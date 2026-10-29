GNW-News: Cardiolyse führt KI-gestützten ECG Workspace ein: 12-Kanal-EKG-Befundung von der Erstauswertung bis zur ärztlichen Freigabe

29.10.26 07:07 Uhr

^Cardiolyse führt KI-gestützten ECG Workspace ein: 12-Kanal-EKG-Befundung von der

Erstauswertung bis zur ärztlichen Freigabe

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Die von Grund auf neu entwickelte Plattform vereint KI-gestützte 12-Kanal-EKG-

Analyse, bearbeitbare Befunde und ärztliche Freigabe in einem einzigen Browser-

Tab.

HELSINKI, Finnland, 29. Oktober 2026 -- Cardiolyse gibt heute die Einführung

seines KI-gestützten ECG Workspace (https://www.cardiolyse.com/cardiolyse-ecg-

workspace) bekannt. Die Plattform vereint die automatisierte Analyse und die

ärztliche Befundung von 12-Kanal-Ruhe-EKGs in einer gemeinsamen Arbeitsumgebung.

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Ärztinnen und Ärzte können EKG-Aufzeichnungen prüfen, KI-generierte

Befundvorschläge bewerten, Messwerte und Interpretation anpassen und den

abschließenden Befundbericht freigeben und signieren.

Die wichtigsten Funktionen des ECG Workspace:

* KI-gestützte Erstauswertung: Zu jedem 12-Kanal-Ruhe-EKG stehen automatisch

ermittelte Messwerte und Befundvorschläge aus der CE-gekennzeichneten,

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cloudbasierten EKG-Analyse von Cardiolyse zur ärztlichen Prüfung bereit.

* Ein Browser-Tab von der Analyse bis zur Freigabe: Ärztinnen und Ärzte können

alle zwölf Ableitungen einsehen, Messungen am EKG-Signal vornehmen, Befunde

bearbeiten und den abschließenden Befundbericht freigeben und signieren.

* Für Befundungsteams entwickelt: Eine zentrale Arbeitsliste führt

Untersuchungen aus verschiedenen Standorten und von unterschiedlichen

Geräten zusammen - für Krankenhäuser, Kliniken und EKG-

Fernbefundungsdienste.

Die Einführung greift eine praktische Frage zum Einsatz von KI im

Gesundheitswesen auf: Was geschieht, nachdem ein Algorithmus ein Ergebnis

geliefert hat? Für Cardiolyse geht es im nächsten Schritt darum, Ärztinnen und

Ärzten die Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie dieses Ergebnis vor der

Freigabe prüfen, hinterfragen und präzisieren können.

Der ECG Workspace verbindet diese Schritte in einem gemeinsamen Arbeitsablauf.

Ärztinnen und Ärzte können alle zwölf Ableitungen anzeigen, die EKG-Kurven mit

Bildschirm-Messwerkzeugen untersuchen und Befundvorschläge im direkten Abgleich

mit der Originalaufzeichnung bearbeiten. Eine zentrale Arbeitsliste bündelt

eingehende Untersuchungen und zeigt ihren Befundungsstatus an. So können Teams

die Befundung standortübergreifend und unabhängig vom jeweils angeschlossenen

Gerät organisieren.

?KI sollte Ärztinnen und Ärzten eine bessere Grundlage für ihre Arbeit bieten,

ihnen aber nicht die abschließende Beurteilung abnehmen", sagt Normunds Daudiss,

CEO von Cardiolyse.

?Wir haben unsere Technologie nach diesem Prinzip grundlegend neu aufgebaut.

Unser Anspruch ist es, Maßstäbe für die KI-gestützte EKG-Befundung zu setzen:

mit Analysen auf höchstem Niveau und einer Plattform, auf der Ärztinnen und

Ärzte die zugrunde liegenden Ergebnisse prüfen, ihr Fachwissen einbringen und

die Verantwortung für die abschließende Interpretation übernehmen können. Wir

sind bereit für eine neue Ära der KI-gestützten Kardiologie."

Mit der Einführung blickt Cardiolyse auf zehn Jahre Erfahrung in der EKG-Analyse

zurück. Sie folgt auf eine vollständige technologische Neuentwicklung seit dem

Führungswechsel im Jahr 2024. Dabei wurde die Plattform konsequent auf die

Anforderungen der Anwenderinnen und Anwender im klinischen Alltag und auf

höchste Qualität der Analyseergebnisse ausgerichtet. Die EKG-Analysesoftware von

Cardiolyse trägt die CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt der Klasse IIa.

Der ECG Workspace richtet sich an Krankenhäuser, Kliniken und EKG-

Fernbefundungsdienste. Er verbindet automatisierte Interpretation und ärztliche

Prüfung in einem durchgängigen Arbeitsablauf - von der ersten Analyse bis zur

abschließenden Freigabe.

Über Cardiolyse

Cardiolyse ist ein Medizintechnologieunternehmen mit Sitz in Helsinki und

verfügt über zehn Jahre Erfahrung in der KI-gestützten EKG-Analyse für die

klinische Befundung und das Screening. Seine geräteunabhängige Technologie ist

von Grund auf auf die Integration über Programmierschnittstellen (APIs)

ausgelegt und trägt die CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt der Klasse IIa. Sie

unterstützt Gesundheitsdienstleister, Medizinproduktehersteller und klinische

Forschungsorganisationen dabei, EKG-Aufzeichnungen zu analysieren und die

Ergebnisse in ärztlich verantwortete Arbeitsabläufe einzubinden. Weitere

Informationen unter cardiolyse.com (https://cardiolyse.com/).

Pressekontakt

Harry PA

Cardiolyse

hello@cardiolyse.com (mailto:hello@cardiolyse.com)

+371 25 888 886

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