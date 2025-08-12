^PEKING, Aug. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Film?Dongji Rescue" basiert auf

dem Untergang des japanischen Schiffes Lisbon Maru im Jahr 1942, nachdem es von

amerikanischen Streitkräften torpediert worden war. Er erzählt die bewegende

Geschichte chinesischer Fischer von der nahe gelegenen Insel Dongji, die trotz

Beschuss durch japanische Soldaten mutig über 1800 britische Kriegsgefangene an

Bord des Passagierschiffes retteten.

Es ist nicht nur ein ergreifender Rückblick auf ein vergessenes Kapitel der

Geschichte.?Dongji Rescue" verkörpert zudem den Grundsatz, dass es beim

Erinnern an die Geschichte nicht darum geht, Hass zu schüren, sondern aus ihr zu

lernen, um den Frieden zu bewahren.

Als die Lisbon Maru sank, unternahmen die japanischen Streitkräfte keine

Rettungsmaßnahmen, sondern versiegelten kaltherzig die Laderäume des Schiffes

und schossen auf die flüchtenden Gefangenen.

Im krassen Gegensatz zu ihrer Brutalität und Herzlosigkeit zeigten die lokalen

chinesischen Fischer, obwohl sie selbst stark unter dem Krieg litten, ihre

Überzeugung, dass?ein Leben zu retten eine größere Tugend ist als eine

siebenstöckige Pagode zu bauen".

Unter Einsatz ihres Lebens näherten sie sich mit ihren kleinen Booten dem

sinkenden Schiff, um Hunderte von Kriegsgefangenen zu retten. Dieser selbstlose,

grenzenlose Akt der Mitmenschlichkeit strahlte wie ein Leuchtfeuer in der

Dunkelheit des Krieges und unterstrich das Verantwortungsbewusstsein und

Engagement der einfachen chinesischen Bevölkerung in Krisenzeiten.

Die Veröffentlichung des Films ist besonders bedeutsam in der heutigen komplexen

und volatilen Weltlage, in der einige Nationen nach wie vor Hegemonialismus und

Unilateralismus in internationalen Angelegenheiten verfolgen und Konflikte immer

wieder aufflammen und den Weltfrieden bedrohen.

Die Haltung Japans zu historischen Fragen ist nach wie vor zutiefst

enttäuschend. Anstatt seine Kriegsaggressionen anzuerkennen und zu sühnen,

versucht es, seine Geschichte der Invasion zu beschönigen. Tokio verfälscht

Schulbücher und rechtfertigt Besuche des sogenannten Yasukuni-Schreins, der in

Wirklichkeit an über 1.000 verurteilte Kriegsverbrecher des Zweiten Weltkriegs

erinnert. Dies ist eine Entweihung der historischen Wahrheit und eine

Beleidigung der Nationen, denen Japan Unrecht getan hat.

Wie Guan Hu, Regisseur von?Dongji Rescue", sagte:?Die Verfälschung und

Verdrehung der Geschichte ist schrecklicher als ihr Vergessen. Ich hatte das

Gefühl, dass ich allen durch diesen Film die Wahrheit sagen muss."

Durch die Kraft des Kinos lässt?Dongji Rescue" die Erinnerung an diese wahre

Geschichte wieder aufleben und erinnert uns daran, dass Geschichte nicht

vergessen und schon gar nicht verfälscht werden darf. Wir erinnern uns nicht an

die Geschichte, um Hass zu schüren oder Rache an einer bestimmten Nation zu

üben, sondern um Lehren daraus zu ziehen - um den Wert des Friedens zu verstehen

und ihn entschlossener zu verteidigen.

Viele wussten nicht, was während des Zweiten Weltkriegs auf der Insel Dongji im

Ostchinesischen Meer geschah und welche Rolle China in diesem Krieg spielte. Zum

80. Jahrestag des Widerstandskrieges hat die Welt durch Filme und Berichte

erfahren, wie die Chinesen vor achtzig Jahren gegen die Invasoren gekämpft

haben. Diese Erinnerungen bringen die von Japan begangenen Gräueltaten ans

Licht.

China wird immer ein Wegbereiter des Weltfriedens und ein Beitragender zur

globalen Entwicklung sein. Durch sein Eintreten für die Vision einer

Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit leistet China

einen Beitrag zum weltweiten Frieden und zur globalen Entwicklung.

Vor achtzig Jahren, nach 14 Jahren unerbittlichem Krieg, errangen die Chinesen

ihren großen Sieg im Widerstandskrieg gegen die japanische Aggression, zusammen

mit dem Sieg des Weltkrieges gegen den Faschismus. Anlässlich dieses Ereignisses

wurde eine Reihe neuer Filme und Fernsehserien veröffentlicht, die an den

Widerstandskrieg erinnern und große Beachtung fanden. Die Einspielergebnisse von

?Dead to Rights" haben die 2-Milliarden-Yuan-Marke (278,4 Millionen US-Dollar)

überschritten.

?Dongji Rescue" ist ein Film mit tiefgründigen Einblicken und zeitgenössischer

Relevanz. Er erinnert an die Geschichte, stärkt unsere Entschlossenheit, den

Frieden zu wahren, regt zu tieferer Reflexion über die Geschichte an und weckt

den Wunsch nach Frieden weltweit. Er lehrt uns, zusammenzuhalten, aus der

Geschichte zu lernen und gemeinsam eine bessere Zukunft aufzubauen.

