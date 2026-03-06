GNW-News: Centrical erhält 39 Millionen US-Dollar zur Transformation der Frontline-Performance für die Arbeitswelt im KI-Zeitalter
^FRANKFURT, Deutschland, June 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Centrical
(https://centrical.com/), der führende Anbieter in der aufstrebenden Kategorie
Performance Intelligence, gab heute eine Series-D-Finanzierungsrunde in Höhe von
39 Millionen US-Dollar bekannt, angeführt von Leeds Illuminate (New York und
North Carolina) und Kingfisher Investment (San Francisco und Boulder), mit
Beteiligung von JVP, dem größten Anteilseigner des Unternehmens, sowie weiteren
bestehenden Investoren. Die Investition beschleunigt die Expansion von Centrical
in der DACH-Region und die Transformation, wie Unternehmen Frontline-
Mitarbeitende entwickeln, coachen und binden, während KI die Arbeit von
kundenorientierten Teams branchenübergreifend grundlegend verändert.
Die DACH-Region ist ein zentraler Wachstumsmarkt, in dem Centrical bereits
führende Unternehmen betreut.
Gal Rimon, Gründer und CEO von Centrical, erklärt:?Ich habe Centrical nach
langjähriger Erfahrung in der Business Intelligence gegründet. In dieser Zeit
habe ich immer wieder dasselbe Phänomen beobachtet: Dashboards voller
Handlungsempfehlungen, aber kaum etwas, das tatsächlich Wirkung zeigte. Die
Erkenntnisse waren vorhanden, allerdings führten sie nicht zum Handeln. Wir
entwickeln das Betriebssystem, das genau diese Lücke schließt. Es leitet
Mitarbeitende zu richtigem Verhalten an, befähigt Führungskräfte, das zu
coachen, was wirklich zählt und treibt Geschäftsergebnisse autonom voran. Die
Investition beschleunigt unsere Mission, Agentic AI und menschliche Expertise zu
verbinden, um kontinuierlich zu verbessern, wie Unternehmen Millionen von
Mitarbeitenden, sowohl Menschen als auch KI, weltweit stärken."
Zur Unterstützung der DACH-Expansion ist Centrical eine Partnerschaft mit pso
vertriebsprogramme (https://pso-vertriebsprogramme.de/) eingegangen, einem
Experten für Empfehlungs-, Performance- und Incentive-Lösungen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz. In Kombination mit der Performance Intelligence
Platform von Centrical bietet die Partnerschaft ein integriertes Betriebsmodell
für Frontline-Performance und Mitarbeiterengagement.
Centrical betreut zudem führende DACH-Unternehmen wie die Deutsche Telekom,
SwissLife und Swisscom. Die Deutsche Telekom, Europas führender
Telekommunikationsanbieter, setzt Centrical für ihre Partner-Vertriebsteams ein
und erzielte eine Umsatzsteigerung von 19 % sowie einen Anstieg der Streaming-
Plattform-Abonnements um 32 %.
Wegbereiter für Autonome Performance Intelligence
Centrical arbeitet mit einigen der weltweit größten Unternehmen zusammen,
darunter führende US-Banken, globale Telekommunikationsanbieter und große
internationale Hotelketten. Die Plattform hat in verschiedenen Bereichen starke
Ergebnisse erzielt:
* Eine Top-5-US-Bank verzeichnete in ihrem Fraud-Back-Office einen Anstieg der
bearbeiteten Konten um 4,8 % und eine Reduzierung der Fehlerquote um 66,7 %.
* IHG Hotels & Resorts steigerte die Anmeldungen zum Treueprogramm, einem
zentralen Treiber für Direktbuchungen und Umsatzwachstum.
* Die Kundenservice-Teams von TP Samsung Benelux verbesserten die
Erstlösungsquote (FCR) um 7,5 % und reduzierten gleichzeitig den
administrativen Aufwand für Führungskräfte um 70 %.
Diese Ergebnisse gehen einher mit der kontinuierlichen Erweiterung des KI-
Portfolios von Centrical:
* KI-gestütztes Coaching: personalisierte Echtzeit-Performance-Begleitung, die
Führungskräften hilft, besser zu coachen
* KI-Rollenspiel-Simulationen: Vorbereitung von Mitarbeitenden auf komplexe
Kundeninteraktionen
* Hyperpersonalisierte Performance-Erlebnisse: orchestriertes Coaching,
Training und Interventionen, abgestimmt auf Rolle, Ziele und
Entwicklungsbereiche jedes Mitarbeitenden
* Autonome Performance Intelligence: ein selbstverstärkendes Betriebssystem,
das Chancen identifiziert und die richtigen Programme und Playbooks auslöst,
um die Frontline-Umsetzung zu verbessern
Zusammen ermöglichen diese Innovationen Unternehmen, über statische Dashboards
und isolierte Entwicklungsmaßnahmen hinauszugehen hin zu einem autonomen Modell
für Performance Management. Centrical entwickelt zudem branchenspezifische
Lösungen, die die Time-to-Value für Unternehmen beschleunigen.
Investorenperspektiven:
Mahila Amjad, Principal bei Leeds Illuminate, erklärt:
?Was uns an Centrical begeistert, ist die Fähigkeit, menschliches Potenzial im
großen Maßstab zu entwickeln. Frontline-Rollen entwickeln sich rasant weiter,
und Unternehmen müssen ihre Mitarbeitenden kontinuierlich weiterqualifizieren
und mobilisieren. Die besten Unternehmen bieten ihren Mitarbeitenden echte
Chancen, durch reibungslose Mobilität im täglichen Arbeitsablauf in neue Rollen
hineinzuwachsen und dabei die heutige Performance mit der Bereitschaft für
morgen in Einklang zu bringen. Unternehmen, die das richtig machen, bauen eine
Belegschaft auf, die selbstbewusster, kompetenter und widerstandsfähiger ist,
während sich das Geschäft weiterentwickelt."
Yariv Robinson, Managing Partner bei Kingfisher Investment, erklärt:
?Centrical hat eine seltene und wertvolle Kombination aus
Unternehmensglaubwürdigkeit, messbarem ROI und operativer Disziplin aufgebaut.
Das Unternehmen wächst in einigen der größten und komplexesten Organisationen
der Welt, expandiert über Geschäftsbereiche und Regionen hinweg und erreicht
dabei operative Profitabilität. Das zeigt nicht nur Innovation, sondern ein
nachhaltiges und skalierbares Geschäftsmodell. Wir sehen erhebliches globales
Expansionspotenzial."
Erel Margalit, Gründer und Chairman von JVP sowie Chairman von Centrical,
erklärt:
?Centrical definiert die Kategorie Performance Intelligence zu einem
entscheidenden Zeitpunkt, an dem Unternehmen neu definieren, wie sie Leistung in
einer gemischten Belegschaft aus Menschen und KI erfolgreich steuern. Wir haben
früh investiert in der Überzeugung, dass Performance an jedem Arbeitsplatz zu
einer kontinuierlichen, systemischen Fähigkeit wird, getrieben von
Echtzeitdaten, KI-gestützter Begleitung und integrierter Entwicklung. Centrical
ist Pionier dieses Modells und positioniert, um die Branche anzuführen, während
sie transformiert, wie sie Kunden weltweit bedient."
Human First im KI-Zeitalter
Während KI die Arbeitswelt grundlegend verändert, bleibt die Überzeugung von
Centrical unverändert: Technologie erweitert die Möglichkeiten, aber Menschen
sind es, die das Geschäft voranbringen. Zum Auftakt dieses neuen Kapitels
startet Centrical die Kampagne People Make It Matter, eine Hommage an die
Mitarbeitenden an der Frontline, an Führungskräfte und Manager, die das
Potenzial von KI in echte Ergebnisse für Kunden und Unternehmen verwandeln. Mehr
dazu unter centrical.com/makeitmatter.
Über Centrical
Centrical ist das Performance Intelligence OS für die Frontline und die einzige
Plattform, die die Lücke zwischen Daten und tatsächlichem Verhalten schließt.
Über Sales, Service und Operations hinweg leitet Centrical die passenden
Maßnahmen genau an diejenigen, die sie brauchen: Mitarbeitende, Führungskräfte
und zunehmend auch KI-Agenten, in jeder Phase des Employee Lifecycle.
Für Mitarbeitende verbindet Centrical das, was in anderen Tools getrennt bleibt:
Leistungsdaten, Coaching, Lernen, Practice und Recognition, gebündelt in einem
geschlossenen Kreislauf, der Entwicklung und Wachstum nachhaltig verstärkt. Für
Führungskräfte zeigt KI-gestütztes Coaching, wen sie wann und zu welchem Thema
coachen sollten, mit der passenden Aktion für jede Situation. Für die
Unternehmensführung machen KI-gestützte Insights die Leistungstreiber hinter
jedem Ergebnis sichtbar. Das ermöglicht schnellere Entscheidungen, stärkere
Mitarbeiterbindung und eine hybride Frontline, die sich flexibel an
Veränderungen anpasst.
Centrical wurde 2013 gegründet und betreut Fortune-500-Unternehmen in 150
Ländern und 60 Sprachen, mit Büros in New York, Tel Aviv und London. Zu den
Kunden zählen TP, DHL, die Deutsche Telekom sowie zwei der fünf größten US-
Banken und führende Hospitality-Marken. Frost & Sullivan und die QKS Group
führen Centrical als Leader im Workforce Engagement Management.
Weitere Informationen unter www.centrical.com (https://www.centrical.com/).
Pressekontakt: Natalie Roth press@centrical.com (mailto:press@centrical.com)
Â°