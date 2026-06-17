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GNW-News: Burckhardt Compression sichert sich Meilensteinauftrag für ersten LCO?-Carrier im industriellen Massstab zur Unterstützung des Northern Lights CCS-...

18.06.26 10:00 Uhr
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^Winterthur, Schweiz, 18. Juni 2026 - Burckhardt Compression, ein weltweit

führender Anbieter von Kolbenkompressortechnologie, hat einen Meilensteinauftrag

zur Lieferung von Kompressorlösungen für den ersten LNG-vergleichbaren Carrier

für verflüssigtes Kohlendioxid (LCO?) im industriellen Massstab erhalten, der im

Rahmen des Northern Lights Carbon Capture and Storage (CCS)-Projekts eingesetzt

wird. Der Auftrag stellt einen wichtigen Schritt dar, um die

Kohlenstoffabscheidung und -speicherung von Pilotanwendungen in den

industriellen Einsatz zu überführen.

LCO?-Transport als zentraler Enabler für die Skalierung von CCS

Speziell entwickelte LCO?-Carrier spielen eine entscheidende Rolle, um CCS im

industriellen Massstab wirtschaftlich umsetzbar zu machen. Durch den Transport

von CO? in verflüssigter Form ermöglichen sie den sicheren, effizienten und

flexiblen Transport grosser Mengen abgeschiedener Emissionen zwischen

Industrieanlagen und dauerhaften Speicherstätten - auch über nationale Grenzen

hinweg, wo eine feste Pipeline-Infrastruktur häufig nicht realisierbar ist.

Diese Flexibilität gewinnt zunehmend an Bedeutung, da europäische Industrien

praktikable Wege zur Dekarbonisierung suchen.

Das Schiff steht für eine neue industrielle Grössenordnung sowie ein höheres

Mass an Standardisierung in diesem aufstrebenden Segment und unterstützt den

Ausbau der CCS-Infrastruktur sowie die Anbindung mehrerer Emittenten an zentrale

Speicher-Hubs.

Bewährte Kompressortechnologie

Die K?Laby-Kompressoren von Burckhardt Compression genießen bei Schiffseignern

großes Vertrauen - aufgrund ihrer hohen betrieblichen Flexibilität, überlegenen

Energieeffizienz sowie ihres robusten und langlebigen Designs. Damit eignen sie

sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen in der Schifffahrt und für

aufkommende CO?-Transportlösungen.

Aufbauend auf jahrzehntelanger Erfahrung in Anwendungen für verflüssigte Gase

passt Burckhardt Compression seine bewährte Kompressortechnologie kontinuierlich

an, um neue kohlenstoffarme Wertschöpfungsketten zu unterstützen.

?CO?-Transport im industriellen Massstab entwickelt sich zu einem Eckpfeiler

für wirtschaftlich tragfähige Carbon-Capture-and-Storage-Lösungen", sagt

Andreas Brautsch, President Systems Division bei Burckhardt Compression.

?Dieser Auftrag zeigt, wie bewährte Kompressortechnologie dazu beitragen

kann, Klimaziele in zuverlässig betreibbare Infrastruktur zu übersetzen."

Unterstützung für Northern Lights

Northern Lights ist das weltweit erste in Betrieb befindliche

grenzüberschreitende Projekt für CO?-Transport und -Speicherung und bietet CO?-

Transport und dauerhafte Offshore-Speicherung als Dienstleistung an.

Abgeschiedenes CO? wird zu einem Onshore-Terminal in Øygarden, Norwegen,

verschifft und dort sicher unter dem Meeresboden der Nordsee gespeichert. Nach

der Inbetriebnahme im Jahr 2025 erweitert das Projekt derzeit seine Transport-

und Speicherkapazitäten als Reaktion auf die steigende Nachfrage der

europäischen Industrie.

Mit dem Beitrag zur ersten Generation von LCO?-Carriern im industriellen Maßstab

für Northern Lights unterstreicht Burckhardt Compression sein Engagement für die

Energietransition und unterstützt Kunden bei der Entwicklung skalierbarer,

langfristiger Dekarbonisierungslösungen.

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