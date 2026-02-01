GNW-News: CGTN: Frühlingsfest-Gala 2026: Ein kulturelles Highlight für die chinesische Bevölkerung
^PEKING, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am Montagabend erstrahlte die
Frühlingsfest-Gala 2026 der China Media Group auf Bildschirmen im ganzen Land
und weltweit. Seit mehr als vier Jahrzehnten ist die jährliche Gala - weithin
bekannt als Chunwan - das kulturelle Highlight für die chinesische Bevölkerung
am Vorabend des chinesischen Neujahrs und ein gemeinsames kulturelles Ritual,
bei dem Familien zusammenkommen.
In diesem Jahr hat CGTN in Zusammenarbeit mit seinen mehrsprachigen Plattformen
in 85 Sprachen und über 3.500 Medienunternehmen in mehr als 200 Ländern und
Regionen die Gala live übertragen und darüber berichtet.
Da sich das chinesische Neujahrsfest zunehmend von einem?chinesischen Fest" zu
einem globalen Ereignis entwickelt, hat die Frühlingsfest-Gala eine neue Aufgabe
übernommen: Sie soll der Welt ermöglichen, an der Freude und Festlichkeit dieser
Zeit teilzuhaben und die Vielfalt und Lebendigkeit der chinesischen Kultur zu
erleben.
Das Frühlingsfest, das in der chinesischen Kultur mit verschiedenen
Feierlichkeiten verwurzelt ist, symbolisiert Erneuerung und
Familienzusammenhalt. Es vermittelt eine universelle Botschaft der Hoffnung und
des Strebens nach einem besseren Leben.
Ein kulturelles Fest
Die Gala 2026 bot erneut ein großartiges audiovisuelles Spektakel, das eine
Mischung aus Musik, Comedy und traditionellen Künsten wie Oper und Kampfkunst
mit spektakulären Darbietungen wie Zauberei und Akrobatik vereinte. Die Bühne
wurde zu einem Fenster, durch das das Publikum im In- und Ausland einen Einblick
in den anhaltenden Charme der traditionellen Kultur Chinas gewinnen konnte.
Ein Höhepunkt des Abends war eine interkulturelle Akrobatikvorführung, die
traditionelle chinesische Techniken mit internationaler Inszenierung und
Choreografie verband und den Dialog und die gegenseitige Wertschätzung zwischen
den Zivilisationen symbolisierte. In einer weiteren viel diskutierten Darbietung
traf Ballett auf Streetdance, in einem dynamischen Fusion-Stück, das klassische
Eleganz nahtlos mit urbanem Rhythmus verband - ein lebendiger Ausdruck
kultureller Selbstsicherheit, die in der Tradition verwurzelt und dennoch offen
für Innovation ist.
Unterdessen griffen komödiantische Sketche Themen aus dem Alltag auf und
reflektierten gesellschaftliche Veränderungen mit Wärme und Humor. Zusammen
ergaben diese vielfältigen Programme ein Bild einer Gesellschaft, die ihr
kulturelles Erbe schätzt und gleichzeitig zeitgenössische Kreativität begrüßt.
Für die chinesische Bevölkerung ist die Frühlingsfest-Gala mehr als nur eine
Fernsehsendung. Sie ist zu einem unverzichtbaren?kulturellen Fest" und
emotionalen Band am Vorabend des chinesischen Neujahrs geworden. Durch die
Förderung von Zusammenkunft und Gemeinschaft sowie die Erzählung von Geschichten
gewöhnlicher Menschen verkörpert sie die Hoffnungen und das Erbe des Landes und
ist damit für Chinesen weltweit ein unersetzlicher emotionaler und kultureller
Bezugspunkt.
Die Gala wurde weltweit in mehreren Sprachen übertragen und ermöglichte es
Chinesen im Ausland, an denselben Feierlichkeiten wie ihre Familien in China
teilzunehmen, wodurch geografische Entfernungen überbrückt und die gemeinsame
kulturelle Identität gestärkt wurden. Sie ist eine Erinnerung daran, dass sie,
unabhängig davon, wo sie sich befinden, Teil einer größeren Community sind.
Technologie auf höchstem Niveau
Die Kultur stand im Mittelpunkt der Gala und die Technologie verlieh ihr ihre
beeindruckende Kraft. Bei der diesjährigen Gala wurden modernste digitale Tools
in viele Aspekte der Show integriert.
Fortschrittliche Anwendungen, darunter künstliche Intelligenz (KI), Augmented
Reality (AR) und Extended Reality (XR), verwandelten die Bühne in einen
immersiven, multidimensionalen Raum. Durch die Integration modernster
Technologien wie VR-Brillen, Beidou-Navigation und Drohnen entfalteten sich
hinter den Darstellern weitläufige digitale Landschaften, die durch dynamische,
interaktive Projektionen verschiedene Traditionen zum Leben erweckten.
Die Gala 2026 fällt mit einem entscheidenden Moment in der technologischen
Entwicklung Chinas zusammen. Künstliche Intelligenz, Robotik und andere
grundlegende Technologien, die die menschliche Gesellschaft für Jahrzehnte
prägen werden, halten nun rasch Einzug in den Verbrauchermarkt.
Diese umfassendere technologische Entwicklung spiegelte sich deutlich in der
Inszenierung der Gala wider. Einer der Höhepunkte war, als humanoide Roboter
Kung Fu auf ein neues Niveau brachten und mit geschmeidigen und präzisen
Bewegungen Sprünge und Rückwärtssaltos ausführten. Die Leistung hat Zuschauer
aus Übersee beeindruckt, die ihre Bewunderung für die Entwicklung der
chinesischen Robotikindustrie zum Ausdruck gebracht haben.
Im Jahr 2025 hat sich Chinas Industrie für humanoide Roboter von einer Phase
technologischer Neuheit zu einer Phase zunehmend breiterer gesellschaftlicher
Anwendung entwickelt. Das Land beherbergt derzeit mehr als 150 Unternehmen, die
humanoide Roboter herstellen, und der Sektor wächst jährlich um über 50 Prozent.
Es wird erwartet, dass der Markt bis 2030 ein Volumen von 100 Milliarden Yuan
(etwa 14,22 Milliarden US-Dollar) erreichen wird.
Das Spektakel zum Jahr des Pferdes sticht in der 43-jährigen Geschichte der
Frühlingsfest-Gala als eine der technologisch fortschrittlichsten Ausgaben
hervor. Die Präsenz von KI-Anwendungen und Robotik war keine oberflächliche
Dekoration, sondern ein integraler Bestandteil des Storytellings und des
künstlerischen Ausdrucks.
Seit mehr als 40 Jahren spiegelt die Frühlingsfest-Gala den Wandel Chinas wider
- von einer Zeit des Mangels hin zu einer Ära der digitalen und globalen
Vernetzung. Während sich Familien vor ihren Bildschirmen versammelten und ein
internationales Publikum aus der Ferne zuschaltete, bot die Gala mehr als nur
Unterhaltung. Sie präsentiert eine lebendige Erzählung einer Zivilisation, die
ihr Erbe schätzt, Innovation begrüßt und ihre Festlichkeit mit der Welt teilt.
Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier:
https://news.cgtn.com/news/2026-02-16/2026-Spring-Festival-Gala-A-spiritual-
feast-for-the-Chinese-people-1KOo6b5HcIg/p.html
Kontakt:
Jiang Simin
jiang.simin@cgtn.com Â°