GNW-News: CAK beauftragt Circle8 Group mit Managed Services im Wert von 68 Millionen US-Dollar pro Jahr

20.10.26 17:10 Uhr

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^ENGLEWOOD CLIFFS, New Jersey, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Circle8 Group,

Inc. (Nasdaq: CIRC) (?Circle8" oder das?Unternehmen"), eine internationale

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Plattform für Technologie, Personalvermittlung und Unternehmenstransformation,

gab heute bekannt, dass ihre niederländische Betriebsgesellschaft, Circle8

Netherlands, einen kombinierten Broker- und Managed-Services-Auftrag von CAK

erhalten hat, der staatlichen Durchführungsbehörde in den Niederlanden, die für

die Verwaltung von Gesundheitsbeiträgen und Zahlungen für die Langzeitpflege

zuständig ist. Der Vertrag sieht ein jährliches Umsatzvolumen von 68 Millionen

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US-Dollar vor und tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.

Mit dem Auftrag erweitert Circle8 Netherlands die bestehende Zusammenarbeit mit

CAK. Während seine Rolle bislang auf die Vermittlung von IT-Fachkräften

beschränkt war, wird das Unternehmen künftig ein umfassenderes Leistungsspektrum

übernehmen. Im Rahmen des Vertrags übernimmt Circle8 Netherlands die

Beschaffung, das Vertragsmanagement sowie die Überwachung der

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Leistungserbringung. Diese Aufgaben werden in einem integrierten Managed-

Services-Rahmen gebündelt.

Eckpunkte des Vertrags

* 68 Millionen US-Dollar jährliches Auftragsvolumen, die Leistungserbringung

soll am 1. Januar 2027 beginnen.

* Der Leistungsumfang wird von der Vermittlung von IT-Fachkräften auf die

Bereiche Beschaffung, Vertragsmanagement und Steuerung von Managed Services

ausgedehnt.

* Baut auf der bestehenden Geschäftsbeziehung zu CAK auf und stärkt die

Position von Circle8 im niederländischen öffentlichen Sektor.

* Treibt die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf umfassendere

Dienstleistungsverträge und eine stärkere Integration bei den Kunden voran.

?Dieser Auftrag ist ein wichtiger Schritt, um die Rolle von Circle8 als

strategischen Servicepartner für öffentliche Einrichtungen weiter auszubauen",

so Guus Franke, CEO und Chairman der Circle8 Group.?Indem wir den Zugang zu

spezialisierten IT-Fachkräften mit der Verantwortung für Beschaffung und

Vertragsmanagement sowie der Überwachung der Leistungserbringung verbinden,

können wir mehr vom operativen Bedarf unserer Kunden abdecken und engere,

langfristigere Beziehungen aufbauen. Der erweiterte Auftrag von CAK spiegelt die

strategische Ausrichtung unserer Plattform wider: ein breiteres

Leistungsspektrum, eine stärkere Integration in die Prozesse unserer Kunden und

ein konsequenter Fokus auf langfristige Wertschöpfung."

Mit dem Auftrag von CAK treibt Circle8 die Entwicklung seines Geschäfts im

niederländischen öffentlichen Sektor weiter voran - weg von der reinen

Bereitstellung von IT-Fachkräften, hin zu umfassenden Managed-Services-

Aufträgen. Diese vertiefen die Einbindung des Unternehmens in die operativen

Abläufe seiner Kunden und unterstützen die Strategie, eine skalierbare Plattform

mit wiederkehrenden Umsätzen und höherwertigen Technologiedienstleistungen

aufzubauen.

?CAK dehnt unsere Rolle von der Bereitstellung von Expertise auf die Überwachung

der Leistungserbringung aus", so Patrick Schuijt, Chief Revenue Officer von

Circle8.?Indem wir Beschaffung, Vertragsmanagement und Überwachung der

Leistungserbringung bündeln, können wir CAK mit einem besser abgestimmten

Servicemodell unterstützen."

Über Circle8

Circle8 Group, Inc. (Nasdaq: CIRC) ist eine internationale Plattform für

Technologie, Personalvermittlung und Unternehmenstransformation, die in

Nordamerika und Europa geschäftstätig ist.

Über sein Portfolio an spezialisierten Betriebsgesellschaften stellt Circle8

Großunternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors Technologieberatung,

Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Cloud-Dienste, Softwareengineering,

technische Planung, Managed Services und Personallösungen bereit. Kunden

vertrauen auf Circle8, um geschäftskritische Technologieumgebungen zu

konzipieren, aufzubauen, abzusichern und zu betreiben sowie komplexe Programme

zur Unternehmens- und digitalen Transformation umzusetzen.

Mit einem Jahresumsatz von mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar, über

16.000 Spezialisten und Niederlassungen in Nordamerika und Europa schafft

Circle8 eine skalierbare Plattform mit Fokussierung auf wiederkehrenden

Umsätzen, höherwertigen Technologiedienstleistungen, konsequenten Akquisitionen

und langfristigem Shareholder Value.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private

Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich Aussagen bezüglich des

voraussichtlichen Beginns, der jährlichen Einnahmen und der Erbringung von

Dienstleistungen im Rahmen des CAK-Vertrags, der Ausweitung von

Kundenbeziehungen und Managed-Services-Kapazitäten, wiederkehrender Einnahmen,

künftigen Wachstums, strategischer Initiativen, Übernahmen sowie langfristiger

Wertschöpfung. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen

und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Dazu gehören der Zeitpunkt und die

Umsetzung des Vertrags, die tatsächliche Kundennachfrage und -nutzung, die

Fähigkeit des Unternehmens, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen, zu binden und

seine Lieferverpflichtungen zu erfüllen, Änderungen der öffentlichen Haushalte

und Beschaffungsprioritäten, wirtschaftliche und marktbezogene Rahmenbedingungen

sowie die in den Einreichungen des Unternehmens bei der U.S. Securities and

Exchange Commission beschriebenen Risiken. Der angegebene jährliche Vertragswert

stellt keine Garantie für realisierte Einnahmen in einem bestimmten Zeitraum

dar. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen

zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Ansprechpartner für Investoren

Kevin Murphy

Chief Financial Officer

kmurphy@atlantic-international.com

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