GNW-News: CARBIOS und Wankai New Materials unterzeichnen eine verbindliche Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft für den industriellen Einsatz de...

^Clermont-Ferrand (Frankreich), 2. Dezember 2025 (8:45 Uhr MEZ). Im Einklang mit

der am 6. November 2025 unterzeichneten Vereinbarung(1) geben CARBIOS (Euronext

Growth Paris: ALCRB) und Wankai New Materials (?Wankai"), eine börsennotierte

Tochtergesellschaft der Zhink Group(2), dem drittgrößten PET-Hersteller in China

und viertgrößten weltweit, die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung

über eine strategische Partnerschaft für den industriellen Einsatz der CARBIOS

PET-Biorecycling-Technologie in Asien bekannt. Der erste Schritt dieser

Vereinbarung ist der Bau einer Anlage für das biologische Recycling von PET in

China.

* Am 2. Dezember 2025 unterzeichneten die beiden Unternehmen den

Gesellschaftervertrag für ein Joint Venture zum Bau und Betrieb einer ersten

PET-Biorecyclinganlage in China mit einer Verarbeitungskapazität von 50.000

Tonnen PET-Abfällen.

* Wankai wird mit einem Anteil von 70% der Mehrheitsaktionär dieses

Unternehmens sein, während CARBIOS die restlichen 30% halten wird. Die

Finanzierung des Baus der Anlage, deren Kosten auf 115 Millionen Euro

geschätzt werden, erfolgt zu 30% aus Eigenkapital und zu 70% durch

Fremdkapital, wobei sämtliche Verbindlichkeiten von Wankai abgesichert

werden.

* Die Anlage wird in Haining (Provinz Zhejiang) auf einem von Wankai zur

Verfügung gestellten Gelände erbaut. Das Bauland verfügt bereits über die

erforderliche Infrastruktur (Ausrüstung, Abfallbehandlung usw.), wodurch die

Investitionskosten niedrig gehalten werden. Der Baubeginn ist für das erste

Quartal 2026 vorgesehen, die Inbetriebnahme soll im ersten Quartal 2027

erfolgen.

* CARBIOS und Wankai haben sich am 2. Dezember 2025 auch auf eine

Lizenzvereinbarung geeinigt, die CARBIOS dem Joint Venture bei seiner

Gründung erteilen wird.

* CARBIOS und Wankai haben sich zu einer langfristigen Partnerschaft

verpflichtet, mit dem Ziel, mehrere PET-Biorecyclinganlagen in Asien zu

bauen und zu betreiben. CARBIOS räumt Wankai für drei Jahre die

Exklusivrechte an seiner PET-Depolymerisationstechnologie in Asien ein,

vorbehaltlich der Unterzeichnung von Lizenzverträgen mit Wankai über eine

zusätzliche Kapazität von mindestens 100.000 Tonnen pro Jahr. Diese Laufzeit

verlängert sich jeweils um fünf Jahre, wenn weitere Lizenzen für mindestens

200.000 Tonnen pro Jahr an zusätzlicher Kapazität abgeschlossen werden.

* Zur Stärkung der strategischen Partnerschaft zwischen den beiden

Unternehmen, hat sich Wankai verpflichtet, bis zum 2. Juni 2026 eine

zweckgebundene Kapitalerhöhung in Höhe von 5 Millionen Euro am Aktienkapital

von CARBIOS S.A. zu zeichnen(3). Die Zahlung erfolgt auf Basis eines

Ausgabepreises von 8,0947 Euro pro Aktie, entsprechend dem

volumengewichteten Durchschnitt der letzten fünf Handelstage vor dem 1.

Dezember 2025, abzüglich eines Abschlags von 10%.

Vincent Kamel, CEO von CARBIOS:?Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung markiert

den Beginn einer wichtigen strategischen Partnerschaft mit der Zhink Group.

Gemeinsam machen wir einen entscheidenden Schritt, um die internationale

Markteinführung unserer Technologie - einer Schlüsselinnovation im Kampf gegen

die Plastikverschmutzung - zu beschleunigen. Damit erreichen wir einen wichtigen

Meilenstein bei der Umsetzung unseres Lizenzmodell und leisten gemeinsam einen

Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft."

Über CARBIOS:

CARBIOS ist ein Biotechnologieunternehmen, das biologische Lösungen entwickelt

und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu

gestalten. Inspiriert von der Natur entwickelt CARBIOS enzymbasierte biologische

Verfahren zum Abbau von Kunststoffen mit dem Ziel, die Verschmutzung durch

Kunststoffe und Textilien zu verhindern und den Übergang zu einer

Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen. Seine beiden innovativen Technologien -

für das Biorecycling von PET und den biologischen Abbau von PLA - werden derzeit

auf industrielles und kommerzielles Niveau skaliert. Die industrielle

Demonstrationsanlage für Biorecycling ist seit 2021 in Betrieb, und der Bau die

industrielle Biorecycling-Anlage des Unternehmens soll noch vor dem Jahresende

2025 wieder aufgenommen werden, sofern die erforderlichen zusätzlichen

Finanzmittel gesichert werden können. Das Unternehmen wird von renommierten

Marken aus der Kosmetik-, Lebensmittel- und Bekleidungsindustrie unterstützt,

die die Recyclingfähigkeit und Kreislaufwirtschaft ihrer Produkte verbessern

wollen. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe sind

Mitglieder eines von CARBIOS und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums. On,

Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon arbeiten mit CARBIOS in einem

Textilkonsortium zusammen. CARBIOS ist Teil der globalen Gemeinschaft von B

Corp(TM)-zertifizierten Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle zum Wohle der

Allgemeinheit umgestalten.

Besuchen Sie www.carbios.com (http://www.carbios.com), um mehr über

Biotechnologie für kreislauffähige Kunststoffe und Textilien zu erfahren.

LinkedIn: carbios (https://www.linkedin.com/company/carbios/mycompany/) /

Instagram: carbios (https://www.instagram.com/insidecarbios/)

Informationen zu CARBIOS-Aktien:

ISIN-Code FR0011648716

Ticker-Code Euronext Growth: ALCRB

LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

CARBIOS ist für das PEA-PME-Programm zugelassen, ein staatliches Programm, das

französischen Einwohnern, die in KMU investieren, Einkommensteuervergünstigungen

gewährt.

Haftungsausschluss zu zukunftsgerichteten Aussagen und Risikofaktoren:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, keine historischen

Daten, und sollte nicht als Garantie dafür verstanden werden, dass die genannten

Fakten und Daten eintreten werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren

auf Daten, Annahmen und Schätzungen, die CARBIOS für angemessen hält. CARBIOS

ist in einem wettbewerbsintensiven und sich schnell entwickelnden Umfeld tätig.

Das Unternehmen ist daher nicht in der Lage, alle Risiken, Ungewissheiten oder

sonstigen Faktoren, die sich auf seine Geschäftstätigkeit auswirken könnten,

deren potenzielle Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit oder das Ausmaß, in

dem das Eintreten eines Risikos oder einer Kombination von Risiken zu

Ergebnissen führen könnte, die erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen

genannten Ergebnissen abweichen, vorherzusehen. CARBIOS weist darauf hin, dass

zukunftsgerichtete Aussagen keinesfalls eine Garantie für die zukünftige

Entwicklung darstellen und dass die tatsächliche Finanzlage, die Ergebnisse, die

Cashflows, die Partnerschaften und Unternehmensvereinbarungen sowie die

Entwicklung des Sektors, in dem CARBIOS tätig ist, erheblich von den in diesem

Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Darüber

hinaus, selbst wenn die Finanzlage, die Ergebnisse, die Cashflows, die

Partnerschaften und Unternehmensvereinbarungen sowie die Entwicklungen in der

Branche, in der CARBIOS tätig ist, mit den in diesem Dokument enthaltenen

zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen, sind diese Ergebnisse oder

Entwicklungen möglicherweise kein verlässlicher Indikator für die zukünftigen

Ergebnisse oder Entwicklungen von CARBIOS. Lesern wird außerdem empfohlen, die

Risikofaktoren, die im bei der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (?AMF")

eingereichten Universal-Registrierungsdokument sowie im Halbjahresfinanzbericht,

der kostenlos auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, beschrieben sind,

sorgfältig zu prüfen. Sollten alle oder ein Teil dieser Risikofaktoren oder

andere eintreten, haftet CARBIOS in keinem Fall gegenüber irgendjemandem für

Entscheidungen oder Maßnahmen, die im Zusammenhang mit den Informationen

und/oder Aussagen in dieser Pressemitteilung getroffen oder ergriffen wurden,

oder für damit verbundene Schäden. Diese Informationen gelten nur zum Zeitpunkt

dieser Pressemitteilung. CARBIOS verpflichtet sich nicht, Aktualisierungen

dieser Informationen oder der ihnen zugrunde liegenden Annahmen zu

veröffentlichen, es sei denn, dies ist aufgrund gesetzlicher oder

regulatorischer Verpflichtungen erforderlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

CARBIOS CARBIOS Pressekontakt (DACH & UK)

Laura Perrin Benjamin Audebert MC Services

Kommunikation Investor Relations Anne Hennecke

laura.perrin@carbios.com carbios@mc-services.eu

(mailto:laura.perrin@carbios (mailto:carbios@mc-

.com) contact@carbios.com services.eu)

+33 (0)6 46 44 04 79 +33 (0)4 73 86 51 76 +49 (0)211 529 252 22

2 Wankai New Materials ist ein an der Shenzhen Stock Exchange notiertes

Unternehmen (Aktiencode: 301216).

3 Als Ergebnis dieser Investition kann Wankai einen Vertreter in den

Verwaltungsrat von CARBIOS entsenden. Der Abschluss dieser Investition

unterliegt der Genehmigung durch die Verwaltungs- und Aufsichtsbehörden in

China.

