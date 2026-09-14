GNW-News: Bringen Sie Ihre Herausforderungen in der Zerspanung zu den Experten von Dormer Pramet auf der AMB 2026

14.09.26 19:38 Uhr

^ERLANGEN, Germany, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein anspruchsvolles

Problem in der Zerspanung lässt sich oft leichter lösen, wenn man es direkt mit

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jemandem besprechen kann, der die jeweilige Anwendung versteht. Auf der AMB

2026 bringt Dormer Pramet Anwendungstechniker, Marktspezialisten und

Vertriebsexperten mit jahrzehntelanger gemeinsamer Erfahrung zusammen und bietet

Fertigungsunternehmen damit die Möglichkeit, ihre Herausforderungen in der

Produktion persönlich mit Experten zu besprechen.

Das Team am Standort Erlangen, von dem aus der deutsche Markt seit 1993 betreut

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wird, verbindet umfassende Kenntnisse des lokalen Marktes mit Anwendungstechnik

und dem breiten Know-how von Dormer Pramet im Bereich der Zerspanungswerkzeuge.

Seit 2025 ist Erlangen zudem für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH)

verantwortlich und stärkt damit seine Rolle bei der Betreuung von Kunden und

Vertriebspartnern in der gesamten Region.

Durch Außendienst, Anwendungstechnik, Kundenservice und technische Schulungen

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arbeitet das Team eng mit Fertigungsunternehmen und Vertriebspartnern zusammen,

um Herausforderungen in der Zerspanung zu lösen, die Produktivität zu steigern

und langfristige Partnerschaften aufzubauen.

Expertise rund um Ihre Anwendung

Auf der AMB können Besucher ihre Fragen zur Zerspanung direkt mit Spezialisten

besprechen, die täglich mit Fertigungsunternehmen und deren Anwendungen

arbeiten.

Möchten Sie die Prozesssicherheit erhöhen oder einen Bearbeitungsprozess

effizienter gestalten? Anwendungstechniker Dominique Böker kann sowohl die

Werkzeugauslegung als auch den gesamten Prozess analysieren und Potenziale für

Verbesserungen identifizieren.

Möchten Sie die Werkzeugstandzeit verlängern oder die optimalen Schnittparameter

bestimmen? Anwendungstechniker Timo Böhl ist auf Werkzeugauswahl sowie

Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe spezialisiert und unterstützt

Fertigungsunternehmen dabei, die richtige Kombination für ihre jeweilige

Anwendung zu finden.

Für Fertigungsunternehmen, die den gesamten Prozess betrachten möchten, kann

Helmut Depner, Market Manager DACH, dabei unterstützen, die passende Lösung zu

identifizieren und Möglichkeiten zur Produktivitätssteigerung im gesamten

Bearbeitungsprozess zu erschließen.

Kevin Huppertz, Regional Sales Manager, arbeitet eng mit Kunden und

Vertriebspartnern zusammen, um erfolgreiche, langfristige Geschäftsbeziehungen

aufzubauen und das Geschäftswachstum zu unterstützen.

Gemeinsam verfügt das Team über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen

Zerspanungsanwendungen, Werkzeuge, Vertrieb und Kundenbetreuung. Dank dieses

breiten Know-hows können Besucher sowohl konkrete Fragen zu Schnittparametern

oder Werkzeugstandzeiten als auch umfassendere Prozessoptimierungen und

langfristige Produktionsanforderungen besprechen.

Unterstützung über den Messestand hinaus

Dormer Pramet arbeitet eng mit Fertigungsunternehmen, Vertriebspartnern und

Werkzeugmaschinenherstellern zusammen, um individuelle Anwendungen zu verstehen

und praxisorientierte Möglichkeiten zur Verbesserung der Zerspanungsleistung zu

identifizieren. Dies kann die Auswahl eines Standardwerkzeugs, die Entwicklung

einer maßgeschneiderten oder kundenspezifischen Lösung, die Optimierung von

Schnittparametern sowie Anwendungsunterstützung und technische Schulungen

umfassen.

Auf der AMB wird dieses Know-how anhand praktischer Beispiele aus dem gesamten

Portfolio erlebbar. Besucher können die neuesten Entwicklungen für 2026 in den

Bereichen Drehen, Fräsen und Bohren entdecken, einen speziellen Rail-Bereich mit

einem Eisenbahnrad in Originalgröße und Spezialwerkzeugen besuchen sowie die

intelligente Vending-Lösung im praktischen Einsatz erleben.

Zusammen bieten diese Exponate einen idealen Ausgangspunkt für detaillierte

Gespräche über reale Anwendungen - von der Verlängerung der Werkzeugstandzeit

und Verbesserung der Prozesssicherheit über die Auswahl der richtigen Werkzeuge

bis hin zu einer besseren Kontrolle von Werkzeugbeständen und

Produktionsprozessen.

Bringen Sie Ihre Herausforderung mit - Halle 3, Stand 3B76

Die AMB bringt die metallbearbeitende Industrie in Stuttgart zusammen und bietet

eine ideale Gelegenheit, technisches Know-how auszutauschen, neue Kontakte zu

knüpfen und über die Herausforderungen zu sprechen, mit denen

Fertigungsunternehmen täglich konfrontiert sind.

Wenn Sie eine Herausforderung in der Zerspanung haben, die Sie gerne besprechen

möchten, besuchen Sie Dormer Pramet in Halle 3, Stand 3B76. Ob

Werkzeugstandzeit, Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe, Prozesssicherheit,

Produktivität, Werkzeugauswahl oder eine anspruchsvolle neue Anwendung - unser

Team steht bereit, um Ihre Herausforderung gemeinsam zu analysieren und den

richtigen Lösungsansatz für Ihre Anwendung zu finden.

Treffen Sie die Experten von Dormer Pramet auf der AMB 2026 und nutzen Sie

jahrzehntelange Erfahrung in Zerspanung und Anwendungstechnik, um die

Herausforderungen zu lösen, die für Ihr Unternehmen entscheidend sind.

Über Dormer Pramet

Dormer Pramet ist ein weltweit führender Anbieter von Werkzeugen für die

Metallzerspanung und damit verbundenen Dienstleistungen und unterstützt

Hersteller in über 100 Märkten weltweit. Mit einem weltweiten Netz von

Vertriebsbüros und Fertigungszentren vereinen wir Lösungen zum Drehen, Fräsen,

Gewindeschneiden und Bohren unter einer einheitlichen Marke.

Wir können auf eine über 100-jährige Erfahrung zurückblicken und arbeiten eng

mit Händlern und Endverbrauchern zusammen, um zuverlässige Werkzeuge, praktische

Ratschläge und zugängliche Schulungen anzubieten, die Unternehmen dabei helfen,

mit Zuversicht zu arbeiten. Indem wir starke Produktmarken und ein globales

Liefernetzwerk vereinen, erleichtern wir unseren Partnern den Zugang zu den

richtigen Lösungen zum richtigen Zeitpunkt und ermöglichen es ihnen, effizient

zu arbeiten und mit Sicherheit auf Schritt und Tritt zu wachsen.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte: communications@dormerpramet.com

(mailto:communications@dormerpramet.com)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7f92a5cb-ee68-4563-aec8-

6d10e3f908bb/de

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