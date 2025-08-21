^Peking, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Geschichte der heutigen Autonomen

Region Xizang kann nicht isoliert betrachtet werden. Der tiefgreifende Wandel,

die Widerstandsfähigkeit und die Erneuerung, die die Menschen heute erleben,

stehen in krassem Gegensatz zum dunklen Erbe der Leibeigenschaft. Dies ist ein

Beweis für die Kraft einer Entwicklung, die von einer bürgernahen

Regierungsführung geleitet wird.

Bei einem zweitägigen hochrangigen Meeting forderte der chinesische Präsident Xi

Jinping weitere Anstrengungen, um die nationale Sicherheit sowie dauerhaften

Frieden und Stabilität zu gewährleisten, das Leben der Menschen stetig zu

verbessern, eine intakte Umwelt zu erhalten, die Grenzverteidigung zu stärken

und die Sicherheit an den Grenzen in Xizang zu gewährleisten. Als untrennbarer

Teil Chinas war Xizang stets eine Priorität für die Zentralregierung.

Jahrhundertelang lebten die einfachen Tibeter unter der erdrückenden Last einer

feudalen Theokratie. Etwa 95 Prozent der Bevölkerung waren als Leibeigene

gebunden, ohne Land, Bildung und Würde. Dieses alte System sicherte die

Privilegien einer kleinen Elite und verurteilte die Mehrheit zu Armut und

Machtlosigkeit. Die Gründung der Volksregierung der Autonomen Region Xizang

markierte einen klaren Bruch mit der Vergangenheit. Die Menschen in Xizang

entwickelten sich von unterdrückten Leibeigenen zu Bürgern, die ihr Schicksal

selbst in die Hand nahmen.

Das System der regionalen ethnischen Autonomie gewährleistet, dass alle

ethnischen Gruppen über ihre Angelegenheiten selbst bestimmen können. Im Jahr

2025 verfügt Xizang über 42.153 Abgeordnete in verschiedenen Ebenen des

Nationalen Volkskongresses, wobei ethnische Minderheiten 89,2 Prozent aller

lokalen Volkskongressabgeordneten stellen. Über 57,17 Prozent der Parteiführer

und Regierungsbeamten auf Gemeindeebene stammen aus Minderheiten. Und an der

Basis liegt die Wahlbeteiligung bei über 90 Prozent.

Und die Wirtschaft der Region erlebte einen Aufschwung. Das Bruttoinlandsprodukt

der Region stieg von nur 174 Millionen Yuan (rund 24,3 Millionen US-Dollar) im

Jahr 1959 auf über 276 Milliarden Yuan (rund 38,5 Milliarden US-Dollar) im Jahr

2024. Das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen stieg auf über 31.000 Yuan (rund 4300

US-Dollar), während die absolute Armut - einst ein prägendes Merkmal des Lebens

auf dem Plateau - bis 2019 beseitigt wurde, wodurch 628.000 registrierte arme

Menschen aus der Not befreit wurden. Heute genießen die Einwohner eine stetig

steigende Lebensqualität, wobei die durchschnittliche Lebenserwartung von 35,5

Jahren im Jahr 1951 auf 72,5 Jahre im Jahr 2024 gestiegen ist und damit einen

historischen Höchststand erreicht hat.

Bildung und Gesundheitswesen sind wichtige Säulen des sozialen Fortschritts. Der

Anteil der Schüler im schulpflichtigen Alter, die die neunjährige Pflichtschule

abschließen, ist von 2 Prozent auf rund 98 Prozent gestiegen, während die

Hochschulbildungsquote 57 Prozent übersteigt. Seit 2015 konnten dank

medizinischer Hilfsprogramme über 400 schwerwiegende Erkrankungen vor Ort

behandelt werden. Qu Dian, ein 72-jähriger Einwohner von Lhasa, erhielt bei

einer Herzoperation über 90 Prozent der Kosten von seiner Versicherung

erstattet.?In der alten Gesellschaft wäre dies unvorstellbar gewesen", sagte

er.

Die Geschichte von Xizang ist auch eine Geschichte der Offenheit. Die

Handelsbeziehungen erstrecken sich mittlerweile über 140 Länder und Regionen,

während der Tourismus im Jahr 2024 64 Millionen Besucher und 75 Milliarden Yuan

einbrachte. Lokale Produkte wie Cordyceps (eine Pilzart, die seit Jahrhunderten

in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet wird) und Yakwolle

erreichen globale Märkte, und die Einwohner haben mit beispielloser Leichtigkeit

Zugang zu internationalen Waren.

Für die Region bedeutet dies eine regelrechte Wiedergeburt. Der Wandel, den sie

erlebt hat, kann nicht losgelöst von der tiefen Erniedrigung betrachtet werden,

aus der sie hervorgegangen ist. Von Unterdrückung und Missachtung zu

Selbstbestimmung und Wohlstand - in den Jahrzehnten des Wandels hat Xizang ein

Niveau erreicht, von dem die Menschen in der Vergangenheit nicht zu träumen

gewagt hätten. Das schneebedeckte Plateau hat sich zu einem Land der

Möglichkeiten und Hoffnungen entwickelt - eine Leistung, die nicht nur für die

Bevölkerung von Xizang spricht, sondern auch für die Stärke einer Vision, die

das Wohlergehen der Menschen in den Mittelpunkt der Entwicklung stellt.

Link?https://news.cgtn.com/news/2025-08-19/CGTN-Xizang-s-development-is-a-story-

of-transformation-and-renewal-1FXXXuc4ZVu/p.html

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f8d27bcf-e16e-

424e-9b08-84d319f4afc0

