GNW-News: CARBIOS berichtet Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 und bestätigt seinen Plan, eine PET-Biorecyclinganlage zu bauen, mit überarbeitetem ...

^* CARBIOS hat seine betrieblichen Aufwendungen gesenkt und verfügt zum 30.

Juni 2025 über eine starke Liquiditätsposition von 72 Millionen Euro, die

dem Unternehmen eine Reichweite der liquiden Finanzmittel für einen Zeitraum

von über zwölf Monaten bietet.

* Der Bau der Anlage in Longlaville wird aktuell durch die folgenden Säulen

gestützt:

* Deutliche Fortschritte mit den öffentlichen Förderern ADEME und dem

Regionalrat

* Großes Interesse privater Investoren, den Vorverkauf eines erheblichen

Anteils der Kapazität der zukünftigen Anlage vorausgesetzt, der bisher

noch nicht erreicht wurde

* Jüngste regulatorische Entwicklungen, die die Wettbewerbsfähigkeit der

Technologie von CARBIOS verbessern

* Vor diesem Hintergrund wird die Wiederaufnahme des Bauprojekts für das Werk

in Longlaville vor Jahresende 2025 erwartet, vorbehaltlich der Sicherung der

erforderlichen Finanzmittel. Die Anlage sollte dann in der zweiten Hälfte

des Jahres 2027 den Betrieb aufnehmen.

Clermont-Ferrand (Frankreich), 24. September 2025 (08:45 Uhr MESZ). CARBIOS

(Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung und

Industrialisierung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und

Textilpolymeren, gab heute seine Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025

bekannt und bestätigt seinen Plan, eine PET-Biorecyclinganlage in Longlaville zu

bauen, mit aktualisiertem Zeitplan.

Wichtige Meilensteine

1. Finanzergebnisse

Dank eines neu etablierten und im ersten Halbjahr 2025 rigoros umgesetzten

Kostensenkungsplans verfügt das Unternehmen zum 30. Juni 2025 über eine solide

Liquiditätsposition von 72 Millionen Euro, was dem Unternehmen eine Reichweite

der liquiden Finanzmittel für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten bietet.

Die Gruppe setzt seine Maßnahmen fort, die betrieblichen Aufwendungen zu senken.

2. Entwicklungen im regulatorischen Umfeld in Frankreich

Am 7. September 2025 veröffentlichte der französische Staat ein neues Dekret im

Rahmen des?Umweltgesetzbuchs (Artikel L. 541-10-3)", das finanzielle Anreize

für die Verwendung von recycelten Materialien in Produkten und die Vermeidung

von Materialien, die das Recycling behindern, vorsieht (das?Dekret"). Dieses

Dekret stellt eine wichtige neue Weiche, um die Einführung der Technologie von

CARBIOS bei Kunden zu beschleunigen. Dadurch können sie für die Einbeziehung von

biologisch recycelten Kunststoffen, die aus schwer verwertbaren Abfällen

hergestellt wurden, für Verpackungen mit sensiblen Kontaktflächen (z.B.

Lebensmittelverpackungen) pro Tonne von einer Prämie in Höhe von 1.000 Euro

profitieren. Das ermöglicht es CARBIOS, seinen Verpackungskunden mit Absatzmarkt

in Frankreich, recyceltes PET (r-PET) in einer Qualität zu liefern, die der von

neuem, aus fossilen Rohstoffen gewonnenem Kunststoff entspricht. Das r-PET von

Carbios ist mechanisch recycelten Produkten qualitativ deutlich überlegen (frei

von Verunreinigungen, transparent und mit hervorragenden Materialeigenschaften)

und wird unter Verwendung von komplexen Abfällen hergestellt, die derzeit mit

anderen Technologien noch nicht recycelt werden können - und das zu einem

ähnlichen Nettopreis.

3. Update zur PET-Biorecyclinganlage in Longlaville

* Die Wiederaufnahme des Baus der Anlage wurde auf einen Zeitraum vor Ende

2025 verschoben, vorbehaltlich der Sicherung der erforderlichen zusätzlichen

Finanzmittel.

* Der Vorverkauf von Produkten aus der künftigen Anlage in Longlaville

schreitet voran, unterstützt durch günstige regulatorische

Rahmenbedingungen.

* Darüber hinaus hat das Unternehmen einen Großteil seiner Rohstoffversorgung

gesichert und Polymerisationsverträge unterzeichnet, was das industrielle

Fundament des Projekts gestärkt.

* Update zur Finanzierung der Anlage

CARBIOS plant, die Anlage in Longlaville wie folgt zu finanzieren:

* 42,5 Millionen Euro an öffentlichen Fördermitteln, darunter eine bereits

unterzeichnete Vereinbarung mit ADEME über 30 Millionen Euro, die den Beginn

der Auszahlung der Beihilfen ermöglicht, sobald das Bau-Projekt wieder

aufgenommen wurde, sowie 12,5 Millionen Euro an regionalen Beihilfen, die

aus einem von der Europäischen Kommission genehmigten Förderprogramm für

chemisches Recycling stammen. Die Veröffentlichung im Amtsblatt der

Europäischen Union wird in Kürze erwartet, wodurch die letzte Hürde für den

Erhalt dieser Fördermittel überwunden sein wird. Es wird darauf hingewiesen,

dass diese Beträge noch nicht eingegangen sind und daher nicht in den

derzeit verfügbaren Barmitteln enthalten sind.

* Die Aufnahme zusätzlicher Finanzmittel, insbesondere nicht verwässernder,

ist derzeit in Diskussion. Zahlreiche private Investoren haben nach

eingehender Prüfung des Projekts starkes Interesse bekundet und sich

grundsätzlich mit der Bereitstellung der erforderlichen Investitionsbeträge

einverstanden erklärt, die hauptsächlich vom Vorverkauf eines Großteils der

Kapazität der Anlage abhängig sind. CARBIOS hat das notwendige Niveau

derzeit noch nicht erreicht. Das Unternehmen hat zwei führende Banken

ausgewählt, um den Prozess voranzutreiben.

* Einen Teil der verfügbaren Barmittel (72 Millionen Euro zum 30. Juni 2025).

Unterstützt durch das im September bekannt gegebene neue Dekret treibt das

Unternehmen den Vorverkauf von Produkten aus der Anlage mit dem Ziel weiter

voran, ein Vorverkaufsniveau zu erreichen, das die notwendige Finanzierung für

die Wiederaufnahme des Projekts vor Ende 2025 sicherstellt. Die geplante Anlage

könnte dadurch in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 den Betrieb aufnehmen.

4. Update zu Lizenzvereinbarungen

Gleichzeitig ermöglichen die technologische Reife, die technische Dokumentation

und die laufenden Verhandlungen mit verschiedenen Partnern, dass CARBIOS sich

weiterhin voll und ganz der Kommerzialisierung von Lizenzen für seine

Technologie verschrieben hat.

Vincent Kamel, Chief Executive Officer von CARBIOS:?Unsere gut kontrollierten

Ausgaben und unsere solide Liquiditätsposition ermöglichen es uns, mit

Zuversicht voranzuschreiten. Die jüngsten positiven Entwicklungen, sowohl in

Bezug auf das regulatorische Umfeld als auch in Hinblick auf Gespräche mit

Finanz- und Industriepartnern, geben uns zusätzliches Selbstbewusstsein

hinsichtlich der Stärke unseres Plans. Wir gehen diese nächste Phase mit

Entschlossenheit und Zuversicht an, angetrieben von der Anerkennung unserer

Kunden für den Wert unserer Technologie, der Stärke unseres Geschäftsmodells und

dem Engagement unserer Teams."

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung H1 2025

(ungeprüfte Zahlen)

----------------------------------------------------------------------------

30.06.2025 30.06.2024

In Tausend EUR

6 Monate 6 Monate

----------------------------------------------------------------------------

Umsatz 84 75

Sonstige Einnahmen 435 -

----------------------------------------------------------------------------

Erträge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 519 73

----------------------------------------------------------------------------

Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen, netto (7.501) (8.201)

Forschungs- und Entwicklungsausgaben (10.214) (11.771)

Fördermittel und sonstige betriebliche Erträge 1.662 1.952

Aktivierte Entwicklungskosten 1.051 1.618

Vertriebs- und Marketingaufwendungen (2.344) (4.301)

Allgemeine Verwaltungskosten (8.241) (7.578)

Laufendes Betriebsergebnis (Verlust) (17.568) (20.008)

Weitere operative Erträge und Aufwendungen (7.326) -

Wertminderungen und Wertaufholungen

auf Vermögenswerte (7.326) -

----------------------------------------------------------------------------

Betriebsergebnis (Verlust) (24.894) (20.008)

----------------------------------------------------------------------------

Finanzerträge 1.779 2.801

Finanzaufwendungen (426) (878)

----------------------------------------------------------------------------

Finanzerträge, netto 1.353 1.923

----------------------------------------------------------------------------

Ergebnis vor Steuern (23.540) (18.085)

----------------------------------------------------------------------------

Ertragsteuern - -

----------------------------------------------------------------------------

Periodenergebnis, netto (23.540) (18.085)

----------------------------------------------------------------------------

Zum 30. Juni 2025 belief sich das laufende Betriebsergebnis auf -17,6 Millionen

Euro, was einer Verbesserung von 2,4 Millionen Euro gegenüber einem Verlust von

-20 Millionen Euro zum 30. Juni 2024 entspricht. Diese Verbesserung ist

hauptsächlich auf die Umsetzung des Ende 2024 bekannt gegebenen

Kostenreduzierungsplans und Erträgen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit in

Gesamthöhe von kumuliert 6,2 Millionen Euro zurückzuführen, denen Sonderposten

wie Kosten und Rückstellungen für den Umstrukturierungs- und Personalabbauplan

-3 Millionen Euro sowie finanzierungsbezogene Kosten -0,8 Millionen Euro

gegenüber stehen.

Abgesehen von diesen außerordentlichen Einmalposten ist der Rückgang der

laufenden Betriebsaufwendungen auf Forschungs- und Entwicklungsausgaben,

Vertriebs- und Marketingaufwendungen sowie allgemeine Verwaltungskosten

zurückzuführen.

Das laufende Betriebsergebnis von -17,6 Millionen Euro spiegelt die Bemühungen

der Gruppe wider, Kosten zu reduzieren und eine strenge Ausgabenkontrolle

sicherzustellen, um die Finanzierungsgespräche mit öffentlichen und privaten

Partnern für das Projekt der Anlage in Longlaville ohne Liquiditätsdruck

fortzusetzen.

Um die Wiederaufnahme des Longlaville-Projekts zu beschleunigen und die

finanziellen Auswirkungen der Verschiebung zu begrenzen, hatte das Unternehmen

bei Bekanntgabe der Verzögerung Protokolle mit seinen Hauptlieferanten

umgesetzt. Aufgrund der nicht erfolgten Erneuerung eines dieser Protokolle und

mangels einer Vereinbarung mit einem Lieferanten hat das Unternehmen jedoch

vorsorglich eine Wertminderung in Höhe von 7,3 Millionen Euro auf einen

Vermögenswert der Anlage in Longlaville vorgenommen, wodurch das

Betriebsergebnis für das erste Halbjahr auf -24,9 Millionen Euro verringert

wird.

Der Nettofinanzertrag in Höhe von 1,4 Millionen Euro ist hauptsächlich auf

Finanzerträge aus Geldanlagen und den Aktivierungskosten für Fremdkapital

zurückzuführen. Er ist aufgrund von niedrigeren Zinssätzen und dem

Liquiditätsniveau gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 um -1,9 Millionen Euro

gesunken.

Das Periodenergebnis der Gruppe betrug Ende Juni 2025 23,5 Millionen Euro,

verglichen mit 18,1 Millionen Euro Ende Juni 2024.

Kapitalflussrechnung

(ungeprüft)

-------------------------------------------------------------------------------

Konsolidierte Kapitalflussrechnung (in Tausend EUR) 30.06.2025 31.12.2024

6 Monate 12 Monate

-------------------------------------------------------------------------------

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

Periodenergebnis (23.540) (33.113)

Abschreibungen von Wertminderungen auf Sachanlagen und

Nutzungsrechte sowie sonstige Wertminderungen 10.838 8.109

Gewinne (Verluste) aus der Veräußerung von

Vermögenswerten (22) 188

Rückstellungen und Leistungen an Mitarbeiter 19 186

Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen (877) (587)

Finanzerträge / (Verlust) (1.354) (4.394)

Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung von

finanziellen Vermögenswerten 0 (366)

Zinsdifferenzsubvention - IAS 20 - Kreditaufnahme (110) (55)

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Aufwand

für Nettofinanzverschuldung und Steuern (15.047) (30.132)

Veränderung des Betriebskapitalbedarfs 230 (63)

Gezahlte Steuern 0 0

-------------------------------------------------------------------------------

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (14.816) (30.195)

-------------------------------------------------------------------------------

Cashflow aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten (637) (59,403)

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Anlagevermögen (20.728) 16.210

Aktivierte Entwicklungskosten (1.051) (3.165)

Veräußerungen von Anlagevermögen 22 1

Erwerb von Finanzanlagen (49) (24.606)

Abnahme der Finanzanlagen 19.873 385

-------------------------------------------------------------------------------

Cashflow aus Investitionstätigkeit (2.570) (70.578)

-------------------------------------------------------------------------------

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

Kapitalerhöhung 0 139

Eigene Aktien 47 (71)

Ausgabe von Darlehen und Finanzverbindlichkeiten 1.446 760

Rückzahlungen von Darlehen und Finanzverbindlichkeiten (2.144) (3.831)

Zahlung von Leasingverbindlichkeiten (IFRS 16) (579) (1.440)

Gezahlte Netto-Finanzzinsen (993) (1.639)

Sonstige Finanzerträge und -aufwendungen 1.526 4.801

-------------------------------------------------------------------------------

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (699) (1.281)

-------------------------------------------------------------------------------

Veränderung der Zahlungsmittelposition (18.084) (102.055)

-------------------------------------------------------------------------------

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn

der Periode 89.767 191.821

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der

Periode 71.682 89.767

-------------------------------------------------------------------------------

Veränderung der liquiden Mittel (18.084) (102.055)

-------------------------------------------------------------------------------

Die Gruppe verfügt über eine Liquiditätsreichweite für einen Zeitraum von über

zwölf Monaten hinaus, basierend auf Finanzmitteln von 72 Millionen Euro zum 30.

Juni 2025, verglichen mit einer Finanzreserve von 109 Millionen Euro zum 31.

Dezember 2024, die

89 Millionen Euro an Barmitteln und 19 Millionen Euro an Finanzanlagen umfasste,

die im ersten Halbjahr 2025 als Barmittel umklassifiziert wurden.

Der Nettobarmittelverbrauch im Berichtszeitraum betrug 18,1 Millionen Euro,

verglichen mit 102,1 Millionen Euro für das Jahr 2024. Dieser Barmittelverbrauch

in Höhe von 18,1 Millionen Euro umfasst -20 Millionen Euro an Zahlungen an

Lieferanten im Zusammenhang mit dem Longlaville-Projekt, gemäß den bereits bei

Bekanntgabe der Projektverzögerung eingegangenen Verpflichtungen, -17,1

Millionen Euro an Barmitteln für laufende Geschäftsaktivitäten, teilweise

ausgeglichen durch +19 Millionen Euro an Finanzanlagen, die als verfügbare

Barmittel neu klassifiziert wurden.

Über CARBIOS:

CARBIOS ist ein Biotechnologieunternehmen, das biologische Lösungen entwickelt

und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu

gestalten. Inspiriert von der Natur entwickelt CARBIOS enzymbasierte biologische

Verfahren zum Abbau von Kunststoffen mit dem Ziel, die Verschmutzung durch

Kunststoffe und Textilien zu verhindern und den Übergang zu einer

Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen. Seine beiden innovativen Technologien -

für das Biorecycling von PET und den biologischen Abbau von PLA - werden derzeit

auf industrielles und kommerzielles Niveau skaliert. Die industrielle

Demonstrationsanlage für Biorecycling ist seit 2021 in Betrieb, und der Bau der

weltweit ersten Biorecycling-Anlage soll noch vor dem Jahresende 2025 wieder

aufgenommen werden, sofern die erforderlichen zusätzlichen Finanzmittel

gesichert werden können. CARBIOS wurde 2011 von Truffle Capital gegründet und

hat große wissenschaftliche Anerkennung gefunden, darunter eine Titelgeschichte

in Nature und einen zweiten Artikel, der in derselben Zeitschrift veröffentlicht

wurde. Das Unternehmen wird von renommierten Marken aus der Kosmetik-,

Lebensmittel- und Bekleidungsindustrie unterstützt, die die Recyclingfähigkeit

und Kreislaufwirtschaft ihrer Produkte verbessern wollen. Nestlé Waters, PepsiCo

und Suntory Beverage & Food Europe sind Mitglieder eines von CARBIOS und L'Oréal

gegründeten Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon

arbeiten mit CARBIOS in einem Textilkonsortium zusammen. CARBIOS ist Teil der

globalen Gemeinschaft von B Corp(TM)-zertifizierten Unternehmen, die ihre

Geschäftsmodelle zum Wohle der Allgemeinheit umgestalten.

Besuchen Sie, www.carbios.com (https://www.carbios.com/en/) und, um mehr über

Biotechnologie für kreislauffähige Kunststoffe und Textilien zu erfahren.

LinkedIn: carbios (https://www.linkedin.com/company/carbios/mycompany/) /

Instagram: insidecarbios (https://www.instagram.com/insidecarbios/?hl=en)

Informationen zu CARBIOS-Aktien:

ISIN-Code FR0011648716

Ticker-Code Euronext Growth: ALCRB

LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

CARBIOS wurde 2011 von Truffle Capital gegründet und ist für das PEA-PME-

Programm zugelassen, ein staatliches Programm, das französischen Einwohnern, die

in KMU investieren, Einkommensteuervergünstigungen gewährt.

Haftungsausschluss zu zukunftsgerichteten Aussagen und Risikofaktoren:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, keine historischen

Daten, und sollte nicht als Garantie dafür verstanden werden, dass die genannten

Fakten und Daten eintreten werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren

auf Daten, Annahmen und Schätzungen, die CARBIOS für angemessen hält. CARBIOS

ist in einem wettbewerbsintensiven und sich schnell entwickelnden Umfeld tätig.

Das Unternehmen ist daher nicht in der Lage, alle Risiken, Ungewissheiten oder

sonstigen Faktoren, die sich auf seine Geschäftstätigkeit auswirken könnten,

deren potenzielle Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit oder das Ausmaß, in

dem das Eintreten eines Risikos oder einer Kombination von Risiken zu

Ergebnissen führen könnte, die erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen

genannten Ergebnissen abweichen, vorherzusehen. CARBIOS weist darauf hin, dass

zukunftsgerichtete Aussagen keinesfalls eine Garantie für die zukünftige

Entwicklung darstellen und dass die tatsächliche Finanzlage, die Ergebnisse, die

Cashflows, die Partnerschaften und Unternehmensvereinbarungen sowie die

Entwicklung des Sektors, in dem CARBIOS tätig ist, erheblich von den in diesem

Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Darüber

hinaus selbst wenn die Finanzlage, die Ergebnisse, die Cashflows, die

Partnerschaften und Unternehmensvereinbarungen sowie die Entwicklungen in der

Branche, in der CARBIOS tätig ist, mit den in diesem Dokument enthaltenen

zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen, sind diese Ergebnisse oder

Entwicklungen möglicherweise kein verlässlicher Indikator für die zukünftigen

Ergebnisse oder Entwicklungen von CARBIOS. Lesern wird außerdem empfohlen, die

Risikofaktoren, die im bei der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (?AMF")

eingereichten Universal-Registrierungsdokument sowie im Halbjahresfinanzbericht,

der kostenlos auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, beschrieben sind,

sorgfältig zu prüfen. Sollten alle oder ein Teil dieser Risikofaktoren oder

andere eintreten, haftet CARBIOS in keinem Fall gegenüber irgendjemandem für

Entscheidungen oder Maßnahmen, die im Zusammenhang mit den Informationen

und/oder Aussagen in dieser Pressemitteilung getroffen oder ergriffen wurden,

oder für damit verbundene Schäden. Diese Informationen gelten nur zum Zeitpunkt

dieser Pressemitteilung. CARBIOS verpflichtet sich nicht, Aktualisierungen

dieser Informationen oder der ihnen zugrunde liegenden Annahmen zu

veröffentlichen, es sei denn, dies ist aufgrund gesetzlicher oder

regulatorischer Verpflichtungen erforderlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

CARBIOS CARBIOS Pressekontakt (DACH & UK)

Laura Perrin Benjamin Audebert MC Services

Kommunikation Investor Relations Anne Hennecke

laura.perrin@carbios.com carbios@mc-services.eu

(mailto:laura.perrin@carbios (mailto:carbios@mc-

.com) contact@carbios.com services.eu)

+33 (0)6 46 44 04 79 +33 (0)4 73 86 51 76 +49 (0)211 529 252 22

