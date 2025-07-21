GNW-News: CARBIOS berichtet Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 und bestätigt seinen Plan, eine PET-Biorecyclinganlage zu bauen, mit überarbeitetem ...
^* CARBIOS hat seine betrieblichen Aufwendungen gesenkt und verfügt zum 30.
Juni 2025 über eine starke Liquiditätsposition von 72 Millionen Euro, die
dem Unternehmen eine Reichweite der liquiden Finanzmittel für einen Zeitraum
von über zwölf Monaten bietet.
* Der Bau der Anlage in Longlaville wird aktuell durch die folgenden Säulen
gestützt:
* Deutliche Fortschritte mit den öffentlichen Förderern ADEME und dem
Regionalrat
* Großes Interesse privater Investoren, den Vorverkauf eines erheblichen
Anteils der Kapazität der zukünftigen Anlage vorausgesetzt, der bisher
noch nicht erreicht wurde
* Jüngste regulatorische Entwicklungen, die die Wettbewerbsfähigkeit der
Technologie von CARBIOS verbessern
* Vor diesem Hintergrund wird die Wiederaufnahme des Bauprojekts für das Werk
in Longlaville vor Jahresende 2025 erwartet, vorbehaltlich der Sicherung der
erforderlichen Finanzmittel. Die Anlage sollte dann in der zweiten Hälfte
des Jahres 2027 den Betrieb aufnehmen.
Clermont-Ferrand (Frankreich), 24. September 2025 (08:45 Uhr MESZ). CARBIOS
(Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung und
Industrialisierung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und
Textilpolymeren, gab heute seine Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025
bekannt und bestätigt seinen Plan, eine PET-Biorecyclinganlage in Longlaville zu
bauen, mit aktualisiertem Zeitplan.
Wichtige Meilensteine
1. Finanzergebnisse
Dank eines neu etablierten und im ersten Halbjahr 2025 rigoros umgesetzten
Kostensenkungsplans verfügt das Unternehmen zum 30. Juni 2025 über eine solide
Liquiditätsposition von 72 Millionen Euro, was dem Unternehmen eine Reichweite
der liquiden Finanzmittel für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten bietet.
Die Gruppe setzt seine Maßnahmen fort, die betrieblichen Aufwendungen zu senken.
2. Entwicklungen im regulatorischen Umfeld in Frankreich
Am 7. September 2025 veröffentlichte der französische Staat ein neues Dekret im
Rahmen des?Umweltgesetzbuchs (Artikel L. 541-10-3)", das finanzielle Anreize
für die Verwendung von recycelten Materialien in Produkten und die Vermeidung
von Materialien, die das Recycling behindern, vorsieht (das?Dekret"). Dieses
Dekret stellt eine wichtige neue Weiche, um die Einführung der Technologie von
CARBIOS bei Kunden zu beschleunigen. Dadurch können sie für die Einbeziehung von
biologisch recycelten Kunststoffen, die aus schwer verwertbaren Abfällen
hergestellt wurden, für Verpackungen mit sensiblen Kontaktflächen (z.B.
Lebensmittelverpackungen) pro Tonne von einer Prämie in Höhe von 1.000 Euro
profitieren. Das ermöglicht es CARBIOS, seinen Verpackungskunden mit Absatzmarkt
in Frankreich, recyceltes PET (r-PET) in einer Qualität zu liefern, die der von
neuem, aus fossilen Rohstoffen gewonnenem Kunststoff entspricht. Das r-PET von
Carbios ist mechanisch recycelten Produkten qualitativ deutlich überlegen (frei
von Verunreinigungen, transparent und mit hervorragenden Materialeigenschaften)
und wird unter Verwendung von komplexen Abfällen hergestellt, die derzeit mit
anderen Technologien noch nicht recycelt werden können - und das zu einem
ähnlichen Nettopreis.
3. Update zur PET-Biorecyclinganlage in Longlaville
* Die Wiederaufnahme des Baus der Anlage wurde auf einen Zeitraum vor Ende
2025 verschoben, vorbehaltlich der Sicherung der erforderlichen zusätzlichen
Finanzmittel.
* Der Vorverkauf von Produkten aus der künftigen Anlage in Longlaville
schreitet voran, unterstützt durch günstige regulatorische
Rahmenbedingungen.
* Darüber hinaus hat das Unternehmen einen Großteil seiner Rohstoffversorgung
gesichert und Polymerisationsverträge unterzeichnet, was das industrielle
Fundament des Projekts gestärkt.
* Update zur Finanzierung der Anlage
CARBIOS plant, die Anlage in Longlaville wie folgt zu finanzieren:
* 42,5 Millionen Euro an öffentlichen Fördermitteln, darunter eine bereits
unterzeichnete Vereinbarung mit ADEME über 30 Millionen Euro, die den Beginn
der Auszahlung der Beihilfen ermöglicht, sobald das Bau-Projekt wieder
aufgenommen wurde, sowie 12,5 Millionen Euro an regionalen Beihilfen, die
aus einem von der Europäischen Kommission genehmigten Förderprogramm für
chemisches Recycling stammen. Die Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Union wird in Kürze erwartet, wodurch die letzte Hürde für den
Erhalt dieser Fördermittel überwunden sein wird. Es wird darauf hingewiesen,
dass diese Beträge noch nicht eingegangen sind und daher nicht in den
derzeit verfügbaren Barmitteln enthalten sind.
* Die Aufnahme zusätzlicher Finanzmittel, insbesondere nicht verwässernder,
ist derzeit in Diskussion. Zahlreiche private Investoren haben nach
eingehender Prüfung des Projekts starkes Interesse bekundet und sich
grundsätzlich mit der Bereitstellung der erforderlichen Investitionsbeträge
einverstanden erklärt, die hauptsächlich vom Vorverkauf eines Großteils der
Kapazität der Anlage abhängig sind. CARBIOS hat das notwendige Niveau
derzeit noch nicht erreicht. Das Unternehmen hat zwei führende Banken
ausgewählt, um den Prozess voranzutreiben.
* Einen Teil der verfügbaren Barmittel (72 Millionen Euro zum 30. Juni 2025).
Unterstützt durch das im September bekannt gegebene neue Dekret treibt das
Unternehmen den Vorverkauf von Produkten aus der Anlage mit dem Ziel weiter
voran, ein Vorverkaufsniveau zu erreichen, das die notwendige Finanzierung für
die Wiederaufnahme des Projekts vor Ende 2025 sicherstellt. Die geplante Anlage
könnte dadurch in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 den Betrieb aufnehmen.
4. Update zu Lizenzvereinbarungen
Gleichzeitig ermöglichen die technologische Reife, die technische Dokumentation
und die laufenden Verhandlungen mit verschiedenen Partnern, dass CARBIOS sich
weiterhin voll und ganz der Kommerzialisierung von Lizenzen für seine
Technologie verschrieben hat.
Vincent Kamel, Chief Executive Officer von CARBIOS:?Unsere gut kontrollierten
Ausgaben und unsere solide Liquiditätsposition ermöglichen es uns, mit
Zuversicht voranzuschreiten. Die jüngsten positiven Entwicklungen, sowohl in
Bezug auf das regulatorische Umfeld als auch in Hinblick auf Gespräche mit
Finanz- und Industriepartnern, geben uns zusätzliches Selbstbewusstsein
hinsichtlich der Stärke unseres Plans. Wir gehen diese nächste Phase mit
Entschlossenheit und Zuversicht an, angetrieben von der Anerkennung unserer
Kunden für den Wert unserer Technologie, der Stärke unseres Geschäftsmodells und
dem Engagement unserer Teams."
Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung H1 2025
(ungeprüfte Zahlen)
----------------------------------------------------------------------------
30.06.2025 30.06.2024
In Tausend EUR
6 Monate 6 Monate
----------------------------------------------------------------------------
Umsatz 84 75
Sonstige Einnahmen 435 -
----------------------------------------------------------------------------
Erträge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 519 73
----------------------------------------------------------------------------
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen, netto (7.501) (8.201)
Forschungs- und Entwicklungsausgaben (10.214) (11.771)
Fördermittel und sonstige betriebliche Erträge 1.662 1.952
Aktivierte Entwicklungskosten 1.051 1.618
Vertriebs- und Marketingaufwendungen (2.344) (4.301)
Allgemeine Verwaltungskosten (8.241) (7.578)
Laufendes Betriebsergebnis (Verlust) (17.568) (20.008)
Weitere operative Erträge und Aufwendungen (7.326) -
Wertminderungen und Wertaufholungen
auf Vermögenswerte (7.326) -
----------------------------------------------------------------------------
Betriebsergebnis (Verlust) (24.894) (20.008)
----------------------------------------------------------------------------
Finanzerträge 1.779 2.801
Finanzaufwendungen (426) (878)
----------------------------------------------------------------------------
Finanzerträge, netto 1.353 1.923
----------------------------------------------------------------------------
Ergebnis vor Steuern (23.540) (18.085)
----------------------------------------------------------------------------
Ertragsteuern - -
----------------------------------------------------------------------------
Periodenergebnis, netto (23.540) (18.085)
----------------------------------------------------------------------------
Zum 30. Juni 2025 belief sich das laufende Betriebsergebnis auf -17,6 Millionen
Euro, was einer Verbesserung von 2,4 Millionen Euro gegenüber einem Verlust von
-20 Millionen Euro zum 30. Juni 2024 entspricht. Diese Verbesserung ist
hauptsächlich auf die Umsetzung des Ende 2024 bekannt gegebenen
Kostenreduzierungsplans und Erträgen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit in
Gesamthöhe von kumuliert 6,2 Millionen Euro zurückzuführen, denen Sonderposten
wie Kosten und Rückstellungen für den Umstrukturierungs- und Personalabbauplan
-3 Millionen Euro sowie finanzierungsbezogene Kosten -0,8 Millionen Euro
gegenüber stehen.
Abgesehen von diesen außerordentlichen Einmalposten ist der Rückgang der
laufenden Betriebsaufwendungen auf Forschungs- und Entwicklungsausgaben,
Vertriebs- und Marketingaufwendungen sowie allgemeine Verwaltungskosten
zurückzuführen.
Das laufende Betriebsergebnis von -17,6 Millionen Euro spiegelt die Bemühungen
der Gruppe wider, Kosten zu reduzieren und eine strenge Ausgabenkontrolle
sicherzustellen, um die Finanzierungsgespräche mit öffentlichen und privaten
Partnern für das Projekt der Anlage in Longlaville ohne Liquiditätsdruck
fortzusetzen.
Um die Wiederaufnahme des Longlaville-Projekts zu beschleunigen und die
finanziellen Auswirkungen der Verschiebung zu begrenzen, hatte das Unternehmen
bei Bekanntgabe der Verzögerung Protokolle mit seinen Hauptlieferanten
umgesetzt. Aufgrund der nicht erfolgten Erneuerung eines dieser Protokolle und
mangels einer Vereinbarung mit einem Lieferanten hat das Unternehmen jedoch
vorsorglich eine Wertminderung in Höhe von 7,3 Millionen Euro auf einen
Vermögenswert der Anlage in Longlaville vorgenommen, wodurch das
Betriebsergebnis für das erste Halbjahr auf -24,9 Millionen Euro verringert
wird.
Der Nettofinanzertrag in Höhe von 1,4 Millionen Euro ist hauptsächlich auf
Finanzerträge aus Geldanlagen und den Aktivierungskosten für Fremdkapital
zurückzuführen. Er ist aufgrund von niedrigeren Zinssätzen und dem
Liquiditätsniveau gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 um -1,9 Millionen Euro
gesunken.
Das Periodenergebnis der Gruppe betrug Ende Juni 2025 23,5 Millionen Euro,
verglichen mit 18,1 Millionen Euro Ende Juni 2024.
Kapitalflussrechnung
(ungeprüft)
-------------------------------------------------------------------------------
Konsolidierte Kapitalflussrechnung (in Tausend EUR) 30.06.2025 31.12.2024
6 Monate 12 Monate
-------------------------------------------------------------------------------
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (23.540) (33.113)
Abschreibungen von Wertminderungen auf Sachanlagen und
Nutzungsrechte sowie sonstige Wertminderungen 10.838 8.109
Gewinne (Verluste) aus der Veräußerung von
Vermögenswerten (22) 188
Rückstellungen und Leistungen an Mitarbeiter 19 186
Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen (877) (587)
Finanzerträge / (Verlust) (1.354) (4.394)
Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung von
finanziellen Vermögenswerten 0 (366)
Zinsdifferenzsubvention - IAS 20 - Kreditaufnahme (110) (55)
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Aufwand
für Nettofinanzverschuldung und Steuern (15.047) (30.132)
Veränderung des Betriebskapitalbedarfs 230 (63)
Gezahlte Steuern 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (14.816) (30.195)
-------------------------------------------------------------------------------
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten (637) (59,403)
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Anlagevermögen (20.728) 16.210
Aktivierte Entwicklungskosten (1.051) (3.165)
Veräußerungen von Anlagevermögen 22 1
Erwerb von Finanzanlagen (49) (24.606)
Abnahme der Finanzanlagen 19.873 385
-------------------------------------------------------------------------------
Cashflow aus Investitionstätigkeit (2.570) (70.578)
-------------------------------------------------------------------------------
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Kapitalerhöhung 0 139
Eigene Aktien 47 (71)
Ausgabe von Darlehen und Finanzverbindlichkeiten 1.446 760
Rückzahlungen von Darlehen und Finanzverbindlichkeiten (2.144) (3.831)
Zahlung von Leasingverbindlichkeiten (IFRS 16) (579) (1.440)
Gezahlte Netto-Finanzzinsen (993) (1.639)
Sonstige Finanzerträge und -aufwendungen 1.526 4.801
-------------------------------------------------------------------------------
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (699) (1.281)
-------------------------------------------------------------------------------
Veränderung der Zahlungsmittelposition (18.084) (102.055)
-------------------------------------------------------------------------------
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn
der Periode 89.767 191.821
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der
Periode 71.682 89.767
-------------------------------------------------------------------------------
Veränderung der liquiden Mittel (18.084) (102.055)
-------------------------------------------------------------------------------
Die Gruppe verfügt über eine Liquiditätsreichweite für einen Zeitraum von über
zwölf Monaten hinaus, basierend auf Finanzmitteln von 72 Millionen Euro zum 30.
Juni 2025, verglichen mit einer Finanzreserve von 109 Millionen Euro zum 31.
Dezember 2024, die
89 Millionen Euro an Barmitteln und 19 Millionen Euro an Finanzanlagen umfasste,
die im ersten Halbjahr 2025 als Barmittel umklassifiziert wurden.
Der Nettobarmittelverbrauch im Berichtszeitraum betrug 18,1 Millionen Euro,
verglichen mit 102,1 Millionen Euro für das Jahr 2024. Dieser Barmittelverbrauch
in Höhe von 18,1 Millionen Euro umfasst -20 Millionen Euro an Zahlungen an
Lieferanten im Zusammenhang mit dem Longlaville-Projekt, gemäß den bereits bei
Bekanntgabe der Projektverzögerung eingegangenen Verpflichtungen, -17,1
Millionen Euro an Barmitteln für laufende Geschäftsaktivitäten, teilweise
ausgeglichen durch +19 Millionen Euro an Finanzanlagen, die als verfügbare
Barmittel neu klassifiziert wurden.
###
Über CARBIOS:
CARBIOS ist ein Biotechnologieunternehmen, das biologische Lösungen entwickelt
und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu
gestalten. Inspiriert von der Natur entwickelt CARBIOS enzymbasierte biologische
Verfahren zum Abbau von Kunststoffen mit dem Ziel, die Verschmutzung durch
Kunststoffe und Textilien zu verhindern und den Übergang zu einer
Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen. Seine beiden innovativen Technologien -
für das Biorecycling von PET und den biologischen Abbau von PLA - werden derzeit
auf industrielles und kommerzielles Niveau skaliert. Die industrielle
Demonstrationsanlage für Biorecycling ist seit 2021 in Betrieb, und der Bau der
weltweit ersten Biorecycling-Anlage soll noch vor dem Jahresende 2025 wieder
aufgenommen werden, sofern die erforderlichen zusätzlichen Finanzmittel
gesichert werden können. CARBIOS wurde 2011 von Truffle Capital gegründet und
hat große wissenschaftliche Anerkennung gefunden, darunter eine Titelgeschichte
in Nature und einen zweiten Artikel, der in derselben Zeitschrift veröffentlicht
wurde. Das Unternehmen wird von renommierten Marken aus der Kosmetik-,
Lebensmittel- und Bekleidungsindustrie unterstützt, die die Recyclingfähigkeit
und Kreislaufwirtschaft ihrer Produkte verbessern wollen. Nestlé Waters, PepsiCo
und Suntory Beverage & Food Europe sind Mitglieder eines von CARBIOS und L'Oréal
gegründeten Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon
arbeiten mit CARBIOS in einem Textilkonsortium zusammen. CARBIOS ist Teil der
globalen Gemeinschaft von B Corp(TM)-zertifizierten Unternehmen, die ihre
Geschäftsmodelle zum Wohle der Allgemeinheit umgestalten.
Besuchen Sie, www.carbios.com (https://www.carbios.com/en/) und, um mehr über
Biotechnologie für kreislauffähige Kunststoffe und Textilien zu erfahren.
LinkedIn: carbios (https://www.linkedin.com/company/carbios/mycompany/) /
Instagram: insidecarbios (https://www.instagram.com/insidecarbios/?hl=en)
Informationen zu CARBIOS-Aktien:
ISIN-Code FR0011648716
Ticker-Code Euronext Growth: ALCRB
LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08
CARBIOS wurde 2011 von Truffle Capital gegründet und ist für das PEA-PME-
Programm zugelassen, ein staatliches Programm, das französischen Einwohnern, die
in KMU investieren, Einkommensteuervergünstigungen gewährt.
Haftungsausschluss zu zukunftsgerichteten Aussagen und Risikofaktoren:
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, keine historischen
Daten, und sollte nicht als Garantie dafür verstanden werden, dass die genannten
Fakten und Daten eintreten werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren
auf Daten, Annahmen und Schätzungen, die CARBIOS für angemessen hält. CARBIOS
ist in einem wettbewerbsintensiven und sich schnell entwickelnden Umfeld tätig.
Das Unternehmen ist daher nicht in der Lage, alle Risiken, Ungewissheiten oder
sonstigen Faktoren, die sich auf seine Geschäftstätigkeit auswirken könnten,
deren potenzielle Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit oder das Ausmaß, in
dem das Eintreten eines Risikos oder einer Kombination von Risiken zu
Ergebnissen führen könnte, die erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen
genannten Ergebnissen abweichen, vorherzusehen. CARBIOS weist darauf hin, dass
zukunftsgerichtete Aussagen keinesfalls eine Garantie für die zukünftige
Entwicklung darstellen und dass die tatsächliche Finanzlage, die Ergebnisse, die
Cashflows, die Partnerschaften und Unternehmensvereinbarungen sowie die
Entwicklung des Sektors, in dem CARBIOS tätig ist, erheblich von den in diesem
Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Darüber
hinaus selbst wenn die Finanzlage, die Ergebnisse, die Cashflows, die
Partnerschaften und Unternehmensvereinbarungen sowie die Entwicklungen in der
Branche, in der CARBIOS tätig ist, mit den in diesem Dokument enthaltenen
zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen, sind diese Ergebnisse oder
Entwicklungen möglicherweise kein verlässlicher Indikator für die zukünftigen
Ergebnisse oder Entwicklungen von CARBIOS. Lesern wird außerdem empfohlen, die
Risikofaktoren, die im bei der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (?AMF")
eingereichten Universal-Registrierungsdokument sowie im Halbjahresfinanzbericht,
der kostenlos auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, beschrieben sind,
sorgfältig zu prüfen. Sollten alle oder ein Teil dieser Risikofaktoren oder
andere eintreten, haftet CARBIOS in keinem Fall gegenüber irgendjemandem für
Entscheidungen oder Maßnahmen, die im Zusammenhang mit den Informationen
und/oder Aussagen in dieser Pressemitteilung getroffen oder ergriffen wurden,
oder für damit verbundene Schäden. Diese Informationen gelten nur zum Zeitpunkt
dieser Pressemitteilung. CARBIOS verpflichtet sich nicht, Aktualisierungen
dieser Informationen oder der ihnen zugrunde liegenden Annahmen zu
veröffentlichen, es sei denn, dies ist aufgrund gesetzlicher oder
regulatorischer Verpflichtungen erforderlich.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
CARBIOS CARBIOS Pressekontakt (DACH & UK)
Laura Perrin Benjamin Audebert MC Services
Kommunikation Investor Relations Anne Hennecke
laura.perrin@carbios.com carbios@mc-services.eu
(mailto:laura.perrin@carbios (mailto:carbios@mc-
.com) contact@carbios.com services.eu)
+33 (0)6 46 44 04 79 +33 (0)4 73 86 51 76 +49 (0)211 529 252 22
ANHANG
Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung H1 2025
(ungeprüft)
-----------------------------------------------------------------------------
30.06.2025 30.06.2024
In Tausend EUR
6 Monate 6 Monate
-----------------------------------------------------------------------------
Umsatz 84 75
Sonstige Einnahmen 435 -
-----------------------------------------------------------------------------
Erträge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 519 73
-----------------------------------------------------------------------------
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen, netto (7.501) (8.201)
Forschungs- und Entwicklungsausgaben (10.214) (11.771)
Fördermittel und sonstige betriebliche Erträge 1.662 1.952
Aktivierte Entwicklungskosten 1.051 1.618
Vertriebs- und Marketingaufwendungen (2.344) (4.301)
Allgemeine und Verwaltungskosten (8.241) (7.578)
Laufendes Betriebsergebnis (Verlust) (17.568) (20.008)
Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen (7.326) -
Wertminderungen und Wertaufholungen auf Vermögenswerte (7.326) -
-----------------------------------------------------------------------------
Betriebsergebnis (Verlust) (24.894) (20.008)
-----------------------------------------------------------------------------
Finanzerträge 1.779 2.801
Finanzielle Aufwendungen (426) (878)
-----------------------------------------------------------------------------
Finanzerträge, netto 1.353 1.923
-----------------------------------------------------------------------------
Ergebnis vor Steuern (23.540) (18.085)
-----------------------------------------------------------------------------
Einkommenssteuern - -
-----------------------------------------------------------------------------
Periodenergebnis (23.540) (18.085)
-----------------------------------------------------------------------------
Konsolidierte Bilanz
(ungeprüft)
-------------------------------------------------------------------------------
in Tausend EUR 30.06.2025 31.12.2024
-------------------------------------------------------------------------------
AKTIVA
Goodwill 20.583 20.583
Immaterielle Vermögenswerte 21.266 21.352
Sachanlagen 100.231 107.624
Nutzungsrechte an Vermögenswerten (IFRS 16) 4.676 5.159
Langfristige finanzielle Vermögenswerte 5.388 21.691
Sonstige langfristige Vermögenswerte 3 0
Anlagevermögen 152.148 176.407
-------------------------------------------------------------------------------
Lagerbestand 1.198 1.538
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und damit
verbundene Konten 448 97
Sonstiges Umlaufvermögen 15.443 8.826
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 20 3.346
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 71.682 89.767
Summe kurzfristige Vermögenswerte 88.781 103.574
-------------------------------------------------------------------------------
BILANZSUMME 240.939 279.981
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
PASSIVA
Aktienkapital 11.792 11.792
Anteils- und Beitragsprämie 276.703 276.703
Konsolidierte Rücklagen (5.295) (4.564)
Gewinnrücklagen (84.255) (51.142)
Jahresüberschuss - Anteil der Anteilseigner der
Muttergesellschaft (23.540) (33.113)
Investitionszuschüsse 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
Eigenkapital 175.405 199.675
-------------------------------------------------------------------------------
Langfristige Rückstellungen 267 345
Langfristige Darlehen und finanzielle Verbindlichkeiten 36.674 37.204
Langfristige Leasingverbindlichkeiten 3.514 3.904
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 261 98
Latente Steuerverbindlichkeiten 1.694 1.694
Summe langfristige Verbindlichkeiten 42.410 43.244
-------------------------------------------------------------------------------
Rückstellungen - kurzfristiger Anteil 0 0
Kurzfristige Darlehen und finanzielle Verbindlichkeiten 3.662 3.518
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten 1.003 1.048
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und
damit verbundene Konten 3.468 4.577
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 14.991 27.919
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 23.124 37.062
-------------------------------------------------------------------------------
BILANZSUMME 240.939 279.981
-------------------------------------------------------------------------------
Kapitalflussrechnung
(ungeprüft)
-------------------------------------------------------------------------------
Konsolidierte Kapitalflussrechnung (in Tausend EUR) 30.06.2025 31.12.2024
6 Monate 12 Monate
-------------------------------------------------------------------------------
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (23.540) (33.113)
Abschreibungen von Wertminderungen auf Sachanlagen und
Nutzungsrechte sowie sonstige Wertminderungen 10.838 8.109
Gewinne (Verluste) aus der Veräußerung von
Vermögenswerten (22) 188
Rückstellungen und Leistungen an Mitarbeiter 19 186
Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen (877) (587)
Finanzerträge (1.354) (4.394)
Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung von
finanziellen Vermögenswerten 0 (366)
Zinsdifferenzsubvention - IAS 20 - Kreditaufnahme (110) (55)
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Aufwand
für Nettofinanzverschuldung und Steuern (15.047) (30.132)
Veränderung des Betriebskapitalbedarfs 230 (63)
Gezahlte Steuern 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (14.816) (30.195)
-------------------------------------------------------------------------------
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten (637) (59,403)
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Anlagevermögen (20.728) 16.210
Aktivierte Entwicklungskosten (1.051) (3.165)
Veräußerungen von Anlagevermögen 22 1
Erwerb von Finanzanlagen (49) (24.606)
Abnahme der Finanzanlagen 19.873 385
-------------------------------------------------------------------------------
Cashflow aus Investitionstätigkeit (2.570) (70.578)
-------------------------------------------------------------------------------
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Kapitalerhöhung 0 139
Eigene Aktien 47 (71)
Ausgabe von Darlehen und Finanzverbindlichkeiten 1.446 760
Rückzahlungen von Darlehen und Finanzverbindlichkeiten (2.144) (3.831)
Zahlung von Leasingverbindlichkeiten (IFRS 16) (579) (1.440)
Gezahlte Netto-Finanzzinsen (993) (1.639)
Sonstige Finanzerträge und -aufwendungen 1.526 4.801
-------------------------------------------------------------------------------
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (699) (1.281)
-------------------------------------------------------------------------------
Veränderung der Zahlungsmittelposition (18.084) (102.055)
-------------------------------------------------------------------------------
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn
der Periode 89.767 191.821
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der
Periode 71.682 89.767
-------------------------------------------------------------------------------
Veränderung der liquiden Mittel (18.084) (102.055)
-------------------------------------------------------------------------------Â°
