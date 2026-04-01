GNW-News: BRIDGE Alliance verlängert ihren Gipfel auf fünf Tage und baut ihre globale Medienplattform aus
^* Der BRIDGE Summit, der sich mit der Zukunft der globalen Medien befasst,
findet vom 28. November bis zum 2. Dezember 2026 auf der Yas-Insel in Abu
Dhabi statt
* Die Verlegung auf die Insel Yas sorgt für mehr Platz für anspruchsvollere
Ausstellungen und ein umfangreicheres Programm
* Dies signalisiert die Entwicklung von BRIDGE zu einer langfristigen
institutionellen Plattform, die den Wandel der globalen Medienbranche
vorantreibt
ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die
BRIDGE Alliance wird die zweite Ausgabe ihrer Flaggschiff-Veranstaltung, den
BRIDGE Summit (http://www.bridgesummit.com/), auf fünf Tage ausweiten; sie
findet vom 28. November bis zum 2. Dezember 2026 statt und wird in
Zusammenarbeit mit Miral, dem führenden Entwickler von immersiven Reisezielen
und Erlebnissen im Emirat, an einen größeren Veranstaltungsort auf die Yas-Insel
in Abu Dhabi verlegt.
Diese Erweiterung ist Ausdruck einer umfassenderen strategischen Neuausrichtung,
mit der BRIDGE als ganzjährige globale Plattform positioniert werden soll,
welche die Zukunft der Medien, der Kreativwirtschaft und der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mitgestaltet.
Die Ankündigung erfolgte während der dritten Vorstandssitzung unter dem Vorsitz
von Seiner Exzellenz Scheich Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, bei der
die Mitglieder Pläne vorstellten, BRIDGE von einer hochkarätigen Veranstaltung
zu einer dauerhaften institutionellen Plattform weiterzuentwickeln, die darauf
ausgerichtet ist, den langfristigen Wandel der Branche voranzutreiben.
Der BRIDGE Summit 2026 (http://www.bridgesummit.com/) bringt führende
Persönlichkeiten aus den Bereichen Medien, Technologie, Investitionen und
Content-Erstellung zusammen, mit dem Ziel, die berufliche Zusammenarbeit zu
vertiefen, um neue Geschäftsmodelle, Koproduktionen und den Zugang zu regionalen
und globalen Märkten zu fördern.
Seine Exzellenz Scheich Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, Vorsitzender
der BRIDGE Alliance
?BRIDGE ist ein langfristiges institutionelles Projekt, das die Rolle der Medien
im Zusammenspiel von Entwicklung, Wirtschaft und Wissen neu definiert", sagt S.E
Scheich Abdulla Al Hamed.
Das Programm wird weiterhin sieben Kernbereiche abdecken - Medien,
Kreativwirtschaft, Technologie und künstliche Intelligenz, Marketing, Gaming,
Musik und Filmproduktion. Diese stehen für die Kräfte, die die Content-
Landschaft neu gestalten. Das erweiterte Format und der größere
Veranstaltungsort unterstreichen die wachsende internationale Nachfrage nach
Plattformen, die über den Dialog hinausgehen und zu messbaren Ergebnissen
führen.
Seine Exzellenz Dr. Jamal Al Kaabi, stellvertretender Vorsitzender der BRIDGE
Alliance, fügt hinzu:?Der BRIDGE Summit spiegelt den Wandel der Vereinigten
Arabischen Emirate wider: Weg von der bloßen Unterstützung der Medienwirtschaft
und hin zur Entwicklung eigener operativer Plattformen."
Seine Exzellenz Dr. Jamal Al Kaabi, stellvertretender Vorsitzender der BRIDGE
Alliance
Der erste BRIDGE Summit (http://www.bridgesummit.com/), der im Dezember 2025 im
ADNEC stattfand, zog mehr als 40.000 Teilnehmende aus 182 Ländern an, bot den
Rahmen für 1.276 geschäftliche Meetings und resultierte in 48 Vereinbarungen und
Partnerschaften - damit wurde eine solide Grundlage für die weitere Expansion
geschaffen.
Über BRIDGE Alliance
BRIDGE Alliance ist eine unabhängige, weltweit tätige Organisation mit Sitz in
Abu Dhabi, deren Ziel es ist, Zusammenarbeit, Vertrauen und Innovation in der
internationalen Medienlandschaft zu fördern.
Kontakt: Kholood Albuainain, Executive.Office@bridge-summit.com
(mailto:Executive.Office@bridge-summit.com)
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/30815fbe-abb3-4df1-
a38d-c5fc572115cc
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4a5bbaef-
558b-4b55-947f-749ee99b2d52
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