GNW-News: Bombardier gewinnt Auftrag zum Ausbau des Peoplemover-Systems in Phoenix

Bombardier gewinnt Auftrag zum Ausbau des Peoplemover-Systems in Phoenix

* Die APM-Technologie von Bombardier wird am Phoenix Sky Harbor International

Airport und den führenden Flughäfen weltweit für ihre herausragende Leistung

geschätzt

* Acht der zehn verkehrsreichsten Flughäfen in den USA setzen auf

automatisierte Transportsysteme von Bombardier

Berlin, 22. März 2018 -

Foto zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter den folgenden Link:

Die BOMBARDIER INNOVIA APM 200 für den Phoenix Sky Train

Der führende Bahntechnikanbieter Bombardier Transportation gab heute bekannt,

dass das Unternehmen von der Stadt Phoenix einen Auftrag zum Ausbau des

automatischen Peoplemover-Systems (APS) vom Typ PHX Sky Train(®) am Phoenix Sky

Harbor International Airport erhalten hat. Der Vertrag stellt Stufe 2 des

Systems dar und umfasst eine vier Kilometer lange Erweiterung bis zum

Mietwagenzentrum am Flughafen, zwei neue Stationen, einen Ausbau der

Wartungsanlage des Systems sowie die Lieferung von 24 weiteren BOMBARDIER

INNOVIA APM 200-Fahrzeugen. Der Auftrag hat einen Wert von etwa 305 Millionen

US-Dollar (248 Millionen Euro) und enthält eine Option für drei weitere

Fahrzeuge sowie für verschiedene Fahrzeugnachrüstungen und Upgrades.

Benoit Brossoit, President, Americas Region, Bombardier Transportation meint

dazu: "Wir freuen uns, am Modernisierungs- und Erweiterungsprogramm des Phoenix

Sky Harbor International Airport mitwirken zu dürfen und den Flughafen bei der

Erfüllung der künftigen Anforderungen an Mobilitätslösungen unterstützen zu

können. Wir legen großen Wert auf unsere langfristige Beziehung mit unserem

geschätzten Kunden. Als Lieferant und Betreiber des automatischen Peoplemover-

Systems sind wir zuversichtlich, dass unsere INNOVIA-Technologie auch weiterhin

für einen herausragenden Service sorgen wird."

Im Rahmen der 2009 erteilten Aufträge für Stufe 1 des Systems hat Bombardier die

gesamte elektrische und mechanische Ausrüstung entwickelt und bereitgestellt,

einschließlich der vielfach bewährten automatischen Zugsteuerungstechnik

BOMBARDIER CITYFLO 650, einer Wartungsanlage und einer Flotte mit 18 INNOVIA APM

200-Fahrzeugen. Darüber hinaus hat Bombardier seit der Einführung des Systems im

Jahr 2013 Betriebs- und Wartungsdienstleistungen erbracht und Reisende 24

Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr befördert.

Das in Phoenix eingesetzte APM-System von Bombardier hat sich seit seiner

Inbetriebnahme überaus bewährt und erreicht seither jedes Jahr eine

Verfügbarkeit von über 99,5 Prozent, wobei sechs Mal sogar eine Verfügbarkeit

von 100 Prozent erreicht wurde, zuletzt im Januar. Diese herausragende Leistung

hat dafür gesorgt, dass Flughäfen auf der ganzen Welt, darunter acht der zehn

verkehrsreichsten Flughäfen in den USA, auf die automatisierten Transportsysteme

von Bombardier setzen.

Über Bombardier Transportation

Bombardier Transportation ist ein weltweit führender Hersteller von Bahntechnik

und verfügt über das breiteste Portfolio der Branche. Zur Produktpalette zählen

das gesamte Spektrum schienengebundener Fahrzeuge, Fahrzeugkomponenten sowie

Signal- und Steuerungstechnik. Zudem bietet das Unternehmen komplette

Transportsysteme und ist erfolgreich in den Bereichen Bahndienstleistungen und

Elektromobilität aktiv. Als innovativer Vorreiter setzt Bombardier

Transportation kontinuierlich neue Standards für nachhaltige Mobilität und

schafft mit integrierten Verkehrslösungen entscheidende Vorteile für

Transportunternehmen, Fahrgäste und Umwelt. Mit seinen Produkten und

Dienstleistungen ist der Konzern in über 60 Ländern vertreten. Bombardier

Transportation hat rund 39 850 Beschäftigte. Die Konzernzentrale befindet sich

in Berlin.

Über Bombardier

Mit mehr als 69.500 Mitarbeitern in vier Geschäftsbereichen ist Bombardier ein

weltweit führendes Unternehmen in der Transportbranche, das innovative und

wegweisende Flugzeuge und Züge entwickelt. Unsere Produkte und Dienstleistungen

bieten ein erstklassiges Transporterlebnis und setzen neue Maßstäbe in Bezug auf

Fahrgastkomfort, Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Mit Hauptsitz in Montréal, Kanada, verfügt Bombardier über Produktions- und

Entwicklungsstandorte in 28 Ländern in den Geschäftsbereichen Transportation,

Business Aircraft, Commercial Aircraft sowie Aerostructures und Engineering

Services. Die Aktien von Bombardier werden unter dem Kürzel BBD an der Börse von

Toronto gehandelt. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 erzielte Bombardier

einen Umsatz in Höhe von $16,2 Milliarden US. Neuigkeiten und Informationen sind

unter bombardier.com abrufbar oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier.

Hinweise an Redakteure

Mehr Informationen über Bombardier in Deutschland stehen online unter

www.de.bombardier.com bereit. Pressemitteilungen, Zusatzinformationen und Fotos

mit speziellem Bezug zu Deutschland finden Sie im Pressezentrum unter:

http://de.bombardier.com/en/media.html. Folgen Sie Bombardier Transportation auf

Twitter @BombardierRail.

Bombardier, INNOVIA und CITYFLO sind eingetragene Marken der Bombardier Inc.

oder ihrer Tochterunternehmen.

PHX Sky Train ist eine Marke der Luftfahrtbehörde der Stadt Phoenix.

Für weitere Informationen

Maryanne Roberts

Communications & Public Relations - U.S.

+1 450-441-3007

maryanne.roberts@rail.bombardier.com

Group Media Relations

+49 30 98607 1687

press@rail.bombardier.com

Bei spezifischen Presseanfragen wenden Sie sich an einen unserer weltweiten

Ansprechpartner.

