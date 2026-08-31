GNW-News: Caseware bringt seine Expertise in die Entwicklung des neuen deutschen Steuerdatenstandards ein
^Die seit mehr als 20 Jahren bestehende Zusammenarbeit mit den deutschen
Steuerbehörden unterstreicht die Innovationsführerschaft von Caseware. Auf der
CwX Germany am 9. September 2026 wird das Unternehmen diese Position mit der
Präsentation einer wegweisenden KI-Innovation weiter stärken.
DÜSSELDORF, Aug. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Caseware
(https://www.caseware.com/de), die führende KI-Plattform für Wirtschaftsprüfung
und Finanzberichterstattung, hat eine technische Stellungnahme zum Entwurf der
DSFinVBV (Digitale Schnittstellenverordnung für Buchführungsdaten) beim
Bundesministerium der Finanzen (BMF)
(https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/EN/Home/home.html) eingereicht.
Damit bringt das Unternehmen seine langjährige Erfahrung im Bereich der
digitalen Steuerprüfung in die Entwicklung des neuen deutschen
Steuerdatenstandards ein.
Der Beitrag verdeutlicht Casewares langfristiges Engagement für die Entwicklung
KI-gestützter Technologien, die mit den sich ständig wandelnden regulatorischen
Anforderungen Schritt halten. Dadurch können Fachkräfte aus Wirtschaftsprüfung,
Steuerberatung und Rechnungswesen auf einer sicheren, intelligenten End-to-End-
Plattform für hochregulierte Umgebungen effizient und sicher arbeiten.
Langjährige Zusammenarbeit treibt Innovationen in der Branche voran
Die DSFinVB-Verordnung, führt moderne technische Standards für das Datenformat
sowie einheitliche Spezifikationen für den Datenumfang ein. Dadurch können
Betriebsprüfer:innen Unternehmensdaten ohne herstellerspezifische Aufbereitung
analysieren - ein wesentlicher Fortschritt für die Effizienz der steuerlichen
Außenprüfung.
Aufbauend auf mehr als 20 Jahren Zusammenarbeit mit den deutschen Steuerbehörden
im Bereich der digitalen Steuerprüfung hat Caseware die technische Infrastruktur
der modernen Steuerverwaltung in Deutschland maßgeblich mitgestaltet. Aus dieser
Zusammenarbeit sind wichtige Beiträge zu den heute geltenden
Steuerdatenstandards hervorgegangen.
Technologische Führungsrolle und umfassende Marktexpertise
Die Expertise, die in die Weiterentwicklung der deutschen Steuerdatenstandards
einfließt, ist auch in der Caseware-Plattform verankert. Vernetzte Workflows,
standardisierte Methoden und KI-gestützte Funktionen unterstützen Organisationen
dabei, regulatorische Änderungen schneller umzusetzen und gleichzeitig Qualität
sowie Governance sicherzustellen.
Der Beitrag von Caseware zum Konsultationsprozess der DSFinVBV basiert auf
umfassender technischer Erfahrung, die unter anderem auf folgenden Kompetenzen
beruht:
* Mitentwicklung bestehender Standards: Maßgebliche Beteiligung an der
Entwicklung des derzeitigen Beschreibungsstandards und der
Bundeseinheitlichen Vorgaben, die die Grundlage für die neue DSFinVBV
bilden.
* Bundesweiter Einsatz von Softwarelösungen: Die Datenanalysesoftware IDEA
wird von Finanzverwaltungen der Länder, Wirtschaftsprüfern sowie
Steuerberatern in ganz Deutschland eingesetzt.
* Umfassende Schnittstellenkompetenz: Entwicklung von mehr als 100
herstellerspezifischen Schnittstellen, die eine automatische Konvertierung
von Steuerdaten in standardisierte Formate ermöglichen.
* Fundierte Marktkenntnis: Langjährige Unterstützung von Unternehmen und
Softwareanbietern bei der Erfüllung steuerlicher Anforderungen insbesondere
bei komplexen ERP-Landschaften, Individualentwicklungen und internationalen
Softwareplattformen.
Herausforderungen der Branche gemeinsam lösen
?Dank unserer langjährigen Erfahrung und technischen Expertise können wir die
Entwicklung der DSFinVBV gemeinsam mit Berufsverbänden, Standardisierungsgremien
- darunter XBRL - sowie ERP-Anbietern aktiv mitgestalten.", sagt Andreas Arntz,
Senior Product Manager bei Caseware.?Wir bringen nicht nur unsere technische
Expertise aus der Entwicklung der bundesweit eingesetzten Datenanalysesoftware
IDEA ein, sondern auch unsere praktische Erfahrung aus der Entwicklung von mehr
als 100 herstellerspezifischen Schnittstellen, die eine nahtlose
Datenkonvertierung zwischen unterschiedlichsten Buchhaltungs- und ERP-Systemen
ermöglichen."
Der Beitrag des Unternehmens basiert auf langjähriger Erfahrung im Umgang mit
ERP-Daten unterschiedlichster Branchen, der Zertifizierung steuerlicher
Datenschnittstellen für ERP-Systeme sowie der Unterstützung vergleichbarer
Initiativen europäischer Steuerbehörden darunter SAF-T.
Diese Erfahrung ist besonders wertvoll, da die DSFinVBV einen einheitlichen
Steuerdatenstandard schaffen soll, der in unterschiedlichsten IT-Landschaften
sowie in Unternehmen jeder Größe und Komplexität eingesetzt werden kann. Sie
liefert praxisnahe Erkenntnisse für die Entwicklung eines Standards, der sowohl
Steuerbehörden als auch Unternehmen einen reibungslosen Übergang vom heutigen
Datenstandard auf den neuen Rechtsrahmen ermöglicht.
Zukunft der digitalen Steuerprüfung
Caseware Germany beteiligt sich weiterhin und bringt seine technische Expertise
ein, um die erfolgreiche digitale Transformation zu unterstützen.
Die Zukunft auf der CwX Germany erleben
Von der Mitgestaltung regulatorischer Entwicklungen bis zur Förderung der
nächsten Generation von Branchenexpert:innen investiert Caseware kontinuierlich
in Innovationen und stärkt damit das Vertrauen in die globale Wirtschaft.
Die CwX Germany 2026 (https://reg.eventmobi.com/cwx-2026-germany/pages/30-under-
30) findet am 9. September 2026 in Düsseldorf unter dem Motto?Innovation in
Motion - Advancing Your Organization into the Agentic Age" statt. Auf der
Veranstaltung werden Branchenexpert:innen diskutieren, wie Künstliche
Intelligenz und agentische Technologien Wirtschaftsprüfung, Rechnungs- und
Finanzwesen verändert. Die Teilnehmer:innen erwarten inspirierende Keynotes rund
um KI, praxisnahe Kundenerfahrungen, interaktive Produktdemonstrationen,
Breakout-Sessions, Networking-Möglichkeiten sowie die exklusive Vorstellung
einer bedeutenden neuen KI-Innovation von Caseware im Rahmen eines besonderen
Produktlaunches.
Interessierte können sich bereits jetzt anmelden (https://reg.eventmobi.com/cwx-
2026-germany/register) und in Düsseldorf erleben, wie Caseware-Kunden in
Deutschland die Zukunft ihrer Branche aktiv mitgestalten.
Zum Keynote-Programm gehören Dr. Henning Beck, der die besondere Rolle
menschlicher Intelligenz im Zeitalter der KI beleuchtet, Prof. Dr. Anabel Ternès
von Hattburg, die zeigt, wie KI Wirtschaft, Führung und die Arbeitswelt
verändert, sowie Alexander Thamm, der praxisnahe Strategien vermittelt, um
Künstliche Intelligenz in messbaren Unternehmenserfolg umzusetzen.
Im Rahmen der Veranstaltung werden außerdem die Caseware Germany 30 Under 30
(https://www.caseware.com/us/30-under-30-awards) Awards verliehen. Mit dieser
Auszeichnung würdigt Caseware junge Talente, die die digitale Transformation der
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsbranche maßgeblich vorantreiben.
Vorschläge für geeignete Kandidatinnen und Kandidaten können ab sofort
eingereicht (https://reg.eventmobi.com/cwx-2026-germany/pages/30-under-30)
werden.
Seien Sie beim Launch live dabei
Erleben Sie auf LinkedIn Live
(https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7493315925706780673)
exklusiv die erste Vorstellung einer bedeutenden neuen Caseware KI-Innovation,
die im Rahmen der besonderen Produktankündigung auf der CwX Germany enthüllt
wird.
Wenn Sie den LinkedIn-Live-Stream außerhalb Deutschlands verfolgen möchten,
klicken Sie bitte hier
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Notes to editors
In the event of media enquiries, please contact:
Elise Sallis
VP, Global Communications & Brand Management
Caseware?
elise.sallis@caseware.com
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