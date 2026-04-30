GNW-News: Cearvol bringt Wave auf den Markt: Eine preisgekrönte KI-Hörlösung mit Touchscreen-Steuerung

^BERLIN, May 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cearvol (https://www.amazon.de/-

/en/stores/Cearvol/page/C5EC616C-1868-420A-B23F-EBE2C13F2BFF?lp) hat heute die

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Markteinführung von Wave in Deutschland bekannt gegeben, einer professionellen

Hörlösung, die darauf ausgelegt ist, das tägliche Leben für Menschen mit

leichtem bis mittelschwerem Hörverlust klarer und vernetzter zu gestalten.

Fast jeder fünfte Deutsche leidet an einer Form von Hörverlust. Dennoch zögern

viele, eine Lösung zu suchen - sei es wegen sozialer Stigmatisierung,

komplizierter Bedienung, unbequemer Designs oder zu hoher Kosten. Diese

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Herausforderung ist besonders akut für Gruppen wie Veteranen, von denen viele

aufgrund ihres Dienstes unter lärmbedingtem Hörverlust leiden.

Cearvol Wave wurde entwickelt, um genau diese Barrieren zu beseitigen. Es

kombiniert fortschrittliche KI-Klangverarbeitung mit einem diskreten, modernen

Design und einem intuitiven Touchscreen-Ladecase. Unser Ziel ist es, Leistung

auf klinischem Niveau ohne die herkömmliche Komplexität zu liefern und so eine

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hochwertige Hörlösung für alle Bedürftigen sowohl erschwinglich als auch

zugänglich zu machen.

Intelligente Klangverarbeitung durch NeuroFlow AI 2.0

Das Herzstück von Wave ist NeuroFlow AI 2.0, die Deep-Neural-Network-Plattform

der nächsten Generation von Cearvol. Das System analysiert Klangumgebungen in

Echtzeit und trennt Sprache von Hintergrundgeräuschen, um Gespräche klarer zu

machen. Diese neue Plattform bietet eine 24-prozentige Verbesserung der

Sprachhervorhebung und eine Geräuschreduzierung von bis zu 20 dB.

Intuitive Steuerung über das Touchscreen-Ladecase

Ein herausragendes Merkmal von Wave ist das Touchscreen-Ladecase. Es ermöglicht

den Nutzern, die Lautstärke anzupassen, Modi zu wechseln und Anrufe mit einem

einfachen Fingertipp zu verwalten - ganz ohne Smartphone. Das Case fungiert

zudem als Fernmikrofon, das Stimmen aus einer Entfernung von bis zu 10 Metern

aufnimmt, was es ideal für Besprechungen, Klassenzimmer und Familienfeiern

macht.

Nahtlose Konnektivität und langlebige Leistung

Wave unterstützt Bluetooth-Streaming, die gleichzeitige Verbindung mit zwei

Geräten sowie vier Umgebungsmodi: Innenbereich, Außenbereich, Restaurant und

Konversation. Eine 15-minütige Schnellladung ermöglicht eine Nutzung von bis zu

drei Stunden, wobei das Ladecase eine Gesamthörzeit von bis zu 28 Stunden

bietet.

Preisgekröntes Design und Innovation

Cearvol Wave wurde mehrfach als?Best of CES 2026" ausgezeichnet und erhielt

erstklassige Anerkennung von führenden Publikationen wie Reviewed und

Techlicious. Ausgezeichnet mit dem MUSE Design Award sowie dem American Good

Design Award, steht Wave als Beweis für unser Engagement für wegweisende

Innovation, überlegene Leistung und preisgekrönte Ästhetik.

?Unsere Vision lautet 'Technologie gestaltet Vertrauen neu'", sagte Ken Zhu, CEO

von Cearvol.?Wave wurde entwickelt, um Menschen dabei zu helfen, sich präsent

und verbunden zu fühlen - ohne über ihr Gerät nachdenken zu müssen."

Wave ist ab sofort auf Amazon.de (https://www.amazon.de/dp/B0GR5KKGWY)

erhältlich.

Über Cearvol Cearvol ist ein innovationsorientiertes Unternehmen im Bereich

Hörtechnologie, das sich darauf konzentriert, leistungsstarke Hörlösungen

intuitiver, zugänglicher und lebensstilfreundlicher zu gestalten.

Medienkontakt:

Kontakt person: Lens Watson

E-Mail?pr@cearvol.com (mailto:pr@cearvol.com)

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79f3d522205b/de

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202955a6ab23/de

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6f7137a2fe99/de

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