GNW-News: CARBIOS und Wankai New Materials unterzeichnen eine verbindliche Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft für den industriellen Einsatz de...
Werte in diesem Artikel
^Clermont-Ferrand (Frankreich), 2. Dezember 2025 (8:45 Uhr MEZ). Im Einklang mit
der am 6. November 2025 unterzeichneten Vereinbarung(1) geben CARBIOS (Euronext
Growth Paris: ALCRB) und Wankai New Materials (?Wankai"), eine börsennotierte
Tochtergesellschaft der Zhink Group(2), dem drittgrößten PET-Hersteller in China
und viertgrößten weltweit, die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung
über eine strategische Partnerschaft für den industriellen Einsatz der CARBIOS
PET-Biorecycling-Technologie in Asien bekannt. Der erste Schritt dieser
Vereinbarung ist der Bau einer Anlage für das biologische Recycling von PET in
China.
* Am 2. Dezember 2025 unterzeichneten die beiden Unternehmen den
Gesellschaftervertrag für ein Joint Venture zum Bau und Betrieb einer ersten
PET-Biorecyclinganlage in China mit einer Verarbeitungskapazität von 50.000
Tonnen PET-Abfällen.
* Wankai wird mit einem Anteil von 70% der Mehrheitsaktionär dieses
Unternehmens sein, während CARBIOS die restlichen 30% halten wird. Die
Finanzierung des Baus der Anlage, deren Kosten auf 115 Millionen Euro
geschätzt werden, erfolgt zu 30% aus Eigenkapital und zu 70% durch
Fremdkapital, wobei sämtliche Verbindlichkeiten von Wankai abgesichert
werden.
* Die Anlage wird in Haining (Provinz Zhejiang) auf einem von Wankai zur
Verfügung gestellten Gelände erbaut. Das Bauland verfügt bereits über die
erforderliche Infrastruktur (Ausrüstung, Abfallbehandlung usw.), wodurch die
Investitionskosten niedrig gehalten werden. Der Baubeginn ist für das erste
Quartal 2026 vorgesehen, die Inbetriebnahme soll im ersten Quartal 2027
erfolgen.
* CARBIOS und Wankai haben sich am 2. Dezember 2025 auch auf eine
Lizenzvereinbarung geeinigt, die CARBIOS dem Joint Venture bei seiner
Gründung erteilen wird.
* CARBIOS und Wankai haben sich zu einer langfristigen Partnerschaft
verpflichtet, mit dem Ziel, mehrere PET-Biorecyclinganlagen in Asien zu
bauen und zu betreiben. CARBIOS räumt Wankai für drei Jahre die
Exklusivrechte an seiner PET-Depolymerisationstechnologie in Asien ein,
vorbehaltlich der Unterzeichnung von Lizenzverträgen mit Wankai über eine
zusätzliche Kapazität von mindestens 100.000 Tonnen pro Jahr. Diese Laufzeit
verlängert sich jeweils um fünf Jahre, wenn weitere Lizenzen für mindestens
200.000 Tonnen pro Jahr an zusätzlicher Kapazität abgeschlossen werden.
* Zur Stärkung der strategischen Partnerschaft zwischen den beiden
Unternehmen, hat sich Wankai verpflichtet, bis zum 2. Juni 2026 eine
zweckgebundene Kapitalerhöhung in Höhe von 5 Millionen Euro am Aktienkapital
von CARBIOS S.A. zu zeichnen(3). Die Zahlung erfolgt auf Basis eines
Ausgabepreises von 8,0947 Euro pro Aktie, entsprechend dem
volumengewichteten Durchschnitt der letzten fünf Handelstage vor dem 1.
Dezember 2025, abzüglich eines Abschlags von 10%.
Vincent Kamel, CEO von CARBIOS:?Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung markiert
den Beginn einer wichtigen strategischen Partnerschaft mit der Zhink Group.
Gemeinsam machen wir einen entscheidenden Schritt, um die internationale
Markteinführung unserer Technologie - einer Schlüsselinnovation im Kampf gegen
die Plastikverschmutzung - zu beschleunigen. Damit erreichen wir einen wichtigen
Meilenstein bei der Umsetzung unseres Lizenzmodell und leisten gemeinsam einen
Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft."
###
Über CARBIOS:
CARBIOS ist ein Biotechnologieunternehmen, das biologische Lösungen entwickelt
und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu
gestalten. Inspiriert von der Natur entwickelt CARBIOS enzymbasierte biologische
Verfahren zum Abbau von Kunststoffen mit dem Ziel, die Verschmutzung durch
Kunststoffe und Textilien zu verhindern und den Übergang zu einer
Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen. Seine beiden innovativen Technologien -
für das Biorecycling von PET und den biologischen Abbau von PLA - werden derzeit
auf industrielles und kommerzielles Niveau skaliert. Die industrielle
Demonstrationsanlage für Biorecycling ist seit 2021 in Betrieb, und der Bau die
industrielle Biorecycling-Anlage des Unternehmens soll noch vor dem Jahresende
2025 wieder aufgenommen werden, sofern die erforderlichen zusätzlichen
Finanzmittel gesichert werden können. Das Unternehmen wird von renommierten
Marken aus der Kosmetik-, Lebensmittel- und Bekleidungsindustrie unterstützt,
die die Recyclingfähigkeit und Kreislaufwirtschaft ihrer Produkte verbessern
wollen. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe sind
Mitglieder eines von CARBIOS und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums. On,
Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon arbeiten mit CARBIOS in einem
Textilkonsortium zusammen. CARBIOS ist Teil der globalen Gemeinschaft von B
Corp(TM)-zertifizierten Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle zum Wohle der
Allgemeinheit umgestalten.
Besuchen Sie www.carbios.com (http://www.carbios.com), um mehr über
Biotechnologie für kreislauffähige Kunststoffe und Textilien zu erfahren.
LinkedIn: carbios (https://www.linkedin.com/company/carbios/mycompany/) /
Instagram: carbios (https://www.instagram.com/insidecarbios/)
Informationen zu CARBIOS-Aktien:
ISIN-Code FR0011648716
Ticker-Code Euronext Growth: ALCRB
LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08
CARBIOS ist für das PEA-PME-Programm zugelassen, ein staatliches Programm, das
französischen Einwohnern, die in KMU investieren, Einkommensteuervergünstigungen
gewährt.
Haftungsausschluss zu zukunftsgerichteten Aussagen und Risikofaktoren:
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, keine historischen
Daten, und sollte nicht als Garantie dafür verstanden werden, dass die genannten
Fakten und Daten eintreten werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren
auf Daten, Annahmen und Schätzungen, die CARBIOS für angemessen hält. CARBIOS
ist in einem wettbewerbsintensiven und sich schnell entwickelnden Umfeld tätig.
Das Unternehmen ist daher nicht in der Lage, alle Risiken, Ungewissheiten oder
sonstigen Faktoren, die sich auf seine Geschäftstätigkeit auswirken könnten,
deren potenzielle Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit oder das Ausmaß, in
dem das Eintreten eines Risikos oder einer Kombination von Risiken zu
Ergebnissen führen könnte, die erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen
genannten Ergebnissen abweichen, vorherzusehen. CARBIOS weist darauf hin, dass
zukunftsgerichtete Aussagen keinesfalls eine Garantie für die zukünftige
Entwicklung darstellen und dass die tatsächliche Finanzlage, die Ergebnisse, die
Cashflows, die Partnerschaften und Unternehmensvereinbarungen sowie die
Entwicklung des Sektors, in dem CARBIOS tätig ist, erheblich von den in diesem
Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Darüber
hinaus, selbst wenn die Finanzlage, die Ergebnisse, die Cashflows, die
Partnerschaften und Unternehmensvereinbarungen sowie die Entwicklungen in der
Branche, in der CARBIOS tätig ist, mit den in diesem Dokument enthaltenen
zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen, sind diese Ergebnisse oder
Entwicklungen möglicherweise kein verlässlicher Indikator für die zukünftigen
Ergebnisse oder Entwicklungen von CARBIOS. Lesern wird außerdem empfohlen, die
Risikofaktoren, die im bei der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (?AMF")
eingereichten Universal-Registrierungsdokument sowie im Halbjahresfinanzbericht,
der kostenlos auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, beschrieben sind,
sorgfältig zu prüfen. Sollten alle oder ein Teil dieser Risikofaktoren oder
andere eintreten, haftet CARBIOS in keinem Fall gegenüber irgendjemandem für
Entscheidungen oder Maßnahmen, die im Zusammenhang mit den Informationen
und/oder Aussagen in dieser Pressemitteilung getroffen oder ergriffen wurden,
oder für damit verbundene Schäden. Diese Informationen gelten nur zum Zeitpunkt
dieser Pressemitteilung. CARBIOS verpflichtet sich nicht, Aktualisierungen
dieser Informationen oder der ihnen zugrunde liegenden Annahmen zu
veröffentlichen, es sei denn, dies ist aufgrund gesetzlicher oder
regulatorischer Verpflichtungen erforderlich.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
CARBIOS CARBIOS Pressekontakt (DACH & UK)
Laura Perrin Benjamin Audebert MC Services
Kommunikation Investor Relations Anne Hennecke
laura.perrin@carbios.com carbios@mc-services.eu
(mailto:laura.perrin@carbios (mailto:carbios@mc-
.com) contact@carbios.com services.eu)
+33 (0)6 46 44 04 79 +33 (0)4 73 86 51 76 +49 (0)211 529 252 22
--------------------------------------------------------------------------------
1 https://www.carbios.com/newsroom/en/carbios-and-wankai-new-materials-a-
subsidiary-of-zhink-group-are-committed-to-the-large-scale-deployment-of-
carbios-pet-biorecycling-technology-in-asia/
2 Wankai New Materials ist ein an der Shenzhen Stock Exchange notiertes
Unternehmen (Aktiencode: 301216).
3 Als Ergebnis dieser Investition kann Wankai einen Vertreter in den
Verwaltungsrat von CARBIOS entsenden. Der Abschluss dieser Investition
unterliegt der Genehmigung durch die Verwaltungs- und Aufsichtsbehörden in
China.
Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf Carbios SA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carbios SA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Carbios SA
Analysen zu Carbios SA
Keine Analysen gefunden.