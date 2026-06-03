GNW-News: Burckhardt Compression stärkt seine führende Position und erzielt hohe Profitabilität in einem anspruchsvollen Marktumfeld
Werte in diesem Artikel
^Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR vom 4. Juni 2026
* Erfolgreiche Abarbeitung des hohen Auftragsbestands und nachhaltige
Wertschöpfung
* Auftragseingang von CHF?784.3?Mio., -31.9?% gegenüber Vorjahr (-27.2?%
bereinigt um Währungsumrechnungseffekte) aufgrund von Marktturbulenzen
und stärkerem Schweizer Franken führt zu einem normalisierten
Auftragsbestand
* Umsatzerlös von CHF?1'057.1?Mio., -3.5?% gegenüber Vorjahr (+1.3?%
bereinigt um Währungsumrechnungseffekte)
* EBIT-Marge von 13.3?%, +0.4?Prozentpunkte
* Neuer Rekord beim Betriebsgewinn (EBIT) von CHF?141.0?Mio. sowie beim
Reingewinn von CHF?110.1?Mio.
* RONOA von 40.4?%, +7.8?Prozentpunkte gegenüber Vorjahr
* Starker operativer Cashflow von CHF?149.4?Mio.
* Starke Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 30.7?% und einer
Nettoliquidität von CHF?110.8?Mio.
* Vorgeschlagene Dividende von CHF 18.00, gleich wie im Vorjahr
* 32?% Reduktion der Treibhausgasemissionsintensität der Gruppe
(Scope?1?und?2)
* Laufende Umsetzung von Massnahmen zur Anpassung an ein tieferes Umsatzniveau
* Ambition zur Erreichung der Ziele des Mittelfristplans bleibt bestehen.
Zeitplan aufgrund anhaltender Marktturbulenzen angepasst; neuer Zeitrahmen
wird kommuniziert, sobald die Marktsichtbarkeit zunimmt
* Weitere Fortschritte bei den strategischen Zielen durch die Akquisition von
ACT (USA) zur Stärkung der lokalen Servicekompetenzen; Fornovo Gas (Italien)
zur Stärkung der Position im Biogasmarkt und zur Unterstützung des Wachstums
bei konfigurierten Kompressoren
Fabrice Billard, CEO von Burckhardt Compression, kommentiert:
"In einem herausfordernden globalen Umfeld konnten wir unsere Marktanteile in
unseren Kernsegmenten ausbauen, ein nahezu rekordhohes Umsatzniveau halten und
die Profitabilität weiter steigern. Während kurzfristige Disruptionen anhalten,
bleiben wir hinsichtlich der langfristigen Megatrends, insbesondere in Bezug auf
die Energiesicherheit, zuversichtlich."
Stabile Umsätze und steigende Profitabilität in einem anspruchsvollen
Marktumfeld
Der Auftragseingang der Gruppe erreichte CHF 784.3 Mio., ein Rückgang von 31.9 %
(bzw.
-27.2 % bereinigt um Währungsumrechnungseffekte). Nach fünf Jahren mit einem
Book-to-Bill-Verhältnis deutlich über 1 normalisierte sich damit der
Auftragsbestand. Der Umsatzerlös ging um 3.5 % zurück (+1.3 % bereinigt um
Währungsumrechnungseffekte) auf CHF 1'057.1 Mio. Die Bruttogewinnmarge erreichte
28.8 %, ein Anstieg um 0.8 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr, hauptsächlich
aufgrund eines vorteilhafteren Produktmixes in der Systems Division. Die
Ausgaben für Forschung & Entwicklung beliefen sich auf CHF 29.8 Mio. (2.8 % des
Umsatzes) und lagen damit auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Die
Vertriebs-, Marketing- und allgemeinen Verwaltungskosten beliefen sich auf 12.1
% des Umsatzes und lagen absolut leicht unter dem Vorjahr, was die anhaltende
Kostendisziplin und die Effektivität der SG&A-Ausgaben unterstreicht. Die
sonstigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen beliefen sich netto auf CHF
-5.8 Mio. und lagen damit auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr,
hauptsächlich aufgrund negativer Währungseffekte. Das konsolidierte
Betriebsergebnis (EBIT) verzeichnete einen leichten Anstieg von 0.2 % auf CHF
141.0 Mio. Die Systems Division erhöhte ihre EBIT-Marge um 1.6 Prozentpunkte und
erzielte erstmals eine zweistellige Profitabilität, während die Services
Division einen leichten Rückgang von 0.3 Prozentpunkten verzeichnete. Daraus
resultierte eine EBIT-Marge der Gruppe von 13.3 %, gegenüber 12.9 % im Vorjahr.
Wertschöpfung weiter gesteigert - Dividende von CHF 18.00 vorgeschlagen
Niedrigere Finanzaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr sowie eine tiefere
Steuerquote von 20.3 % führten zu einem Reingewinn von CHF 110.1 Mio., der den
Vorjahreswert um 4.3 % übertraf. Entsprechend stieg der den Aktionären von
Burckhardt Compression zurechenbare Gewinn pro Aktie von CHF 31.20 auf CHF
32.60. Die Wertschöpfung wurde weiter gesteigert, wobei die Rendite auf dem
operativen Nettobetriebsvermögen (RONOA) von 32.6 % auf 40.4 % anstieg,
getrieben durch CAPEX-Disziplin und ein starkes Management des
Nettoumlaufvermögens. Das Eigenkapital erhöhte sich um CHF 21.4 Mio. auf CHF
361.6 Mio., während die Eigenkapitalquote auf 30.7 % anstieg. Auf Grundlage
dieser Ergebnisse wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Dividende
von CHF 18.00 pro Aktie vorschlagen, auf der gleichen Höhe wie im Vorjahr. Dies
steht im Einklang mit der attraktiven Dividendenpolitik der Gruppe mit einer
Ausschüttungsquote von 50 % bis 70 %.
Markt für Neuanlagen durch globale geopolitische Entwicklungen und US-Zölle
beeinträchtigt
Im Geschäftsjahr 2025 war der globale Markt für Neuanlagen durch Disruptionen
und Verzögerungen bei Investitionsentscheidungen geprägt. Die Ankündigung von
US-Zöllen am 2. April 2025 veranlasste Kunden dazu, grosse Investitionsprojekte
aufzuschieben, da Unternehmen die potenziellen Auswirkungen der neuen
Handelsdynamik sorgfältig prüften. Trotz einer sichtbaren Erholung im zweiten
Quartal trat die erwartete Normalisierung in der zweiten Geschäftsjahreshälfte
nicht ein, und der Konflikt im Nahen Osten erhöhte die Marktunsicherheit im
letzten Monat des Geschäftsjahres zusätzlich. Die Auswirkungen dieser
Entwicklungen variierten je nach Marktsegment: Das Segment Petrochemie und
Chemie war am stärksten betroffen, insbesondere aufgrund der Unsicherheiten
bezüglich der Rohstoff- und Produktströme zwischen den USA und China.
Infolgedessen verschoben Kunden strategisch Entscheidungen über neue Anlagen für
Low-Density Polyethylene (LDPE) und Ethylen-Vinyl-Acetat (EVA) in China. Während
auch das Segment Gastransport und -lagerung betroffen war, entwickelte sich LNG
weiterhin positiv. Die Aufträge für Kompressoren für LPG-Tanker lagen im ersten
Halbjahr auf gutem Niveau, gingen jedoch im zweiten Halbjahr deutlich zurück.
Der Rückzug staatlicher Unterstützung in den USA sowie politische Unsicherheiten
in Europa belasteten das Segment Wasserstoffmobilität und Energie, während China
ein gutes Wachstumstempo beibehielt. Das Raffineriesegment zeigte positive
Dynamik, unterstützt durch das globale Bevölkerungswachstum und die steigende
Nachfrage nach nachhaltigen Flugkraftstoffen (SAF) infolge regulatorischer
Anforderungen. Insgesamt erzielte die Systems Division einen Auftragseingang von
CHF 476.1 Mio., was einem Rückgang von 42.3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht
(-38.2 % bereinigt um Währungsumrechnungseffekte).
Service-Markt in Lokalwährungen stabil, mit starken regionalen Unterschieden
Der globale Service-Markt wurde ebenfalls durch die Unsicherheiten infolge der
US-Zölle sowie im letzten Monat des Geschäftsjahres durch den Konflikt im Nahen
Osten beeinträchtigt. Viele Kunden verschoben die Beschaffung von Ersatzteilen
sowie die Umsetzung von Retrofit- und Upgrade-Projekten für Kompressoren.
Regionale Unterschiede spiegelten weiterhin die lokalen wirtschaftlichen
Bedingungen wider. Europa blieb aufgrund hoher Energiepreise und tarifbedingter
Unsicherheiten im Segment Petrochemie und Chemie gedämpft. Der Nahe Osten,
Zentralasien und Osteuropa waren von temporären Projektverschiebungen betroffen.
Demgegenüber entwickelte sich die Region Amerika positiv, getrieben durch den
steigenden Energiebedarf für Rechenzentren sowie LNG-Exporte nach Europa. Die
Region Asien-Pazifik hielt sich in Lokalwährungen ebenfalls auf gutem Niveau,
wenngleich der Wettbewerb in China aufgrund verstärkter staatlicher
Unterstützung für lokale Anbieter zunahm. Insgesamt lag der Auftragseingang der
Services Division bei CHF 308.2 Mio., was einem Rückgang von 5.4 % entspricht.
Bereinigt um Währungsumrechnungseffekte und die ACT-Akquisition sank der
Auftragseingang um -0.5 %. Die Strategie des Unternehmens, Kunden auf ihrem Weg
zur Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu unterstützen, generierte weiterhin
zusätzliche Aufträge. Die Services Division baute zudem ihre Aktivitäten im
Marine-Segment weiter aus, unterstützt durch eine wachsende installierte Basis.
Mit Blick nach vorne wird erwartet, dass der Markt im ersten Halbjahr des
Geschäftsjahres 2026 weiterhin durch den Konflikt im Nahen Osten belastet
bleibt. Eine zeitnahe Lösung dieses Konflikts und das Ausbleiben weiterer
globaler oder regionaler Störungen vorausgesetzt, wird eine robuste Erholung im
zweiten Halbjahr erwartet. Zudem wird die Akquisition von ACT im September 2025
zum Wachstum der Services Division im Geschäftsjahr 2026 beitragen.
Fortschritte in der Transformation des Unternehmens
Der Mittelfristplan des Unternehmens zielt weiterhin auf einen Umsatzerlös von
CHF 1.2 Mrd. sowie eine EBIT-Marge von 12 % bis 15 % ab. Er basiert auf vier
Säulen: Stärkung des Kerngeschäfts, Transformation und Erschliessung neuer
Wachstumsfelder, operative Exzellenz sowie die weitere Verbesserung der
Geschäftsgrundlagen. Burckhardt Compression erzielt weiterhin konkrete
Fortschritte entlang dieser Säulen. Zur Stärkung des Kerngeschäfts erwarb und
integrierte Burckhardt Compression erfolgreich das Unternehmen ACT, um seine
Produktionskapazitäten für Ersatzteile in den USA auszubauen. Die Services
Division hat zudem ihre globale Präsenz um neun neue Standorte erweitert. Im
Bereich Transformation und neue Wachstumsfelder wurde der Kaufvertrag für
Fornovo Gas, einen europäischen Marktführer im Bereich Biogasverdichtung,
unterzeichnet. Damit wird eine Plattform für zukünftiges Wachstum im Bereich
konfigurierte Kompressoren geschaffen. Darüber hinaus wurden neue digitale
Services auf Basis künstlicher Intelligenz eingeführt, die Fehler an
Kompressoren frühzeitig erkennen und Kunden bei der Umsetzung vorausschauender
Wartungskonzepte unterstützen. Im Bereich operative Exzellenz hat das
Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit weiter gesteigert, unter anderem durch
Anpassungen der Strukturen in der Schweiz sowie den Ausbau des Global Service
Centers in Indien. Zur weiteren Stärkung der Geschäftsgrundlagen reduzierte
Burckhardt Compression seine Treibhausgasemissionsintensität (Scope 1 und 2) um
32 % gegenüber dem Vorjahr und befindet sich auf gutem Weg, seine Net-Zero-Ziele
(Scope 1 und 2) bis 2035 zu erreichen.
Ausblick Geschäftsjahr 2026 - Umsatzerlös zwischen CHF 900 - 1'000 Mio.; EBIT-
Marge rund 12 %
Burckhardt Compression ist in das Geschäftsjahr 2026 in einem von erheblichen
globalen Unsicherheiten geprägten Umfeld gestartet, insbesondere aufgrund des
anhaltenden Konflikts im Nahen Osten, der dazu führen kann, dass Kunden
Investitionsentscheidungen und Wartungsaktivitäten weiter verschieben. Das
Unternehmen ist jedoch weiterhin überzeugt von seiner Strategie und seiner
Fähigkeit, sich in einem sich wandelnden Marktumfeld erfolgreich zu behaupten.
Der robuste Auftragsbestand, verbunden mit einer soliden Bilanz und starken
Kundenbeziehungen, bildet weiterhin eine stabilisierende Grundlage. Massnahmen
zur Anpassung an die aktuellen Marktbedingungen werden laufend umgesetzt. Unter
der Annahme, dass sich Störungen in der petrochemischen Wertschöpfungskette
infolge des Konflikts im Nahen Osten im ersten Teil des Geschäftsjahres 2026
abschwächen, dass es zu keiner weiteren Eskalation von Handelskonflikten kommt
und dass die makroökonomischen Rahmenbedingungen relativ stabil bleiben,
erwartet das Unternehmen:
* Umsatzerlös auf Gruppenebene zwischen CHF 900 Mio. und 1'000 Mio.
* EBIT-Marge von rund 12 %
* Stärkeres Umsatzniveau im zweiten Halbjahr aufgrund des Zeitplans von
Projekabwicklungen
Die Gruppe wird das makroökonomische Umfeld weiterhin aktiv beobachten und
mögliche Auswirkungen auf das Geschäft analysieren.
Globale Megatrends untermauern unsere mittelfristige Ambition
Über kurzfristige Unsicherheiten hinaus wird die Strategie von Burckhardt
Compression weiterhin durch globale Megatrends gestützt. Eine wachsende
Weltbevölkerung, insbesondere die Mittelschicht in Asien, treibt die Nachfrage
nach essenziellen Produkten wie Düngemitteln und Polymeren und führt zu
Investitionen in Energieinfrastruktur. Wie der Konflikt im Nahen Osten erneut
zeigt, erfordert die Sicherstellung einer stabilen und sicheren
Energieversorgung in einem instabilen geopolitischen Umfeld erhebliche
Investitionen in Energiespeicher, Gaspipelines und Transportinfrastruktur,
beispielsweise für LNG oder LPG. Darüber hinaus hat der Konflikt im Nahen Osten
erneut die strategische Bedeutung der Umstellung auf lokal erzeugte
Energiequellen für importabhängige Länder hervorgehoben. Das Unternehmen
erwartet daher in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen in erneuerbare
Energieinfrastruktur, einschliesslich Solaranlagen, Biogas und kohlenstoffarmer
Brennstoffe. All diese Anwendungen erfordern Kompressoren.
Dank seiner Fähigkeit, in enger Zusammenarbeit mit Kunden innovative Lösungen zu
entwickeln, steht Burckhardt Compression an der Spitze dieser Entwicklungen.
Das Unternehmen bleibt überzeugt vom positiven Einfluss der zugrunde liegenden
Megatrends, die weiterhin die Erreichung eines Umsatzerlöses von CHF 1.2 Mrd.
sowie einer EBIT-Marge von 12 % bis 15 % in den kommenden Jahren unterstützen.
Das Geschäftsumfeld war jedoch in den vergangenen 12 Monaten erheblichen
Disruptionen ausgesetzt, verstärkt durch die Aufwertung des Schweizer Frankens.
Diese Faktoren werden den Markt auch in den kommenden Monaten beeinflussen und
verzögern die Erreichung der Ziele des Mittelfristplans. Der angepasste Zeitplan
wird kommuniziert, sobald sich die Marktsichtbarkeit verbessert.
Der Geschäftsbericht 2025 und weitere Informationen zum Geschäftsjahr 2025 sind
auf der Website unter www.burckhardtcompression.com/financial-reports verfügbar.
Weitere Informationen:
Stefan Hoher, Head of Corporate Communications & Branding
Tel. +41 52 261 52 81; stefan.hoher@burckhardtcompression.com
(mailto:stefan.hoher@burckhardtcompression.com)
Über Burckhardt Compression
Burckhardt Compression schafft führende Kompressorlösungen für eine nachhaltige
Energiezukunft und den langfristigen Erfolg seiner Kunden. Mit seinen Marken
Burckhardt Compression, PROGNOST, SAMR Métal Rouge und Shenyang Yuanda ist das
Unternehmen weltweit der einzige Hersteller mit einem umfassenden Angebot an
Kolbenkompressortechnologien und -services. Die kundenspezifisch ausgelegten und
modularisierten Kompressorsysteme werden in den Bereichen Chemie und
Petrochemie, Gastransport und -lagerung, Wasserstoff- Mobilität und -Energie, im
Industriegas-Sektor sowie in der Raffinerie, Gasförderung und -verarbeitung
eingesetzt. Seit 1844 setzt Burckhardt Compression mit seinen motivierten,
kunden- und lösungsorientierten Mitarbeitenden neue Massstäbe in der
Gasverdichtungsindustrie.
SIX Swiss Exchange: BCHN
Further information at www.burckhardtcompression.com
(https://ckdt.sharepoint.com/sites/FairVuePartnersGlobally/Shared%20Documents/FY
%202023/Shareholder%20Letter/www.burckhardtcompression.com), LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/burckhardt-compression/)
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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