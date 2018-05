GNW-News: CalibreScientific übernimmt Protein Ark und BioServUK, um seine Reichweite in Bezug auf besondere Antikörper und Proteinexpression zu erhöhen

CalibreScientific übernimmt Protein Ark und BioServUK, um seine Reichweite in Bezug auf besondere Antikörper und Proteinexpression zu erhöhen

LOS ANGELES (USA), 9. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - CalibreScientific teilt mit,

dass die Übernahmen von Protein Ark und BioServUK (zusammen die "Unternehmen"),

Anbietern von kundenspezifischen und ab Lager verfügbaren Proteinen, Antikörpern

und anderen Produkten, die von den wissenschaftlichen Gemeinschaften im Bereich

der biowissenschaftlichen Forschung und Diagnostik verwendet werden,

abgeschlossen wurden. Die Einbindung von BioServUK und Protein Ark ermöglicht

der Unternehmensgruppe, Kunden einen umfassenden Service vom Gen bis zur

Struktur anzubieten und gleichzeitig Einstiegspunkte für CalibreScientific in

den stetig wachsenden Bereich der Antikörper zu schaffen.

BioServUK mit Sitz in Sheffield, Vereinigtes Königreich, ist ein spezialisiertes

Auftragsforschungs- und -fertigungsunternehmen, das auf Herstellung und

Verarbeitung von Biomolekülen, insbesondere in Bezug auf besondere Antikörper

für die Forschung, Biotechnologie, Pharmazeutik und Hersteller von In-Vitro-

Diagnostikprodukten, spezialisiert ist. Über seine Auftragsdienstleistungen

hinaus entwickelt BioServUK derzeit OEEEY, eine neue Suchmaschine für

biowissenschaftliche Forschungsdatenbanken. Diese neue technologische Innovation

ermöglicht es Benutzern, spezifische, auf einen besonderen Antikörper oder ein

besonderes Protein bezogene Studien zu finden. So kann die für Nachforschungen

benötigte Zeit verringert und der Workflow der Kunden beschleunigt werden.

Protein Ark hat seinen Sitz ebenfalls in Sheffield und bietet eine umfassende

Palette von Produkten zur Probenvorbereitung, Kits zur Auftrennung und

maßgeschneiderte Dienstleistungen an, um die Kunden des Unternehmens dabei zu

unterstützen, ihre Forschungsaktivitäten vom Klon bis zum Protein und vom Peptid

bis zum Antikörper zu optimieren und voranzutreiben.

"Wir freuen uns sehr, BioServUK und Protein Ark zu unserem Portfolio hinzufügen

zu können, da sie CalibreScientific ermöglichen, das Leistungspotenzial des

Unternehmens in den Bereichen für besondere Proteine und Antikörper zu

steigern", sagte Ben Travis, CEO von CalibreScientific. "Die Übernahme stärkt

unsere Präsenz im Vereinigten Königreich weiter und bildet eine solide

Grundlage, den Bedarf unserer Kunden in Europa abzudecken. Diese Unternehmen

werden darüber hinaus die Präsenz von CalibreScientific in der Proteomikbranche

erweitern, zu der bereits Anatrace, der Marktführer im Bereich Reinigungsmittel

und Lipide, und Molecular Dimensions, der Spezialist für Kristallographie,

gehören."

Mike Brownleader, Managing Director bei BioServUK und Protein Ark, ist von den

Möglichkeiten dieser neuen Zusammenarbeit begeistert. "Als Teil von

CalibreScientific haben wir die Chance, unseren Kunden eine noch breitere

Palette von Produkten und Dienstleistungen anzubieten. Darüber hinaus bietet

diese Übernahme enorme Wachstumschancen für unsere Unternehmen ebenso wie für

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter." Im Rahmen der Übernahme wird Mike

Brownleader eine umfassendere Rolle bei CalibreScientific übernehmen, in der er

eng mit den verschiedenen Unternehmen im Portfolio zusammenarbeiten wird. Dies

hat zum Ziel, Marktchancen in Europa zu nutzen, indem die organische

Vermarktungsstrategie erweitert und Übernahmeziele mit innovativen ergänzenden

Technologien identifiziert werden.

Über CalibreScientific Inc.

CalibreScientific ist ein diversifizierter weltweiter Anbieter von

biowissenschaftlichen Reagenzien, Werkzeugen, Instrumenten und anderen

Verbrauchsmaterialien für die Laborforschungs-, Diagnostik- und

biopharmazeutischen Gemeinschaften. Das Unternehmen strebt danach, die Grenzen

der Wissenschaft und Innovation zu verschieben - durch unternehmensinterne

Expertise in Kombination mit strategischen Übernahmen, die dazu beitragen,

unseren Kunden eine differenzierte und umfassende Palette aus Produkten,

Dienstleistungen und Support anbieten zu können. CalibreScientific wurde 2016

durch den Aufbau eines Portfolios aus Nischenunternehmen im

biowissenschaftlichen Bereich über verschiedene bedeutende Branchen gegründet,

die über die konkurrenzlose Fähigkeit verfügen, sich den einzigartigen

Herausforderungen ihrer jeweiligen Märkte zu stellen. Durch eine Kombination aus

Übernahmen und organischem Wachstum erstreckt sich unsere globale Reichweite

über 53 Länder, so dass wir Kunden auf der ganzen Welt unterstützen.

CalibreScientific, mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien (USA), wächst auch

weiterhin über eine große Bandbreite von Branchen und Regionen hinweg und fährt

damit fort, sein Produktangebot und seine globale Präsenz für Labore auf der

ganzen Welt zu diversifizieren.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.calibrescientific.com oder

kontaktieren Sie Matthew Lorence, SVP, Marketing,

mclorence@calibrescientific.com.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: StoneCalibre Investments LLC via GlobeNewswire

http://www.stonecalibre.com