GNW-News: Bristol Bay Cellular und RINA starten Alaskas Cloud-natives Kernnetzwerk mit Unterstützung von Mavenir

^RICHARDSON, Texas, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Anbieter von

Cloud-nativen Netzwerkinfrastrukturen, hat heute eine bedeutende Erweiterung

seiner Cloud-nativen Paket- und Sprachkernlösungen in Alaska bekanntgegeben, die

durch Verträge mit Bristol Bay Cellular und der Rural Independent Network

Alliance (RINA) zustande gekommen ist. Diese vollständig Cloud-native mobile

Kernnetzbereitstellung in Alaska bietet einigen der abgelegensten Gemeinden der

Vereinigten Staaten fortschrittliche 4G-Funktionen und einen nahtlosen

Evolutionspfad zu 5G Standalone (SA).

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird in Anchorage, Alaska, eine neue Cloud-

native Kernplattform für Netzbetreiber bereitgestellt. Diese Plattform wird den

lokalisierten Mobilfunkverkehr für RINA-Partner im Bundesstaat, darunter Bristol

Bay Cellular, unterstützen und gleichzeitig als redundanter Kern für andere

RINA-Mitgliedsnetze in den USA dienen, wodurch die bestehende Infrastruktur in

Utah ergänzt wird. Um eine vollständige Angleichung und Zukunftsfähigkeit zu

gewährleisten, wird Mavenir auch die in Utah ansässige Kernplattform, die

ursprünglich 2022 für RINA eingeführt wurde, auf die neueste Version

aktualisieren und so einen reibungslosen Betrieb und eine einheitliche

Verwaltung an beiden Standorten sicherstellen.

Die vollständig containerisierte, Cloud-native Kerninfrastruktur basiert auf den

branchenführenden 5G-fähigen Lösungen von Mavenir, darunter IMS, VoLTE, VoWiFi

und Packet Core. Sie wurde entwickelt, um skalierbare und sichere 4G-Dienste zu

unterstützen, und kann je nach Bedarf der RINA-Partner auf volle 5G-SA-

Fähigkeiten aufgerüstet werden.

?Dieser Einsatz spiegelt unsere starke und langjährige Beziehung zu RINA wider

und bestätigt unsere gemeinsame Vision, ländliche Betreiber mit modernsten

Kernnetzwerklösungen zu unterstützen", so Ashok Khuntia, President, Core

Networks bei Mavenir.?Wir sind sehr stolz darauf, sowohl RINA als auch Bristol

Bay bei der Zukunftssicherung ihrer Infrastruktur mit einem Cloud-nativen Kern

zu unterstützen, der die 5G-Entwicklung fördert."

?Die Cloud-native Architektur von Mavenir ermöglicht es RINA, eine robuste,

skalierbare Kerninfrastruktur über unsere Partnernetzwerke hinweg gemeinsam zu

nutzen und gleichzeitig die Unabhängigkeit und Flexibilität jedes einzelnen

Betreibers zu wahren", so Allen Bennion, Director of Operations bei RINA.?Mit

dieser neuesten Bereitstellung in Alaska erweitern wir diese Kapazität noch

weiter und gewährleisten Redundanz und Leistung für unsere Mitglieder."

?Die Lösung und der kooperative Ansatz von Mavenir ermöglichen es uns, unseren

Kunden in Alaska modernste 4G- und bald auch 5G-Dienste anzubieten, wodurch die

Konnektivität verbessert und neue Möglichkeiten geschaffen werden", erklärte

Earl Hubb, Chief Executive Officer von Bristol Bay Cellular.

Diese Bereitstellung fördert eine moderne, sichere Kommunikationsinfrastruktur

in einer strategisch wichtigen Region, ersetzt veraltete Systeme und verringert

die Abhängigkeit von nicht-amerikanischen Anbietern, während sie gleichzeitig

ländlichen Netzbetreibern ermöglicht, zuverlässige mobile Sprach- und

Datendienste in großem Umfang anzubieten.

Über RINA

RINA ist ein führender Anbieter von drahtlosen Telekommunikationsdiensten und

bietet eine breite Palette von Lösungen zur Optimierung der Netzwerkleistung und

zur Erweiterung der Konnektivität für ländliche Mobilfunkanbieter. Mit Hauptsitz

in Roosevelt, Utah, bedient RINA Kunden in ganz Nordamerika und legt dabei

besonderen Wert auf Zuverlässigkeit, Innovation und Kundenservice.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rinawireless.com

(http://www.rinawireless.com).

Über Bristol Bay Cellular

Die Bristol Bay Cellular Partnership (BBCP) hat es sich zum Ziel gesetzt, in der

gesamten Region Bristol Bay erstklassige Kommunikationsdienste anzubieten. Durch

strategische Kooperationen mit Branchenführern wie Mavenir und RINA entwickeln

wir fortschrittliche Technologien und unterstützende Dienstleistungen, die

unsere regionale Belegschaft stärken und sicherstellen, dass ländliche Gemeinden

in Bristol Bay Zugang zu denselben hochwertigen Kommunikationsnetzen haben, die

landesweit verfügbar sind.

BBCP hat seinen Hauptsitz in King Salmon, Alaska, und ist stolzes Mitglied der

Bristol Bay Communications Group, auch bekannt als The Bristol Bay Telephone

Cooperative Family of Companies, die seit Dezember 1974 für ihre

Mitgliedsgemeinden tätig ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.bristolbay.com

Über Mavenir:

Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloudbasierten, KI-

fähigen Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den

Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente,

automatisierte und programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des

Open RAN und bewährter Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen

von Mavenir für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit

und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über

300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der

weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter

www.mavenir.com (https://www.mavenir.com/)

Mavenir-Pressekontakte:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)

