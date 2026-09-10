GNW-News: Bullhorn als Salesforce 'Partner of the Year' 2027 ausgezeichnet
^FRANKFURT, Germany, Sept. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bullhorn
(https://www.bullhorn.com/de/), der globale Marktführer für Recruitment-
Software, wurde mit dem 2027 Salesforce "Partner of the Year
(https://www.salesforce.com/blog/announcing-the-2027-salesforce-partner-of-the-
year-award-winners/)" in der Kategorie Global ISV Partners ausgezeichnet. Diese
Anerkennung würdigt Bullhorns anhaltenden Fokus auf den Kundennutzen,
technologische Innovation und nachweisbaren Geschäftserfolg für
Personaldienstleister und -vermittler weltweit.
Als führender Recruitment-ISV (Independent Software Vendor) im Salesforce-
Ökosystem hilft Bullhorn Personalvermittlungen, mehr zu automatisieren,
schneller voranzukommen und global zu skalieren. Knapp 150.000 Salesforce-Nutzer
setzen auf die Bullhorn Recruitment Cloud
(https://www.bullhorn.com/de/produkte/bullhorn-recruitment-cloud/), eine
speziell für die Personaldienstleistungsbranche entwickelte Technologie, um ihr
Geschäft auszubauen und zu skalieren, darunter vier der fünf größten globalen
Personaldienstleister.
Auf dieser Basis investiert Bullhorn weiterhin in die Erweiterung seiner KI-
Funktionen für die Personalvermittlungsbranche. Dazu gehören auch Bullhorn
Amplify Digital Workers (https://www.bullhorn.com/de/produkte/amplify/digital-
workers/), eine umfassende Suite an AI Agents für Personaldienstleister auf der
Salesforce-Plattform.
Der Kundennutzen ist bereits messbar. Mit Bullhorn Recruitment Cloud sparte
Eliassen Group, ein Unternehmen für strategische Personalberatung, mehr als
2.200 Arbeitsstunden (https://appexchange.salesforce.com/learn/eliassen-
bullhorn-works-with-agentforce). Durch die Reduzierung manueller Aufgaben und
die Optimierung von Recruiting-Prozessen konnte Eliassen sein Team stärker auf
Kandidaten und Kunden konzentrieren und gleichzeitig die KI-Akzeptanz erhöhen.
?Wir haben mehr als 26 Jahre daran gearbeitet, Technologie speziell für die
besonderen Anforderungen von Personaldienstleistern zu entwickeln, und sind seit
fast einem Jahrzehnt ISV-Partner von Salesforce", sagte Ryan Murphy, Chief
Corporate Development Officer bei Bullhorn.?Dieses tiefe Fachwissen über die
Staffing-Branche prägt, wie wir in KI investieren - mit dem Fokus, unsere Kunden
dabei zu unterstützen, die Produktivität zu steigern, effizienter zu arbeiten
und Kapazitäten für Wachstum zu schaffen. Diese Auszeichnung von Salesforce
spiegelt sowohl die Stärke unserer Partnerschaft als auch den Nutzen wider, den
wir für unsere Kunden erzielen."
Andrew Kisslo, Senior Vice President of Global Partner Strategy and Programs bei
Salesforce, ergänzte:?Partner sind das Herzstück von allem, was wir bei
Salesforce tun. Das Innovationstempo war noch nie so schnell, und globale
Unternehmen nutzen unser Ökosystem, um Technologie in echten, messbaren Erfolg
umzuwandeln und eine Transformation voranzutreiben, die kein Unternehmen allein
bewältigen kann."
Die 2027 Salesforce "Partner of the Year" Awards würdigen Partner für
Kundennutzen, technologische Innovation und Delivery Excellence. Die
Auszeichnung spiegelt die globale Reichweite und Innovationskraft hinter
Bullhorns kontinuierlichen Investitionen in Technologie für die
Personaldienstleistungsbranche wider sowie Bullhorns Anspruch, gemeinsam mit den
Kunden die Zukunft der Branche zu gestalten.
Klicken Sie hier (https://www.salesforce.com/blog/announcing-the-2027-
salesforce-partner-of-the-year-award-winners/), um die vollständige Liste der
2027 Salesforce "Partner of the Year" Award-Gewinner zu sehen.
Über Bullhorn
Seit über 26 Jahren entwickelt Bullhorn branchenführende Cloud-Software für die
Staffing-Branche. Durch die Zusammenarbeit mit mehr als 10.000 Kunden weltweit
hat Bullhorn umfassendes Wissen über Best Practices im Recruiting und
tiefgehende Branchenexpertise aufgebaut, um Personalberatungen,
Personalvermittlungen und Personaldienstleistern beim Skalieren ihres Geschäfts
zu helfen. Das gründergeführte, in Boston ansässige Unternehmen beschäftigt
1.400 Menschen in 14 Ländern und legt großen Wert auf eine herausragende
Kundenerfahrung, die im Mittelpunkt der Mission von Bullhorn steht. Weitere
Informationen finden Sie unter Bullhorn
(https://www.bullhorn.com/?utm_source=chatgpt.com) oder folgen Sie Bullhorn auf
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