GNW-News: Caseware bringt seine Expertise in die Entwicklung des neuen deutschen Steuerdatenstandards ein

31.08.26 12:04 Uhr

^Die seit mehr als 20 Jahren bestehende Zusammenarbeit mit den deutschen

Steuerbehörden unterstreicht die Innovationsführerschaft von Caseware. Auf der

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CwX Germany am 9. September 2026 wird das Unternehmen diese Position mit der

Präsentation einer wegweisenden KI-Innovation weiter stärken.

DÜSSELDORF, Aug. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Caseware

(https://www.caseware.com/de), die führende KI-Plattform für Wirtschaftsprüfung

und Finanzberichterstattung, hat eine technische Stellungnahme zum Entwurf der

DSFinVBV (Digitale Schnittstellenverordnung für Buchführungsdaten) beim

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Bundesministerium der Finanzen (BMF)

(https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/EN/Home/home.html) eingereicht.

Damit bringt das Unternehmen seine langjährige Erfahrung im Bereich der

digitalen Steuerprüfung in die Entwicklung des neuen deutschen

Steuerdatenstandards ein.

Der Beitrag verdeutlicht Casewares langfristiges Engagement für die Entwicklung

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KI-gestützter Technologien, die mit den sich ständig wandelnden regulatorischen

Anforderungen Schritt halten. Dadurch können Fachkräfte aus Wirtschaftsprüfung,

Steuerberatung und Rechnungswesen auf einer sicheren, intelligenten End-to-End-

Plattform für hochregulierte Umgebungen effizient und sicher arbeiten.

Langjährige Zusammenarbeit treibt Innovationen in der Branche voran

Die DSFinVB-Verordnung, führt moderne technische Standards für das Datenformat

sowie einheitliche Spezifikationen für den Datenumfang ein. Dadurch können

Betriebsprüfer:innen Unternehmensdaten ohne herstellerspezifische Aufbereitung

analysieren - ein wesentlicher Fortschritt für die Effizienz der steuerlichen

Außenprüfung.

Aufbauend auf mehr als 20 Jahren Zusammenarbeit mit den deutschen Steuerbehörden

im Bereich der digitalen Steuerprüfung hat Caseware die technische Infrastruktur

der modernen Steuerverwaltung in Deutschland maßgeblich mitgestaltet. Aus dieser

Zusammenarbeit sind wichtige Beiträge zu den heute geltenden

Steuerdatenstandards hervorgegangen.

Technologische Führungsrolle und umfassende Marktexpertise

Die Expertise, die in die Weiterentwicklung der deutschen Steuerdatenstandards

einfließt, ist auch in der Caseware-Plattform verankert. Vernetzte Workflows,

standardisierte Methoden und KI-gestützte Funktionen unterstützen Organisationen

dabei, regulatorische Änderungen schneller umzusetzen und gleichzeitig Qualität

sowie Governance sicherzustellen.

Der Beitrag von Caseware zum Konsultationsprozess der DSFinVBV basiert auf

umfassender technischer Erfahrung, die unter anderem auf folgenden Kompetenzen

beruht:

* Mitentwicklung bestehender Standards: Maßgebliche Beteiligung an der

Entwicklung des derzeitigen Beschreibungsstandards und der

Bundeseinheitlichen Vorgaben, die die Grundlage für die neue DSFinVBV

bilden.

* Bundesweiter Einsatz von Softwarelösungen: Die Datenanalysesoftware IDEA

wird von Finanzverwaltungen der Länder, Wirtschaftsprüfern sowie

Steuerberatern in ganz Deutschland eingesetzt.

* Umfassende Schnittstellenkompetenz: Entwicklung von mehr als 100

herstellerspezifischen Schnittstellen, die eine automatische Konvertierung

von Steuerdaten in standardisierte Formate ermöglichen.

* Fundierte Marktkenntnis: Langjährige Unterstützung von Unternehmen und

Softwareanbietern bei der Erfüllung steuerlicher Anforderungen insbesondere

bei komplexen ERP-Landschaften, Individualentwicklungen und internationalen

Softwareplattformen.

Herausforderungen der Branche gemeinsam lösen

?Dank unserer langjährigen Erfahrung und technischen Expertise können wir die

Entwicklung der DSFinVBV gemeinsam mit Berufsverbänden, Standardisierungsgremien

- darunter XBRL - sowie ERP-Anbietern aktiv mitgestalten.", sagt Andreas Arntz,

Senior Product Manager bei Caseware.?Wir bringen nicht nur unsere technische

Expertise aus der Entwicklung der bundesweit eingesetzten Datenanalysesoftware

IDEA ein, sondern auch unsere praktische Erfahrung aus der Entwicklung von mehr

als 100 herstellerspezifischen Schnittstellen, die eine nahtlose

Datenkonvertierung zwischen unterschiedlichsten Buchhaltungs- und ERP-Systemen

ermöglichen."

Der Beitrag des Unternehmens basiert auf langjähriger Erfahrung im Umgang mit

ERP-Daten unterschiedlichster Branchen, der Zertifizierung steuerlicher

Datenschnittstellen für ERP-Systeme sowie der Unterstützung vergleichbarer

Initiativen europäischer Steuerbehörden darunter SAF-T.

Diese Erfahrung ist besonders wertvoll, da die DSFinVBV einen einheitlichen

Steuerdatenstandard schaffen soll, der in unterschiedlichsten IT-Landschaften

sowie in Unternehmen jeder Größe und Komplexität eingesetzt werden kann. Sie

liefert praxisnahe Erkenntnisse für die Entwicklung eines Standards, der sowohl

Steuerbehörden als auch Unternehmen einen reibungslosen Übergang vom heutigen

Datenstandard auf den neuen Rechtsrahmen ermöglicht.

Zukunft der digitalen Steuerprüfung

Caseware Germany beteiligt sich weiterhin und bringt seine technische Expertise

ein, um die erfolgreiche digitale Transformation zu unterstützen.

Die Zukunft auf der CwX Germany erleben

Von der Mitgestaltung regulatorischer Entwicklungen bis zur Förderung der

nächsten Generation von Branchenexpert:innen investiert Caseware kontinuierlich

in Innovationen und stärkt damit das Vertrauen in die globale Wirtschaft.

Die CwX Germany 2026 (https://reg.eventmobi.com/cwx-2026-germany/pages/30-under-

30) findet am 9. September 2026 in Düsseldorf unter dem Motto?Innovation in

Motion - Advancing Your Organization into the Agentic Age" statt. Auf der

Veranstaltung werden Branchenexpert:innen diskutieren, wie Künstliche

Intelligenz und agentische Technologien Wirtschaftsprüfung, Rechnungs- und

Finanzwesen verändert. Die Teilnehmer:innen erwarten inspirierende Keynotes rund

um KI, praxisnahe Kundenerfahrungen, interaktive Produktdemonstrationen,

Breakout-Sessions, Networking-Möglichkeiten sowie die exklusive Vorstellung

einer bedeutenden neuen KI-Innovation von Caseware im Rahmen eines besonderen

Produktlaunches.

Interessierte können sich bereits jetzt anmelden (https://reg.eventmobi.com/cwx-

2026-germany/register) und in Düsseldorf erleben, wie Caseware-Kunden in

Deutschland die Zukunft ihrer Branche aktiv mitgestalten.

Zum Keynote-Programm gehören Dr. Henning Beck, der die besondere Rolle

menschlicher Intelligenz im Zeitalter der KI beleuchtet, Prof. Dr. Anabel Ternès

von Hattburg, die zeigt, wie KI Wirtschaft, Führung und die Arbeitswelt

verändert, sowie Alexander Thamm, der praxisnahe Strategien vermittelt, um

Künstliche Intelligenz in messbaren Unternehmenserfolg umzusetzen.

Im Rahmen der Veranstaltung werden außerdem die Caseware Germany 30 Under 30

(https://www.caseware.com/us/30-under-30-awards) Awards verliehen. Mit dieser

Auszeichnung würdigt Caseware junge Talente, die die digitale Transformation der

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsbranche maßgeblich vorantreiben.

Vorschläge für geeignete Kandidatinnen und Kandidaten können ab sofort

eingereicht (https://reg.eventmobi.com/cwx-2026-germany/pages/30-under-30)

werden.

Seien Sie beim Launch live dabei

Erleben Sie auf LinkedIn Live

(https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7493315925706780673)

exklusiv die erste Vorstellung einer bedeutenden neuen Caseware KI-Innovation,

die im Rahmen der besonderen Produktankündigung auf der CwX Germany enthüllt

wird.

Wenn Sie den LinkedIn-Live-Stream außerhalb Deutschlands verfolgen möchten,

klicken Sie bitte hier

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Notes to editors

In the event of media enquiries, please contact:

Elise Sallis

VP, Global Communications & Brand Management

Caseware?

elise.sallis@caseware.com

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