GNW-News: Cearvol bringt Wave auf den Markt: Eine preisgekrönte KI-Hörlösung mit Touchscreen-Steuerung
^BERLIN, May 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cearvol (https://www.amazon.de/-
/en/stores/Cearvol/page/C5EC616C-1868-420A-B23F-EBE2C13F2BFF?lp) hat heute die
Markteinführung von Wave in Deutschland bekannt gegeben, einer professionellen
Hörlösung, die darauf ausgelegt ist, das tägliche Leben für Menschen mit
leichtem bis mittelschwerem Hörverlust klarer und vernetzter zu gestalten.
Fast jeder fünfte Deutsche leidet an einer Form von Hörverlust. Dennoch zögern
viele, eine Lösung zu suchen - sei es wegen sozialer Stigmatisierung,
komplizierter Bedienung, unbequemer Designs oder zu hoher Kosten. Diese
Herausforderung ist besonders akut für Gruppen wie Veteranen, von denen viele
aufgrund ihres Dienstes unter lärmbedingtem Hörverlust leiden.
Cearvol Wave wurde entwickelt, um genau diese Barrieren zu beseitigen. Es
kombiniert fortschrittliche KI-Klangverarbeitung mit einem diskreten, modernen
Design und einem intuitiven Touchscreen-Ladecase. Unser Ziel ist es, Leistung
auf klinischem Niveau ohne die herkömmliche Komplexität zu liefern und so eine
hochwertige Hörlösung für alle Bedürftigen sowohl erschwinglich als auch
zugänglich zu machen.
Intelligente Klangverarbeitung durch NeuroFlow AI 2.0
Das Herzstück von Wave ist NeuroFlow AI 2.0, die Deep-Neural-Network-Plattform
der nächsten Generation von Cearvol. Das System analysiert Klangumgebungen in
Echtzeit und trennt Sprache von Hintergrundgeräuschen, um Gespräche klarer zu
machen. Diese neue Plattform bietet eine 24-prozentige Verbesserung der
Sprachhervorhebung und eine Geräuschreduzierung von bis zu 20 dB.
Intuitive Steuerung über das Touchscreen-Ladecase
Ein herausragendes Merkmal von Wave ist das Touchscreen-Ladecase. Es ermöglicht
den Nutzern, die Lautstärke anzupassen, Modi zu wechseln und Anrufe mit einem
einfachen Fingertipp zu verwalten - ganz ohne Smartphone. Das Case fungiert
zudem als Fernmikrofon, das Stimmen aus einer Entfernung von bis zu 10 Metern
aufnimmt, was es ideal für Besprechungen, Klassenzimmer und Familienfeiern
macht.
Nahtlose Konnektivität und langlebige Leistung
Wave unterstützt Bluetooth-Streaming, die gleichzeitige Verbindung mit zwei
Geräten sowie vier Umgebungsmodi: Innenbereich, Außenbereich, Restaurant und
Konversation. Eine 15-minütige Schnellladung ermöglicht eine Nutzung von bis zu
drei Stunden, wobei das Ladecase eine Gesamthörzeit von bis zu 28 Stunden
bietet.
Preisgekröntes Design und Innovation
Cearvol Wave wurde mehrfach als?Best of CES 2026" ausgezeichnet und erhielt
erstklassige Anerkennung von führenden Publikationen wie Reviewed und
Techlicious. Ausgezeichnet mit dem MUSE Design Award sowie dem American Good
Design Award, steht Wave als Beweis für unser Engagement für wegweisende
Innovation, überlegene Leistung und preisgekrönte Ästhetik.
?Unsere Vision lautet 'Technologie gestaltet Vertrauen neu'", sagte Ken Zhu, CEO
von Cearvol.?Wave wurde entwickelt, um Menschen dabei zu helfen, sich präsent
und verbunden zu fühlen - ohne über ihr Gerät nachdenken zu müssen."
Wave ist ab sofort auf Amazon.de (https://www.amazon.de/dp/B0GR5KKGWY)
erhältlich.
Über Cearvol Cearvol ist ein innovationsorientiertes Unternehmen im Bereich
Hörtechnologie, das sich darauf konzentriert, leistungsstarke Hörlösungen
intuitiver, zugänglicher und lebensstilfreundlicher zu gestalten.
Medienkontakt:
Kontakt person: Lens Watson
E-Mail?pr@cearvol.com (mailto:pr@cearvol.com)
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