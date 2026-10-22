GNW-News: Burckhardt Compression erhält Aufträge für Wasserstoffanwendungen in der Halbleiterindustrie

22.10.26 08:33 Uhr

bestehenden Technologieportfolios den Einstieg in einen neuen Markt.

Wasserstoffverdichtung weiter und ermöglichen dem Unternehmen auf Basis seines

Diese Aufträge stärken die Position von Burckhardt Compression in der

Wasserstoffverdichtung, die auf die hohen Anforderungen von

Auf Basis der bewährten Kolben- und gasdichten Membrankompressortechnologien von

erhöht die Nachfrage nach ultrahochreinen Prozessgasen und den damit verbundenen

die für heutige Halbleiter erforderlichen extrem hohen Anforderungen an Reinheit

Beschichtung und modernen Lithografieverfahren zum Einsatz und trägt dazu bei,

Wasserstoff spielt eine entscheidende Rolle in der Halbleiterproduktion. Er

und ermöglichen so die zuverlässige Bereitstellung von ultrahochreinem

Die Kompressoreinheiten erhöhen den Wasserstoffdruck nach einem Reinigungssystem

Wasserstoffanwendungen in der Halbleiterindustrie erhalten. Die Projekte werden

Compression, hat mehrere Aufträge für Membrankompressoreinheiten für

Ausgewählte Hebelprodukte auf Burckhardt Compression

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Burckhardt Compression

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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