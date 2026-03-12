GNW-News: BrewDog verwandelt die diesjährige Fußball-WM in ein landesweites Sommerfest rund um Bier, Bars und große Spielmoment

^ELLON, Vereinigtes Königreich, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrewDog

(https://brewdog.com/), eine der führenden und bekanntesten Craft-Bier-Marken

Wer­bung Wer­bung

des Vereinigten Königreichs und Teil von Tilray Brands, Inc.

(https://www.tilray.com/) (NASDAQ: TLRY; TSX: TLRY), startet eine seiner bislang

größten Sommerkampagnen und verwandelt Bars, den Einzelhandel und digitale

Plattformen im gesamten Vereinigten Königreich in ein energiegeladenes Fest des

internationalen Fußballs, großartigen Biers und unvergesslicher

Spieltagserlebnisse.

Die neue Sommerkampagne?Underdog", die ganz von BrewDogs Selbstverständnis als

Wer­bung Wer­bung

Challenger-Brand geprägt ist, ist eine landesweite Aktivierungskampagne im

Lebensmitteleinzelhandel, in BrewDog-Bars, im E-Commerce, in Partnerschaften mit

der Gastronomie und in den sozialen Medien - mit dem Ziel, BrewDog in diesem

Sommer als das Craft-Bier der Wahl und als den Ort zum Mitfiebern bei den

Spielen zu positionieren.

Im Mittelpunkt der Kampagne steht BrewDogs landesweite Aktion?Win a Year of

Wer­bung Wer­bung

Beer", bei der in diesem Sommer mehr als 2,8 Millionen Aktionspacks bei großen

britischen Einzelhändlern in den Handel kommen. Fans, die in einem der

teilnehmenden Aktionspacks eine der speziellen UNDERDOG-Dosen von BrewDog

entdecken, gewinnen kostenloses Bier für ein Jahr.

Die Aktion wird auf Packs von BrewDog Punk IPA, Hazy Jane New England IPA,

Wingman Session IPA, Lost Lager und Cold Beer ausgespielt und während des

gesamten Zeitraums der Meisterschaft durch großflächige Displays im Handel,

Regalstopper, Regalwobbler, digitale Medien und landesweite Promotionsmaßnahmen

unterstützt.

Die Kampagne geht jedoch weit über den Einzelhandel hinaus.

Im Juni und Juli werden BrewDog-Bars im gesamten Vereinigten Königreich zu

zentralen Treffpunkten für Public-Viewing-Events an Spieltagen - mit

Großbildschirmen, thematisch abgestimmten Speiseangeboten, Anreizen für

Vorabreservierungen, Gewinnaktionen, limitierten Fanartikeln und wechselnden

Gastbieren vom Fass aus Tilrays US-Craft-Bierportfolio.

Fans, die an wichtigen Spieltagen eine BrewDog-Bar besuchen, können sich auf

Folgendes freuen:

* Spezielle Speiseangebote zum Spieltag und BrewDogs legendäre Biertower

* Tap Takeovers mit US-Craft-Bieren

* Gewinnaktionen mit limitierten Fanartikeln

* Interaktive?Rock. Paper. Score."-Challenges mit dem Barteam

* Personalisierte Erlebnisse und Mitmachaktionen für Fans

* Übertragungen auf Großbildschirmen und Live-Unterhaltung in den Bars

?Dieser Sommer wird einer der wichtigsten Momente für Gastronomie und

Einzelhandel, und BrewDog geht dabei aufs Ganze. Wir wollten etwas schaffen, das

über eine klassische Bierpromotion hinausgeht - eine Kampagne, die Fans, Bars,

Einzelhändler und Communitys durch gemeinsame Momente, großartiges Bier und die

Energie des internationalen Fußballs zusammenbringt", so Lauren Carrol, Chief

Commercial Officer von BrewDog.

?BrewDog war schon immer eine Challenger-Brand, deshalb passte die Plattform

'Underdog' einfach perfekt. Die Aktion 'Win a Year of Beer' gibt Verbrauchern

den ganzen Sommer über einen unterhaltsamen Anlass, mit der Marke in Kontakt zu

treten, während unsere Bars, Einzelhandelspartner und digitalen Plattformen dazu

beitragen, aus jedem Spiel einen noch größeren BrewDog-Moment zu machen",

ergänzt Lauren.

Zur Kampagne gehören außerdem:

* Personalisierte Dosen mit Ländermotiven auf BrewDog.com

* Bier-Bundles zum Spieltag online

* Social-First-Content mit Echtzeitbezug zu den wichtigsten Turniermomenten

* Nationale bezahlte Medien- und CRM-Kampagnen

* Spiele in den Bars und erlebnisorientierte Aktionen

* Gewinnaktionen für Verbraucher mit Fanartikeln und Heimbrausets

BrewDog arbeitet außerdem mit großen Einzelhändlern im gesamten Vereinigten

Königreich zusammen, um sich über den Sommer hinweg eine starke Sichtbarkeit im

Handel zu sichern. Dazu gehören prominente Sonderplatzierungen, Palettendisplays

und eventbezogene Promotions, die in einer der wichtigsten Saisonphasen des

Jahres zusätzliche Impulse für die Kategorie setzen sollen.

Es wird erwartet, dass die Multichannel-Kampagne im Sommerzeitraum für einen

deutlichen Zuwachs im Lebensmitteleinzelhandel, in Bars, im E-Commerce und in

der Gastronomie sorgt.

Die Aktionspacks sind landesweit bei großen Lebensmittelhändlern und

Convenience-Händlern erhältlich. Teilnahmeberechtigt sind Einwohner des

Vereinigten Königreichs ab 18 Jahren. BrewDog wirbt für verantwortungsvollen

Konsum. Es gelten die Teilnahmebedingungen.

Über BrewDog

BrewDog (http://www.brewdog.com/) hatte schon immer ein klares Ziel: Menschen

dieselbe Begeisterung für großartiges Bier zu vermitteln, die auch uns antreibt.

Von ikonischen Klassikern wie Punk IPA über Publikumslieblinge wie Lost Lager

und Wingman bis hin zu innovativen Neuheiten wie NanoDog braut BrewDog seit

2007 charakterstarke, unverwechselbare Biere.

BrewDog wurde in Schottland gegründet und von einer leidenschaftlichen Community

von Bierliebhabern aufgebaut. Daraus ist eine der bekanntesten Craft-Bier-Marken

der Welt entstanden, die mit Brauereien, Bars und Vertriebsstrukturen in

zahlreichen internationalen Märkten präsent ist.

Die Zukunft von BrewDog wird weiterhin von den drei wichtigsten Aspekten geprägt

sein: Mensch, Umwelt und Bier.

Weitere Informationen finden Sie unter www.brewdog.com oder folgen Sie @BrewDog

in den sozialen Medien.

Über Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit

führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in

Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das als

transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und

Unterhaltung das Leben durch Momente der Verbundenheit verbessert. Tilray hat es

sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-Lifestyle-Unternehmen mit einer

Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu sein, die Freude bereiten und

unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die beispiellose Plattform von Tilray

unterstützt über 40 Marken in über 20 Ländern, darunter ein umfassendes Angebot

an Cannabisprodukten, hanfbasierte Lebensmittel und Craft-Getränke.

Weitere Informationen dazu, wie wir das Leben durch Momente der Verbundenheit

bereichern, finden Sie auf Tilray.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gQpoYnSc6czRbTa8YfWobCo065DPlXnxYDsl

yR-OSbQWaD6ZCw_xbq8dGHa4xcEn4rUFRXzBV2g0ePSP3btN6Q==). Folgen Sie @Tilray auf

allen sozialen Plattformen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische

Fakten handelt, stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne

von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie

Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung

zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen

?zukunftsgerichtete Aussagen"), die von den?Safe Harbor"-Bestimmungen in diesen

Abschnitten und anderen geltenden Gesetzen abgedeckt sind. Zukunftsgerichtete

Aussagen sind an Begriffen wie?Prognose",?Zukunft",?sollte",?könnte",

?ermöglichen",?potenziell",?erwägen",?glauben",?antizipieren",?schätzen",

?planen",?erwarten",?beabsichtigen",?können",?projizieren",?werden",

?würden" und der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken zu

erkennen, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese

identifizierenden Begriffe enthalten. Bestimmte wesentliche Faktoren,

Schätzungen, Ziele, Prognosen oder Annahmen wurden verwendet, um die in den

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung enthaltenen Schlussfolgerungen

zu ziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen über unsere

Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder aktuellen

Erwartungen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukunftsgerichteten

Aussagen abweichen. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die dem Unternehmen

derzeit nicht bekannt sind oder die das Unternehmen als unwesentlich erachtet,

könnten ebenfalls dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse

wesentlich von denen abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Eine ausführlichere Erörterung dieser

Risiken und anderer Faktoren finden Sie im zuletzt eingereichten

Jahresinformationsformular von Tilray und im Jahresbericht auf Formular 10-K

(und anderen bei der SEC eingereichten periodischen Berichten) von Tilray, die

bei der SEC eingereicht wurden und auf EDGAR verfügbar sind. Die in dieser

Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum

dieser Mitteilung. Das Unternehmen übernimmt dabei keine Verpflichtung, diese

zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen

Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu

tragen, sofern geltende Wertpapiergesetze nichts anderes vorschreiben.

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:

Medien: news@tilray.com (mailto:news@tilray.com)

Investoren: investors@tilray.com (mailto:investors@tilray.com)

Fotos zu dieser ist Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b5523175-9d1b-4d94-bacb-

3fd7c1f46f42

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/83b3cac2-d661-4972-af3f-

330fcddc1959

Â°