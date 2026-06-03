GNW-News: Burckhardt Compression stärkt seine führende Position und erzielt hohe Profitabilität in einem anspruchsvollen Marktumfeld

Werte in diesem Artikel

^Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR vom 4. Juni 2026

* Erfolgreiche Abarbeitung des hohen Auftragsbestands und nachhaltige

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Wertschöpfung

* Auftragseingang von CHF?784.3?Mio., -31.9?% gegenüber Vorjahr (-27.2?%

bereinigt um Währungsumrechnungseffekte) aufgrund von Marktturbulenzen

und stärkerem Schweizer Franken führt zu einem normalisierten

Auftragsbestand

* Umsatzerlös von CHF?1'057.1?Mio., -3.5?% gegenüber Vorjahr (+1.3?%

bereinigt um Währungsumrechnungseffekte)

* EBIT-Marge von 13.3?%, +0.4?Prozentpunkte

* Neuer Rekord beim Betriebsgewinn (EBIT) von CHF?141.0?Mio. sowie beim

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Reingewinn von CHF?110.1?Mio.

* RONOA von 40.4?%, +7.8?Prozentpunkte gegenüber Vorjahr

* Starker operativer Cashflow von CHF?149.4?Mio.

* Starke Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 30.7?% und einer

Nettoliquidität von CHF?110.8?Mio.

* Vorgeschlagene Dividende von CHF 18.00, gleich wie im Vorjahr

* 32?% Reduktion der Treibhausgasemissionsintensität der Gruppe

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(Scope?1?und?2)

* Laufende Umsetzung von Massnahmen zur Anpassung an ein tieferes Umsatzniveau

* Ambition zur Erreichung der Ziele des Mittelfristplans bleibt bestehen.

Zeitplan aufgrund anhaltender Marktturbulenzen angepasst; neuer Zeitrahmen

wird kommuniziert, sobald die Marktsichtbarkeit zunimmt

* Weitere Fortschritte bei den strategischen Zielen durch die Akquisition von

ACT (USA) zur Stärkung der lokalen Servicekompetenzen; Fornovo Gas (Italien)

zur Stärkung der Position im Biogasmarkt und zur Unterstützung des Wachstums

bei konfigurierten Kompressoren

Fabrice Billard, CEO von Burckhardt Compression, kommentiert:

"In einem herausfordernden globalen Umfeld konnten wir unsere Marktanteile in

unseren Kernsegmenten ausbauen, ein nahezu rekordhohes Umsatzniveau halten und

die Profitabilität weiter steigern. Während kurzfristige Disruptionen anhalten,

bleiben wir hinsichtlich der langfristigen Megatrends, insbesondere in Bezug auf

die Energiesicherheit, zuversichtlich."

Stabile Umsätze und steigende Profitabilität in einem anspruchsvollen

Marktumfeld

Der Auftragseingang der Gruppe erreichte CHF 784.3 Mio., ein Rückgang von 31.9 %

(bzw.

-27.2 % bereinigt um Währungsumrechnungseffekte). Nach fünf Jahren mit einem

Book-to-Bill-Verhältnis deutlich über 1 normalisierte sich damit der

Auftragsbestand. Der Umsatzerlös ging um 3.5 % zurück (+1.3 % bereinigt um

Währungsumrechnungseffekte) auf CHF 1'057.1 Mio. Die Bruttogewinnmarge erreichte

28.8 %, ein Anstieg um 0.8 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr, hauptsächlich

aufgrund eines vorteilhafteren Produktmixes in der Systems Division. Die

Ausgaben für Forschung & Entwicklung beliefen sich auf CHF 29.8 Mio. (2.8 % des

Umsatzes) und lagen damit auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Die

Vertriebs-, Marketing- und allgemeinen Verwaltungskosten beliefen sich auf 12.1

% des Umsatzes und lagen absolut leicht unter dem Vorjahr, was die anhaltende

Kostendisziplin und die Effektivität der SG&A-Ausgaben unterstreicht. Die

sonstigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen beliefen sich netto auf CHF

-5.8 Mio. und lagen damit auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr,

hauptsächlich aufgrund negativer Währungseffekte. Das konsolidierte

Betriebsergebnis (EBIT) verzeichnete einen leichten Anstieg von 0.2 % auf CHF

141.0 Mio. Die Systems Division erhöhte ihre EBIT-Marge um 1.6 Prozentpunkte und

erzielte erstmals eine zweistellige Profitabilität, während die Services

Division einen leichten Rückgang von 0.3 Prozentpunkten verzeichnete. Daraus

resultierte eine EBIT-Marge der Gruppe von 13.3 %, gegenüber 12.9 % im Vorjahr.

Wertschöpfung weiter gesteigert - Dividende von CHF 18.00 vorgeschlagen

Niedrigere Finanzaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr sowie eine tiefere

Steuerquote von 20.3 % führten zu einem Reingewinn von CHF 110.1 Mio., der den

Vorjahreswert um 4.3 % übertraf. Entsprechend stieg der den Aktionären von

Burckhardt Compression zurechenbare Gewinn pro Aktie von CHF 31.20 auf CHF

32.60. Die Wertschöpfung wurde weiter gesteigert, wobei die Rendite auf dem

operativen Nettobetriebsvermögen (RONOA) von 32.6 % auf 40.4 % anstieg,

getrieben durch CAPEX-Disziplin und ein starkes Management des

Nettoumlaufvermögens. Das Eigenkapital erhöhte sich um CHF 21.4 Mio. auf CHF

361.6 Mio., während die Eigenkapitalquote auf 30.7 % anstieg. Auf Grundlage

dieser Ergebnisse wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Dividende

von CHF 18.00 pro Aktie vorschlagen, auf der gleichen Höhe wie im Vorjahr. Dies

steht im Einklang mit der attraktiven Dividendenpolitik der Gruppe mit einer

Ausschüttungsquote von 50 % bis 70 %.

Markt für Neuanlagen durch globale geopolitische Entwicklungen und US-Zölle

beeinträchtigt

Im Geschäftsjahr 2025 war der globale Markt für Neuanlagen durch Disruptionen

und Verzögerungen bei Investitionsentscheidungen geprägt. Die Ankündigung von

US-Zöllen am 2. April 2025 veranlasste Kunden dazu, grosse Investitionsprojekte

aufzuschieben, da Unternehmen die potenziellen Auswirkungen der neuen

Handelsdynamik sorgfältig prüften. Trotz einer sichtbaren Erholung im zweiten

Quartal trat die erwartete Normalisierung in der zweiten Geschäftsjahreshälfte

nicht ein, und der Konflikt im Nahen Osten erhöhte die Marktunsicherheit im

letzten Monat des Geschäftsjahres zusätzlich. Die Auswirkungen dieser

Entwicklungen variierten je nach Marktsegment: Das Segment Petrochemie und

Chemie war am stärksten betroffen, insbesondere aufgrund der Unsicherheiten

bezüglich der Rohstoff- und Produktströme zwischen den USA und China.

Infolgedessen verschoben Kunden strategisch Entscheidungen über neue Anlagen für

Low-Density Polyethylene (LDPE) und Ethylen-Vinyl-Acetat (EVA) in China. Während

auch das Segment Gastransport und -lagerung betroffen war, entwickelte sich LNG

weiterhin positiv. Die Aufträge für Kompressoren für LPG-Tanker lagen im ersten

Halbjahr auf gutem Niveau, gingen jedoch im zweiten Halbjahr deutlich zurück.

Der Rückzug staatlicher Unterstützung in den USA sowie politische Unsicherheiten

in Europa belasteten das Segment Wasserstoffmobilität und Energie, während China

ein gutes Wachstumstempo beibehielt. Das Raffineriesegment zeigte positive

Dynamik, unterstützt durch das globale Bevölkerungswachstum und die steigende

Nachfrage nach nachhaltigen Flugkraftstoffen (SAF) infolge regulatorischer

Anforderungen. Insgesamt erzielte die Systems Division einen Auftragseingang von

CHF 476.1 Mio., was einem Rückgang von 42.3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht

(-38.2 % bereinigt um Währungsumrechnungseffekte).

Service-Markt in Lokalwährungen stabil, mit starken regionalen Unterschieden

Der globale Service-Markt wurde ebenfalls durch die Unsicherheiten infolge der

US-Zölle sowie im letzten Monat des Geschäftsjahres durch den Konflikt im Nahen

Osten beeinträchtigt. Viele Kunden verschoben die Beschaffung von Ersatzteilen

sowie die Umsetzung von Retrofit- und Upgrade-Projekten für Kompressoren.

Regionale Unterschiede spiegelten weiterhin die lokalen wirtschaftlichen

Bedingungen wider. Europa blieb aufgrund hoher Energiepreise und tarifbedingter

Unsicherheiten im Segment Petrochemie und Chemie gedämpft. Der Nahe Osten,

Zentralasien und Osteuropa waren von temporären Projektverschiebungen betroffen.

Demgegenüber entwickelte sich die Region Amerika positiv, getrieben durch den

steigenden Energiebedarf für Rechenzentren sowie LNG-Exporte nach Europa. Die

Region Asien-Pazifik hielt sich in Lokalwährungen ebenfalls auf gutem Niveau,

wenngleich der Wettbewerb in China aufgrund verstärkter staatlicher

Unterstützung für lokale Anbieter zunahm. Insgesamt lag der Auftragseingang der

Services Division bei CHF 308.2 Mio., was einem Rückgang von 5.4 % entspricht.

Bereinigt um Währungsumrechnungseffekte und die ACT-Akquisition sank der

Auftragseingang um -0.5 %. Die Strategie des Unternehmens, Kunden auf ihrem Weg

zur Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu unterstützen, generierte weiterhin

zusätzliche Aufträge. Die Services Division baute zudem ihre Aktivitäten im

Marine-Segment weiter aus, unterstützt durch eine wachsende installierte Basis.

Mit Blick nach vorne wird erwartet, dass der Markt im ersten Halbjahr des

Geschäftsjahres 2026 weiterhin durch den Konflikt im Nahen Osten belastet

bleibt. Eine zeitnahe Lösung dieses Konflikts und das Ausbleiben weiterer

globaler oder regionaler Störungen vorausgesetzt, wird eine robuste Erholung im

zweiten Halbjahr erwartet. Zudem wird die Akquisition von ACT im September 2025

zum Wachstum der Services Division im Geschäftsjahr 2026 beitragen.

Fortschritte in der Transformation des Unternehmens

Der Mittelfristplan des Unternehmens zielt weiterhin auf einen Umsatzerlös von

CHF 1.2 Mrd. sowie eine EBIT-Marge von 12 % bis 15 % ab. Er basiert auf vier

Säulen: Stärkung des Kerngeschäfts, Transformation und Erschliessung neuer

Wachstumsfelder, operative Exzellenz sowie die weitere Verbesserung der

Geschäftsgrundlagen. Burckhardt Compression erzielt weiterhin konkrete

Fortschritte entlang dieser Säulen. Zur Stärkung des Kerngeschäfts erwarb und

integrierte Burckhardt Compression erfolgreich das Unternehmen ACT, um seine

Produktionskapazitäten für Ersatzteile in den USA auszubauen. Die Services

Division hat zudem ihre globale Präsenz um neun neue Standorte erweitert. Im

Bereich Transformation und neue Wachstumsfelder wurde der Kaufvertrag für

Fornovo Gas, einen europäischen Marktführer im Bereich Biogasverdichtung,

unterzeichnet. Damit wird eine Plattform für zukünftiges Wachstum im Bereich

konfigurierte Kompressoren geschaffen. Darüber hinaus wurden neue digitale

Services auf Basis künstlicher Intelligenz eingeführt, die Fehler an

Kompressoren frühzeitig erkennen und Kunden bei der Umsetzung vorausschauender

Wartungskonzepte unterstützen. Im Bereich operative Exzellenz hat das

Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit weiter gesteigert, unter anderem durch

Anpassungen der Strukturen in der Schweiz sowie den Ausbau des Global Service

Centers in Indien. Zur weiteren Stärkung der Geschäftsgrundlagen reduzierte

Burckhardt Compression seine Treibhausgasemissionsintensität (Scope 1 und 2) um

32 % gegenüber dem Vorjahr und befindet sich auf gutem Weg, seine Net-Zero-Ziele

(Scope 1 und 2) bis 2035 zu erreichen.

Ausblick Geschäftsjahr 2026 - Umsatzerlös zwischen CHF 900 - 1'000 Mio.; EBIT-

Marge rund 12 %

Burckhardt Compression ist in das Geschäftsjahr 2026 in einem von erheblichen

globalen Unsicherheiten geprägten Umfeld gestartet, insbesondere aufgrund des

anhaltenden Konflikts im Nahen Osten, der dazu führen kann, dass Kunden

Investitionsentscheidungen und Wartungsaktivitäten weiter verschieben. Das

Unternehmen ist jedoch weiterhin überzeugt von seiner Strategie und seiner

Fähigkeit, sich in einem sich wandelnden Marktumfeld erfolgreich zu behaupten.

Der robuste Auftragsbestand, verbunden mit einer soliden Bilanz und starken

Kundenbeziehungen, bildet weiterhin eine stabilisierende Grundlage. Massnahmen

zur Anpassung an die aktuellen Marktbedingungen werden laufend umgesetzt. Unter

der Annahme, dass sich Störungen in der petrochemischen Wertschöpfungskette

infolge des Konflikts im Nahen Osten im ersten Teil des Geschäftsjahres 2026

abschwächen, dass es zu keiner weiteren Eskalation von Handelskonflikten kommt

und dass die makroökonomischen Rahmenbedingungen relativ stabil bleiben,

erwartet das Unternehmen:

* Umsatzerlös auf Gruppenebene zwischen CHF 900 Mio. und 1'000 Mio.

* EBIT-Marge von rund 12 %

* Stärkeres Umsatzniveau im zweiten Halbjahr aufgrund des Zeitplans von

Projekabwicklungen

Die Gruppe wird das makroökonomische Umfeld weiterhin aktiv beobachten und

mögliche Auswirkungen auf das Geschäft analysieren.

Globale Megatrends untermauern unsere mittelfristige Ambition

Über kurzfristige Unsicherheiten hinaus wird die Strategie von Burckhardt

Compression weiterhin durch globale Megatrends gestützt. Eine wachsende

Weltbevölkerung, insbesondere die Mittelschicht in Asien, treibt die Nachfrage

nach essenziellen Produkten wie Düngemitteln und Polymeren und führt zu

Investitionen in Energieinfrastruktur. Wie der Konflikt im Nahen Osten erneut

zeigt, erfordert die Sicherstellung einer stabilen und sicheren

Energieversorgung in einem instabilen geopolitischen Umfeld erhebliche

Investitionen in Energiespeicher, Gaspipelines und Transportinfrastruktur,

beispielsweise für LNG oder LPG. Darüber hinaus hat der Konflikt im Nahen Osten

erneut die strategische Bedeutung der Umstellung auf lokal erzeugte

Energiequellen für importabhängige Länder hervorgehoben. Das Unternehmen

erwartet daher in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen in erneuerbare

Energieinfrastruktur, einschliesslich Solaranlagen, Biogas und kohlenstoffarmer

Brennstoffe. All diese Anwendungen erfordern Kompressoren.

Dank seiner Fähigkeit, in enger Zusammenarbeit mit Kunden innovative Lösungen zu

entwickeln, steht Burckhardt Compression an der Spitze dieser Entwicklungen.

Das Unternehmen bleibt überzeugt vom positiven Einfluss der zugrunde liegenden

Megatrends, die weiterhin die Erreichung eines Umsatzerlöses von CHF 1.2 Mrd.

sowie einer EBIT-Marge von 12 % bis 15 % in den kommenden Jahren unterstützen.

Das Geschäftsumfeld war jedoch in den vergangenen 12 Monaten erheblichen

Disruptionen ausgesetzt, verstärkt durch die Aufwertung des Schweizer Frankens.

Diese Faktoren werden den Markt auch in den kommenden Monaten beeinflussen und

verzögern die Erreichung der Ziele des Mittelfristplans. Der angepasste Zeitplan

wird kommuniziert, sobald sich die Marktsichtbarkeit verbessert.

Der Geschäftsbericht 2025 und weitere Informationen zum Geschäftsjahr 2025 sind

auf der Website unter www.burckhardtcompression.com/financial-reports verfügbar.

Weitere Informationen:

Stefan Hoher, Head of Corporate Communications & Branding

Tel. +41 52 261 52 81; stefan.hoher@burckhardtcompression.com

(mailto:stefan.hoher@burckhardtcompression.com)

Über Burckhardt Compression

Burckhardt Compression schafft führende Kompressorlösungen für eine nachhaltige

Energiezukunft und den langfristigen Erfolg seiner Kunden. Mit seinen Marken

Burckhardt Compression, PROGNOST, SAMR Métal Rouge und Shenyang Yuanda ist das

Unternehmen weltweit der einzige Hersteller mit einem umfassenden Angebot an

Kolbenkompressortechnologien und -services. Die kundenspezifisch ausgelegten und

modularisierten Kompressorsysteme werden in den Bereichen Chemie und

Petrochemie, Gastransport und -lagerung, Wasserstoff- Mobilität und -Energie, im

Industriegas-Sektor sowie in der Raffinerie, Gasförderung und -verarbeitung

eingesetzt. Seit 1844 setzt Burckhardt Compression mit seinen motivierten,

kunden- und lösungsorientierten Mitarbeitenden neue Massstäbe in der

Gasverdichtungsindustrie.

SIX Swiss Exchange: BCHN

Further information at www.burckhardtcompression.com

(https://ckdt.sharepoint.com/sites/FairVuePartnersGlobally/Shared%20Documents/FY

%202023/Shareholder%20Letter/www.burckhardtcompression.com), LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/burckhardt-compression/)

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