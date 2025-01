GNW-News: Bürgermeister aus China und den ASEAN-Staaten diskutieren über Offenheit und Zusammenarbeit in urbanen Räumen

^NANNING, China, Jan. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bürgermeister, Vertreter und

Experten aus China und den ASEAN-Statten sich in Nanning, der Hauptstadt der

südchinesischen autonomen Region Guangxi Zhuang, versammelt, um im Rahmen eines

am Donnerstag eröffneten Dialogs über Offenheit und Zusammenarbeit in urbanen

Räumen zu diskutieren.

Die Veranstaltung fand unter dem Motto?Building a China-ASEAN Community of

Friendship: Urban Openness and Cooperation" (Aufbau einer Gemeinschaft der

Freundschaft zwischen China und den ASEAN-Staaten: Offenheit und Zusammenarbeit

in urbanen Räumen) statt und wurde vom Information Office of the People's

Government of Guangxi Zhuang Autonomous Region (Informationsbüro der

Volksregierung der Autonomen Region Guangxi Zhuang) ausgerichtet. Dieser

internationale?Global Mayors Dialogue -- Nanning" (Dialog der Bürgermeister -

Nanning) zog Teilnehmer aus ASEAN-Staaten wie Kambodscha, Indonesien, Laos,

Malaysia, Myanmar, Thailand und Vietnam an.

Während der Veranstaltung diskutierten und tauschten sich die Teilnehmer über

Themen wie offene Städte, wirtschaftliche Zusammenarbeit, kulturelle Interaktion

und Integration sowie Erfahrungen im Bereich der städtischen Verwaltung aus.

?Die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit zwischen China und den

ASEAN-Staaten wird immer enger, wobei das bilaterale Handelsvolumen von über

600 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf fast 1 Billion US-Dollar im Jahr 2024

angestiegen ist", so Nong Shengwen, Parteichef von Nanning.

?Beide Seiten sind tief miteinander verflochten, was ihre Industrien, Liefer-

und Wertschöpfungsketten betrifft", fügte Nong hinzu.

?Wir wissen, dass Freundschaft der wertvollste Aspekt von Frieden und Sicherheit

in einer Gemeinschaft ist, die sich für Stabilität, Wohlstand und nachhaltige

Entwicklung einsetzt, indem sie Offenheit und Zusammenarbeit zwischen

verschiedenen Städten fördert", erklärte Atsaphangthong Siphandone, Gouverneur

von Vientiane, der Hauptstadt von Laos, im Rahmen der Veranstaltung.

Quelle: Information Office of the People's Government of Guangxi Zhuang

Autonomous Region

°