GNW-News: C&A setzt auf Nedap zur Verbesserung der Omnichannel-Prozesse

^GROENLO, Niederlande, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nedap (AMS: NEDAP),

(https://www.nedap-retail.com/) weltweit führender Anbieter für

Bestandstransparenz auf Artikelebene, hat eine Partnerschaft mit dem

europäischen Modehändler C&A geschlossen, um die Omnichannel-Logistik mithilfe

der Inventory Engine von Nedap zu optimieren. Diese strategische Zusammenarbeit

ermöglicht die Echtzeit-Nachverfolgung und Statuszuweisung von E-Commerce-

Artikeln und schafft durch höhere Bestandsgenauigkeit sowie eine verbesserte

Click & Collect Customer Journey die Grundlage für eine reaktionsschnelle und

agile Retail-Organisation.

C&A ist ein europäischer Omnichannel-Modehändler mit mehr als 1.300 Filialen.

Der Click-&-Collect-Service, der es Kundinnen und Kunden ermöglicht, online zu

bestellen und die Ware im Store abzuholen, ist ein wichtiger Bestandteil des

Kundenerlebnisses. Dieses Modell kann jedoch operative Herausforderungen mit

sich bringen, etwa wenn RFID-Bestandszählungen in den Filialen fälschlicherweise

Artikel berücksichtigen, die für die Abholung reserviert sind, sofern der

Artikelstatus nicht korrekt zugewiesen wird.

Um dieses Problem zu lösen, hat C&A die Inventory Engine von Nedap in seinen E-

Commerce-Lagern implementiert. RFID-fähige Lesepunkte an den Versandstationen

scannen ausgehende Artikel automatisch und weisen ihnen den korrekten Status zu.

Diese Informationen werden in Echtzeit synchronisiert, sodass Click-&-Collect-

Artikel von den Filialbeständen ausgeschlossen werden.

Durch die Implementierung dieser Lösung konnte die Genauigkeit der Bestandsdaten

verbessert und operative Störungen in den Filialen reduziert werden. Die über

die Inventory Engine von Nedap erfassten und verarbeiteten Daten unterstützen

die Teams dabei, das nahtlose Einkaufserlebnis für Kundinnen und Kunden weiter

zu verbessern. Die Technologie bietet eine zuverlässige und skalierbare

Grundlage, die mit dem kontinuierlichen Wachstum des Unternehmens Schritt hält.

?Im Zeitalter von Omnichannel sind Warenbestände hochdynamisch", sagt Tom

Vieweger, RFID Business Experte bei Nedap.?Händler benötigen eine Architektur,

die die Verfügbarkeit in Echtzeit widerspiegelt - einschließlich der für E-

Commerce-Abholungen reservierten Artikel. Die Inventory Engine von Nedap bietet

diese artikelgenaue Echtzeit-Sicht und ermöglicht es C&A, Komplexität zu

reduzieren, Online-Bestellungen zuverlässig zu erfüllen und das nahtlose

Einkaufserlebnis zu bieten, das Kundinnen und Kunden erwarten."

Zentrale Vorteile

* Für die Filialen: Präzise und zuverlässige Bestandserfassungen. Reservierte

E-Commerce-Artikel werden vom Filialbestand ausgeschlossen, wodurch

Fehlzählungen vermieden werden.

* Für die Logistik: Schnelle Implementierung dank Plug-and-Play-Hardware wie

dem RFID Arch und der RFID Station von Nedap, die eine schnelle

Implementierung ohne komplexe Integration ermöglichen.

Das Projekt startete Ende 2024 und war innerhalb weniger Wochen produktiv. C&A

skaliert die Lösung nun über seine gesamte Omnichannel-Infrastruktur hinweg.

Wie Nedap den Retail voranbringt

Nedap ist der weltweit führende Anbieter von RFID-basierten

Einzelhandelslösungen und hat über 20.000 Geschäfte mit seiner iD Cloud-

Plattform unter Vertrag. Nedap hilft Einzelhändlern, eine perfekte

Bestandstransparenz zu erreichen, ohne dass es zu Verlusten kommt. iD Cloud

vereinfacht das Multi-Store-Retail- und Supply-Chain-Management mithilfe von

RFID und bietet Einzelhändlern Echtzeit-Einblicke auf Artikelebene in ihre

Lagerbestände und den genauen Standort jedes Artikels. Dank dieser Echtzeit-

Einblicke können Einzelhändler flexibler agieren, ihren Kunden ein besseres

Omnichannel-Einkaufserlebnis bieten und ihren Umsatz steigern.

Über Nedap N.V.

Nedap ist führend in der Digital Twin Technology und überbrückt die physische

und digitale Welt in den Bereichen Gesundheitswesen, Viehzucht, Retail und

Sicherheit. Mit unserer?Technology for Life"-Philosophie schaffen wir

nachhaltige, zukunftsorientierte Lösungen, die Menschen und Organisationen dabei

helfen, in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich zu sein.

Nedap ist mit mehr als 1.000 Mitarbeitern weltweit tätig. Das Unternehmen wurde

1929 gegründet und ist seit 1947 an der Euronext Amsterdam notiert. Der

Hauptsitz befindet sich in Groenlo, Niederlande.

Für weitere Informationen, kontaktieren Sie bitte:

Ilse Protsman

Marketing Communication Manager

Nedap

www.linkedin.com/in/ilse-protsman/ (http://www.linkedin.com/in/ilse-protsman/)

ilse.protsman@nedap.com (mailto:ilse.protsman@nedap.com)

www.nedap-retail.com (http://www.nedap-retail.com)

Â°