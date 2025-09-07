GNW-News: Bristol Bay Cellular und RINA starten Alaskas Cloud-natives Kernnetzwerk mit Unterstützung von Mavenir
^RICHARDSON, Texas, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Anbieter von
Cloud-nativen Netzwerkinfrastrukturen, hat heute eine bedeutende Erweiterung
seiner Cloud-nativen Paket- und Sprachkernlösungen in Alaska bekanntgegeben, die
durch Verträge mit Bristol Bay Cellular und der Rural Independent Network
Alliance (RINA) zustande gekommen ist. Diese vollständig Cloud-native mobile
Kernnetzbereitstellung in Alaska bietet einigen der abgelegensten Gemeinden der
Vereinigten Staaten fortschrittliche 4G-Funktionen und einen nahtlosen
Evolutionspfad zu 5G Standalone (SA).
Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird in Anchorage, Alaska, eine neue Cloud-
native Kernplattform für Netzbetreiber bereitgestellt. Diese Plattform wird den
lokalisierten Mobilfunkverkehr für RINA-Partner im Bundesstaat, darunter Bristol
Bay Cellular, unterstützen und gleichzeitig als redundanter Kern für andere
RINA-Mitgliedsnetze in den USA dienen, wodurch die bestehende Infrastruktur in
Utah ergänzt wird. Um eine vollständige Angleichung und Zukunftsfähigkeit zu
gewährleisten, wird Mavenir auch die in Utah ansässige Kernplattform, die
ursprünglich 2022 für RINA eingeführt wurde, auf die neueste Version
aktualisieren und so einen reibungslosen Betrieb und eine einheitliche
Verwaltung an beiden Standorten sicherstellen.
Die vollständig containerisierte, Cloud-native Kerninfrastruktur basiert auf den
branchenführenden 5G-fähigen Lösungen von Mavenir, darunter IMS, VoLTE, VoWiFi
und Packet Core. Sie wurde entwickelt, um skalierbare und sichere 4G-Dienste zu
unterstützen, und kann je nach Bedarf der RINA-Partner auf volle 5G-SA-
Fähigkeiten aufgerüstet werden.
?Dieser Einsatz spiegelt unsere starke und langjährige Beziehung zu RINA wider
und bestätigt unsere gemeinsame Vision, ländliche Betreiber mit modernsten
Kernnetzwerklösungen zu unterstützen", so Ashok Khuntia, President, Core
Networks bei Mavenir.?Wir sind sehr stolz darauf, sowohl RINA als auch Bristol
Bay bei der Zukunftssicherung ihrer Infrastruktur mit einem Cloud-nativen Kern
zu unterstützen, der die 5G-Entwicklung fördert."
?Die Cloud-native Architektur von Mavenir ermöglicht es RINA, eine robuste,
skalierbare Kerninfrastruktur über unsere Partnernetzwerke hinweg gemeinsam zu
nutzen und gleichzeitig die Unabhängigkeit und Flexibilität jedes einzelnen
Betreibers zu wahren", so Allen Bennion, Director of Operations bei RINA.?Mit
dieser neuesten Bereitstellung in Alaska erweitern wir diese Kapazität noch
weiter und gewährleisten Redundanz und Leistung für unsere Mitglieder."
?Die Lösung und der kooperative Ansatz von Mavenir ermöglichen es uns, unseren
Kunden in Alaska modernste 4G- und bald auch 5G-Dienste anzubieten, wodurch die
Konnektivität verbessert und neue Möglichkeiten geschaffen werden", erklärte
Earl Hubb, Chief Executive Officer von Bristol Bay Cellular.
Diese Bereitstellung fördert eine moderne, sichere Kommunikationsinfrastruktur
in einer strategisch wichtigen Region, ersetzt veraltete Systeme und verringert
die Abhängigkeit von nicht-amerikanischen Anbietern, während sie gleichzeitig
ländlichen Netzbetreibern ermöglicht, zuverlässige mobile Sprach- und
Datendienste in großem Umfang anzubieten.
Über RINA
RINA ist ein führender Anbieter von drahtlosen Telekommunikationsdiensten und
bietet eine breite Palette von Lösungen zur Optimierung der Netzwerkleistung und
zur Erweiterung der Konnektivität für ländliche Mobilfunkanbieter. Mit Hauptsitz
in Roosevelt, Utah, bedient RINA Kunden in ganz Nordamerika und legt dabei
besonderen Wert auf Zuverlässigkeit, Innovation und Kundenservice.
Weitere Informationen finden Sie unter www.rinawireless.com
(http://www.rinawireless.com).
Über Bristol Bay Cellular
Die Bristol Bay Cellular Partnership (BBCP) hat es sich zum Ziel gesetzt, in der
gesamten Region Bristol Bay erstklassige Kommunikationsdienste anzubieten. Durch
strategische Kooperationen mit Branchenführern wie Mavenir und RINA entwickeln
wir fortschrittliche Technologien und unterstützende Dienstleistungen, die
unsere regionale Belegschaft stärken und sicherstellen, dass ländliche Gemeinden
in Bristol Bay Zugang zu denselben hochwertigen Kommunikationsnetzen haben, die
landesweit verfügbar sind.
BBCP hat seinen Hauptsitz in King Salmon, Alaska, und ist stolzes Mitglied der
Bristol Bay Communications Group, auch bekannt als The Bristol Bay Telephone
Cooperative Family of Companies, die seit Dezember 1974 für ihre
Mitgliedsgemeinden tätig ist.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.bristolbay.com
Über Mavenir:
Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloudbasierten, KI-
fähigen Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den
Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente,
automatisierte und programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des
Open RAN und bewährter Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen
von Mavenir für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit
und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über
300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der
weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter
www.mavenir.com (https://www.mavenir.com/)
