 |421272,3|471941,6|58,6 |101,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|34 |MBRDD631 | 622,8 | 3920,1 | 450,1 |421243,2|471958,0|58,3 |80,2 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|35 |MBRDD632 |666,134 |3861,162 |450,477 |421294,3|471905,7|58,7 |110,2| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -70 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|36 |MBRDD633 |658,177 |4055,033 |450,865 |421259,3|472096,5|59,1 |80,4 | Diamant |PQ/HQ| 80 | 72 | -90 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|37 |MBRDD634 | 623,96 |4038,143 |445,342 |421227,8|472075,0|53,5 |50,0 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|38 |MBRDD635 |660,426 |3980,346 |450,278 |421272,0|472022,9|58,5 |120,0| Diamant |PQ/HQ| 80 | 72 | -90 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|39 |MBRDD636 |759,781 |3799,571 |499,795 |421395,7|471857,8|108,0|114,9| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|40 |MBRDD637 |667,888 |4039,352 |450,758 |421271,1|472082,3|58,9 |98,9 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|41 |MBRDD638 |673,284 |3899,816 |450,836 |421296,0|471944,9|59,0 |140,2| Diamant |PQ/HQ| 80 | 72 | -90 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|42 |MBRDD639 |650,854 |3959,607 |450,362 |421265,4|472001,0|58,6 |114,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -80 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|43 |MBRDD640 | 642,7 | 4019,8 | 445,4 |421248,9|472059,5|53,6 |25,5 | Diamant |PQ/HQ| 80 | 72 | -90 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|44 |MBRDD641 |635,999 |3819,862 |450,534 |421270,2|471860,5|58,7 |80,0 | Diamant |PQ/HQ| 80 | 72 | -90 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|45 |MBRDD642 | 668,57 |3620,136 |514,636 |421330,4|471667,3|122,8|145,2| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|46 |MBRDD643 |658,836 | 3997,09 | 450,31 |421268,1|472039,2|58,5 |97,5 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|47 |MBRDD644 |656,934 |3919,745 |450,588 |421277,0|471962,4|58,8 |120,2| Diamant |PQ/HQ| 80 | 72 | -90 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|48 |MBRDD645 |677,352 |3419,767 | 454,28 |421367,2|471470,2|62,5 |190,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -50 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

ANHANG B

Tabelle 4: Liste der zum Zeitpunkt des Berichts abgeschlossenen Bohrlöcher:

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

| | | | | | | | | | | |Mine |MRSO | |

| |Bohrloch-| Mine- | Mine- | Mine- | | MRSO- |MRSO-|Tiefe| | | (?) | (?) |Neigung|

|Nr.| ID | Ost | Nord | RL |MRSO-Ost| Nord | RL | (m) | Methode |Größe|Azim.|Azim.| (?) |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|49 |MBRDD646 |665,517 |3698,677 |517,825 |421316,4|471744,7|126,0|140,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|50 |MBRDD647 |733,126 |3501,563 |494,034 |421410,9|471559,0|102,2|120,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -55 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|51 |MBRDD648 |659,378 |3996,994 |450,323 |421268,6|472039,2|58,5 |97,5 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -80 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|52 |MBRDD649 | 690,68 |3596,056 |509,504 |421355,7|471646,6|117,7|130,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|53 |MBRDD650 |777,605 |3908,499 |499,522 |421398,1|471968,1|107,7|180,0| Diamant |PQ/HQ| 900 | 892 | -80 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|54 |MBRDD651 | 772,6 | 3463,5 | 496 |421455,4|471526,8|104,1|120,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|55 |MBRDD652 | 669 | 3379 | 447,6 |421364,6|471428,6|55,7 |120,5| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -55 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|56 |MBRDD653 | 645,8 | 3679,3 | 522,4 |421299,6|471722,7|130,6|120,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|57 |MBRDD654 | 625,9 | 3299,1 | 449,9 |421333,1|471343,5|58,1 |140,3| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|58 |MBRDD655 | 643,6 | 3661,1 | 521,4 |421300,0|471704,4|129,6|200,0| Diamant |PQ/HQ| 80 | 72 | -90 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|59 |MBRDD656 | 669,2 | 3479,3 | 455,2 |421350,8|471528,0|63,4 |120,5| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|60 |MBRDD657 | 646,3 | 3679,6 | 522,2 |421300,1|471723,1|130,4|220,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -80 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|61 |MBRDD658 | 772,5 | 3464,1 | 496,1 |421455,2|471527,4|104,3|210,5| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|62 |MBRDD659 | 776,3 | 3911 | 499,8 |421396,4|471970,4|108,0|173,5| Diamant |PQ/HQ| 80 | 72 | -80 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|63 |MBRDD660 | 654,2 | 3342 | 445,2 |421355,1|471389,9|53,3 |140,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -70 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|64 |MBRDD661 | 648,7 | 3641,7 | 518,9 |421307,7|471685,9|127,1|120,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -55 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|65 |MBRDD662 | 740,8 | 3779,3 | 503,3 |421379,7|471835,0|111,5|200,3| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|66 |MBRDD663 | 813,3 | 3860,1 | 495,2 |421440,2|471925,2|103,4|59,2 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -80 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|67 |MBRDD664 | 785,7 | 4560,2 | 440,3 |421314,9|472614,6|48,5 |150,0| Diamant |PQ/HQ| 0 | 8 | -90 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|68 |MBRDD665 | 705,4 | 4760,1 | 512,2 |421207,5|472801,3|120,4|120,1| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|69 |MBRDD666 |704,973 |3555,403 |495,193 |421375,5|471608,3|103,4|150,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|70 |MBRDD667 |803,864 |3881,724 |495,291 |421427,8|471945,3|103,5|202,5| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -90 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|71 |MBRDD668 |648,735 |3641,692 |518,933 |421307,8|471685,9|127,1|120,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -80 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|72 |MBRDD669 |802,113 |3844,131 |495,255 |421431,3|471907,8|103,4|211,5| Diamant |PQ/HQ| 90 | 82 | -80 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

ANHANG B

Tabelle 4: Liste der zum Zeitpunkt des Berichts abgeschlossenen Bohrlöcher:

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

| | | | | | | | | | | |Mine |MRSO | |

| |Bohrloch-| Mine- | Mine- | Mine- | | MRSO- |MRSO-|Tiefe| | | (?) | (?) |Neigung|

|Nr.| ID | Ost | Nord | RL |MRSO-Ost| Nord | RL | (m) | Methode |Größe|Azim.|Azim.| (?) |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|73 |MBRDD670 |642,697 |4019,834 |445,423 |421248,9|472059,5|53,6 |110,0| Diamant |PQ/HQ| 0 | 8 | -90 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|74 |MBRDD671 |763,324 |4359,699 |436,619 |421320,8|472412,9|44,8 |160,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|75 |MBRDD672 |793,746 |4440,065 | 435,65 |421339,7|472496,7|43,8 |102,3| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -70 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|76 |MBRDD673 |715,932 |3279,229 |494,746 |421425,0|471336,4|102,9|198,5| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -70 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|77 |MBRDD674 |703,028 |4136,294 |492,974 |421292,4|472183,3|101,2|200,0| Diamant |PQ/HQ| 0 | 8 | -90 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|78 |MBRDD675 |659,021 |4749,517 |514,689 |421163,0|472784,3|122,9|119,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|79 |MBRDD676 |725,479 |3762,727 |505,652 |421366,8|471816,5|113,8|180,3| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|80 |MBRDD677 | 736,65 |4338,825 |435,346 |421297,3|472388,5|43,5 |100,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|81 |MBRDD678 |713,309 |4300,678 | 435,12 |421279,5|472347,5|43,3 |100,2| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|82 |MBRDD679 |701,549 |4460,779 |434,556 |421245,5|472504,3|42,7 |100,0| Diamant |PQ/HQ| 0 | 8 | -90 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|83 |MBRDD680 |771,655 |4538,473 |439,311 |421304,1|472591,1|47,5 |110,1| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|84 |MBRDD681 |780,545 |4399,868 |435,512 |421332,2|472455,1|43,7 |120,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|85 |MBRDD682 |785,498 |4500,933 |435,799 |421323,0|472555,8|44,0 |130,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|86 |MBRDD683 |781,328 |4540,014 |438,711 |421313,4|472594,0|46,9 |110,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|87 |MBRDD684 |773,317 |4602,216 |447,586 |421296,8|472654,4|55,8 |135,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|88 |MBRDD685 |735,896 |4181,317 |495,461 |421318,6|472232,4|103,7|221,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -90 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|89 |MBRDD686 |744,697 |4616,626 |445,553 |421266,4|472664,7|53,7 |82,5 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|90 |MBRDD687 | 788,75 |4540,507 |438,695 |421320,7|472595,5|46,9 |110,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -80 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|91 |MBRDD688 |703,028 |4136,294 |492,974 |421292,4|472183,3|101,2|200,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -70 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|92 |MBRDD689 |788,841 |4229,946 |495,348 |421364,2|472288,0|103,5|67,5 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -80 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|93 |MBRDD690 |703,151 |3737,469 |506,912 |421348,3|471788,4|115,1|150,0| Diamant |PQ/HQ| 0 | 8 | -90 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|94 |MBRDD691 | 841,89 |4897,038 |498,041 |421323,5|472956,0|106,2|250,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|95 |MBRDD692 | 691,39 |3597,199 |509,355 |421356,2|471647,8|117,5|150,2| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -75 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|96 |MBRDD693 |751,173 |3964,688 |499,096 |421364,0|472020,1|107,3|40,2 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

ANHANG B

Tabelle 4: Liste der zum Zeitpunkt des Berichts abgeschlossenen Bohrlöcher:

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

| | | | | | | | | | | |Mine |MRSO | |

| |Bohrloch-| Mine- | Mine- | Mine- | | MRSO- |MRSO-|Tiefe| | | (?) | (?) |Neigung|

|Nr.| ID | Ost | Nord | RL |MRSO-Ost| Nord | RL | (m) | Methode |Größe|Azim.|Azim.| (?) |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|97 |MBRDD694 |847,515 |4981,076 | 501,89 |421317,3|473040,0|110,1|250,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|98 |MBRDD695 |658,803 |3814,701 | 454,78 |421293,6|471858,6|63,0 |120,0| Diamant |PQ/HQ| 180 | 172 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|99 |MBRDD696 |788,841 |4229,946 |495,348 |421364,2|472288,0|103,5|230,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -80 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|100|MBRDD697 | 894,69 |4978,836 |502,717 |421364,3|473044,3|110,9|70,0 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|101|MBRDD698 | 935,26 |4939,779 |497,829 |421409,9|473011,3|106,0|51,0 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|102|MBRDD699 |647,476 |3804,833 |454,912 |421283,7|471847,3|63,1 |110,0| Diamant |PQ/HQ| 0 | 8 | -90 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|103|MBRDD700 |895,513 |4939,578 | 497,73 |421370,6|473005,6|105,9|60,0 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|104|MBRDD701 |857,356 | 4317,77 | 494,99 |421419,8|472384,5|103,3|220,7| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -55 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|105|MBRDD702 |935,124 |4980,996 |501,241 |421404,0|473052,1|109,4|115,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|106|MBRDD703 |843,818 |5062,959 |501,598 |421302,2|473120,5|109,8|251,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|107|MBRDD704 | 935,26 |4939,779 |497,829 |421409,9|473011,3|106,0|90,0 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|108|MBRDD705 |764,893 |4000,221 |494,781 |421372,7|472057,2|103,1|210,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -55 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|109|MSMDD225 | 905,77 |1832,462 |493,465 |421815,4|469930,4|101,7|385,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -80 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|110|MSMDD226 |901,604 |2402,076 |493,109 |421731,6|470493,8|101,3|160,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|111|MSMDD227 |860,836 |2438,795 | 493,12 |421686,1|470524,5|101,3|160,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|112|MSMDD228 |862,964 |2598,069 |503,332 |421665,9|470682,5|111,5|188,5| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|113|MSMDD229 |885,976 |2558,881 |503,424 |421694,1|470646,9|111,6|220,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|114|MSMDD230 |919,326 |2473,604 |495,194 |421739,1|470567,1|103,4|195,0| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|115|MSMDD231 |845,596 |2519,554 |499,486 |421659,7|470602,3|107,7|32,5 | Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

|116|MSMDD232 |845,419 | 2520 |499,612 |421659,4|470602,7|107,9|203,5| Diamant |PQ/HQ| 270 | 262 | -80 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

| | | | | | | | | | |102 | | | |

|117|MBRRC578 |351,468 |2955,222 |522,423 |421109,4|470964,6|131,0|60,0 | RC | mm | 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

| | | | | | | | | | |102 | | | |

|118|MBRRC579 |589,343 |4176,6295|496,1242|421174,1|472207,3|104,3|84,0 | RC | mm | 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

| | | | | | | | | | |102 | | | |

|119|MBRRC580 |588,489 |4147,405 | 485,7 |421177,4|472178,2|93,9 |80,0 | RC | mm | 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

| | | | | | | | | | |102 | | | |

|120|MBRRC581 |787,2208|4240,1564|495,6575|421361,2|472297,9|103,8|84,0 | RC | mm | 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

ANHANG B

Tabelle 4: Liste der zum Zeitpunkt des Berichts abgeschlossenen Bohrlöcher:

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

| | | | | | | | | | | |Mine |MRSO | |

| |Bohrloch-| Mine- | Mine- | Mine- | | MRSO- |MRSO-|Tiefe| | | (?) | (?) |Neigung|

|Nr.| ID | Ost | Nord | RL |MRSO-Ost| Nord | RL | (m) | Methode |Größe|Azim.|Azim.| (?) |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

| | | | | | | | | | |102 | | | |

|121|MBRRC610 |606,483 |3811,902 |450,431 |421242,1|471848,5|59,0 |50,0 | RC | mm | 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

| | | | | | | | | | |102 | | | |

|122|MBRRC611 |592,322 |3803,191 |450,293 |421229,3|471837,9|58,0 |50,0 | RC | mm | 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

| | | | | | | | | | |102 | | | |

|123|MBRRC612 |630,4193|3819,9753|450,5665|421264,7|471859,9|59,0 |60,0 | RC | mm | 270 | 262 | -60 |

+---+---------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-------+

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