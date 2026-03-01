GNW-News: CGTN: Das "Innovationsmosaik": Chinas neue hochwertige Produktivkräfte im Überblick
^CGTN hat eine ausführliche Analyse veröffentlicht, die die regionenübergreifende
Landschaft neuer hochwertiger Produktivkräfte in China aufzeigt. Durch die
Auswertung der Arbeitsberichte der Regierungen von 31 Regionen auf Provinzebene
auf dem chinesischen Festland zeigt der Artikel, wie sich Chinas wichtigste
Innovationszentren - die Greater Bay Area, das Jangtse-Delta und die Region
Beijing-Tianjin-Hebei - zu einem integrierten?Innovationsmosaik" entwickeln.
Mit Blick auf die nationalen?Zwei Sitzungen" im Jahr 2026 bietet dieser Artikel
einem globalen Publikum einen Einblick in Chinas kommende fünf Jahre der
technologischen Selbstständigkeit und spezialisierten industriellen Entwicklung.
PEKING, March 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bei der diesjährigen Frühlingsfest-
Gala standen nicht Sänger oder Comedians im Rampenlicht, sondern eine Gruppe
choreografierter Roboter und KI-generierte Visualisierungen aus?Seedance 2.0".
Wie ein Sprecher des Außenministeriums kürzlich erklärte, ist China das erste
Land, das die Marke von 5 Millionen gültigen inländischen Erfindungspatenten
überschritten hat und etwa drei Fünftel der weltweiten KI-Patente sowie zwei
Drittel der Patente im Bereich Robotik hält.
Um zu verstehen, wie diese Innovationsdynamik tatsächlich funktioniert, muss man
jedoch über die Neonlichter der Gala hinausblicken und die datenintensiven
Regierungsberichte betrachten, die aus den Zwei Sitzungen auf Provinzebene im
ganzen Land hervorgegangen sind. Diese Berichte zeigen, dass Chinas
Technologiestrategie kein monolithisches Top-down-Modell mehr ist, sondern ein
weit verzweigtes, hyperlokales?Hardcore-Puzzle", bei dem jede Provinz -
einschließlich autonomer Gebiete und regierungsunmittelbarer Städte - ihre
eigene Nische bei der Entwicklung neuer hochwertiger Produktivkräfte besetzt -
ein Begriff für hochtechnologische, hocheffiziente Industrien, die Innovation
gegenüber traditionellem, stark umweltbelastendem Wachstum priorisieren.
Drei Motoren der Integration
Der auffälligste Trend in den diesjährigen Berichten ist die?Ballung" von
Innovation. Die traditionellen Wirtschaftszentren - die Greater Bay Area (GBA),
das Jangtse-Delta und der Beijing-Tianjin-Hebei-Cluster - entwickeln sich von
reinen Wirtschaftszonen zu integrierten Innovationskorridoren.
Die Greater Bay Area: Die an der Südküste Chinas gelegene GBA konzentriert sich
auf den?Mid-Test" - die Brücke zwischen einem Laborprototyp und einem
Massenmarktprodukt. Mit einem Anteil von bereits 90 Prozent an der nationalen
Drohnenproduktion und 40 Prozent bei Industrierobotern verstärkt die GBA ihre
Investitionen in verkörperte KI und Tiefseeexploration.
Das Jangtse-Delta: Diese Region an der Ostküste Chinas ist wie ein einziges
riesiges Forschungs- und Entwicklungslabor. Shanghai treibt die Grenzen von
Gehirn-Computer-Schnittstellen und 6G voran, während sich Anhui - einst geprägt
von seiner traditionellen landwirtschaftlichen Ausrichtung - zu einem Zentrum
für Quantencomputing und Kernfusion entwickelt hat. Jiangsu führt landesweit bei
potenziellen Einhornunternehmen und konzentriert sich auf die?neuen drei"
Produkte - Elektrofahrzeuge, Akkumulatoren und Solarmodule.
Region Beijing-Tianjin-Hebei: Beijing bleibt das geistige Zentrum des Landes und
hat im vergangenen Jahr 210 technologische Engpässe überwunden. Der Fokus
verlagert sich zunehmend auf die Synergie mit Tianjins Fertigungssektor -
insbesondere im Bereich des vertrauenswürdigen Computing - sowie auf Hebeis
aufstrebende digitale Infrastruktur in der neuen Planstadt Xiong'an.
Digitaler Sprung in der strategischen Tiefe
Die Provinzberichte widerlegen auch den Mythos, dass Hightech ausschließlich an
der Küste zu finden ist. Eine?Go West"-Bewegung für Daten und grüne Energie ist
in vollem Gange, angetrieben von der nationalen Initiative?East Data, West
Computing".
Die Innere Mongolei und Guizhou nutzen ihr kühles Klima und ihre günstigen
Energiekosten, um sich zu zentralen Standorten der digitalen Infrastruktur des
Landes zu entwickeln. Die Rechenleistung der Inneren Mongolei hat beeindruckende
220.000 PetaFLOPS erreicht, während Guizhou mehr als 150 Partner aus dem Huawei-
Cloud-Ökosystem angezogen hat.
Ningxia und Qinghai, einst bekannt für Kohle oder Salz, sind nun Zentren für
grünen Wasserstoff und CO?-neutrales Computing. Ningxia baut ein?Hydrogen-
Ammonia Valley", während die installierte Kapazität sauberer Energie in Qinghai
inzwischen über 93 Prozent liegt und eine neue Generation grüner Rechenzentren
antreibt.
Regionale Spezialisierung und 15. Fünfjahresplan
Besonders auffällig ist die feingliedrige Spezialisierung jeder Provinz. Shaanxi
setzt auf Attosekundenlaser; Shandong nutzt seine Küste für maritime
Satellitenstarts, wobei bislang 137 Satelliten vom Oriental Aerospace Port aus
gestartet wurden; und Hubei entwickelt sein?Optics Valley" zu einem globalen
Zentrum für Optoelektronik.
Diese lokale Dynamik ist kein Zufall. Sie bildet die Grundlage für den
15. Fünfjahresplan (2026-2030), der eine hochrangige technologische
Selbstständigkeit in den Mittelpunkt der Modernisierung Chinas stellt. Bis 2026
soll sichergestellt werden, dass diese lokalen Cluster - sei es die intelligente
Landtechnik aus Heilongjiang oder die Elektronik-Kette?Core-Light-Screen-Touch"
aus Jiangxi - einen resilienten nationalen Kreislauf bilden.
Der Weg zu den nationalen Zwei Sitzungen
Diese lokale Dynamik ist die wichtige Einleitung zu den nationalen Zwei
Sitzungen 2026, die am 4. und 5. März in Peking eröffnet werden sollen. Während
sich Gesetzgeber und Berater aus dem ganzen Land versammeln, sind die Signale
aus den Provinzen klar: Der Fokus hat sich vom Aufholwachstum hin zur Bestimmung
der Grenzen zukünftiger Industrien verschoben. Wenn im Laufe dieser Woche in
Peking der nationale Hammer fällt, werden diese provinziellen?Hardcore-Puzzles"
offiziell zusammengesetzt und den strategischen Bauplan für Chinas nächste Ära
der Selbstständigkeit bilden.
Weitere Informationen sind verfügbar unter
https://news.cgtn.com/news/2026-03-01/The-innovation-mosaic-Mapping-China-s-new-
quality-productive-forces-1L9VhC4zuP6/p.html
CGTN cgtn@cgtn.comÂ°