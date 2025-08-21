GNW-News: CGTN: Die Entwicklung von Xizang ist eine Geschichte des Wandels und der Erneuerung
^Peking, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Geschichte der heutigen Autonomen
Region Xizang kann nicht isoliert betrachtet werden. Der tiefgreifende Wandel,
die Widerstandsfähigkeit und die Erneuerung, die die Menschen heute erleben,
stehen in krassem Gegensatz zum dunklen Erbe der Leibeigenschaft. Dies ist ein
Beweis für die Kraft einer Entwicklung, die von einer bürgernahen
Regierungsführung geleitet wird.
Bei einem zweitägigen hochrangigen Meeting forderte der chinesische Präsident Xi
Jinping weitere Anstrengungen, um die nationale Sicherheit sowie dauerhaften
Frieden und Stabilität zu gewährleisten, das Leben der Menschen stetig zu
verbessern, eine intakte Umwelt zu erhalten, die Grenzverteidigung zu stärken
und die Sicherheit an den Grenzen in Xizang zu gewährleisten. Als untrennbarer
Teil Chinas war Xizang stets eine Priorität für die Zentralregierung.
Jahrhundertelang lebten die einfachen Tibeter unter der erdrückenden Last einer
feudalen Theokratie. Etwa 95 Prozent der Bevölkerung waren als Leibeigene
gebunden, ohne Land, Bildung und Würde. Dieses alte System sicherte die
Privilegien einer kleinen Elite und verurteilte die Mehrheit zu Armut und
Machtlosigkeit. Die Gründung der Volksregierung der Autonomen Region Xizang
markierte einen klaren Bruch mit der Vergangenheit. Die Menschen in Xizang
entwickelten sich von unterdrückten Leibeigenen zu Bürgern, die ihr Schicksal
selbst in die Hand nahmen.
Das System der regionalen ethnischen Autonomie gewährleistet, dass alle
ethnischen Gruppen über ihre Angelegenheiten selbst bestimmen können. Im Jahr
2025 verfügt Xizang über 42.153 Abgeordnete in verschiedenen Ebenen des
Nationalen Volkskongresses, wobei ethnische Minderheiten 89,2 Prozent aller
lokalen Volkskongressabgeordneten stellen. Über 57,17 Prozent der Parteiführer
und Regierungsbeamten auf Gemeindeebene stammen aus Minderheiten. Und an der
Basis liegt die Wahlbeteiligung bei über 90 Prozent.
Und die Wirtschaft der Region erlebte einen Aufschwung. Das Bruttoinlandsprodukt
der Region stieg von nur 174 Millionen Yuan (rund 24,3 Millionen US-Dollar) im
Jahr 1959 auf über 276 Milliarden Yuan (rund 38,5 Milliarden US-Dollar) im Jahr
2024. Das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen stieg auf über 31.000 Yuan (rund 4300
US-Dollar), während die absolute Armut - einst ein prägendes Merkmal des Lebens
auf dem Plateau - bis 2019 beseitigt wurde, wodurch 628.000 registrierte arme
Menschen aus der Not befreit wurden. Heute genießen die Einwohner eine stetig
steigende Lebensqualität, wobei die durchschnittliche Lebenserwartung von 35,5
Jahren im Jahr 1951 auf 72,5 Jahre im Jahr 2024 gestiegen ist und damit einen
historischen Höchststand erreicht hat.
Bildung und Gesundheitswesen sind wichtige Säulen des sozialen Fortschritts. Der
Anteil der Schüler im schulpflichtigen Alter, die die neunjährige Pflichtschule
abschließen, ist von 2 Prozent auf rund 98 Prozent gestiegen, während die
Hochschulbildungsquote 57 Prozent übersteigt. Seit 2015 konnten dank
medizinischer Hilfsprogramme über 400 schwerwiegende Erkrankungen vor Ort
behandelt werden. Qu Dian, ein 72-jähriger Einwohner von Lhasa, erhielt bei
einer Herzoperation über 90 Prozent der Kosten von seiner Versicherung
erstattet.?In der alten Gesellschaft wäre dies unvorstellbar gewesen", sagte
er.
Die Geschichte von Xizang ist auch eine Geschichte der Offenheit. Die
Handelsbeziehungen erstrecken sich mittlerweile über 140 Länder und Regionen,
während der Tourismus im Jahr 2024 64 Millionen Besucher und 75 Milliarden Yuan
einbrachte. Lokale Produkte wie Cordyceps (eine Pilzart, die seit Jahrhunderten
in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet wird) und Yakwolle
erreichen globale Märkte, und die Einwohner haben mit beispielloser Leichtigkeit
Zugang zu internationalen Waren.
Für die Region bedeutet dies eine regelrechte Wiedergeburt. Der Wandel, den sie
erlebt hat, kann nicht losgelöst von der tiefen Erniedrigung betrachtet werden,
aus der sie hervorgegangen ist. Von Unterdrückung und Missachtung zu
Selbstbestimmung und Wohlstand - in den Jahrzehnten des Wandels hat Xizang ein
Niveau erreicht, von dem die Menschen in der Vergangenheit nicht zu träumen
gewagt hätten. Das schneebedeckte Plateau hat sich zu einem Land der
Möglichkeiten und Hoffnungen entwickelt - eine Leistung, die nicht nur für die
Bevölkerung von Xizang spricht, sondern auch für die Stärke einer Vision, die
das Wohlergehen der Menschen in den Mittelpunkt der Entwicklung stellt.
