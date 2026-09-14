GNW-News: Bringen Sie Ihre Herausforderungen in der Zerspanung zu den Experten von Dormer Pramet auf der AMB 2026
^ERLANGEN, Germany, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein anspruchsvolles
Problem in der Zerspanung lässt sich oft leichter lösen, wenn man es direkt mit
jemandem besprechen kann, der die jeweilige Anwendung versteht. Auf der AMB
2026 bringt Dormer Pramet Anwendungstechniker, Marktspezialisten und
Vertriebsexperten mit jahrzehntelanger gemeinsamer Erfahrung zusammen und bietet
Fertigungsunternehmen damit die Möglichkeit, ihre Herausforderungen in der
Produktion persönlich mit Experten zu besprechen.
Das Team am Standort Erlangen, von dem aus der deutsche Markt seit 1993 betreut
wird, verbindet umfassende Kenntnisse des lokalen Marktes mit Anwendungstechnik
und dem breiten Know-how von Dormer Pramet im Bereich der Zerspanungswerkzeuge.
Seit 2025 ist Erlangen zudem für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH)
verantwortlich und stärkt damit seine Rolle bei der Betreuung von Kunden und
Vertriebspartnern in der gesamten Region.
Durch Außendienst, Anwendungstechnik, Kundenservice und technische Schulungen
arbeitet das Team eng mit Fertigungsunternehmen und Vertriebspartnern zusammen,
um Herausforderungen in der Zerspanung zu lösen, die Produktivität zu steigern
und langfristige Partnerschaften aufzubauen.
Expertise rund um Ihre Anwendung
Auf der AMB können Besucher ihre Fragen zur Zerspanung direkt mit Spezialisten
besprechen, die täglich mit Fertigungsunternehmen und deren Anwendungen
arbeiten.
Möchten Sie die Prozesssicherheit erhöhen oder einen Bearbeitungsprozess
effizienter gestalten? Anwendungstechniker Dominique Böker kann sowohl die
Werkzeugauslegung als auch den gesamten Prozess analysieren und Potenziale für
Verbesserungen identifizieren.
Möchten Sie die Werkzeugstandzeit verlängern oder die optimalen Schnittparameter
bestimmen? Anwendungstechniker Timo Böhl ist auf Werkzeugauswahl sowie
Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe spezialisiert und unterstützt
Fertigungsunternehmen dabei, die richtige Kombination für ihre jeweilige
Anwendung zu finden.
Für Fertigungsunternehmen, die den gesamten Prozess betrachten möchten, kann
Helmut Depner, Market Manager DACH, dabei unterstützen, die passende Lösung zu
identifizieren und Möglichkeiten zur Produktivitätssteigerung im gesamten
Bearbeitungsprozess zu erschließen.
Kevin Huppertz, Regional Sales Manager, arbeitet eng mit Kunden und
Vertriebspartnern zusammen, um erfolgreiche, langfristige Geschäftsbeziehungen
aufzubauen und das Geschäftswachstum zu unterstützen.
Gemeinsam verfügt das Team über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen
Zerspanungsanwendungen, Werkzeuge, Vertrieb und Kundenbetreuung. Dank dieses
breiten Know-hows können Besucher sowohl konkrete Fragen zu Schnittparametern
oder Werkzeugstandzeiten als auch umfassendere Prozessoptimierungen und
langfristige Produktionsanforderungen besprechen.
Unterstützung über den Messestand hinaus
Dormer Pramet arbeitet eng mit Fertigungsunternehmen, Vertriebspartnern und
Werkzeugmaschinenherstellern zusammen, um individuelle Anwendungen zu verstehen
und praxisorientierte Möglichkeiten zur Verbesserung der Zerspanungsleistung zu
identifizieren. Dies kann die Auswahl eines Standardwerkzeugs, die Entwicklung
einer maßgeschneiderten oder kundenspezifischen Lösung, die Optimierung von
Schnittparametern sowie Anwendungsunterstützung und technische Schulungen
umfassen.
Auf der AMB wird dieses Know-how anhand praktischer Beispiele aus dem gesamten
Portfolio erlebbar. Besucher können die neuesten Entwicklungen für 2026 in den
Bereichen Drehen, Fräsen und Bohren entdecken, einen speziellen Rail-Bereich mit
einem Eisenbahnrad in Originalgröße und Spezialwerkzeugen besuchen sowie die
intelligente Vending-Lösung im praktischen Einsatz erleben.
Zusammen bieten diese Exponate einen idealen Ausgangspunkt für detaillierte
Gespräche über reale Anwendungen - von der Verlängerung der Werkzeugstandzeit
und Verbesserung der Prozesssicherheit über die Auswahl der richtigen Werkzeuge
bis hin zu einer besseren Kontrolle von Werkzeugbeständen und
Produktionsprozessen.
Bringen Sie Ihre Herausforderung mit - Halle 3, Stand 3B76
Die AMB bringt die metallbearbeitende Industrie in Stuttgart zusammen und bietet
eine ideale Gelegenheit, technisches Know-how auszutauschen, neue Kontakte zu
knüpfen und über die Herausforderungen zu sprechen, mit denen
Fertigungsunternehmen täglich konfrontiert sind.
Wenn Sie eine Herausforderung in der Zerspanung haben, die Sie gerne besprechen
möchten, besuchen Sie Dormer Pramet in Halle 3, Stand 3B76. Ob
Werkzeugstandzeit, Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe, Prozesssicherheit,
Produktivität, Werkzeugauswahl oder eine anspruchsvolle neue Anwendung - unser
Team steht bereit, um Ihre Herausforderung gemeinsam zu analysieren und den
richtigen Lösungsansatz für Ihre Anwendung zu finden.
Treffen Sie die Experten von Dormer Pramet auf der AMB 2026 und nutzen Sie
jahrzehntelange Erfahrung in Zerspanung und Anwendungstechnik, um die
Herausforderungen zu lösen, die für Ihr Unternehmen entscheidend sind.
Über Dormer Pramet
Dormer Pramet ist ein weltweit führender Anbieter von Werkzeugen für die
Metallzerspanung und damit verbundenen Dienstleistungen und unterstützt
Hersteller in über 100 Märkten weltweit. Mit einem weltweiten Netz von
Vertriebsbüros und Fertigungszentren vereinen wir Lösungen zum Drehen, Fräsen,
Gewindeschneiden und Bohren unter einer einheitlichen Marke.
Wir können auf eine über 100-jährige Erfahrung zurückblicken und arbeiten eng
mit Händlern und Endverbrauchern zusammen, um zuverlässige Werkzeuge, praktische
Ratschläge und zugängliche Schulungen anzubieten, die Unternehmen dabei helfen,
mit Zuversicht zu arbeiten. Indem wir starke Produktmarken und ein globales
Liefernetzwerk vereinen, erleichtern wir unseren Partnern den Zugang zu den
richtigen Lösungen zum richtigen Zeitpunkt und ermöglichen es ihnen, effizient
zu arbeiten und mit Sicherheit auf Schritt und Tritt zu wachsen.
Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte: communications@dormerpramet.com
(mailto:communications@dormerpramet.com)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7f92a5cb-ee68-4563-aec8-
6d10e3f908bb/de
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