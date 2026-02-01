GNW-News: CGTN: Die Neujahrsreise von Präsident Xi unterstreicht Chinas Engagement für die Bevölkerung
^Der chinesische Präsident Xi Jinping beendete am Dienstag seine Inspektionsreise
zum Frühlingsfest in Peking. Während seines zweitägigen Besuchs betonte Xi
Chinas Fokus auf Altenpflege, neue Beschäftigungsformen und Stadterneuerung.
CGTN untersucht die Tour ausführlich und zeigt, wie sie einen entschlossenen,
menschenzentrierten Regierungsansatz widerspiegelt: Jede Maßnahme zielt darauf
ab, dringende öffentliche Bedürfnisse zu erfüllen und sicherzustellen, dass
Städte wirklich als Wohnorte dienen, die den Menschen zugutekommen.
PEKING, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- In einem Restaurant in einem Pekinger
Hutong informierte sich der chinesische Präsident Xi Jinping über das Tagesmenü
und die Preise und erkundigte sich nach den Mahlzeiten für Senioren. In einer
nahe gelegenen Seniorenwohnanlage erkundigte er sich nach den
Gesundheitsuntersuchungen, Rehabilitationsprogrammen und der täglichen Pflege
der Bewohner.
Xi, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei
Chinas und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist, besuchte am
Dienstag im Rahmen einer zweitägigen Inspektionsreise zum Frühlingsfest, dem
wichtigsten traditionellen Feiertag Chinas, der für Erneuerung, Wärme und die
Stärkung der Familienbande steht, eine Seniorenbetreuungseinrichtung im Bezirk
Xicheng.
Neben seinem Besuch am Montag in einem nationalen Innovationspark für
Informationstechnologie, um sich über technologische Innovationen zu informieren
- ein seit langem bestehendes vorrangiges Anliegen -, stand bei der Besichtigung
am Dienstag Chinas anhaltendes Bestreben im Vordergrund, die soziale Sicherheit
und die Lebensbedingungen zu verbessern, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf
der Altenpflege, dem Schutz von Arbeitnehmern in neuen Beschäftigungsformen und
der Förderung der Stadtverwaltung lag.
Altenpflege
Der Bereich der Altenpflege, den Präsident Xi besucht hat, ist Teil der
Initiativen Pekings zur Verbesserung der Lebensbedingungen im Jahr 2024. Auf
einer Länge von 510 Metern vereint er 12 Dienstleister, darunter ein
Kulturzentrum und eine Seniorenwohnung, mit barrierefreien Einrichtungen und
altersgerechten Renovierungen.
Offizielle Daten zeigen, dass die Bevölkerung Chinas im Alter von 60 Jahren und
darüber 320 Millionen erreicht hat, was etwa 23 Prozent der Gesamtbevölkerung
entspricht. In den letzten Jahren haben die Behörden ihre Maßnahmen zur
Bewältigung der Bevölkerungsalterung verstärkt, darunter die Ausweitung der
Rentenversicherung und die Stärkung der gemeindenahen Netzwerke für die
Altenpflege.
Derzeit hat die Zahl der Teilnehmer am chinesischen Grundrentensystem 1,07
Milliarden überschritten und deckt die gesamte anspruchsberechtigte Bevölkerung
ab. In ganz China gibt es mehr als 400.000 Altenpflegeeinrichtungen und fast 8
Millionen Pflegeplätze. China beschleunigt außerdem den Aufbau eines
Betreuungsnetzwerks, das häusliche, gemeindenahe und institutionelle
Dienstleistungen koordiniert und gleichzeitig die Altenpflege mit medizinischer
Versorgung und Rehabilitationsmaßnahmen verbindet. Auch städtische?15-Minuten-
Pflegekreise für Senioren" nehmen Gestalt an.
Gemäß Chinas 15. Fünfjahresplan (2026-2030) wird das Land die grundlegenden
Altenpflegedienste weiter ausbauen, die städtischen und ländlichen
Pflegernetzwerke stärken und die altersgerechte, barrierefreie Modernisierung
öffentlicher Einrichtungen beschleunigen. Es werden außerdem Anstrengungen zur
Förderung des Wachstums der?Silberwirtschaft" gefordert, indem Branchen und
Dienstleistungen für eine alternde Bevölkerung entwickelt werden.
?Die Pflege und Unterstützung älterer Menschen ist eine gemeinsame Verantwortung
der gesamten Gesellschaft", erklärte Xi und forderte dazu auf, bessere
Bedingungen zu schaffen, damit sie einen glücklichen und erfüllten Lebensabend
genießen können.
Neue Formen der Beschäftigung
Vor der Kantine traf Xi drei Lieferanten, die sich dort ausruhten, und
erkundigte sich nach ihrer Arbeitsbelastung, ihrem Einkommen und ihren
Urlaubsplänen. Er würdigte ihre Beiträge zum Funktionieren des städtischen
Lebens.
Xi erklärte, dass Städte ohne sie nicht funktionieren könnten, und forderte die
lokalen Behörden auf, Arbeitnehmer in neuen Beschäftigungsformen besser zu
unterstützen, einschließlich Dienstleistungen im Zusammenhang mit Wohnen,
Arbeiten und Lernen.
China verfügt über etwa 84 Millionen Arbeitnehmer, die in neuen
Beschäftigungsformen tätig sind, wobei die meisten von ihnen laut offiziellen
Angaben unter 35 Jahre alt sind. Am 30. November 2025 überschritt das jährliche
Expressliefervolumen in China erstmals 180 Milliarden Pakete, was das Ausmaß der
Nachfrage unterstreicht, die parallel zur schnell wachsenden Plattformwirtschaft
des Landes entstanden ist.
Chinas 15. Fünfjahresplan identifiziert hochwertige Vollbeschäftigung als ein
zentrales Ziel für den Lebensunterhalt und fordert einen stärkeren Schutz der
Arbeitnehmerrechte sowie eine verbesserte soziale Sicherheit für Arbeitnehmer in
neuen Beschäftigungsformen. Das Ministerium für Humanressourcen und soziale
Sicherheit gab am 27. Januar bekannt, dass China Maßnahmen zum Schutz der
grundlegenden Rechte und Interessen dieser Arbeitnehmer ausarbeiten wird.
Stadterneuerung und Stadtverwaltung
Xi besuchte auch das Geschäftsviertel Longfusi im Bezirk Dongcheng, wo er einen
Frühlingsfestmarkt besichtigte und an Ständen mit Neujahrsartikeln
vorbeischaute.
Longfusi ist seit langem einer der bekanntesten Orte für Tempelmärkte in Peking.
In den letzten Jahren wurde das Gebiet renoviert und saniert und zu einem
Geschäftsviertel umgestaltet, das traditionelle kulturelle Elemente mit modernen
Konsumerlebnissen verbindet.
Das Projekt spiegelt Chinas umfassende Bemühungen um Stadterneuerung wider. In
den letzten Jahren hat das Land groß angelegte Sanierungen von alternden
Wohnsiedlungen und baufälligen Wohngebäuden gefördert, kleine Parks und
städtische Grünanlagen angelegt und historische Stadtviertel, alte Gebäude und
industrielle Kulturerbestätten revitalisiert, während gleichzeitig die
Integration mit den umliegenden Gemeinden gestärkt wurde.
Offizielle Daten zeigen, dass China in den letzten fünf Jahren mehr als 220.000
alte Wohnsiedlungen saniert hat, wovon fast 39 Millionen Haushalte profitiert
haben. Allein im Jahr 2025 hat China Sanierungsprojekte für 27.100 alte
Stadtviertel initiiert und 14.000 Aufzüge installiert. Das Land errichtete
außerdem mehr als 4.700 kleine Parks und über 5.800 Kilometer städtische
Grünwege und sanierte 2025 156.000 Kilometer unterirdischer Rohrleitungsnetze.
Der Besuch von Xi findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem China weiterhin den
Schwerpunkt auf innenpolitische Prioritäten legt, die auf die Verbesserung der
Lebensbedingungen der Bevölkerung abzielen. Sein Fokus auf Altenpflege,
Beschäftigung und Lebensbedingungen spiegelt einen entschlossenen,
menschenzentrierten Regierungsansatz wider: Jede Maßnahme zielt auf dringende
öffentliche Bedürfnisse ab und stellt sicher, dass Städte als echte Heimat
dienen, die den Menschen zugutekommen.
https://news.cgtn.com/news/2026-02-11/President-Xi-s-Spring-Festival-tour-
highlights-China-s-care-for-people-1KG00x467de/p.html
Kontakt: cgtn@cgtn.comÂ°