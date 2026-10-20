GNW-News: BYD Energy Storage baut sein globales BESS-Kundendienstnetzwerk weiter aus

20.10.26 06:43 Uhr

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^SHENZHEN, China, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD Energy Storage hat ein

umfassendes, mehrstufiges Kundendienstnetzwerk aufgebaut, das von den Betriebs-

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und Wartungsstandorten über Projektzentren und regionale Zentren bis zur

globalen Zentrale reicht.

BYD Energy Storage betreibt weltweit neun Betriebs- und Wartungszentren mit

einer Fläche von jeweils 2.500 Quadratmetern. Das Kundendienstnetzwerk erstreckt

sich über China, Chile, Südafrika, Großbritannien, die USA, Australien, Japan,

Polen und den Nahen Osten. Für 2027 sind neue Servicezentren in Südafrika und

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Bulgarien geplant, um die globale Präsenz des Unternehmens weiter auszubauen. Zu

den Kernaufgaben der Zentren gehören die Lagerung und Verwaltung von

Ersatzteilen, die Reparatur und Wartung von Batterien, die regionale

Ersatzteilversorgung, das Batterierecycling sowie die Schulung lokal

rekrutierter Ingenieure.

Die regionalen Zentren von BYD Energy Storage erfüllen die jeweiligen lokalen

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gesetzlichen Anforderungen, bieten strukturierte Mitarbeiterschulungen an und

gewährleisten schnelle Unterstützung vor Ort. Das professionelle Serviceteam

umfasst mehr als 200 Außendiensttechniker und über 100 F&E-Spezialisten. Dabei

hält sich das Unternehmen an standardisierte Service-Level-Agreements (SLAs):

Die Reaktion erfolgt innerhalb von 24 Stunden, die Ankunft am Einsatzort

innerhalb von 48 Stunden und die Fehlerbehebung innerhalb von sieben Tagen.

Das globale Servicenetzwerk des Unternehmens deckt inzwischen weite Teile der

Welt ab. Ein Netzwerk aus mehreren Versorgungsstandorten ermöglicht eine

schnelle Ersatzteilversorgung weltweit. Darüber hinaus nutzen die Betriebs- und

Wartungsteams lokale Produktionslinien und bündeln regionale Ressourcen, um

Reparaturdienstleistungen für Batterien vor Ort anzubieten. So profitieren

Kunden weltweit von einem schnellen, unkomplizierten und auf die lokalen

Anforderungen abgestimmten Kundendienst.

?Unsere globale Servicepräsenz ist auf das schnelle Wachstum unserer BESS-

Installationen ausgerichtet. Ein zuverlässiger Kundendienst ist die Grundlage

für den langfristig stabilen Betrieb von Energiespeichersystemen", so He Dehong,

Head of Global After-sales Service bei BYD Energy Storage.

Mit der Vision, die globale Energiespeicherbranche durch digitale und

intelligente Dienstleistungen zu stärken, leistet das ausgereifte globale

Betriebs- und Wartungssystem von BYD Energy Storage einen wichtigen Beitrag zum

Ausbau der Batteriespeicheranlagen des Unternehmens. BYD Energy Storage war

2025 mit einem Auslieferungsvolumen von mehr als 60 GWh weltweit führend bei

BESS-Auslieferungen. Insgesamt hat das Unternehmen bereits mehr als 650

Energiespeicherprojekte realisiert. Standardisierte und zugleich lokal

angepasste Kundendienstleistungen tragen dazu bei, den zuverlässigen Betrieb

dieser Anlagen sicherzustellen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f150774f-bf11-471f-

bf44-db38b73cb624

Pressekontakt bei BYD Energy Storage: Xie Yuwen; xie.yuwen1@byd.comÂ°