GNW-News: Bull und Foxconn treiben europäische KI-Infrastruktur mit der in Europa gefertigten NVIDIA-Vera-Rubin-NVL72-Plattform voran
^Paris, Frankreich - 17 Juni 2026 - Im Rahmen ihrer kürzlich vorgestellten
Zusammenarbeit geben Bull (https://www.bull.com/), ein führender Anbieter für
High-Performance-Computing und Künstliche Intelligenz, sowie die Hon Hai
Technology Group (Foxconn), der weltweit größte Elektronikhersteller und
führende Anbieter von Technologielösungen, heute einen ersten strategischen
Meilenstein mit der Produktion zentraler Komponenten in Europa für die NVIDIA
Vera Rubin NVL72-Plattform (https://www.nvidia.com/en-us/data-
center/technologies/rubin/) bekannt, die unter der Marke Bull vermarktet werden.
Die Ankündigung baut direkt auf der am 1. Juni 2026 vorgestellten Partnerschaft
auf. Diese verbindet Bulls Expertise in der Entwicklung und Implementierung von
KI-Systemen mit Foxconns industrieller Fertigungskompetenz und globalen
Lieferkettenkapazitäten, um KI-Infrastrukturen für KI-Fabriken und KI-Cloud-
Anbieter in Europa zu produzieren.
Mit der NVIDIA-Vera-Rubin-NVL72-Plattform tritt die Partnerschaft nun in die
konkrete Umsetzungsphase ein. Die industrielle Vision wird durch die Fertigung
hochentwickelter KI-Systeme in Europa Realität und schafft zugleich die
Grundlage für die Unterstützung weiterer Technologiearchitekturen in der
Zukunft.
Die Systeme werden zunächst in den Produktionsstätten von Foxconn in der
Tschechischen Republik gefertigt und getestet. Anschließend erfolgen Montage,
Integration und vollständige Validierung im Bull-Werk im französischen Angers.
Die KI-Server und Rechenzentrumslösungen sind für besonders anspruchsvolle KI-
Workloads im Zeitalter agentischer KI ausgelegt. Sie adressieren den Bedarf von
Neo-Cloud-Anbietern, Cloud-Service-Providern und der neuen Generation von KI-
Fabriken - in Europa und anderen Märkten.
Die Fähigkeit, KI-Infrastrukturen ganzheitlich zu verwalten und zu betreiben,
gewinnt neben der Hardware zunehmend an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund stellt
Bull die KI-Softwareebene bereit und integriert KI-Anwendungsfälle sowie Data-
Science-Kompetenzen. Dadurch erhalten Kunden mehr Kontrolle darüber, wie Systeme
implementiert, abgesichert und optimiert werden. Das?Made in Europe"-Modell
wird somit von der Fertigung auf den operativen Betrieb ausgeweitet.
Diese Entwicklungen unterstreichen gemeinsam die Ambition der Partnerschaft
zwischen Bull und Foxconn: den Aufbau einer widerstandsfähigeren und
effizienteren KI-Lieferkette in Europa mit wettbewerbsfähigen
Markteinführungszeiten sowie die Schaffung skalierbarer
Hochleistungsinfrastrukturen für die anspruchsvollsten KI-Workloads der Region.
Emmanuel Le Roux, CEO von Bull:?Die Partnerschaft zwischen Bull und Foxconn
markierte einen Wendepunkt beim Aufbau europäischer Fertigungskapazitäten für
KI-Infrastrukturen. Sie vereint Systemdesign, Industrialisierung und
Lieferkettenkompetenz über Frankreich und die Tschechische Republik hinweg.
Diese Initiative, die in Europa entwickelt und gefertigt wird, um Bulls globale
KI-Ambitionen zu unterstützen, macht nun mit der Einführung von NVIDIA Vera
Rubin NVL72 einen weiteren entscheidenden Schritt nach vorn. Unsere Vision wird
damit in konkrete Lösungen für die nächste Generation von KI-Anwendungen
umgesetzt."
James Wu, Vice President von Foxconn:?Foxconn ist stolz darauf, gemeinsam mit
Bull und NVIDIA die Grundlage für KI-Fabriken, souveräne KI und
Rechenzentrumsinfrastrukturen der nächsten Generation in Europa zu schaffen.
Durch die Kombination von Bulls Führungsrolle im europäischen Supercomputing,
NVIDIAs Hochleistungs-Computing-Plattform und Foxconns globalen Fertigungs- und
Implementierungskapazitäten schaffen wir ein Ökosystem, das Europas KI-
Ambitionen beschleunigen und seine langfristige technologische
Wettbewerbsfähigkeit stärken kann."
Serge Palaric, Vice President Alliances, Global CSP & ISV EMEA, NVIDIA:?Die
Zusammenarbeit zwischen Bull und Foxconn auf Basis von NVIDIA Vera Rubin NVL72
ist genau die Art von tiefgreifendem industriellen Engagement, die das nächste
Kapitel der KI in Europa prägen wird. Durch die Verankerung der
Hochleistungsfertigung für KI-Systeme in Frankreich und der Tschechischen
Republik erhalten europäische Unternehmen, KI-Fabriken und Cloud-Anbieter Zugang
zur weltweit modernsten Rechenleistung - zu ihren Bedingungen, in großem Maßstab
und aus Europa heraus. NVIDIA ist stolz darauf, diese Ambition zu unterstützen."
Arnaud Bertrand, CTO von Outscale:?Dies ist ein entscheidender Schritt nach
vorn für Europas digitale und industrielle Souveränität. Gemeinsam bringen Bull
und Foxconn NVIDIA Vera Rubin NVL72 in Europa zum Einsatz - wobei zentrale
Fähigkeiten in Frankreich verankert sind - und setzen damit einen neuen Maßstab
für eine resiliente, durchgängige europäische KI-Wertschöpfungskette, die bereit
ist, die nächste Generation von Cloud- und KI-Services zu unterstützen."
Damien Lucas, CEO von Scaleway:?Bei Scaleway haben wir zwei zentrale Ziele: die
Immunität gegenüber nicht-europäischen extraterritorialen Gesetzen
sicherzustellen und technologische Abhängigkeiten zu reduzieren. Dank dieser
Partnerschaft bringt Bull eine stärker europäisch geprägte Alternative für KI-
Server der neuesten Generation auf den Markt."
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Über Bull
Unter Nutzung von nahezu einem Jahrhundert an Innovationskraft ist Bull ein
weltweit führender Anbieter für High Performance Computing, Künstliche
Intelligenz und Quantentechnologien mit einem Umsatz von rund 720?Mio.?EUR sowie
3.000 Mitarbeitenden in 32 Ländern. Mit einem offenen, durchgängigen und
vertrauenswürdigen Ansatz entwickelt, implementiert und betreibt Bull Hardware,
Software und strategische Services, die Unternehmenswerte erschließen,
wissenschaftliche Forschung beschleunigen und gesellschaftlichen Fortschritt
ermöglichen. Getrieben von erstklassiger F&E, gestützt durch 1.600 Patente,
exzellente Fertigung und Data-Science-Expertise, befähigt Bull Staaten und
Industrien, ihre KI- und Datenressourcen souverän zu kontrollieren und
Fortschritt zum Wohle des Planeten zu gestalten.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer website (https://bull.com) sowie
auf Instagram (https://www.instagram.com/bullaidestiny/), LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/bull/), X (https://x.com/BullAIDestiny), und
Youtube (https://www.youtube.com/@BullAIDestiny).
Über Foxconn
Die Hon Hai Technology Group (Foxconn) (TWSE:2317) ist der weltweit größte
Elektronikhersteller und ein führender Anbieter von Technologielösungen. Das
Unternehmen belegt Platz 28 der Fortune Global 500. Im Jahr 2025 erzielte der
Konzern einen Umsatz von 8,1 Billionen TWD (ca. 260 Milliarden USD). Der
Marktanteil der Gruppe im Bereich Electronics Manufacturing Services (EMS) liegt
bei über 40?% und umfasst vier zentrale Produktbereiche: intelligente
Unterhaltungselektronik, Cloud- und Netzwerklösungen, Computing sowie
Komponenten und weitere Produkte. Mit mehr als 240 Standorten in 24 Ländern
zählt Foxconn zu den weltweit größten Arbeitgebern, mit rund 900.000
Mitarbeitenden in Spitzenzeiten der Produktion. Das Unternehmen verpflichtet
sich zu nachhaltigen Fertigungsprozessen und versteht sich als Best-Practice-
Modell für globale Industrieunternehmen. Die strategische Ausrichtung des
Konzerns folgt der sogenannten 3+3+3-Strategie: Investitionen erfolgen in die
Industrien Elektromobilität, digitale Gesundheit und Robotik; in Technologien
wie Künstliche Intelligenz, Halbleiter und Kommunikation der nächsten
Generation; sowie in intelligente Plattformen für Smart Manufacturing, Smart EV
und Smart City. Foxconn hat sich zum Ziel gesetzt, sich zu einem umfassenden,
weltweit führenden Unternehmen zu entwickeln, wobei Künstliche Intelligenz die
zentrale treibende Kraft bildet. Mehr Informationen unter: www.foxconn.com/en-us
(http://www.foxconn.com/en-us)
Pressekontakt
Bull - Constance Arnoux - constance.arnoux@bull.com
(mailto:constance.arnoux@bull.com)
Foxconn - Jimmy Huang - media@foxconn.com (mailto:media@foxconn.com)
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