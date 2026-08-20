GNW-News: BrewDog triumphiert bei den World Beer Awards 2026 mit herausragender Braukunst
^Hazy Jane, Wingman und Mackie's Two Scoops werden mit Goldmedaillen und dem
Scotland Country Winner Award ausgezeichnet. Zu den besten Bieren der Welt
zählen auch Punk IPA, Lost Lager, Black Heart und Mello
ELLON, Schottland und LONDON, Aug. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrewDog
(http://www.brewdog.com/), eine im Vereinigten Königreich führende und eine der
bekanntesten Craft-Bier-Marken der Welt, die zu Tilray Brands, Inc.
(https://www.tilray.com/) (NASDAQ: TLRY; TSX: TLRY) gehört, meldete heute große
Erfolge bei den World Beer Awards 2026 (https://www.worldbeerawards.com/winner-
beer/gold-66163-world-beer-awards-2026), bei denen die besten international
anerkannten Biersorten gekürt werden. Die Marke sicherte sich mit ihrem
innovativen und gefeierten Biersortiment mehrere Auszeichnungen. Hazy Jane,
Wingman und Mackie's Two Scoops wurden mit Goldmedaillen und dem Scotland
Country Winner Award ausgezeichnet, während Punk IPA, Lost Lager, Black Heart,
Mello Lime & Mint sowie Mello Peach & Passion Fruit ebenso zu den besten Bieren
der Welt gezählt wurden. Damit beweist BrewDog die Braukunst seines Teams, sein
unermüdliches Engagement für großartiges Craft-Bier, seine Innovationskultur und
die ungebrochene weltweite Beliebtheit der Marke BrewDog.
BrewDogs Auszeichnungen bei den World Beer Awards 2026:
Hazy Jane - GOLD - Scotland Country Winner, New England IPA / Milkshake IPA,
5,00 % Vol.
Wingman - GOLD - Scotland Country Winner, Session IPA, 4,30 % Vol.
Mackie's Two Scoops - GOLD - Scotland Country Winner, aromatisiertes Stout &
Porter, 7,00 % Vol.
Mello Lime & Mint - SILBER, Limone- und Mintgeschmack, alkoholfreies Bier
Lost Lager - BRONZE, Lager / klassisches Pils, ABV 4,50 % Vol.
Black Heart - BRONZE, Stout & Porter, ABV 4,10 % Vol.
Punk IPA - BRONZE, American Style IPA, ABV 5,40 % Vol.
Mello Peach & Passion Fruit - BRONZE, Pfirsich- und Maracuja-Geschmack,
alkoholfreies Bier
Die Ergebnisse unterstreichen die Stärke des preisgekrönten Sortiments von
BrewDog, das unverkennbare IPAs wie Hazy Jane, Wingman und Punk IPA sowie
herausragende Biere wie Mackie's Two Scoops, Lost Lager, Black Heart, Mello Lime
& Mint und Mello Peach & Passion Fruit umfasst. Damit beweist die Marke ihre
Innovationsfähigkeit in einer Bandbreite von Biersorten, während sie ihrem
mutigen Ansatz zu Craft-Bier treu bleibt.
Rajnish Ohri, President, International, Tilray Brands, kommentiert:?Das ist ein
großer Moment für BrewDog und eine starke Anerkennung dessen, was diese Marke am
besten kann: großartiges Craft-Bier mit Kreativität, Originalität und einem
unermüdlichen Innovationsdrang zu brauen. Dass Hazy Jane, Wingman, Mackie's Two
Scoops, Punk IPA, Lost Lager, Black Heart und Mello zusammen auf der Weltbühne
ausgezeichnet werden, ist Zeugnis des Talents, der Vorstellungskraft und des
Engagements des BrewDog-Teams. Diese Auszeichnungen bestätigen die Stärke des
BrewDog-Portfolios, die Qualität hinter unseren Bieren und den Innovationsgeist
der Menschen, die sie brauen."
Ohri fuhr fort:?BrewDog hat durch das Ausloten von Grenzen, das Hinterfragen
von Erwartungen und durch ständig neue Impulse für Craft-Biere eine der
bekanntesten Craft-Bier-Marken der Welt aufgebaut. Diese Auszeichnung verleiht
der nächsten Wachstumsphase der Marke noch mehr Schwung. Als Teil der globalen
Craft-Bier- und Getränke-Plattform von Tilray Brands verfügen wir über die
Skalierung, den Ehrgeiz und die Reichweite, um auf der Dynamik von BrewDog
aufzubauen, kontinuierlich Innovationsarbeit zu leisten und diese preisgekrönten
Biere noch mehr Konsumenten weltweit zugänglich zu machen."
Hazy Jane, das süffige und fruchtige New England IPA von BrewDog, wurde in der
Kategorie?New England IPA / Milkshake IPA" mit einer Goldmedaille und dem
Scotland Country Winner Award ausgezeichnet. Mit seinem klassischen trüben Look
und tropischen Noten steht Hazy Jane beispielhaft für das Talent von BrewDog,
innovative moderne Craft-Biere zu schaffen und dabei Biere zu brauen, die
unverkennbar, zugänglich und weltweit geschätzt sind.
Wingman, das sehr süffige Session IPA von BrewDog, wurde in der Kategorie
?Session IPA" mit einer Goldmedaille und dem Scotland Country Winner Award
ausgezeichnet. Indessen gewann das Punk IPA in der Kategorie?American Style
IPA" eine Bronzemedaille, zumal dieses Bier den mutigen Ansatz von BrewDog zu
Craft-Bier widerspiegelt.
Im Rahmen der World Beer Awards werden die besten Biere aus aller Welt in
international bekannten Kategorien gekürt. Die zahlreichen Auszeichnungen für
BrewDog unterstreichen die Qualität, Innovationskraft und Braukunst hinter einem
Portfolio, das die Entwicklung des modernen Craft-Biers im Vereinigten
Königreich maßgeblich geprägt und weltweit eine leidenschaftliche Fangemeinde
gewonnen hat.
Die Anerkennung kommt zu einem spannenden Zeitpunkt für BrewDog, da die Marke
als Teil der globalen Craft-Bier- und Getränke-Plattform von Tilray Brands ihr
nächstes Kapitel aufschlägt. BrewDogs Brautradition, Innovationsgeist,
internationale Reichweite und weltweite Markenbekanntheit schaffen in Verbindung
mit der Skalierung und der wachsenden Getränkeplattform von Tilray erhebliche
Chancen, um neue Ideen zu beschleunigen, kontinuierliche Produktinnovationen zu
unterstützen und noch mehr Menschen für die preisgekrönten Biere von BrewDog zu
begeistern.
Über BrewDog
BrewDog (http://www.brewdog.com/) hatte schon immer ein klares Ziel: Menschen
dieselbe Begeisterung für großartiges Bier zu vermitteln, die auch uns antreibt.
Von ikonischen Klassikern wie Punk IPA über Publikumslieblinge wie Lost Lager
und Wingman bis hin zu innovativen Neuheiten wie NanoDog braut BrewDog seit
2007 charakterstarke, unverwechselbare Biere. BrewDog wurde in Schottland
gegründet und von einer leidenschaftlichen Community von Bierliebhabern
aufgebaut. Daraus ist eine der bekanntesten Craft-Bier-Marken der Welt
entstanden, die mit Brauereien, Bars und Vertriebsstrukturen in zahlreichen
internationalen Märkten präsent ist. Die Zukunft von BrewDog wird weiterhin von
den drei wichtigsten Aspekten geprägt sein: Mensch, Umwelt und Bier.
Weitere Informationen finden Sie unter www.brewdog.com oder folgen Sie @BrewDog
in den sozialen Medien.
Über Tilray Brands
Tilray Brands, Inc. (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit
führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in
Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa und Lateinamerika, das als
transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und
Unterhaltung führend ist und das Leben durch Momente der Verbundenheit
verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-
Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu
sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die
beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über 20 Ländern
und umfasst unter anderem ein vielfältiges Angebot an Cannabisprodukten,
Lebensmittel auf Hanfbasis sowie handwerklich hergestellte Getränke.
Weitere Informationen dazu, wie wir das Leben durch Momente der Verbundenheit
bereichern, finden Sie auf Tilray.com
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