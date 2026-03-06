GNW-News: Centrical erhält 39 Millionen US-Dollar zur Transformation der Frontline-Performance für die Arbeitswelt im KI-Zeitalter

^FRANKFURT, Deutschland, June 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Centrical

(https://centrical.com/), der führende Anbieter in der aufstrebenden Kategorie

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Performance Intelligence, gab heute eine Series-D-Finanzierungsrunde in Höhe von

39 Millionen US-Dollar bekannt, angeführt von Leeds Illuminate (New York und

North Carolina) und Kingfisher Investment (San Francisco und Boulder), mit

Beteiligung von JVP, dem größten Anteilseigner des Unternehmens, sowie weiteren

bestehenden Investoren. Die Investition beschleunigt die Expansion von Centrical

in der DACH-Region und die Transformation, wie Unternehmen Frontline-

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Mitarbeitende entwickeln, coachen und binden, während KI die Arbeit von

kundenorientierten Teams branchenübergreifend grundlegend verändert.

Die DACH-Region ist ein zentraler Wachstumsmarkt, in dem Centrical bereits

führende Unternehmen betreut.

Gal Rimon, Gründer und CEO von Centrical, erklärt:?Ich habe Centrical nach

langjähriger Erfahrung in der Business Intelligence gegründet. In dieser Zeit

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habe ich immer wieder dasselbe Phänomen beobachtet: Dashboards voller

Handlungsempfehlungen, aber kaum etwas, das tatsächlich Wirkung zeigte. Die

Erkenntnisse waren vorhanden, allerdings führten sie nicht zum Handeln. Wir

entwickeln das Betriebssystem, das genau diese Lücke schließt. Es leitet

Mitarbeitende zu richtigem Verhalten an, befähigt Führungskräfte, das zu

coachen, was wirklich zählt und treibt Geschäftsergebnisse autonom voran. Die

Investition beschleunigt unsere Mission, Agentic AI und menschliche Expertise zu

verbinden, um kontinuierlich zu verbessern, wie Unternehmen Millionen von

Mitarbeitenden, sowohl Menschen als auch KI, weltweit stärken."

Zur Unterstützung der DACH-Expansion ist Centrical eine Partnerschaft mit pso

vertriebsprogramme (https://pso-vertriebsprogramme.de/) eingegangen, einem

Experten für Empfehlungs-, Performance- und Incentive-Lösungen in Deutschland,

Österreich und der Schweiz. In Kombination mit der Performance Intelligence

Platform von Centrical bietet die Partnerschaft ein integriertes Betriebsmodell

für Frontline-Performance und Mitarbeiterengagement.

Centrical betreut zudem führende DACH-Unternehmen wie die Deutsche Telekom,

SwissLife und Swisscom. Die Deutsche Telekom, Europas führender

Telekommunikationsanbieter, setzt Centrical für ihre Partner-Vertriebsteams ein

und erzielte eine Umsatzsteigerung von 19 % sowie einen Anstieg der Streaming-

Plattform-Abonnements um 32 %.

Wegbereiter für Autonome Performance Intelligence

Centrical arbeitet mit einigen der weltweit größten Unternehmen zusammen,

darunter führende US-Banken, globale Telekommunikationsanbieter und große

internationale Hotelketten. Die Plattform hat in verschiedenen Bereichen starke

Ergebnisse erzielt:

* Eine Top-5-US-Bank verzeichnete in ihrem Fraud-Back-Office einen Anstieg der

bearbeiteten Konten um 4,8 % und eine Reduzierung der Fehlerquote um 66,7 %.

* IHG Hotels & Resorts steigerte die Anmeldungen zum Treueprogramm, einem

zentralen Treiber für Direktbuchungen und Umsatzwachstum.

* Die Kundenservice-Teams von TP Samsung Benelux verbesserten die

Erstlösungsquote (FCR) um 7,5 % und reduzierten gleichzeitig den

administrativen Aufwand für Führungskräfte um 70 %.

Diese Ergebnisse gehen einher mit der kontinuierlichen Erweiterung des KI-

Portfolios von Centrical:

* KI-gestütztes Coaching: personalisierte Echtzeit-Performance-Begleitung, die

Führungskräften hilft, besser zu coachen

* KI-Rollenspiel-Simulationen: Vorbereitung von Mitarbeitenden auf komplexe

Kundeninteraktionen

* Hyperpersonalisierte Performance-Erlebnisse: orchestriertes Coaching,

Training und Interventionen, abgestimmt auf Rolle, Ziele und

Entwicklungsbereiche jedes Mitarbeitenden

* Autonome Performance Intelligence: ein selbstverstärkendes Betriebssystem,

das Chancen identifiziert und die richtigen Programme und Playbooks auslöst,

um die Frontline-Umsetzung zu verbessern

Zusammen ermöglichen diese Innovationen Unternehmen, über statische Dashboards

und isolierte Entwicklungsmaßnahmen hinauszugehen hin zu einem autonomen Modell

für Performance Management. Centrical entwickelt zudem branchenspezifische

Lösungen, die die Time-to-Value für Unternehmen beschleunigen.

Investorenperspektiven:

Mahila Amjad, Principal bei Leeds Illuminate, erklärt:

?Was uns an Centrical begeistert, ist die Fähigkeit, menschliches Potenzial im

großen Maßstab zu entwickeln. Frontline-Rollen entwickeln sich rasant weiter,

und Unternehmen müssen ihre Mitarbeitenden kontinuierlich weiterqualifizieren

und mobilisieren. Die besten Unternehmen bieten ihren Mitarbeitenden echte

Chancen, durch reibungslose Mobilität im täglichen Arbeitsablauf in neue Rollen

hineinzuwachsen und dabei die heutige Performance mit der Bereitschaft für

morgen in Einklang zu bringen. Unternehmen, die das richtig machen, bauen eine

Belegschaft auf, die selbstbewusster, kompetenter und widerstandsfähiger ist,

während sich das Geschäft weiterentwickelt."

Yariv Robinson, Managing Partner bei Kingfisher Investment, erklärt:

?Centrical hat eine seltene und wertvolle Kombination aus

Unternehmensglaubwürdigkeit, messbarem ROI und operativer Disziplin aufgebaut.

Das Unternehmen wächst in einigen der größten und komplexesten Organisationen

der Welt, expandiert über Geschäftsbereiche und Regionen hinweg und erreicht

dabei operative Profitabilität. Das zeigt nicht nur Innovation, sondern ein

nachhaltiges und skalierbares Geschäftsmodell. Wir sehen erhebliches globales

Expansionspotenzial."

Erel Margalit, Gründer und Chairman von JVP sowie Chairman von Centrical,

erklärt:

?Centrical definiert die Kategorie Performance Intelligence zu einem

entscheidenden Zeitpunkt, an dem Unternehmen neu definieren, wie sie Leistung in

einer gemischten Belegschaft aus Menschen und KI erfolgreich steuern. Wir haben

früh investiert in der Überzeugung, dass Performance an jedem Arbeitsplatz zu

einer kontinuierlichen, systemischen Fähigkeit wird, getrieben von

Echtzeitdaten, KI-gestützter Begleitung und integrierter Entwicklung. Centrical

ist Pionier dieses Modells und positioniert, um die Branche anzuführen, während

sie transformiert, wie sie Kunden weltweit bedient."

Human First im KI-Zeitalter

Während KI die Arbeitswelt grundlegend verändert, bleibt die Überzeugung von

Centrical unverändert: Technologie erweitert die Möglichkeiten, aber Menschen

sind es, die das Geschäft voranbringen. Zum Auftakt dieses neuen Kapitels

startet Centrical die Kampagne People Make It Matter, eine Hommage an die

Mitarbeitenden an der Frontline, an Führungskräfte und Manager, die das

Potenzial von KI in echte Ergebnisse für Kunden und Unternehmen verwandeln. Mehr

dazu unter centrical.com/makeitmatter.

Über Centrical

Centrical ist das Performance Intelligence OS für die Frontline und die einzige

Plattform, die die Lücke zwischen Daten und tatsächlichem Verhalten schließt.

Über Sales, Service und Operations hinweg leitet Centrical die passenden

Maßnahmen genau an diejenigen, die sie brauchen: Mitarbeitende, Führungskräfte

und zunehmend auch KI-Agenten, in jeder Phase des Employee Lifecycle.

Für Mitarbeitende verbindet Centrical das, was in anderen Tools getrennt bleibt:

Leistungsdaten, Coaching, Lernen, Practice und Recognition, gebündelt in einem

geschlossenen Kreislauf, der Entwicklung und Wachstum nachhaltig verstärkt. Für

Führungskräfte zeigt KI-gestütztes Coaching, wen sie wann und zu welchem Thema

coachen sollten, mit der passenden Aktion für jede Situation. Für die

Unternehmensführung machen KI-gestützte Insights die Leistungstreiber hinter

jedem Ergebnis sichtbar. Das ermöglicht schnellere Entscheidungen, stärkere

Mitarbeiterbindung und eine hybride Frontline, die sich flexibel an

Veränderungen anpasst.

Centrical wurde 2013 gegründet und betreut Fortune-500-Unternehmen in 150

Ländern und 60 Sprachen, mit Büros in New York, Tel Aviv und London. Zu den

Kunden zählen TP, DHL, die Deutsche Telekom sowie zwei der fünf größten US-

Banken und führende Hospitality-Marken. Frost & Sullivan und die QKS Group

führen Centrical als Leader im Workforce Engagement Management.

Weitere Informationen unter www.centrical.com (https://www.centrical.com/).

Pressekontakt: Natalie Roth press@centrical.com (mailto:press@centrical.com)

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