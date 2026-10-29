GNW-News: Cardiolyse führt KI-gestützten ECG Workspace ein: 12-Kanal-EKG-Befundung von der Erstauswertung bis zur ärztlichen Freigabe
^Cardiolyse führt KI-gestützten ECG Workspace ein: 12-Kanal-EKG-Befundung von der
Erstauswertung bis zur ärztlichen Freigabe
Die von Grund auf neu entwickelte Plattform vereint KI-gestützte 12-Kanal-EKG-
Analyse, bearbeitbare Befunde und ärztliche Freigabe in einem einzigen Browser-
Tab.
HELSINKI, Finnland, 29. Oktober 2026 -- Cardiolyse gibt heute die Einführung
seines KI-gestützten ECG Workspace (https://www.cardiolyse.com/cardiolyse-ecg-
workspace) bekannt. Die Plattform vereint die automatisierte Analyse und die
ärztliche Befundung von 12-Kanal-Ruhe-EKGs in einer gemeinsamen Arbeitsumgebung.
Ärztinnen und Ärzte können EKG-Aufzeichnungen prüfen, KI-generierte
Befundvorschläge bewerten, Messwerte und Interpretation anpassen und den
abschließenden Befundbericht freigeben und signieren.
Die wichtigsten Funktionen des ECG Workspace:
* KI-gestützte Erstauswertung: Zu jedem 12-Kanal-Ruhe-EKG stehen automatisch
ermittelte Messwerte und Befundvorschläge aus der CE-gekennzeichneten,
cloudbasierten EKG-Analyse von Cardiolyse zur ärztlichen Prüfung bereit.
* Ein Browser-Tab von der Analyse bis zur Freigabe: Ärztinnen und Ärzte können
alle zwölf Ableitungen einsehen, Messungen am EKG-Signal vornehmen, Befunde
bearbeiten und den abschließenden Befundbericht freigeben und signieren.
* Für Befundungsteams entwickelt: Eine zentrale Arbeitsliste führt
Untersuchungen aus verschiedenen Standorten und von unterschiedlichen
Geräten zusammen - für Krankenhäuser, Kliniken und EKG-
Fernbefundungsdienste.
Die Einführung greift eine praktische Frage zum Einsatz von KI im
Gesundheitswesen auf: Was geschieht, nachdem ein Algorithmus ein Ergebnis
geliefert hat? Für Cardiolyse geht es im nächsten Schritt darum, Ärztinnen und
Ärzten die Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie dieses Ergebnis vor der
Freigabe prüfen, hinterfragen und präzisieren können.
Der ECG Workspace verbindet diese Schritte in einem gemeinsamen Arbeitsablauf.
Ärztinnen und Ärzte können alle zwölf Ableitungen anzeigen, die EKG-Kurven mit
Bildschirm-Messwerkzeugen untersuchen und Befundvorschläge im direkten Abgleich
mit der Originalaufzeichnung bearbeiten. Eine zentrale Arbeitsliste bündelt
eingehende Untersuchungen und zeigt ihren Befundungsstatus an. So können Teams
die Befundung standortübergreifend und unabhängig vom jeweils angeschlossenen
Gerät organisieren.
?KI sollte Ärztinnen und Ärzten eine bessere Grundlage für ihre Arbeit bieten,
ihnen aber nicht die abschließende Beurteilung abnehmen", sagt Normunds Daudiss,
CEO von Cardiolyse.
?Wir haben unsere Technologie nach diesem Prinzip grundlegend neu aufgebaut.
Unser Anspruch ist es, Maßstäbe für die KI-gestützte EKG-Befundung zu setzen:
mit Analysen auf höchstem Niveau und einer Plattform, auf der Ärztinnen und
Ärzte die zugrunde liegenden Ergebnisse prüfen, ihr Fachwissen einbringen und
die Verantwortung für die abschließende Interpretation übernehmen können. Wir
sind bereit für eine neue Ära der KI-gestützten Kardiologie."
Mit der Einführung blickt Cardiolyse auf zehn Jahre Erfahrung in der EKG-Analyse
zurück. Sie folgt auf eine vollständige technologische Neuentwicklung seit dem
Führungswechsel im Jahr 2024. Dabei wurde die Plattform konsequent auf die
Anforderungen der Anwenderinnen und Anwender im klinischen Alltag und auf
höchste Qualität der Analyseergebnisse ausgerichtet. Die EKG-Analysesoftware von
Cardiolyse trägt die CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt der Klasse IIa.
Der ECG Workspace richtet sich an Krankenhäuser, Kliniken und EKG-
Fernbefundungsdienste. Er verbindet automatisierte Interpretation und ärztliche
Prüfung in einem durchgängigen Arbeitsablauf - von der ersten Analyse bis zur
abschließenden Freigabe.
Über Cardiolyse
Cardiolyse ist ein Medizintechnologieunternehmen mit Sitz in Helsinki und
verfügt über zehn Jahre Erfahrung in der KI-gestützten EKG-Analyse für die
klinische Befundung und das Screening. Seine geräteunabhängige Technologie ist
von Grund auf auf die Integration über Programmierschnittstellen (APIs)
ausgelegt und trägt die CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt der Klasse IIa. Sie
unterstützt Gesundheitsdienstleister, Medizinproduktehersteller und klinische
Forschungsorganisationen dabei, EKG-Aufzeichnungen zu analysieren und die
Ergebnisse in ärztlich verantwortete Arbeitsabläufe einzubinden. Weitere
Informationen unter cardiolyse.com (https://cardiolyse.com/).
Pressekontakt
Harry PA
Cardiolyse
hello@cardiolyse.com (mailto:hello@cardiolyse.com)
+371 25 888 886
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