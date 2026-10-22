GNW-News: Burckhardt Compression erhält Aufträge für Wasserstoffanwendungen in der Halbleiterindustrie
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^Winterthur, Switzerland / Shenyang, China, 22. October 2026 - Shenyang Yuanda
Compressor Co., Ltd. (SYCC), eine Tochtergesellschaft von Burckhardt
Compression, hat mehrere Aufträge für Membrankompressoreinheiten für
Wasserstoffanwendungen in der Halbleiterindustrie erhalten. Die Projekte werden
über einen führenden globalen Industriegasanbieter Halbleiterproduktionsanlagen
in Taiwan und Korea beliefern.
Die Kompressoreinheiten erhöhen den Wasserstoffdruck nach einem Reinigungssystem
und ermöglichen so die zuverlässige Bereitstellung von ultrahochreinem
Wasserstoff, der für moderne Halbleiterfertigungsprozesse erforderlich ist.
Wasserstoff spielt eine entscheidende Rolle in der Halbleiterproduktion. Er
kommt bei wichtigen Fertigungsschritten wie epitaktischem Wachstum, Tempern,
Beschichtung und modernen Lithografieverfahren zum Einsatz und trägt dazu bei,
die für heutige Halbleiter erforderlichen extrem hohen Anforderungen an Reinheit
und Präzision zu erfüllen.
Angetrieben durch anhaltende Investitionen in künstliche Intelligenz,
Rechenzentren, moderne Elektronik und digitale Infrastruktur bauen
Halbleiterhersteller weltweit ihre Produktionskapazitäten aus. Dieses Wachstum
erhöht die Nachfrage nach ultrahochreinen Prozessgasen und den damit verbundenen
Kompressionstechnologien, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette der
Halbleiterindustrie benötigt werden.
Auf Basis der bewährten Kolben- und gasdichten Membrankompressortechnologien von
Burckhardt Compression bietet SYCC robuste Lösungen für die
Wasserstoffverdichtung, die auf die hohen Anforderungen von
Halbleiterproduktionsanlagen an Reinheit, Sicherheit und Zuverlässigkeit
ausgelegt sind.
Diese Aufträge stärken die Position von Burckhardt Compression in der
Wasserstoffverdichtung weiter und ermöglichen dem Unternehmen auf Basis seines
bestehenden Technologieportfolios den Einstieg in einen neuen Markt.
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