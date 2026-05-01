GNW-News: Bull unterstützt Airbus mit neuer Supercomputing-Infrastruktur bei der Gestaltung der Luft- und Raumfahrt von morgen
^Paris und Hamburg - 19 Mai 2026 - Bull (https://www.bull.com/), ein führender
Anbieter im Bereich Advanced Computing und KI, gibt heute die Lieferung und
Einweihung einer neuen Supercomputing-Infrastruktur für Airbus, Europas größtes
Luft- und Raumfahrtunternehmen, bekannt. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen eines
mehrjährigen Supercomputing-Vertrags. Dieser wichtige Meilenstein folgt auf die
Inbetriebnahme zweier neuer Supercomputer sowie der jeweiligen modularen
Rechenzentren, die 2025 in Toulouse, Frankreich, und zuletzt 2026 in Hamburg,
Deutschland, geliefert wurden.
Die steigenden Anforderungen an die HPC-Infrastruktur von Airbus, getrieben
durch die dynamischen Entwicklungen der Luft- und Raumfahrt Branche, machten
eine leistungsfähigere und flexiblere Lösung erforderlich. Mit der Lieferung
dieser HPC-Infrastruktur trägt Bull dazu bei, die Simulationskapazität von
Airbus zu verdreifachen. Dadurch können Ingenieurinnen und Ingenieure bestehende
Produkte weiter verbessern und zugleich die nächste Generation von Luft- und
Raumfahrtlösungen entwickeln - bei weiterhin höchsten Sicherheitsstandards.
Airbus nutzt die neue HPC-Umgebung für kritische Aufgaben wie
Strömungssimulation, Akustikberechnungen für Cockpit, Rumpf und Kabine sowie
strukturelle Belastungsanalysen.
Als strategischer HPC-Partner von Airbus hat Bull seine Supercomputing-
Infrastruktur schrittweise an mehreren Standorten bereitgestellt. Das erste
System wurde 2025 in Toulouse geliefert und in Betrieb genommen - nur 14 Monate
nach Vertragsunterzeichnung. Mit der Lieferung des Supercomputers in Hamburg im
Jahr 2026 ist dieses bedeutende Implementierungs-Programm nun abgeschlossen und
der Weg für die Einweihung einer vollständig betriebsbereiten,
standortübergreifenden Supercomputing-Infrastruktur geebnet.
Im Rahmen dieses mehrjährigen High-Performance-Computing-Vertrags liefert Bull
eine schlüsselfertige Gesamtlösung, die Rechensysteme, Speicher und
Rechenzentren in einem HPC-as-a-Service-Modell umfasst. Auf Basis eines
besonderen Designansatzes vereinen diese modularen Rechenzentren mehrere
vorgefertigte und austauschbare Module, in denen das HPC-System bereits im Bull-
Werk in Angers, Frankreich, vorintegriert wurde. Anschließend wurden die Module
vor Ort montiert und bilden ein vollständiges, schlüsselfertiges Rechenzentrum.
Die Energieeffizienz des Systems wird durch Bulls Direct-Liquid-Cooling-
Technologien maximiert, die es Airbus ermöglichen, den Stromverbrauch zu
optimieren. Dank dieser patentierten Lösung wird die vom System erzeugte Wärme
wiederverwendet, um benachbarte Gebäude zu versorgen.
Darüber hinaus haben Bulls in Deutschland ansässige Expertinnen und Experten für
industrielles HPC spezialisiertes Know-how in die Entwicklung innovativer
Simulationsumgebungen eingebracht, einschließlich Unterstützung bei der
Anwendungsoptimierung. Damit unterstreicht Bull seine führende Rolle bei der
Bereitstellung fortschrittlicher HPC-Lösungen.
Martin Matzke, Head of Central Europe and Northern Europe bei Bull, erklärt:
?Diese langfristige strategische und technologische Zusammenarbeit unterstreicht
die zentrale Rolle von HPC, wenn es darum geht, Innovationen und wegweisende
Programme in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Fertigungsindustrie
voranzutreiben."
Bruno Lecointe, Head of HPC, AI and Quantum Computing bei Bull, betont:?Unsere
Zusammenarbeit mit Airbus zur Bereitstellung einer schlüsselfertigen HPC-Lösung
ist ein wichtiger Meilenstein für Bull und unser High-Performance-Computing-
Geschäft. Von einem weltweit renommierten Industrieunternehmen als strategischer
HPC-Partner anerkannt zu werden, ist eine große Auszeichnung für unsere Teams."
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Über Bull
Mit fast einem Jahrhundert an Innovationen ist Bull ein weltweit führendes
Unternehmen in den Bereichen High-Performance-Computing, Künstliche Intelligenz
und Quantentechnologien. Das Unternehmen erzielt einen Umsatz von rund 720
Millionen Euro und beschäftigt 3.000 Mitarbeitende in 32 Ländern. Auf Basis
eines offenen, ganzheitlichen und vertrauenswürdigen Ansatzes entwickelt,
implementiert und betreibt Bull Hardware, Software und strategische
Dienstleistungen, die Unternehmenswerte erschließen, wissenschaftliche Forschung
beschleunigen und gesellschaftlichen Fortschritt fördern. Angetrieben durch
erstklassige Forschung und Entwicklung, gestützt auf 1.600 Patente, exzellente
Fertigung und umfassende Datenkompetenz ermöglicht Bull es Staaten und
Industrien, die volle Kontrolle über ihre KI- und Datenstrategien zu behalten
und Fortschritt zum Nutzen des Planeten zu gestalten.
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Pressekontakt
Rafael Rahn - rafael.rahn@ruess-group.com (mailto:rafael.rahn@ruess-group.com)
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