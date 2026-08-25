GNW-News: BrewDog steigt mit einer fünfjährigen Partnerschaft mit den Leicester Tigers in den Rugby-Sport ein und bringt Punk-Energie in die Welford Road
^ELLON, Schottland und LONDON, Sept. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrewDog
(https://brewdog.com/), ein führender Anbieter von Craft-Bier im Vereinigten
Königreich und eine der weltweit bekanntesten Craft-Bier-Marken, hat heute im
Rahmen einer Partnerschaft mit Tilray Brands, Inc. (https://www.tilray.com/)
(NASDAQ: TLRY; TSX: TLRY), hat heute eine fünfjährige Partnerschaft mit den
Leicester Tigers (https://www.leicestertigers.com/), einem der bekanntesten
Rugby-Union-Vereine Englands, bekannt gegeben. Damit wird BrewDog ab Beginn der
Saison 2026/27 zum offiziellen Bierpartner des Vereins ernannt und bringt eine
neue Welle von Craft-Bier, fanorientierten Aktionen und Spieltagsstimmung ins
Mattioli Woods Welford Road Stadium.
Vom Anpfiff bis zum letzten Jubelruf sorgt BrewDog dafür, dass das
Spieltagserlebnis der Leicester Tigers noch intensiver wird. Die Partnerschaft
gewährt BrewDog Exklusivrechte für die Kategorien Lagerbier, Craft-Bier, Ale und
alkoholfreie Getränke im Mattioli Woods Welford Road Stadium und umfasst die
Einführung modernisierter Zapf- und Kellertechnik, die erste vollständig im
BrewDog-Markenstil gestaltete Punk-IPA-Stadionbar sowie spezielle Aktionen für
die Black-Heart- und Executive-Suite-Bereiche und die Einführung von 1880 Ale,
eines neuen, vollständig im Design der Leicester Tigers gestalteten Ales, das
exklusiv für die Fans kreiert wurde, sowie fünf Fan-Aktionen pro Saison.
Gemeinsam bauen BrewDog und die Leicester Tigers mehr als nur eine
Bierpartnerschaft auf - sie schaffen einen größeren, lauteren und
unvergesslicheren Treffpunkt für die Fans, sowohl am Spieltag als auch darüber
hinaus.
Stuart Harrison, Chief Sales Officer bei BrewDog, sagte:?Es gibt nichts
Vergleichbares zur Energie der Fans der Leicester Tigers an einem Spieltag - die
Vorfreude, der Lärm, die Leidenschaft und die Jubelstürme bei jedem großen
Moment. Wir bei BrewDog sind der Überzeugung, dass großartiges Rugby großartiges
Bier verdient, und wir sind stolz darauf, unser kühnes Craft-Sortiment, unseren
Punk-Spirit und unseren fanorientierten Ansatz in die Welford Road zu bringen.
Von 1880 Ale über die Stadionbar Punk IPA bis hin zu saisonbegleitenden Aktionen
- bei dieser Partnerschaft geht es darum, das Spieltagserlebnis für die Tigers-
Fans vom Anpfiff bis zum Schlusspfiff zu verbessern."
Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht 1880 Ale, ein neues Ale, das exklusiv für
die Fans der Leicester Tigers kreiert wurde und vollständig in den Farben und im
Design des Vereins gestaltet ist. Das 1880 Ale wurde als ein Bier entwickelt,
auf das Fans stolz sein können, und soll Teil des Spieltagsrituals in der
Welford Road werden - von der Einstimmung vor dem Spiel bis hin zu den
Feierlichkeiten nach dem Spiel. Weitere Einzelheiten zum Termin der
Markteinführung und zur Verfügbarkeit werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt
gegeben.
Die Partnerschaft reicht weit über die Bars hinaus. In jeder Saison werden
BrewDog und die Leicester Tigers fünf große Fan-Aktionen veranstalten, die
Spieltage, Belohnungen für Fans und einzigartige Erlebnisse umfassen, die den
Fans ein noch intensiveres Erlebnis bieten sollen. Beide Organisationen setzen
sich zudem dafür ein, lokale Gemeinschaften durch die Zusammenarbeit mit der
Leicester Tigers Foundation zu unterstützen und so positive Auswirkungen zu
erzielen, die über die Stadiontore hinausreichen.
Die Partnerschaft baut zudem auf der wachsenden Präsenz von BrewDog in den
größten Sport- und Live-Veranstaltungsorten Großbritanniens auf. BrewDog ist
bereits der exklusive Bierpartner des London Stadium, einer der größten
Mehrzweckarenen des Landes, und hat im Jahr 2025 eine zehnjährige Partnerschaft
über die Namensrechte für das BrewDog Stadium in St. Helens vereinbart. Mit der
Welford Road reiht sich nun eines der traditionsreichsten Stadien des englischen
Rugby Union in diese Liste ein, was das Engagement von BrewDog unterstreicht,
den Fans an den Schauplätzen, an denen die größten Momente stattfinden,
hervorragendes Bier zu servieren.
Mark Foster, Chief Commercial Officer der Leicester Tigers, erklärt:?Ich freue
mich, bekannt geben zu dürfen, dass BrewDog im Rahmen eines langfristigen
Vertrags als offizieller Bierpartner zu den Tigers stoßen wird. Ihr Engagement
für die Tigers - und die lokale Gemeinschaft - ist uneingeschränkt, und wir
freuen uns darauf, gemeinsam mit BrewDog den Fans an Spieltagen Erfrischungen
anzubieten. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Everards für die
außergewöhnliche Unterstützung zu danken, die uns das Unternehmen im Laufe der
Jahre zuteilwerden ließ. Aus Partnern wurden Freunde, und deren Mitarbeiter
werden bei Mattioli Woods in der Welford Road stets willkommen sein. Ich kann
zudem bestätigen, dass das Angebot von BrewDog zusätzlich zu den bestehenden
Vereinbarungen mit Guinness und Thatchers bestehen wird, was bedeutet, dass
diese Getränke langfristig weiterhin auf der Karte stehen werden."
BrewDog-Biere werden ab dem ersten Heimspiel der Saison 2026/27 im Mattioli
Woods Welford Road erhältlich sein, sodass die Fans Zugang zum gesamten BrewDog-
Sortiment haben, darunter Punk IPA, Lost Lager, Wingman, Black Heart sowie das
alkoholfreie Sortiment von BrewDog.
Über BrewDog
BrewDog (http://www.brewdog.com/) hatte schon immer eine Mission: die Menschen
für großartiges Bier genauso zu begeistern wie wir selbst. Von ikonischen
Klassikern wie Punk IPA über Publikumslieblinge wie Lost Lager und Wingman bis
hin zu innovativen Neuheiten wie NanoDog braut BrewDog seit 2007
charakterstarke, unverwechselbare Biere.BrewDog wurde in Schottland gegründet
und von einer leidenschaftlichen Community von Bierliebhabern aufgebaut. Daraus
ist eine der bekanntesten Craft-Bier-Marken der Welt entstanden, die mit
Brauereien, Bars und Vertriebsstrukturen in zahlreichen internationalen Märkten
präsent ist. Die Zukunft von BrewDog wird auch weiterhin von den drei
wichtigsten Aspekten geprägt sein: People, Planet and Beer (Menschen, Planet und
Bier).
Weitere Informationen finden Sie unter www.brewdog.com oder folgen Sie @BrewDog
in den sozialen Medien.
Über die Leicester Tigers
Die Leicester Tigers sind der größte und erfolgreichste Verein im englischen
Rugby und können zwei Europapokalsiege sowie elf englische Premiership-Titel
vorweisen. Die Tigers, deren Wurzeln seit 1880 im Zentrum von Leicester liegen,
sind im Mattioli Woods Welford Road zu Hause, wo regelmäßig mehr als 24.000
treue Fans eine der legendärsten Atmosphären im Weltrugby schaffen.
Geoff Parling, Cheftrainer der Herrenmannschaft, und Fraser Goatcher,
Sportdirektor der Damenmannschaft, treten beide in ihr zweites Jahr in ihren
jeweiligen Positionen beim Verein ein. In einem Verein, der auf dem Grundsatz
?Familie geht vor" basiert, sind sie jedoch beide schon seit Langem mit den
Leicester Tigers verbunden.
Der Verein legt großen Wert auf sein Nachwuchsprogramm, das nicht nur das
Fundament zahlreicher Meistermannschaften des Vereins bildet, sondern auch die
Grundlage für den einzigen Weltmeistertitel der englischen Herren-
Rugbymannschaft darstellte. Sie bildet auch heute noch das Fundament der
Mannschaft, da Ollie Chessum, Jack van Poortvliet, Freddie Steward und Joe Heyes
den Weg zum Erfolg anführen.
Über Tilray Brands
Tilray Brands, Inc. (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit
führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in
Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das als
transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und
Unterhaltung das Leben durch Momente der Verbundenheit verbessert. Tilray hat es
sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-Lifestyle-Unternehmen mit einer
Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu sein, die Freude bereiten und
unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die beispiellose Plattform von Tilray
unterstützt über 40 Marken in über 20 Ländern, darunter ein umfassendes Angebot
an Cannabisprodukten, hanfbasierte Lebensmittel und Craft-Getränke.
Weitere Informationen darüber, wie wir das Leben durch Momente der Verbundenheit
verbessern, finden Sie unter Tilray.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gQpoYnSc6czRbTa8YfWobCo065DPlXnxYDsl
yR-OSbQWaD6ZCw_xbq8dGHa4xcEn4rUFRXzBV2g0ePSP3btN6Q==) und folgen Sie @Tilray auf
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Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, die keine historischen Tatsachen
darstellen, stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete
Aussagen (zusammen?zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der kanadischen und
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Bestimmungen fallen sollen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie
?Prognose",?Zukunft",?sollte",?könnte",?ermöglichen",?potenziell",
?erwägen",?glauben",?antizipieren",?schätzen",?planen",?erwarten",
?beabsichtigen",?können",?projizieren",?werden",?würden" und der Verneinung
dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, wenngleich nicht alle
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Bestimmte wesentliche Faktoren, Schätzungen, Ziele, Prognosen oder Annahmen
wurden verwendet, um die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Mitteilung enthaltenen Schlussfolgerungen zu ziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen
beinhalten Aussagen über unsere Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten,
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