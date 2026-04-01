GNW-News: Boulder Imaging, ein führender Anbieter von KI-gestützter industrieller Bildverarbeitung, erhält Wachstumsinvestition von Lime Rock New Energy
^LOUISVILLE, Colo., April 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boulder Imaging, Inc., ein
führender Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Bildverarbeitungstechnologien für
Windenergie- und Fertigungsanwendungen, hat eine bedeutende Wachstumsinvestition
aus Fonds erhalten, die von Lime Rock New Energy (?LRNE") betreut werden. Dabei
behalten wichtige Mitglieder der Geschäftsführung - darunter der Gründer, CEO
und CTO von Boulder Imaging, Carlos Jorquera, sowie der Präsident und COO, Don
Mills - einen wesentlichen Anteil am Unternehmen.
Die Investition von LRNE zielt darauf ab, das weltweite Wachstum von Boulder
Imaging zu beschleunigen. Damit will das Unternehmen die Anforderungen seiner
Kunden aus den Bereichen Windenergie und Fertigung besser bedienen, seine
Produktinnovation vorantreiben und neue Märkte und Branchen erschließen. Carlos
Jorquera und das gesamte Führungsteam von Boulder Imaging werden das Unternehmen
in die nächste Wachstumsphase führen.
Boulder Imaging mit Hauptsitz in Louisville, Colorado, nutzt seine
unternehmenseigene Plattform Vision Inspector(®), die auf ultraschnellen
Bildverarbeitungsalgorithmen, künstlicher Intelligenz und Sensorfusion basiert,
um komplexe Herausforderungen bei der visuellen Inspektion in verschiedenen
Branchen zu lösen, darunter Windenergie, Architekturprodukte, Sicherheitspapier
und Banknoten. Das Flaggschiffsystem IdentiFlight(®) von Boulder Imaging
verbindet Langdistanz-Optik mit deterministischer KI, um geschützte Vogelarten
in Windparks aus einer Entfernung von bis zu 1,5 km zu erkennen und zu
identifizieren. Die hochpräzise Vogelidentifizierungstechnologie von
IdentiFlight ermöglicht eine gezielte Turbinenabschaltung, die die Zahl der
Vogeltodesfälle nachweislich um mehr als 95 % reduziert, während die durch die
Abschaltung bedingten Energieverluste auf unter 1 % begrenzt bleiben. Mit
Hunderten von IdentiFlight-Stationen, die in Windparks auf sechs Kontinenten im
Einsatz sind, ist Boulder Imaging ein weltweit führender Anbieter von KI-
gestützten Lösungen zur Vogelerkennung und zum Vogelschutz im Bereich der
Windenergie.
?Lime Rock New Energy ist der ideale Partner, um die nächste Phase unseres
Wachstums gezielt voranzutreiben", so Carlos Jorquera.?Das Team von LRNE
verfügt über fundierte Kenntnisse der Windindustrie und unserer Kunden. Wir sind
überzeugt, dass wir unsere Technologie dank ihrer finanziellen Unterstützung und
strategischen Begleitung auf neue Märkte ausweiten, unsere Wettbewerbsposition
stärken und den kontinuierlich wachsenden und sich wandelnden Anforderungen
unserer Kunden weltweit gerecht werden können."
?Die fortschrittlichen Technologien von Boulder Imaging sind prädestiniert, um
zentrale Herausforderungen in den Bereichen Windenergie und Fertigung zu
meistern", so Mark Lewis, Managing Director bei Lime Rock New Energy.
?Windenergie ist weltweit nach wie vor ein essentieller Bestandteil im Bereich
erneuerbarer Energien, und der Marktbedarf an Lösungen wie IdentiFlight nimmt
stetig zu. Die Technologie von Boulder Imaging trägt dazu bei, den Stromverlust
auf ein Minimum zu reduzieren und gleichzeitig die Vogelvielfalt in der Nähe von
Windparks zu schützen. Dies ist eine überzeugende Kombination aus
Umweltverantwortung und betrieblicher Effizienz."
Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.
Boulder Imaging wurde von Capstone Partners und Troutman Pepper Locke LLP
beraten. Lime Rock New Energy wurde von Goodwin Procter LLP beraten.
Über Boulder Imaging: Boulder Imaging (www.boulderimaging.com) gilt seit 1995
als Vorreiter im Bereich der industriellen Bildverarbeitung und KI-gestützter
Bildverarbeitungslösungen. Mit beispielloser Geschwindigkeit, Genauigkeit und
Skalierbarkeit bewältigen die Prüf- und Automatisierungssysteme des Unternehmens
komplexe Herausforderungen in Branchen wie erneuerbare Energien,
Automobilindustrie, Architekturprodukte, Sicherheitspapier und Banknoten. Das
Flaggschiff-System IdentiFlight(®) von Boulder Imaging (www.identiflight.com
(http://www.identiflight.com/)) kombiniert Langdistanz-Optik mit
deterministischer KI, um geschützte Vogelarten in Windparks zuverlässig zu
erkennen und zu identifizieren. Dies ermöglicht eine gezielte
Turbinenabschaltung, die die Zahl der Vogelsterben nachweislich um mehr als 95 %
senkt und gleichzeitig Energieverluste von unter 1 % gewährleistet. Mit
Hunderten von IdentiFlight(®)-Stationen, die in Windparks auf sechs Kontinenten
im Einsatz sind, ist Boulder Imaging etablierter Marktführer. Das Unternehmen
liefert schlüsselfertige Lösungen zur Steigerung der Produktion sauberer Energie
für Projektbetreiber und erhält gleichzeitig die weltweite Vogelvielfalt.
Über Lime Rock New Energy: Lime Rock New Energy ist ein wachstumsorientierter
Private-Equity-Partner für Unternehmer und Managementteams, die im Rahmen der
Energiewende differenzierte, innovative Unternehmen aufbauen. Das Unternehmen
investiert in drei Bereiche, die für diesen Wandel von zentraler Bedeutung sind:
Produkte und Dienstleistungen zur Förderung erneuerbarer Energien und zur
Modernisierung der Stromnetze, Energieeffizienz in der Industrie und im Bauwesen
sowie die Reduzierung des CO2-Ausstoßes im Transportwesen. Lime Rock New Energy
kooperiert eng mit den Führungskräften seiner Portfoliounternehmen, um deren
Wachstum durch Kapital, strategische und operative Beratung sowie das umfassende
Beziehungsnetzwerk des Unternehmens in der sich rasch wandelnden
Energielandschaft zu fördern. Der Ansatz des Unternehmens basiert auf einer
engen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den von ihm unterstützten
Unternehmern und Teams. Ziel ist der gemeinsame Aufbau von Firmen, die einen
bedeutenden, messbaren ökologischen und sozialen Beitrag leisten und
gleichzeitig eine starke wirtschaftliche Leistung erzielen. Weitere
Informationen finden Sie unter www.lrnewenergy.com (http://www.lrnewenergy.com).
Kontakt:
marketing@boulderimaging.comÂ°