GNW-News: Ceres bringt Ceres® EnduraT auf den Markt - eine wegweisende Festoxid-Stack-Plattform
Werte in diesem Artikel
^* Auf Skalierung ausgelegt - reduziert Risiken und beschleunigt die
Bereitstellung
* Auf Langlebigkeit ausgelegt - in der Praxis bewährt, mit einer Stack-
Lebensdauer von fünf Jahren
* Kosteneffizient - bis zu ein Drittel niedrigere Systemkosten für
Brennstoffzellen im skalierten Betrieb
HORSHAM, Vereinigtes Königreich, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ceres Power
Holdings plc (?Ceres") hat heute Ceres(®) Endura(TM) vorgestellt, seine
Flaggschiff-Plattform für Festoxid-Stacks, die darauf ausgelegt ist, die
steigende Nachfrage nach zuverlässiger, effizienter Energieerzeugung vor Ort für
Rechenzentren und andere energieintensive Anwendungen zu bedienen.
Von einer einzigen Produktionsstätte aus können die Partner von Ceres über eine
gemeinsame Plattform sowohl den Strom- als auch den Wasserstoffmarkt
adressieren. Die Brennstoffflexibilität ermöglicht heute den Betrieb mit Erdgas
und unterstützt künftig Wasserstoff sowie andere kohlenstoffarme Brennstoffe.
Die Systeme lassen sich innerhalb von Monaten statt Jahren installieren und in
Betrieb nehmen, wodurch lange Vorlaufzeiten für Netzausbau und konventionelle
Infrastruktur entfallen. Die Plattform unterstützt Hochspannungs-
Gleichstromarchitekturen bis 800 V und darüber hinaus, erfüllt aktuelle
Rechenzentrumsstandards und ermöglicht bei kompakter Bauweise eine schnelle
Lastreaktion.
Konzipiert für Skalierbarkeit
Jedes Element von Ceres Endura ist auf eine zuverlässige Stromversorgung
ausgelegt - zur Risikominimierung, für hohe Skalierbarkeit und eine
beschleunigte Bereitstellung. Durch den Einsatz stahlbasierter Zellen arbeitet
Ceres Endura bei niedrigeren Temperaturen von 450 bis 630 °C im Vergleich zu
herkömmlichen Hochtemperatur-Festoxid-Systemen. Dies ermöglicht den Einsatz weit
verbreiteter, kostengünstiger und recycelbarer Materialien. Das eigens von Ceres
entwickelte System senkt die Gesamtkosten von Brennstoffzellensystemen um rund
ein Drittel und reduziert zugleich Risiken in der Lieferkette, wodurch die
Fertigung im Gigawattmaßstab für Strom- und Wasserstoffanwendungen unterstützt
wird.
Entwickelt für den Einsatz unter realen Betriebsbedingungen
Bei der Stromerzeugung erreicht Ceres Endura einen elektrischen Wirkungsgrad von
über 65 % bei Erdgas sowie einen Gesamtwirkungsgrad von über 90 % in Kraft-
Wärme-Kopplungsanwendungen. Die Leistung bleibt über die gesamte Lebensdauer des
Produkts stabil, wodurch es sich gegenüber vergleichbaren Lösungen als besonders
effizient erweist. Darüber hinaus ist das System für den zuverlässigen Betrieb
unter realen Einsatzbedingungen ausgelegt und ermöglicht eine schnelle Reaktion
auf Laständerungen sowie robuste Notabschaltungen und zügige Leistungs- und
Temperaturzyklen.
Ausgelegt für kostengünstigen Wasserstoff
In Verbindung mit industrieller Abwärme erreicht Ceres Endura einen um rund 30 %
höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Niedertemperatur-Elektrolyseverfahren, was
die Betriebskosten deutlich senkt und die Wirtschaftlichkeit von Wasserstoff im
industriellen Maßstab verbessert.
In Kombination mit dem Partnerschaftsmodell von Ceres bietet Ceres Endura einen
direkten Marktzugang für Unternehmen, die schnell und wettbewerbsfähig skalieren
möchten. Ceres unterstützt seine Partner durch ein bewährtes Geschäftsmodell
sowie einen Fertigungsansatz, der lokale Produktion, den Zugang zu nationalen
Fördermitteln und den Export in globale Märkte ermöglicht.
?Ceres Endura bündelt jahrzehntelange Entwicklung im Bereich der
Festoxidtechnologie in einer ausgereiften Plattform, die für den großskaligen
Einsatz bereit und auf Langlebigkeit ausgelegt ist."
Nick Lawrence, Chief Product Officer bei Ceres
Weitere Informationen finden Sie unter www.ceres.tech (http://www.ceres.tech/)
oder wenden Sie sich an:
Ceres Power Holdings plc Tel.: +44(0)7770 853463
Merryl Black E-Mail: investors@cerespower.com
(mailto:investors@cerespower.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d45f617f-e976-45c9-
ac50-151491ecdf68
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