GNW-News: Bullhorn als Salesforce 'Partner of the Year' 2027 ausgezeichnet

10.09.26 10:04 Uhr

^FRANKFURT, Germany, Sept. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bullhorn

(https://www.bullhorn.com/de/), der globale Marktführer für Recruitment-

Werbung

Software, wurde mit dem 2027 Salesforce "Partner of the Year

(https://www.salesforce.com/blog/announcing-the-2027-salesforce-partner-of-the-

year-award-winners/)" in der Kategorie Global ISV Partners ausgezeichnet. Diese

Anerkennung würdigt Bullhorns anhaltenden Fokus auf den Kundennutzen,

technologische Innovation und nachweisbaren Geschäftserfolg für

Personaldienstleister und -vermittler weltweit.

Werbung

Als führender Recruitment-ISV (Independent Software Vendor) im Salesforce-

Ökosystem hilft Bullhorn Personalvermittlungen, mehr zu automatisieren,

schneller voranzukommen und global zu skalieren. Knapp 150.000 Salesforce-Nutzer

setzen auf die Bullhorn Recruitment Cloud

(https://www.bullhorn.com/de/produkte/bullhorn-recruitment-cloud/), eine

speziell für die Personaldienstleistungsbranche entwickelte Technologie, um ihr

Werbung

Geschäft auszubauen und zu skalieren, darunter vier der fünf größten globalen

Personaldienstleister.

Auf dieser Basis investiert Bullhorn weiterhin in die Erweiterung seiner KI-

Funktionen für die Personalvermittlungsbranche. Dazu gehören auch Bullhorn

Amplify Digital Workers (https://www.bullhorn.com/de/produkte/amplify/digital-

workers/), eine umfassende Suite an AI Agents für Personaldienstleister auf der

Salesforce-Plattform.

Der Kundennutzen ist bereits messbar. Mit Bullhorn Recruitment Cloud sparte

Eliassen Group, ein Unternehmen für strategische Personalberatung, mehr als

2.200 Arbeitsstunden (https://appexchange.salesforce.com/learn/eliassen-

bullhorn-works-with-agentforce). Durch die Reduzierung manueller Aufgaben und

die Optimierung von Recruiting-Prozessen konnte Eliassen sein Team stärker auf

Kandidaten und Kunden konzentrieren und gleichzeitig die KI-Akzeptanz erhöhen.

?Wir haben mehr als 26 Jahre daran gearbeitet, Technologie speziell für die

besonderen Anforderungen von Personaldienstleistern zu entwickeln, und sind seit

fast einem Jahrzehnt ISV-Partner von Salesforce", sagte Ryan Murphy, Chief

Corporate Development Officer bei Bullhorn.?Dieses tiefe Fachwissen über die

Staffing-Branche prägt, wie wir in KI investieren - mit dem Fokus, unsere Kunden

dabei zu unterstützen, die Produktivität zu steigern, effizienter zu arbeiten

und Kapazitäten für Wachstum zu schaffen. Diese Auszeichnung von Salesforce

spiegelt sowohl die Stärke unserer Partnerschaft als auch den Nutzen wider, den

wir für unsere Kunden erzielen."

Andrew Kisslo, Senior Vice President of Global Partner Strategy and Programs bei

Salesforce, ergänzte:?Partner sind das Herzstück von allem, was wir bei

Salesforce tun. Das Innovationstempo war noch nie so schnell, und globale

Unternehmen nutzen unser Ökosystem, um Technologie in echten, messbaren Erfolg

umzuwandeln und eine Transformation voranzutreiben, die kein Unternehmen allein

bewältigen kann."

Die 2027 Salesforce "Partner of the Year" Awards würdigen Partner für

Kundennutzen, technologische Innovation und Delivery Excellence. Die

Auszeichnung spiegelt die globale Reichweite und Innovationskraft hinter

Bullhorns kontinuierlichen Investitionen in Technologie für die

Personaldienstleistungsbranche wider sowie Bullhorns Anspruch, gemeinsam mit den

Kunden die Zukunft der Branche zu gestalten.

Klicken Sie hier (https://www.salesforce.com/blog/announcing-the-2027-

salesforce-partner-of-the-year-award-winners/), um die vollständige Liste der

2027 Salesforce "Partner of the Year" Award-Gewinner zu sehen.

Über Bullhorn

Seit über 26 Jahren entwickelt Bullhorn branchenführende Cloud-Software für die

Staffing-Branche. Durch die Zusammenarbeit mit mehr als 10.000 Kunden weltweit

hat Bullhorn umfassendes Wissen über Best Practices im Recruiting und

tiefgehende Branchenexpertise aufgebaut, um Personalberatungen,

Personalvermittlungen und Personaldienstleistern beim Skalieren ihres Geschäfts

zu helfen. Das gründergeführte, in Boston ansässige Unternehmen beschäftigt

1.400 Menschen in 14 Ländern und legt großen Wert auf eine herausragende

Kundenerfahrung, die im Mittelpunkt der Mission von Bullhorn steht. Weitere

Informationen finden Sie unter Bullhorn

(https://www.bullhorn.com/?utm_source=chatgpt.com) oder folgen Sie Bullhorn auf

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bullhorn) oder X

(https://x.com/Bullhorn).

Medienkontakt:

Heather Youkhana Director, Global Public Relations and Content

Bullhorn

media@bullhorn.comÂ°