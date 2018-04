GNW-News: CellAegis gibt die Aufnahme der ersten Patienten in die US-SHIELD-Schlüsselstudie bekannt

CellAegis gibt die Aufnahme der ersten Patienten in die US-SHIELD-Schlüsselstudie bekannt

TORONTO, 10. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- CellAegis Devices Inc. ("CellAegis"

oder das "Unternehmen"), ein kommerziell tätiges Unternehmen im Bereich

medizinische Geräte, das innovative, nicht-invasive, sichere und kostengünstige

Lösungen für akute und chronische kardiovaskuläre Erkrankungen entwickelt, gab

heute bekannt, dass die ersten Patienten für die Teilnahme an einer klinischen

US-Studie ("SHIELD") zu seinem autoRIC(®)-Gerät registriert wurden.

Das autoRIC(®)-Gerät liefert automatisch eine ischämische Fernkonditionierung

("RIC") für eine nicht-invasive, kardioprotektive Behandlung, die nachweislich

Schädigungen des Herzens bei Herzinfarkten und bestimmten kardiovaskulären

Eingriffen verringert.

SHIELD ist eine multizentrische, randomisierte, kontrollierte, einfach

verblindete klinische Studie mit 500 Patienten zur Untersuchung der Sicherheit

und Wirksamkeit des autoRIC(®)-Geräts zur Verringerung von Myokardverletzungen,

gemessen anhand der Levels von Troponin I ("cTnl"), einem validierten kardialen

Biomarker, bei Patienten, die sich einer elektiven perkutanen

Koronarintervention ("PCI") unterziehen. An bis zu 15 Forschungseinrichtungen in

den USA und Kanada werden Patienten in die Studie aufgenommen, für die entweder

die Durchführung eines elektiven PCI-Verfahrens oder eine diagnostische

Katheterisierung ggf. in Verbindung mit einem Stenting geplant ist. Der primäre

Wirksamkeitsendpunkt dieser Studie ist der Nachweis einer statistisch

signifikanten Verringerung der Prävalenz von Ischämie-Reperfusionsschäden am

Myokard bei Patienten, die das autoRIC(®)-Gerät verwenden, im Vergleich zu

Patienten, die ein Placebo-Gerät nutzen. Die Patienten werden nach Abschluss der

30-tägigen Nachbeobachtung aus der Studie entlassen.

"Wir freuen uns über den Beginn der Aufnahme von Patienten in diese klinische

Studie", erklärte Roxana Mehran, MD, Hauptprüfärztin für SHIELD, Professorin für

Medizin und Direktorin des Bereichs "Interventional Cardiovascular Research and

Clinical Trials" am Zena and Michael A. Weiner Cardiovascular Institute der

Mount Sinai School of Medicine. "Trotz der großen Fortschritte in der

Kardiologie in den vergangenen Jahren besteht ohne Zweifel weiterhin ein

erheblicher, nicht gedeckter medizinischer Bedarf. Wir glauben, dass diese

Studie darauf ausgelegt ist, klar aufzuzeigen, ob das autoRIC(®) Herzschäden bei

PCI-Verfahren verringern kann. Diese Studie wird die Frage beantworten, ob das

einfach zu bedienende und zu implementierende autoRIC(®)-Gerät bei dieser

Patientengruppe klinisch relevant ist."

Das autoRIC(®)-Gerät ist von Health Canada und in Europa zugelassen, wo es in

mehreren großen, von Prüfärzten gesponsorten Studien eingesetzt wird, um die

Wirksamkeit bei der Verringerung von Nebenwirkungen nach einem Herzinfarkt

weiter zu untersuchen. Eine positive SHIELD-Studie wird CellAegis

Zulassungsantrag bei der U.S. Food and Drug Administration (FDA) für die US-

Vermarktung des autoRIC®-Geräts unterstützen.

"In den USA werden jährlich etwa 1 Million elektive PCI-Verfahren bei Patienten

mit ischämischer Herzerkrankung und mit einer Erhöhung der Troponin-

Konzentration aufgrund des Verfahrens durchgeführt, die nachweislich zu

schlechteren klinischen Ergebnissen führen", sagte Rocky Ganske, Chief Executive

Officer, CellAegis. "Die Aufnahme der ersten Patienten in die klinische

Schlüsselstudie in den USA stellt einen wichtigen Fortschritt für die klinische

Entwicklung von autoRIC(®) dar. Wir gehen zurzeit davon aus, dass die Studie im

dritten Quartal 2018 abgeschlossen sein wird."

H2 Über RIC

RIC ist ein nicht-invasives Therapeutikum, bei dem vier Zyklen von Ischämie und

Reperfusion an einer der Gliedmaßen durchgeführt werden, um das Myokard vor

einer Ischämie-Reperfusionsverletzung zu schützen. RIC ist eine

vielversprechende Begleittherapie zum PCI-Verfahren zur Prävention von Ischämie-

Reperfusionsverletzungen und zur Minimierung der Postinfarkt-Herzinsuffizienz

bei Patienten mit ST-Hebungsinfarkt ("STEMI"). Die Ergebnisse früherer

klinischer Machbarkeitsstudien mit RIC vor oder während einer größeren

ischämischen Attacke zeigten Verbesserungen bei den Surrogatmarkern der

Ischämie, wie z.B. erhöhte Myokardrettung und reduzierte Infarktgröße, bei

zahlreichen klinischen Szenarien, einschließlich akuter STEMI, elektiver PCI und

koronarer Bypass-Operationen. Bei Patienten mit STEMI verringerte die Anwendung

von RIC vor der PCI nachweislich die Inzidenz von kontrastmittelinduzierten

akuten Nierenverletzungen und bei Patienten, die sich einer kardiopulmonalen

Bypass-Operation unterzogen, konnten akute Nierenverletzungen verhindert werden.

Das autoRIC(®)-Gerät wurde entwickelt, um erwachsenen Patienten (ab 18 Jahren),

die sich einer Herz-Thorax-Operation oder interventionellen Herz-Thorax-

Eingriffen unterziehen, oder Patienten mit sich entwickendem Myokardinfarkt RIC

zugänglich zu machen. Die Technologie ist für den Einsatz in Krankenhäusern und

Ambulanzen gemäß den Anweisungen des medizinischen Fachpersonals vorgesehen. Das

autoRIC(®)-Gerät verfügt über die CE-Kennzeichnung und die Zulassung von Health

Canada und ist derzeit in den USA nur für Prüfzwecke zugelassen.

H2 Über CellAegis Devices

CellAegis Devices, mit Hauptsitz in Toronto, Kanada, ist Weltmarktführer für die

automatisierte ischämische Fernkonditionierung. Das Unternehmen hat das nicht-

invasive autoRIC(®)-Gerät patentiert und entwickelt, das Patienten mit akuten

und chronischen kardiovaskulären Erkrankungen eine RIC-Therapie ermöglicht. Das

autoRIC(®)-Gerät verfügt über die CE-Kennzeichnung sowie Zulassungen durch

Health Canada für die Behandlung bei Herzinfarkten, Herz-Thorax- oder

chirurgischen Eingriffen. Darüber hinaus laufen durch Prüfärzte gesponserte

klinische Forschungsstudien zu chronischen Erkrankungen wie Herzinsuffizienz und

Schlaganfall. Das autoRIC(®)-Gerät wurde auf Grundlage der klinischen Arbeit von

Klinikärzten und Forschern am weltweit renommierten Hospital for Sick Children

in Toronto, Kanada entwickelt.

H2 Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die anhand

von Begriffen wie "erwartet", "rechnet mit", "wird" und ähnlichen Ausdrücken

erkennbar sind und die derzeitigen Erwartungen von CellAegis im Hinblick auf

zukünftige Ereignisse darstellen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind mit

Risiken und Unsicherheiten verbunden, die zur Folge haben könnten, dass die

tatsächlichen Ereignisse des Unternehmens wesentlich von den hier

vorhergesehenen Ereignissen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen

sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und CellAegis übernimmt keine

Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren,

um neue Informationen, nachfolgende Ereignisse oder anderes widerzuspiegeln, es

sei denn, dass dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

H2 Kontakt:

Rocky Ganske

Chief Executive Officer

rganske@cellaegisdevices.com

www.cellaegis.com

