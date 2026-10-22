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GNW-News: Burckhardt Compression erhält Aufträge für Wasserstoffanwendungen in der Halbleiterindustrie

Werte in diesem Artikel
Aktien
Burckhardt Compression AG
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Charts | News | Analysen

^Winterthur, Switzerland / Shenyang, China, 22. October 2026 - Shenyang Yuanda

Compressor Co., Ltd. (SYCC), eine Tochtergesellschaft von Burckhardt

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Compression, hat mehrere Aufträge für Membrankompressoreinheiten für

Wasserstoffanwendungen in der Halbleiterindustrie erhalten. Die Projekte werden

über einen führenden globalen Industriegasanbieter Halbleiterproduktionsanlagen

in Taiwan und Korea beliefern.

Die Kompressoreinheiten erhöhen den Wasserstoffdruck nach einem Reinigungssystem

und ermöglichen so die zuverlässige Bereitstellung von ultrahochreinem

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Wasserstoff, der für moderne Halbleiterfertigungsprozesse erforderlich ist.

Wasserstoff spielt eine entscheidende Rolle in der Halbleiterproduktion. Er

kommt bei wichtigen Fertigungsschritten wie epitaktischem Wachstum, Tempern,

Beschichtung und modernen Lithografieverfahren zum Einsatz und trägt dazu bei,

die für heutige Halbleiter erforderlichen extrem hohen Anforderungen an Reinheit

und Präzision zu erfüllen.

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Angetrieben durch anhaltende Investitionen in künstliche Intelligenz,

Rechenzentren, moderne Elektronik und digitale Infrastruktur bauen

Halbleiterhersteller weltweit ihre Produktionskapazitäten aus. Dieses Wachstum

erhöht die Nachfrage nach ultrahochreinen Prozessgasen und den damit verbundenen

Kompressionstechnologien, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette der

Halbleiterindustrie benötigt werden.

Auf Basis der bewährten Kolben- und gasdichten Membrankompressortechnologien von

Burckhardt Compression bietet SYCC robuste Lösungen für die

Wasserstoffverdichtung, die auf die hohen Anforderungen von

Halbleiterproduktionsanlagen an Reinheit, Sicherheit und Zuverlässigkeit

ausgelegt sind.

Diese Aufträge stärken die Position von Burckhardt Compression in der

Wasserstoffverdichtung weiter und ermöglichen dem Unternehmen auf Basis seines

bestehenden Technologieportfolios den Einstieg in einen neuen Markt.

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Aktuelle Burckhardt Compression Aktie News

DatumMeistgelesen
dpa-afxGNW-News: Burckhardt Compression erhält Aufträge für Wasserstoffanwendungen in der Halbleiterindustrie
finanzen.netSPI-Papier Burckhardt Compression-Aktie: So viel Verlust hätte ein Burckhardt Compression-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.netSPI-Papier Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burckhardt Compression von vor 10 Jahren eingefahren
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finanzen.netSPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burckhardt Compression von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.netSPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel Verlust hätte ein Burckhardt Compression-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
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Burckhardt Compression Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

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Datum Rating Analyst
18.01.13 Burckhardt Compression halten Vontobel Research
08.11.12 Burckhardt Compression underperform Cheuvreux SA
07.11.12 Burckhardt Compression hold Vontobel Research
06.11.12 Burckhardt Compression hold Vontobel Research
02.11.12 Burckhardt Compression hold Vontobel Research

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